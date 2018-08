Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Signe astrologique Bélier Ptolémée écrit dans son Tétrabiblos que les caractéristiques principales de ce signe sont l'audace, le manque d'ordre, l'impatience, la témérité, l'hyperactivité musculaire et ner-veuse, l'indépendance et le courage.







Sur émotif, il aime s'agiter et vivre au milieu du désordre et du bruit, tient difficilement en place et recherche le contact avec autrui parce qu'il redoute la solitude et la vie sédentaire. Souvent son hyperémotivité le pousse à devenir indiscipliné, inconséquent, irascible voire même provocateur et hostile à ceux qui lui résistent. Il manque surtout de patience, de constance et de stoïcisme. C'est pourquoi, lorsqu'il a subi un échec il cède facilement à la panique et à l'affolement étant donné qu'il a tendance à se surestimer et à se croire irrésistible. Extrémiste, il ne sait pas organiser son avenir. Il est incapable d'avoir de la rancune contre quelqu'un, même si ses réactions de colère peuvent être violentes et atteindre profondément celui qui en est l'objet. D'autre part, le Bélier a tendance à porter à l'excès les joies ou les peines qu'il peut ressentir, étant donné sa sensibilité excessive. L'élément feu, qui le caractérise et Mars, Dieu de la guerre qui a élu domicile dans le Bélier, font de ce signe un des plus dynamiques de tout le zodiaque.



Mais s'il a le goût de l'action, le sens de la réussite et la passion de l'énergie, le Bélier ne sait pas concentrer ses forces et manque de sang-froid dans les circonstances difficiles. Pour être capable d'agir, le sujet a besoin de se raccrocher à une croyance religieuse ou un idéal, et il ne peut bien conduire sa vie qu'en poursuivant un but qu'il s'est assigné.



La native du Taureau réussira à préserver les sentiments que le Bélier éprouve pour elle à condition de renoncer aux instincts de jalousie et d'exclusivité qui caractérisent ses tendances zodiacales. Outre la femme du Taureau, l'homme du Bélier peut égale-ment former un couple satisfaisant avec la femme du Sagittaire, signe dominé par la planète Jupiter. L'alliance de Mars et de Jupiter à travers le Bélier et le Sagittaire donnera une union solide fondée sur d'excellents rapports psychologiques. De plus, les qualités de force et de fermeté que possède la femme du Sagittaire, grâce à l'influence de Jupiter, contribueront à affermir le caractère brouillon et risque-tout du Bélier. Par contre, l'union du Bélier avec une femme du Lion doit être déconseillée.



En effet, la trop grande assurance que possède la native du Lion peut s'opposer à la volonté de prédominance masculine du Bélier qui, par nature, veut être le premier partout, principalement aux yeux de sa femme. Cette union est d'autant plus dangereuse qu'au cours des premiers temps l'union du Bélier et de la femme du Lion peut paraître harmonieuse et sembler durable. Au plan professionnel, le Bélier ne rencontrera .pas de difficultés majeures parce qu'il aura décidé par lui-même, sans contrainte extérieure et sans avoir subi les événements, d'exercer tel ou tel emploi particulier en fonction de ses goûts et de ses possibilités. D'autre part la question du salaire lui paraîtra secondaire. Si sa santé peut le supporter, l'activité qu'il déploiera dans son travail sera remarquable et s'accompagnera d'une rare persévérance d'autant plus qu'il s'agit d'un individu extrêmement laborieux et capable de réussir dans n'importe quel genre de profession. Les maladies qui affectent plus particulièrement le Bélier atteignent surtout les yeux, les oreilles et les dents.



C'est un signe qui cesse le premier son activité sexuelle, atteignant rapidement une andropause accompagnée de signes dépressifs qui nuisent gravement à l'équilibre de son système nerveux. L'artériosclérose l'atteint aussi plus tôt que les autres. Comme le Scorpion, il est l'enfant le plus passionnant à élever qui soit grâce à la grande vitalité qui l'habite. Les sports dans lesquels il excellera seront ceux qui lui permettront de libérer son trop-plein d'énergie nerveuse et musculaire. L'enthousiasme souvent excessif. et le dynamisme emporté qui marquent la plupart de ses actions sont généralement déployés en vue d'assurer sa domination des individus, des situations ou des événements. Toutefois, il n'atteint pas toujours le succès escompté parce qu'il manque de patience et de persévérance.



Doué d'un esprit alerte et inventif, le Bélier est un improvisateur, un innovateur et un rénovateur. Il peut être soit un intuitif extraverti tourné vers l'avenir et attiré par la réflexion intellectuelle et philosophique, soit un intuitif introverti qui ne parvient pas à vivre ailleurs que dans un monde intérieur peuplé d'images et de visions. Ses principales qualités sont la spontanéité, le dynamisme, la jeunesse du coeur et une certaine générosité. Il possède une personnalité riche, imprévisible et multiple. Il ne craint ni l'effort ni le travail. Ses défauts principaux sont la témérité, la maladresse, l'irréflexion, l'étourderie et l'indiscipline.



C'est avant tout un individu qui se laisse gouverner par l'humeur du moment. S'il est vrai qu'il prend plaisir à afficher sa virilité aux yeux de son entourage, le Bélier souffre en contrepartie d'une véritable psychose de l'échec qui le rend incapable de faire face à l'adversité et d'affronter courageusement les situations difficiles. En fait il manque de ténacité et de lucidité. Il est souvent vantard, exhibitionniste et ne tolère pas que ses interlocuteurs le contredisent. Lorsqu'il n'est pas parvenu à atteindre le but qu'il se proposait et qu'il a été vaincu dans ses entreprises, il a tendance à se réfugier dans une attitude de rancune et d'hostilité haineuse. Par contre il est enthousiaste, enflammé et candide, même si ses illusions risquent de le faire sombrer dans l'utopie. Toutefois il sait avoir bon 58 coeur et aime rendre service. Enfin son étonnante jeunesse d'esprit lui permet d'affronter la vieillesse avec plus de sérénité que les autres, ce qui lui donne la possibilité de profiter d'une retraite heureuse.



Les personnalités suivantes sont nées sous le signe du Bélier : Charles Baudelaire : né à Paris, le 9 avril 1821, à 15 heures

Marion. Brando : né à Omaha, le 3 avril, 1924

Giacomo Casanova : né à Venise, le 2 avril 1725

Charlie Chaplin : né à Londres, le 16 avril 1889, à 19 .heures

Albert Einstein : né à Ulm, le 14 avril 1879

Goya né à Fuentetodos, le 30 mars 1746 ;

Landru : né à Paris, le 12 avril 1869, à 6 heures ;

