Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Rhinoplastie ? A quoi s'attendre ? L'opération esthétique du nez génère beaucoup de questions auprès de la patientèle et c'est légitime !



Que puis-je vraiment attendre de l'intervention chirurgicale et quelles garanties ai-je ?

Le patient peut s'attendre à corriger les principaux problèmes qui ont été identifiés et analysés lors des visites préopératoires (par exemple, la bosse ou la pointe globulaire ou asymétrique). Cependant, vous ne devez pas vous attendre à ce qu'il soit possible de corriger exactement chaque imperfection existante ou qu'il soit simplement possible de mettre n'importe quel nez désiré sur votre visage. En fait, il ne s'agit pas de sculpter un bloc de marbre. Le résultat dépend d'une multitude de facteurs, dont l'épaisseur de la peau, la forme et la force du cartilage, la qualité des os du nez, la nature même du processus de guérison, etc... Certains de ces problèmes sont certainement contrôlables, d'autres non ou pas du tout, surtout si les combinaisons sont complexes entre elles. Le résultat exact de l'intervention n'est donc pas garanti par définition, pas plus que la perfection absolue ne peut être atteinte. Au contraire, l'engagement maximal du chirurgien doit être garanti afin d'obtenir le meilleur résultat possible et tout le temps nécessaire pour une bonne planification de l'intervention, une exécution précise et des soins postopératoires soignés. Si votre objectif est la perfection de chaque élément individuel, il est préférable de ne pas vous faire opérer, car ce n'est pas un objectif possible pour le chirurgien, quelle que soit son expérience, et vous ne seriez pas satisfait du résultat. Pour se rapprocher le plus possible du résultat souhaité mais réalisable de manière réaliste, l'important est de choisir un chirurgien expérimenté, de voir de nombreux exemples de rhinoplasties réalisées par lui et de partager avec lui ce qui peut être réalisé dans votre cas spécifique en analysant la simulation informatique.

Je me reconnaîtrai après l'opération, et que diront mes proches ?

Comme déjà mentionné, le but de l'opération est d'obtenir un nez naturel, bien proportionné et attractif par rapport au reste du visage, qui respire bien. C'est donc le nez que le patient pourrait naturellement avoir, sans aucune caractéristique "refaite" qui rappelle évidemment une opération.



De ce point de vue, il est généralement très facile pour le patient de se reconnaître après l'opération, s'intégrant presque immédiatement dans sa nouvelle image de lui-même. C'est précisément pour cette raison que lorsque les photos préopératoires sont remises au patient, il entend souvent avec incrédulité : " Est-ce vraiment moi ? Cela signifie que le nouveau nez s'est adapté "automatiquement" au visage, car il est plus naturel que le nez précédent. Il en va de même pour les connaissances : à l'exception des membres de la famille et des amis, qui remarquent évidemment le changement spécifique, la plupart des connaissances ne comprennent souvent pas exactement qu'une opération a été effectuée, remarquent une amélioration sur votre visage mais ne comprennent pas la cause et, comme d'habitude, se limitent à des commentaires positifs généraux.

Quels sont les risques réels de la rhinoplastie ?

Il s'agit bien entendu de l'une des questions les plus fréquemment posées, dont la réponse dépend en grande partie du cas particulier et qui mérite donc une attention particulière lors de la visite.



En général, cependant, on peut dire qu'une rhinoseptoplastie bien menée sur un patient avec des attentes réalistes est maintenant extrêmement sûre, avec des complications négligeables si elle est réalisée par un chirurgien vraiment expérimenté.



Les complications graves telles que les saignements et les infections sont très rares et, si elles surviennent, peuvent être traitées correctement. Les complications liées à l'anesthésie (voir anesthésie) sont également très rares, surtout si l'intervention est réalisée sous anesthésie générale, avec une surveillance constante de tous les paramètres vitaux.



La correction fonctionnelle, comme déjà mentionné ailleurs, fait partie intégrante d'une rhinoplastie correcte, et c'est donc seulement en ne la pratiquant pas ou en la pratiquant de façon inadéquate qu'il existe un risque réel d'obstruction respiratoire après l'opération.



