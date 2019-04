Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Publi-Reportages Questions sur la chirurgie de la poitrine ? La chirurgie esthétique de la poitrine chez la femme génère beaucoup de questions ! Sachez en plus en lisant notre article dédié. L'augmentation mammaire est la procédure de chirurgie esthétique la plus populaire au monde.



Comment fonctionne une opération de mastoplastie additive ? La mastoplastie additive est l'une des interventions les plus en vogue au monde. Cela consiste à augmenter le volume du sein par la pose d'implants mammaires, dans le but d'améliorer l'harmonie du corps de la femme.

Comment choisir la taille des seins pour une mastoplastie additive ?

La taille et la forme du sein sont deux caractéristiques qui doivent être soigneusement évaluées dans la phase préopératoire. Il est important de compter sur un excellent chirurgien qui, après une visite attentive de la patiente, prescrira les meilleures indications pour obtenir un sein plus beau, en harmonie avec le reste du corps.

Comment une femme peut-elle subir une mastoplastie additive avec de jeunes enfants ?

Pour les femmes avec de jeunes enfants, pour les sportives et pour toutes les salariées qui n'ont pas les moyens de ralentir leur rythme quotidien, il existe la possibilité de subir une mastoplastie additive par implants mammaires en polyuréthane, un matériau qui adhère parfaitement aux tissus du sein. Les implants mammaires en polyuréthane ne sont pas sujets à la luxation et n'ont donc pas besoin d'être limités par les mouvements du bras en post-opératoire. Et pour le lifting du seins ?

Selon la situation initiale, l'approche chirurgicale diffère, ainsi que le chemin de la cicatrisation.

Quels sont les avantages du péri-aréolaire ? La consistance et la couleur de la poitrine et de l'aréole changent, c'est pourquoi une cicatrice située dans la zone frontalière est plus camouflée. Pour comprendre comment se déroule une mastopexie avec technique péri-aréolaire, imaginons une figure elliptique sur la poitrine, une sorte d'œuf dont la partie inférieure est la plus volumineuse. Avant l'opération, l'aréole est située dans la partie inférieure de cette figure, indiquant les tissus enlevés par la mastopexie. Ensuite, il sera dans la partie supérieure de l'ellipse initiale. La technique promet des cicatrices moins visibles, voire invisibles. Il faut se rappeler que la cicatrisation est un processus biologique qui a lieu sur une base génétique et qui n'est donc conditionné que partiellement par des facteurs externes. Les tissus du sein, placés près du périmètre de l'aréole, peuvent créer de petits plis : un risque qu'un chirurgien compétent minimise en utilisant des sutures spéciales et en refermant sur différents plans.



Existe-t-il des précautions pour prévenir les problèmes de cicatrisation ? Il est important que le chirurgien suture pour que la plaie ne " tire " pas, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de tension entre les volets. La patiente, d'autre part, doit avoir recours à des pansements spéciaux, qui empêchent la formation de cicatrices hypertrophiques (saillantes et voyantes), et masser la zone pour assouplir les tissus de la peau. Cela réduit la possibilité que la cicatrice soit douloureuse.



Puis-je allaiter après un lifting mammaire ? En règle générale, non, selon l'étendue de la ptose et donc de l'intervention. La mastopexie endommage une partie des canaux galactophores, les petits canaux qui avec un motif radial transportent le lait vers le mamelon. Selon la technique, l'allaitement peut être plus ou moins compromis. L'allaitement péri-aréolaire, lorsque seule la partie cutanée est enlevée, permet de préserver l'intégrité de la majeure partie de la glande.



Quelle est la durée du résultat et qu'est-ce qui peut le compromettre ? L'opération est définitive, mais même les seins qui reviennent de mastopexie sont soumis à la force de gravité et aux transformations biologiques liées au vieillissement des tissus. Le résultat dépend de différents facteurs, volume des seins, présence ou absence de prothèses, qualité de la peau. Elle peut être affectée par une peau très fragile (rarement), une grossesse, une prise de poids ou une forte diminution, ce qui peut entraîner un nouvel affaissement des tissus.



La perte de sensibilité des mamelons est-elle réversible ? C'est l'une des complications. Dans certains cas, elle est temporaire, dans d'autres, elle est permanente, en raison de la résection des terminaisons nerveuses actuelles. Évidemment, un bon chirurgien prendra toutes les précautions nécessaires pour minimiser le risque. En général, vous avez une image de la situation finale après 6 mois.

Sites Internet pour en savoir plus : https://www.entourage.ch/fr/technologies/chirurgie-esthetique/augmentation-mammaire/ https://bullmed.ch/article/doi/saez.2018.06342/ http://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/chirurgie-des-seins/augmentation-mammaire-lausanne/ http://chirurgien-esthetique-marseille.com/augmentation-mammaire-marseille https://www.hug-ge.ch/chirurgie-plastique-reconstructive-esthetique/augmentation-mammaire-par-prothese-mammaire https://www.laclinic.ch/chirurgie-esthetique/augmentation-mammaire-implants/ https://www.thebeautysuite.ch/chirurgie-esthetique/chirurgie-du-corps/augmentation-mammaire-implants/

