Se refaire la poitrine ?

Utilité de l'augmentation mammaire ?

Implants mammaires ?

La procédure de mastoplastie additive la plus couramment utilisée et la plus demandée pour augmenter le volume des seins est celle qui implique l'implantation d'implants mammaires.Dans ses différentes possibilités de mise en œuvre, elle vise à restituer à une poitrine de mauvaise qualité esthétique non seulement l'attrait désiré (sex-appeal), mais aussi sa valeur symbolique d'expression absolue de la féminité, intégrant les valeurs de la sexualité et de l'esthétique féminine. La femme qui demande l'intervention se sent généralement plus pénalisée parce qu'elle a peu de sein, comparativement à la femme qui a l'imperfection opposée (sein trop grand et tombant). Il est plus facile en effet que dans nos cliniques nous venions voir des femmes avec la demande d'une augmentation mammaire parce qu'elles jugent leurs seins trop petits, même si beaux et harmonieux, plutôt qu'avec le désir de réduire ou de soulever un sein large et tombant, quand il est clair qu'un sein tombant ne peut être considéré beau du tout.La mastoplastie additive peut être nécessaire simplement pour raffermir des seins qui ont été vidés en raison de l'âge ou plus souvent à la suite de grossesses avec ou sans allaitement et aussi en raison d'une perte de poids. Dans de tels cas, il est plus facile de l'accompagner d'une mastopexie, ce qui permet de soulever un sein tombé et surtout de repositionner les aréoles et les mamelons à des niveaux supérieurs.A l'exception des seins, que la femme veut simplement plus fermes sans augmentation réelle de volume et qui peuvent être traités chirurgicalement par la soi-disant endoprothèse dans le cadre d'une opération de mastopexie, dans tous les autres cas la mastoplastie additive prévoit un remplissage soit par implants mammaires soit par transplantation autologue (du même patient) de graisse.Lesfont partie des instruments médicaux et chirurgicaux les plus éprouvés qui permettent aujourd'hui d'offrir un résultat sûr et un excellent niveau esthétique. La plupart des prothèses sont constituées d'un mince boîtier en silicone rempli de gel de silicone ou de solution saline. L'enveloppe peut être parfaitement lisse ou présenter de petites irrégularités (texturation) qui permettent une plus grande stabilité de la prothèse et une moindre incidence de contracture capsulaire de la capsule dite périprothétique et réduisent ainsi significativement les éventuels effets secondaires.Les implants mammaires diffèrent en volume (évidemment), mais aussi en forme.Alors qu'il y a 20 ans, tous les implants mammaires avaient une forme ronde et différaient simplement par type de projection ou profil (bas, moyen, haut profil) et les possibilités de résultat étaient plutôt limitées (petits ou petits seins vides), depuis quelques années, en vertu d'une plus grande cohésion du silicone dont les implants mammaires sont remplis et qui leur donne une plus grande cohérence, il est possible de proposer au marché une large gamme de formes, afin que cette opération ait gagné en intérêt étant capable de résoudre les problèmes qui ne peuvent se résoudre avec les prothèses traditionnelles (ancienne génération). Les formes dites anatomiques qui se distinguent par un pôle supérieur un peu écrasé et un pôle inférieur proéminent, simulant un sein naturel pour un additif de mastoplastie de choix, sont ainsi entrées sur le marché.Les avantages des prothèses anatomiques, aussi appelées prothèses de gouttes, sont nombreux. Le silicone dont ils sont faits (terme le plus approprié par rapport au terme "rempli", vu la solidité particulière du remplissage), étant plus cohésif, implique beaucoup moins d'exsudation ("bliding") qui est responsable des phénomènes d'inflammation chronique et, semble-t-il, de la plus grande incidence des contractures capsulaires périprothétiques, événements indésirables ou complications des temps passés.Un autre avantage incontesté des prothèses anatomiques modernes est qu'elles sont capables de supporter davantage les seins un peu tombés, grâce à leur consistance grâce à la cohésion particulière du silicone. La chirurgie esthétique moderne du sein (actuelle) peut donc également résoudre les problèmes d'un sein tombé. Je peux dire qu'avec l'entrée en service de prothèses anatomiques en gel hautement cohésives, beaucoup de seins ptosiques (chutes) ont pu éviter la chirurgie d'augmentation mammaire associée à la mastopexie (une opération qui présente des cicatrices beaucoup plus importantes, grâce à la procédure associée de mastopexie), avec un grand avantage sur le plan esthétique grâce au résultat moindre de la présence de cicatrices résiduelles (l'augmentation mammaire sans le pessi ne représente que le minimum des cicatrices du simple ajout mastopexie).En ce qui concerne les implants mammaires remplis d'une solution physiologique, je peux dire qu'ils sont peu utilisés en chirurgie esthétique pour l'augmentation mammaire, à la fois pour des raisons esthétiques car ils provoquent plus de plis (présence à la surface du sein de plis visibles ou seulement perceptibles au toucher), et parce qu'ils courent le risque de vider après un certain temps, entraînant une réintervention nécessaire.Enfin, une brève mention aux prothèses recouvertes de polyuréthane, peu utilisées dans la mastoplastie d'augmentation. Ils ont l'avantage de réduire les rides, complication typique d'une telle intervention, surtout si elle est réalisée avec des prothèses en gel de vieille génération, mais l'inconvénient, au cas où elles devraient être enlevées pour une raison quelconque (remplacement par rupture ou pour de nouvelles augmentations de volume requises par le patient dans le temps, ou pour les infections), de rendre difficile la explantation (le remplacement), car la caractéristique du polyuréthane (en cela, similaire au velcron) est de coller, d'adhérer aux tissus voisins, rendant plus difficile, curieux, une mastoplastie secondaire, donc de rendre la pose de la main.