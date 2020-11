Questions sur le CBD Suisse ?

Pour en savoir plus : https://www.ousurfer.com/actu4738/achats-shopping/cbd-geneve.html Historiquement, le chanvre a été une culture essentielle pour les habitants de l'Amérique du Nord, surtout au début des années 1600 : les premiers colons ont produit du chanvre pour diverses applications et usages, comme les vêtements en fibre de chanvre, les toiles pour les voiles des bateaux et des navires, mais aussi les cordes et les cordages, tant pour l'usage nautique que domestique. Mais ce n'est pas tout, car les premiers colons américains étaient également actifs dans la production d'huile de chanvre obtenue à partir de graines.Ce n'est pas par hasard qu'ils fabriquaient des presses pour le broyage des graines oléagineuses, comme le chanvre ou le lin ; les graines oléagineuses étaient placées dans le trou situé au milieu du bloc de bois carré (base de la presse), puis un bloc rond était placé directement sur les graines oléagineuses et le tout était ensuite martelé pour que l'huile extraite des graines sorte par le trou central inférieur. Les colons américains connaissaient bien l'extraction de l'huile des graines de chanvre.Remontons quelques siècles en arrière et arrivons au début des années 1900, lorsque Henry Ford a révolutionné l'industrie automobile en introduisant le modèle T., une voiture entièrement fabriquée à partir de dérivés de la plante de chanvre et alimentée à l'éthanol obtenu à partir du chanvre. Dans les années 1930, Ford a produit un prototype de la voiture verte, brisant le moule de l'époque et proposant quelque chose d'extraordinaire, alliant durabilité, efficacité, sécurité et design.Interdiction du chanvreMalgré les grandes prémisses sur les usages et les fonctionnalités de cette plante, en 1937 le chanvre a été interdit. En fait, une loi a été adoptée qui rend illégale la production de marijuana et de tout type de plante associée à la famille du cannabis. La question de la consommation de marijuana a également été portée à l'attention du Bureau fédéral des narcotiques des États-Unis et du président Franklin D. Roosevelt et, malgré l'opposition de l'Association médicale américaine, la loi a été approuvée.En 1938, le magazine Popular Mechanics a publié un article décrivant le chanvre comme la "nouvelle récolte d'un milliard de dollars" (pour l'époque) et soulignant que le chanvre offre "plus de 25 000 utilisations allant de la dynamite à la cellophane". Le chanvre - déjà à cette époque - s'avérait être une culture viable pour les agriculteurs nord-américains et une solution potentielle pour répondre efficacement à des milliers de besoins des consommateurs.En 1942, l'interdiction a été levée pour une courte période afin de permettre la production d'articles essentiels aux activités de guerre, tels que la corde et la toile. L'approvisionnement traditionnel en jute des Philippines avait été interrompu en raison de l'invasion japonaise : le gouvernement américain a été contraint d'autoriser l'utilisation et la culture de cette plante, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'interdiction a été immédiatement rétablie et le chanvre industriel a de nouveau été qualifié de "culture illégale".Après l'approbation de cette loi, le chanvre a continué à pousser comme une plante sauvage, en préservant son patrimoine génétique, au moins en partie : les variétés les plus résistantes ont réussi à survivre et à se multiplier même sans soins, atteignant ainsi l'époque actuelle.Source : https://swissbotanic.ch