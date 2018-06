Récupérer son ex ? Une lettre de réconciliation c'est le début !

Le couple nouveau ne sera plus jamais le couple ancien !

Quand la voyance aide à se réconcilier ?



https://voyante.ch/recuperer-son-ex/lettre-reconciliation-recuperer-sa-femme/ Stella de voyante.ch

Une lettre de réconciliation doit être claire sur ce point. Il faut faire comprendre le désir de renouveau et de repartir sur de nouvelles bases. Quand un homme se retrouve séparé d'une femme c'est que fréquemment il est resté sur ses positions et que les bases du couple étaient satisfaisante pour lui mais pas pour sa femme ou sa conjointe. Une lettre de conciliation ne doit pas parler de l'homme sans arrêt. Une redondance de Je vais changer, Je ne serais plus égoïste, Je serais un homme nouveau va juste faire comprendre à la femme concernée que l'homme veut toujours être aux commandes et est toujours centré sur lui-même. Une lettre de réconciliation doit par exemple prendre en compte ce qui a créer la rupture et ne pas faire comme si de rien n'était. Il n'y a rien qui agace plus les femmes que de ne pas prendre en compte les décisions qu'elles prennent et une décision de rupture doit être respectée pour pouvoir être inversée.La mise en couple et la rupture d'un couple induit toujours un choc émotionnel. Ce choc induit la séduction d'un côté ou de l'autre est crée le couple. La lettre de réconciliation doit induire aussi un choc émotionnelle et si la lettre ne suffit pas une rencontre de réconciliation doit se préparer aussi. Les énergies entrent en jeu dans les événements de la vie de tous les jours et la voyance amoureuse est devenue au fil des temps une de mes spécialités autant la spécialité de bon nombres de voyants et voyantes de mon équipe.Une bonne séance de voyance peut aider à bien comprendre tout ce qui a provoqué la rupture et faire en sorte de trouver le bon moment et les bons mots pour lancer la lettre de réconciliation. Il y a forcement des jours précis où votre femme sera plus réceptive. Il a des petites choses que je vois qui cumulées les unes sur les autres vont donner le maximum de chances à votre lettre de réconciliation d'aboutir !