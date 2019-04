Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Se refaire les seins ? Se refaire les seins ? Oui, non, comment, pourquoi, quand ? Lisez notre article pour avancer dans votre idée.



Seins reconstruits : pour et contre

Les avantages d'un sein reconstruit sont de nature esthétique et psychologique, une femme qui aime est mieux avec elle-même et les autres, et un beau sein est souvent une injection très importante d'estime de soi. Rappelons qu'avoir un sein prospère n'est pas seulement une question de narcissisme, très souvent ils ont recours à la chirurgie esthétique des femmes qui ont subi une ablation totale ou partielle due à une tumeur, et dans ces cas est encore plus marquée la composante psychologique, car elle indique un retour à la normale.



Les inconvénients sont généralement de deux types : esthétiques lorsque l'attente est inversement proportionnelle au résultat final, et de santé, lorsque le travail, peut-être mal exécuté, peut causer une inflammation ou des problèmes beaucoup plus graves. Dans les deux cas, il est souvent nécessaire de reprendre le travail, et c'est là le principal problème, car il serait souhaitable de ne pas avoir à s'abonner à un lit de bloc opératoire, car les suites d'une opération ont toujours des effets secondaires, même légers. Et aussi, bien que l'opération soit absolument routinière, rappelez-vous qu'il s'agit toujours d'une opération chirurgicale, avec tous les risques qu'elle comporte.



Une chose très importante à prendre en compte est aussi la taille à laquelle nous visons, il ne faut jamais exagérer, d'abord parce que l'effet optique (et esthétique) d'une transition vers une taille trop grande (par rapport au principe), pourrait être traumatisant précisément au niveau psychologique, et ensuite parce que chacun a un corps bien défini, et trop modifier pourrait créer des complications voire dangereuses.



La suggestion est de ne pas oser sur deux tailles de plus et sur la coupe C (poitrine pleine mais pas excessive), et aussi de se rappeler qu'un sein trop gros, avec le temps (et avec le déclin de l'élasticité de la peau), pourrait vous forcer à d'autres interventions, peut-être même de mastoplastie réductrice. A quel âge faut-il faire une augmentation mammaire ?

La question de l'âge est étroitement liée aux " contre " d'une intervention esthétique. Considérant qu'en Italie une opération mammaire de moins de 18 ans est interdite (sauf cas particuliers), il n'est pas non plus recommandé de faire face à une opération similaire à un âge trop avancé, car les tissus cutanés ont tendance à perdre leur élasticité avec le temps et une opération à l'âge adulte peut ne pas avoir le même temps de récupération mais surtout pas la même efficacité que sur un corps jeune.



Disons qu'il n'y a pas d'âge préférentiel bien défini, mais plutôt une indication générale qui définit une fourchette optimale entre 25 et 30 ans, mais cela ne signifie pas qu'à 40 ans n'est pas recommandé une telle opération, les statistiques les plus récentes disent en fait que l'âge moyen auquel on approche une chirurgie esthétique, à ce jour, est très près de 50 ans.



Il est certainement important que la fille ou la femme qui veut subir une telle opération soit bien informée, et peut-être pas très jeune, afin d'éviter des choix trop hâtifs (donnés par l'âge) qui risquent alors de se repentir. Il est également important d'envisager une opération du sein éventuellement après l'accouchement, afin d'éviter des problèmes pendant l'allaitement et surtout parce que très souvent, à la fin de l'allaitement, il peut y avoir une vidange excessive du sein, ergo, mieux vaut intervenir après et non avant que le problème ne se soit posé.

Exigences en matière de santé

Il est très important de préciser ici, étant donné la nature de l'intervention, qu'il s'agit d'une intervention esthétique et salvatrice, que les conditions sanitaires doivent être optimales et pratiquement parfaites pour pouvoir procéder.

Vous devrez effectuer des analyses sanguines qui doivent être parfaites, ainsi que des radiographies pulmonaires et des échographies (ou, selon l'âge, des échographies et des mammographies), et vous devrez également être en mesure de raconter à votre médecin vos antécédents cliniques avec le plus de détails possible. Certaines conditions pathologiques telles qu'une surcharge pondérale importante ou une insuffisance cardiaque, mais aussi la présence d'un cancer du sein dans la famille, ou si vous êtes fumeur, peuvent ne pas permettre cette opération. Soyez donc aussi précis que possible en rapportant tout ce que le médecin vous demande de faire, car c'est votre santé qui est en jeu. Quels sont les types de chirurgie mammaire ?

Mastoplastie additive

L'opération mammaire la plus courante est la mastoplastie additive, c'est-à-dire une opération dans laquelle deux prothèses en silicone sont insérées dans une poche dans les seins. Les prothèses peuvent être placées immédiatement derrière la glande mammaire ou sous le muscle pectoral. Cela dépend de l'effet final que vous voulez obtenir et est déterminé par un algorithme qui évaluera quelle est la meilleure position pour s'assurer que les prothèses s'intègrent esthétiquement à votre corps. Il y a aussi un double plan médian, qui consiste à placer la prothèse sous le plastron en haut et sous le gland en bas. Dans le cas d'une mastoplastie additive, la zone où l'incision est pratiquée est également variable et déterminée par le type de travail effectué. Celles-ci vont de l'incision dans le sillon sous le sein, qui est la plus facile et avec des cicatrices peu visibles, à l'incision autour de l'aréole, mais pour des prothèses qui ne sont pas trop volumineuses. Si les prothèses sont petites, il y a aussi la possibilité d'une opération avec incision axillaire.



Mastopexie



Pour intervenir en cas de ptose (descente du sein, en termes médicaux, après l'allaitement, après une forte perte de poids ou pour le passage des années) vous pouvez effectuer une mastopsie, ou un lifting du sein. Dans ce cas, le tissu mammaire est réarrangé sous la glande comme s'il s'agissait d'une prothèse en silicone, l'aréole est placée plus haut et l'excès de peau est enlevé. Remplissage Lipofilling

Le lipofilling, quant à lui, est une technique par laquelle la graisse prélevée sur la patiente elle-même est injectée par liposuccion et insérée à la place des prothèses. Le lipofilling est une alternative très intéressante en cas de petites retouches et en cas d'asymétries, car il peut intervenir d'une manière différente sur les seins. Le lipofilling est souvent complémentaire d'une mastopexie, si un petit plombage est nécessaire, sans recours à des prothèses.



Mastoplastie réductrice



Cette opération a l'objectif opposé à celui de l'addittive et est réalisée pour réduire le volume du sein. En tant qu'intervention chirurgicale, elle est plus exigeante et plus longue, tant en termes de séances que de temps de récupération, que la mastoplastie additive.



Combien cela coûte-t-il de refaire le sein ?



Le coût d'une opération esthétique du sein dépend du type d'opération elle-même et de la structure dans laquelle elle est réalisée, ainsi que, dans le cas d'une mastoplastie addittive, du prix de la prothèse. Méfiez-vous des "offres à prix réduit", ici la qualité est très importante, sinon vous pourriez non seulement vous retrouver avec un résultat insatisfaisant (et recourir à de nouvelles procédures), mais vous pourriez aussi risquer de compromettre votre santé.



Pour une mastoplastie addictive, vous pouvez aller de 8.000 à 12.000 CHF tout compris, alors que pour une mastoplastie les prix sont légèrement inférieurs (de 6 à 10.000 CHF). Tout à fait différent du discours de la mastoplastie réductrice, ici les coûts augmentent un peu, et pour "réduire" le sein vous serez obligé d'"augmenter" le coût, une intervention de ce type peut en fait aller de 10 à plus de 14.000 CHF.



Sonia Lucia