Le "risque" au lieu d'un résultat esthétique insatisfaisant varie selon qu'il s'agit de rhinoplastie primaire ou de reprise. Dans le premier cas (rhinoplastie primaire), puisque la technique ouverte permet une vision et un contrôle complets des manœuvres pendant l'intervention, il n'y aura généralement pas de problèmes importants, sauf peut-être une imperfection occasionnelle, parfois inévitable malgré la compétence du chirurgien. Il sera soit négligeable, soit susceptible d'être légèrement retouché par la suite. Dans le second cas (rhinoplastie secondaire), tout dépend de la quantité de tissus endommagés ou non depuis la première opération et de la quantité de tissu restant dans la structure de soutien. Il peut y avoir une gamme de situations très différentes, allant de celles qui ressemblent pratiquement à une rhinoplastie primaire à celles dans lesquelles il y a rétraction, lésions cutanées, vascularisation insuffisante et déficit excessif des os et du cartilage (voir rhinoplastie secondaire). Dans ce cas, comme la chirurgie devient beaucoup plus complexe, les risques associés doivent être clairement compris et discutés au cas par cas, y compris le besoin rarement existant d'effectuer l'opération de révision en deux phases successives.



Site internet à découvrir :

La première rhinoplastie de l'époque moderne, réalisée à des fins purement esthétiques et non reconstructives, remonte à 1845, par l'Allemand J. Dieffenbach. En 1887, le Dr Orlando Roe, de Rochester, a effectué la première rhinoplastie esthétique endonasale. Mais la rhinoplastie a été l'une des premières expériences que l'homme a tenté de réaliser à des fins reconstructives. En Inde, la technique qu'on appelle encore "des rabats indiens" remonte à 2 100 ans avant Jésus-Christ. En fait, les hommes et les femmes accusés d'adultère étaient fréquemment punis pour amputation du nez, tout comme les prisonniers de guerre. La technique chirurgicale de rhinoplastie utilisait des lambeaux de peau prélevés sur le front ou la joue. Par la suite, la chirurgie au sens large ne connaîtra plus ce succès, même si, déjà avec Hippocrate, le père grec de la médecine, la chirurgie est rétrogradée à une simple pratique manuelle. Avec l'obscurantisme médiéval, la pratique chirurgicale est même jugée négligée et expressément interdite, donc reléguée au barbier ou au céramiste, qui s'improvisent quatuors et pratiquent une chirurgie "de fortune". Seuls les Italiens Branca di Catania et Gaspare Tagliacozzi, de Bologne, ont compris l'importance psychologique de la chirurgie plastique esthétique. Dans son livre "De curtorum chirurgia" (1597) Tagliacozzi décrit de nombreuses techniques de rhinoplastie, accompagnées d'excellentes illustrations. A cette époque, les secrets de la chirurgie esthétique se transmettaient de père en fils et jalousement gardés au sein des familles de chirurgiens. La technique du Branca (et Tagliacozzi) du "lambeau brachial bipède" était utilisée en chirurgie jusqu'à récemment et est toujours connue comme le "lambeau italien". Mais après la mort de Tagliacozzi, ce type de chirurgie a continué l'ère du déclin et même dans l'éclairé'700 médecins ont dû lutter pour faire chanter l'état d'infériorité de la chirurgie par rapport à la médecine, considérée au contraire comme science (chirurgie en grec signifie précisément "travail manuel"). Depuis le XXe siècle, la chirurgie et la chirurgie esthétique ont donc fait un bond en avant en matière de qualité, grâce aux études anatomiques et à la découverte de l'anesthésie. Les grandes implications psychologiques de la chirurgie esthétique sont révélées, et le chirurgien français Raymond Passot (1919) affirme que " lutter contre les malformations physiques a la même valeur que lutter contre les maladies ".Le patient peut s'attendre à corriger les principaux problèmes qui ont été identifiés et analysés lors des visites préopératoires (par exemple, la bosse ou la pointe globulaire ou asymétrique). Cependant, vous ne devez pas vous attendre à ce qu'il soit possible de corriger exactement chaque imperfection existante ou qu'il soit simplement possible de mettre n'importe quel nez désiré sur votre visage. En fait, il ne s'agit pas de sculpter un bloc de marbre. Le résultat dépend d'une multitude de facteurs, dont l'épaisseur de la peau, la forme et la force du cartilage, la qualité des os du nez, la nature même du processus de guérison, etc... Certains de ces problèmes sont certainement contrôlables, d'autres non ou pas du tout, surtout si les combinaisons sont complexes entre elles. Le résultat exact de l'intervention n'est donc pas garanti par définition, pas plus que la perfection absolue ne peut être atteinte. Au contraire, l'engagement maximal du chirurgien doit être garanti afin d'obtenir le meilleur résultat