Médecine généraleIl y a de l'information et de la pratique que vous devriez connaître bien avant de subir cette intervention. L'intervention se déroule principalement sous anesthésie locale, tandis que la phase de récupération dure au moins 4 à 5 jours. La phase postopératoire comprend également 8 à 10 jours de confinement de la craie, après quoi vous pourrez découvrir votre nouveau nez et trouver un nouveau visage !Après l'opération, pendant au moins 2 mois, il est conseillé d'éviter tout type de traumatisme au nez, en renonçant même à porter des lunettes. L'intervention consiste à pratiquer des incisions dans la partie interne des narines, à procéder à la déconnexion du tissu, puis à pratiquer une incision interne ou externe. C'est petit, mais toujours réel, le pourcentage de ceux qui, après la première intervention, doivent revenir pour faire des retouches périodiques.Parmi les avantages de la rhinoplastie, il y a le fait qu'elle est pratiquement indolore, alors que ses effets sont visibles en très peu de temps : même deux ou trois semaines après la chirurgie. Même le fonctionnement de l'appareil sera parfaitement rétabli et la sensation d'un nez fermé ou de difficultés respiratoires disparaîtra complètement. La rhinoplastie est une intervention qui peut être pratiquée à tout âge, qui ne produit pas de cicatrices visibles et qui, de plus, peut être pratiquée à l'hôpital de jour ou, au plus, avec une seule nuit d'hospitalisation.Comme pour toutes les interventions, la rhinoplastie doit également être envisagée avec soin, en particulier lorsque son utilisation est un pur facteur esthétique. Il y a beaucoup de patients qui, ayant réalisé qu'il n'est pas nécessaire de se refaire le nez, retombent dans des états dépressifs causés par leur incapacité à accepter le changement.Avant de procéder concrètement à cette décision, il convient donc d'avoir une comparaison et un dialogue concret avec le chirurgien qui se mettra au travail pour obtenir des résultats satisfaisants. Il est bon d'expliquer à un chirurgien expérimenté les résultats que l'on s'attend à voir pour ne pas avoir de mauvaises surprises dans le miroir. Parmi les "inconvénients" du cas, il y a bien sûr aussi le coût de l'opération qui, dans des conditions normales, est de l'ordre de 3.000 à 6.000 euros selon le cas particulier.