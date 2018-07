Récupérer son ex

La douleur est insoutenable, nous le savons,Les souvenirs tourmentent nous le sentons,Ce grand amour dans le présent maintenant perdu,pourrait dans l'avenir ne plus vous mettre à nu.Vous ne respirez plus sans lui, vous ne vivez plus sans elle,Comprenez que cette sensation n'est pas éternelle,Sachez qu'en séance avec nous il faudra tout ramenez,Afin de comprendre au mieux ce qui vous a séparés.Venez à nous avec vos sentiments et toutes vos émotions,C'est seulement ainsi que les énergies nous rediront,Ce qui vous a unit au delà des grands sentiments,et comment votre couple reviendra dans le présent !Il faudra comprendre beaucoup de choses,pour que la vie maintenant redépose tel une rose,sa main dans la vôtre pour les années à venir,et son coeur sur le vôtre pour enfin à nouveau sourireEric de voyante.ch