possible et tout le temps nécessaire pour une bonne planification de l'intervention, une exécution précise et des soins postopératoires soignés. Si votre objectif est la perfection de chaque élément individuel, il est préférable de ne pas vous faire opérer, car ce n'est pas un objectif possible pour le chirurgien, quelle que soit son expérience, et vous ne seriez pas satisfait du résultat. Pour se rapprocher le plus possible du résultat souhaité mais réalisable de manière réaliste, l'important est de choisir un chirurgien expérimenté, de voir de nombreux exemples de rhinoplasties réalisées par lui et de partager avec lui ce qui peut être réalisé dans votre cas spécifique en analysant la simulation informatique.Comme déjà mentionné, le but de l'opération est d'obtenir un nez naturel, bien proportionné et attractif par rapport au reste du visage, qui respire bien. C'est donc le nez que le patient pourrait naturellement avoir, sans aucune caractéristique "refaite" qui rappelle évidemment une opération.De ce point de vue, il est généralement très facile pour le patient de se reconnaître après l'opération, s'intégrant presque immédiatement dans sa nouvelle image de lui-même. C'est précisément pour cette raison que lorsque les photos préopératoires sont remises au patient, il entend souvent avec incrédulité : " Est-ce vraiment moi ? Cela signifie que le nouveau nez s'est adapté "automatiquement" au visage, car il est plus naturel que le nez précédent. Il en va de même pour les connaissances : à l'exception des membres de la famille et des amis, qui remarquent évidemment le changement spécifique, la plupart des connaissances ne comprennent souvent pas exactement qu'une opération a été effectuée, remarquent une amélioration sur votre visage mais ne comprennent pas la cause et, comme d'habitude, se limitent à des commentaires positifs généraux.Il s'agit bien entendu de l'une des questions les plus fréquemment posées, dont la réponse dépend en grande partie du cas particulier et qui mérite donc une attention particulière lors de la visite.En général, cependant, on peut dire qu'une rhinoseptoplastie bien menée sur un patient avec des attentes réalistes est maintenant extrêmement sûre, avec des complications négligeables si elle est réalisée par un chirurgien vraiment expérimenté.Les complications graves telles que les saignements et les infections sont très rares et, si elles surviennent, peuvent être traitées correctement. Les complications liées à l'anesthésie (voir anesthésie) sont également très rares, surtout si l'intervention est réalisée sous anesthésie générale, avec une surveillance constante de tous les paramètres vitaux.La correction fonctionnelle, comme déjà mentionné ailleurs, fait partie intégrante d'une rhinoplastie correcte, et c'est donc seulement en ne la pratiquant pas ou en la pratiquant de façon inadéquate qu'il existe un risque réel d'obstruction respiratoire après l'opération.Le "risque" au lieu d'un résultat esthétique insatisfaisant varie selon qu'il s'agit de rhinoplastie primaire ou de reprise. Dans le premier cas (rhinoplastie primaire), puisque la technique ouverte permet une vision et un contrôle complets des manœuvres pendant l'intervention, il n'y aura généralement pas de problèmes importants, sauf peut-être une imperfection occasionnelle, parfois inévitable malgré la compétence du chirurgien. Il sera soit négligeable, soit susceptible d'être légèrement retouché par la suite. Dans le second cas (rhinoplastie secondaire), tout dépend de la quantité de tissus endommagés ou non depuis la première opération et de la quantité de tissu restant dans la structure de soutien. Il peut y avoir une gamme de situations très différentes, allant de celles qui ressemblent pratiquement à une rhinoplastie primaire à celles dans lesquelles il y a rétraction, lésions cutanées, vascularisation insuffisante et déficit excessif des os et du cartilage (voir rhinoplastie secondaire). Dans ce cas, comme la chirurgie devient beaucoup plus complexe, les risques associés doivent être clairement compris et discutés au cas par cas, y compris le besoin rarement existant d'effectuer l'opération de révision en deux phases successives.Site internet à découvrir : http://chirurgien-esthetique-marseille.com/chirurgie-esthetique/rhinoplastie



Ruben Haddad















Flashback : < > Liposuccion Marseille Faire un site internet pour l'immobilier Achat immobilier Lausanne Monde: Toute l'Actu | France | Régions | L'Info en Temps Réel | Commerces et services | Publi-Reportages | Internet | L'Economie en temps réel et en continu | La Bourse en Direct | Faits Divers - Société | Humeurs - Rumeurs | Tribune Libre | Chroniques | Art et Culture | Histoire | Al Wihda International | Altermag | Forum laïc | Stars-Sailors-League