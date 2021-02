Site Internet de déménagement

Bien organiser un déménagement ?Nous évaluerons d'abord ensemble en quoi consiste votre déménagement. Maisons, bureaux et entreprises : nous avons vraiment traité tous les contextes possibles. Nous évaluerons la quantité de matériel à déplacer et enverrons le nombre adéquat de personnes pour effectuer le travail dans les plus brefs délais. Le coût du service sera également calculé en fonction de la distance à parcourir, mais nous avons toujours essayé, depuis le début de notre activité de déménagements Rome, de maintenir des tarifs compétitifs et transparents pour nos clients. Nous vous fournirons tout le matériel nécessaire pour déplacer vos biens en toute sécurité : cartons, colis et conteneurs réutilisables à louer, afin de réduire la quantité de déchets et les coûts impliqués. Il vous suffit de vider les meubles et d'emballer vos affaires avec le matériel de protection que nous vous fournissons. Nous nous chargeons de démonter les plus gros meubles et de déplacer les appareils, quel que soit l'étage où vous partez ou arrivez ! Notre équipe s'occupera de chaque détail : il vous suffit de vous présenter au nouvel appartement ou au bureau et de nous donner les dernières instructions.Déménagement en Suisse : assurance pour les dommagesNous essayons toujours de traiter vos biens avec le plus grand soin et le plus grand respect, quelle que soit leur valeur ou leur coût. Nos techniciens sont experts dans le déménagement de meubles, même volumineux, jusqu'aux objets technologiques et aux appareils électroménagers, et feront tout leur possible pour qu'ils arrivent à destination sains et saufs et en parfait état. Toutefois, si quelque chose devait arriver pendant le transport, nous veillerons à évaluer les dégâts et à vous rembourser : la transparence est une valeur qui, dès le premier jour, anime nos déménagements en Suisse ! Contactez-nous dès maintenant pour obtenir toutes les informations : nous serons heureux de vous aider dans les plus brefs délais !Sites Internet à connaître :