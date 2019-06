Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance et Sciences occultes Questions sur la voyance ? Prémonitions, intuition et clairvoyance, quelle est la différence ?

La réalité ne se limite pas seulement à ce que nous percevons avec les cinq sens. Bien souvent, d'autres facteurs entrent en jeu, comme les prémonitions, l'intuition et la clairvoyance. Et pourquoi nous savons qu'il n'est pas toujours facile de comprendre ces trois facteurs, nous vous aiderons à comprendre chacun d'entre eux ci-dessous.



Vous est-il arrivé de rêver, de rêver quelque chose et de le réaliser, ou d'avoir soudain un mauvais pressentiment, ou de connaître quelqu'un dont les prémonitions se sont réalisées ? Tout cela est possible, et pour que vous sachiez la différence entre chacun, nous vous dirons tout !













Prémonition



C'est un phénomène qui s'impose à la conscience. Il surgit soudainement pour nous avertir d'un événement à venir, souvent grave mais pas nécessairement. Alors c'est une manifestation incontrôlée de notre psychisme, comme par exemple dans les rêves prémonitoires. Dans ce cas, nous recevons une vision assez précise d'un événement, d'un acte ou d'une situation qui va se produire dans le futur. Cette expérience n'est pas si rare qu'on pourrait le croire : beaucoup de gens attestent avoir fait un rêve prémonitoire au moins une fois dans leur vie.



Précognition



La capacité de prévoir un événement avant qu'il ne se produise. Cependant, la pré-cognition est active, c'est-à-dire que la personne cherche à savoir ce qui va se passer à travers des cartes ou d'autres accessoires, alors que la prémonition est une faculté passive qui s'impose à soi sans que nous le voulions. La pré-cognition ne se réfère qu'à l'avenir et diffère de ce que fait la vision.



Clairvoyance



Elle ne doit pas se réduire à une simple prédiction de l'avenir. Un voyant a le don de percevoir l'information en dehors de l'utilisation des cinq sens. Il a la faculté de sentir l'information abstraite de l'espace et du temps. La clairvoyance est donc plutôt la capacité d'un individu à percevoir l'information passée, présente ou future et, surtout, à savoir l'interpréter de manière à pouvoir aider la personne qui est confuse. Il y a deux types de clairvoyance, les voyants purs qui exercent leur don sans intermédiaire, grâce à un système de flash, et les voyants avec des accessoires qui ont besoin de cartes de tarot, boule de cristal, fond de café... Il y a aussi les voyants (qui "voient" les événements) des clairvoyants (qui entendent les informations).



Prédiction



C'est simplement l'action d'annoncer les événements qui interviendront dans un avenir plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, par clairvoyance ou prémonition.



Le sentiment de déjà vu



Chacun a éprouvé au moins une fois la sensation d'avoir déjà vécu une situation (lieu, conversation, comportement...), la démonstration d'un don de clairvoyance, l'effet d'une réincarnation ? Les scientifiques américains pensent avoir trouvé l'explication : ce serait un effet de notre mémoire qui interprète une autre mémoire. Le cerveau identifierait un détail fortement associé à une expérience antérieure et superposerait les sentiments vécus au cours de notre première expérience à laquelle nous vivons. Alors ce serait une "erreur" de notre cerveau, un mirage de mémoire....



Sandrine Brillant















