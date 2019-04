Questions sur le lifting des seins ?

Avant l'intervention, un dossier photographique permet d'adapter la position, la forme et le volume des seins au type morphologique du patient. Un bilan clinique ainsi que des analyses de laboratoire permettent de vérifier la qualité de la glande mammaire et l'état de santé du patient. Il est préférable de choisir une période en dehors du cycle menstruel et de ne pas prendre de médicaments dans les 15 jours précédant la chirurgie.

Est-il préférable d'avoir une mastopsie ou une mastoplastie réductrice ?

Résultat du lifting des seins

Comment comprendre s'il faut intervenir ou simplement tonifier les cuirasses ? La ptose se produit lorsque l'aréole est dans la partie inférieure du sein. Plus l'aréole est basse, moins on voit de centimètres de tissu entre sa limite inférieure et le sillon mammaire, plus le ptosis est prononcé. Le renforcement musculaire - poursuit le chirurgien - n'est pas une alternative à la mastopexie. La ptose du sein, en effet, est donnée par le glissement de la glande mammaire et de la graisse qui l'entoure. Les muscles pectoraux ne sont pas impliqués dans ce processus. Le glissement est dû à la force de gravité, qui agit évidemment en proportion de l'âge et du poids du sein, sans épargner les autres tissus, tels que les joues et le bout du nez. Même si vous imaginez que vos pectoraux sont considérablement renforcés, vous obtiendrez plus de volume dans la partie supérieure de la poitrine, sans toutefois soulever le pôle inférieur, ce qui donne au sein un effet de chute.La première est utilisée lorsque le sein est tombé ou a été vidé, c'est-à-dire si le volume est concentré uniquement dans la partie inférieure. La mastoplastie réductrice réduit le volume des très gros seins. Cela ne se produit pas nécessairement avec la mastopexie, car même les petits seins ont tendance à céder au fil des ans.La mastoplastie additive peut-elle être une alternative au lifting mammaire ? Il s'agit généralement de deux procédures combinées. En fait, l'augmentation du volume peut remplir le pôle supérieur, mais elle n'élimine pas l'imperfection causée par le glissement des tissus. L'opération de repositionnement est combinée à la mise en place de prothèses pour un meilleur résultat esthétique, afin d'éviter l'effet tout aussi désagréable - de seins dans la bonne position mais tendant à être plats et écrasés.Jusqu'au troisième mois, il est recommandé de porter un soutien-gorge qui maintient bien le sein.La forme et le volume définitifs des seins sont obtenus après 2 mois. Les cicatrices restantes, qui sont inévitables, disparaissent peu à peu en quelques mois et peuvent changer dans un délai de 2 ans après la chirurgie.Les retouches sont l'exception, ce ne sont que de petites retouches sur les cicatrices parfois nécessaires dans un délai d'un an au moins après la chirurgie, en cas de corrections de l'hypertrophie mammaire.L'activité professionnelle peut recommencer déjà à partir du huitième ou du huitième ou du dixième jour. Activité sportive à partir du deuxième mois.