Se refaire les lèvres du visage

Lèvres plus charnues

Sites Internet à découvrir sur le sujet :

Parfois après un amaigrissement ou au fil du temps, vos lèvres perdent du volume et de la définition. Dans d'autres cas, la lèvre est simplement petite ou asymétrique : un côté est différent de l'autre ou la lèvre supérieure a un volume peu proportionnel à la lèvre inférieure.Laest le terme utilisé en médecine esthétique pour identifier les interventions chirurgicales visant à remodeler les lèvres et à améliorer leur apparence. Selon les besoins du patient, il est possible d'intervenir sur le volume des lèvres et sur la forme, en les rendant plus attractives et en harmonie avec le visage.Cette chirurgie des lèvres peut être réalisée avec différentes techniques. Le plus simple et le plus rapide donne du volume aux lèvres avec l'acide hyaluronique, un combleur qui offre d'excellents résultats mais qui, en raison de sa nature résorbable, nécessite la répétition du traitement après environ 4 ou 6 mois. Pour un résultat plus durable, l'excès de graisse est enlevé de certaines parties du corps, comme l'abdomen, les genoux et les hanches, par lipofilling. Le tissu adipeux est ensuite purifié et filtré afin d'éliminer les cellules ou éléments endommagés qui ne peuvent être utilisés, puis injecté dans les lèvres. Dans ce cas également, une répétition de l'opération peut être nécessaire car une partie de la graisse peut être réabsorbée.La greffe constitue également une variante de lipoplastie qui ne nécessite pas de traitement supplémentaire, dans laquelle le tissu adipeux est retiré d'une zone où il y a une cicatrice.La visite préopératoire est un moment fondamental où le chirurgien plasticien, avec le patient, évalue les motivations et les attentes qui le conduisent à l'intervention, en décidant de procéder à la lipoplastie par un traitement de lipofilling ou par d'autres techniques telles que l'injection de bouche à bouche. Comme pour toute intervention de médecine esthétique, il est essentiel d'évaluer l'état de santé du patient par une série d'examens, de connaître le tableau clinique et tout traitement pharmacologique auquel vous êtes soumis.La lipoplastie dure environ une heure et se pratique sous anesthésie locale associée à la sédation. Le patient peut reprendre ses activités quotidiennes habituelles après environ 7 jours de prise d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires post-opératoires. Pendant la période post-opératoire, il est possible que la zone traitée présente un gonflement normal pendant quelques jours, qui disparaît généralement en peu de temps, permettant une reprise rapide de la vie sociale normale.Souvent les opérations d'augmentation du volume des lèvres s'accompagnent d'une blépharoplastie et d'un lifting du visage. Dans d'autres cas, il est également possible d'effectuer un lipofilling et d'injecter la substance adipeuse dans des zones spécifiques telles que le pli naso-labial, les joues et les pommettes. Ainsi, laest associée à d'autres retouches qui donnent de la jeunesse au visage pour des résultats encore plus évidents et appréciables.