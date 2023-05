Sites internet de voyance par téléphone

1 - Prendre du temps pour l'autre en tant que couple



Crise de couple. Pour y remédier, il faut consacrer du temps de qualité à l'autre



Il est étonnant de voir le nombre de couples qui prétendent ne pas avoir de temps pour eux, ou qui confondent le temps passé en couple avec le temps passé avec les enfants. Répétons-le : le temps passé avec les enfants est très important, mais il est appelé "temps familial". Le temps de couple, quant à lui, est un temps de qualité que les deux partenaires consacrent l'un à l'autre.

En particulier lorsqu'il y a des enfants en bas âge, et surtout en période de stress professionnel, le temps de couple n'existe pas, il faut donc le créer volontairement, agenda en main.



La sortie en couple doit être quelque chose de spécial : prenez le temps de vous préparer, physiquement et psychologiquement, et préparez-vous à passer un moment agréable au cours duquel - c'est obligatoire - on ne parlera ni de problèmes ni d'enfants.

Soyez aussi gentils que des amis et aussi doux que des amoureux.

Que celui qui a le plus d'initiative propose, et que l'autre s'engage à ne pas le gêner. Ne vous laissez pas décourager par des partenaires apathiques ou qui se plaignent, surmontez-les avec élan, et demandez une coopération enthousiaste.



2 - Mettez-vous en valeur !



Crise de couple. Les soins corporels jouent également un rôle important



D'un côté, il est vrai que l'amour transcende l'apparence physique et les soins, mais d'un autre côté - croyez-moi - j'ai beaucoup trop entendu dire que l'apparence physique est quelque chose d'insignifiant.



Mais est-il juste de se plier aux goûts de son partenaire ou doit-on défendre sa liberté ? Et puis, si un élément (modifiable) de mon partenaire me dérange, puis-je le lui dire ? Comment ? Si vous tenez vraiment à votre couple, la première question ne devrait même pas être posée. L'une des caractéristiques de l'amant (= "celui qui aime") est d'être à l'écoute des désirs de son partenaire, et je trouve qu'en général, dans les couples, beaucoup sont un peu immatures lorsqu'ils considèrent que c'est un effort immense de faire ne serait-ce que de petits pas pour faire plaisir à la personne avec laquelle ils sont. Votre femme veut-elle que vous soyez frais et parfumé ? Et prendre une douche, qu'est-ce que cela va lui coûter ? Votre mari vous veut plus en forme ? Faites du jogging, mangez un peu moins. Que faut-il faire ? Nous ne visons pas la perfection, mais nous nous rapprochons des goûts de ceux que nous côtoyons. Pour ce qui est de la deuxième question, je sais qu'il est beaucoup plus facile de demander un changement à un homme qu'à une femme ! Évitez donc les demandes lorsque vous êtes en colère, évitez-les même lorsque vous vivez un moment romantique, car vous risquez de le gâcher. Soyez gentille et patiente, le risque de blesser est très élevé, excusez-vous éventuellement.

Soyez patient avec votre partenaire et soyez exigeant dans votre plaisir.

Le conseil pour chaque mari : aimez votre femme telle qu'elle est, mais présentez-vous à elle sous votre meilleur jour !





Le conseil pour chaque femme : aimez votre mari tel qu'il est mais présentez-vous à lui sous votre meilleur jour !



3 - Se confier plus et dialoguer moins



Crise de couple. Apprendre à se connaître, se dévoiler, s'interroger... L'intimité psychologique peut-elle être aussi excitante que l'intimité sexuelle ?





Je crois que l'on a déjà beaucoup parlé du dialogue et qu'il est souvent surestimé. Je m'explique : dia-logos, un "discours entre". Combien de fois le dialogue devient-il une source d'incompréhension plutôt que de compréhension ? Combien de fois voulez-vous vous expliquer et votre dialogue se transforme en ping-pong entre deux sourds ? Le risque que le dialogue devienne l'antichambre du conflit est très élevé. Cela se produit lorsque les mots s'interposent entre vous. Si les mots deviennent un mur au lieu d'un pont.

Je pense que le plus grand besoin est celui de la confiance, de l'intimité psychologique. Le besoin le plus profond, dans le couple, est de pouvoir se révéler, de pouvoir parler ouvertement, et en même temps de pouvoir s'émerveiller de ce que l'autre révèle.



Voici un petit schéma pour vous entraîner à vous confier :



Celui qui a besoin de communiquer quelque chose prend l'initiative d'inviter l'autre.

Partagez le désir d'expérimenter une communication plus profonde : si vous n'êtes pas tous les deux bien disposés à l'égard de cet exercice, mieux vaut le remettre à plus tard.

Choisissez un moment et un espace où vous savez que vous ne serez pas dérangés.

Fondamental : l'orateur ne fait que parler, l'auditeur ne fait qu'écouter !

Non verbal : restez proches, touchez-vous, cherchez le contact visuel, sans insister. Cela vous aidera beaucoup.

Pour l'orateur : il peut commencer par quelque chose de positif, ce qui donne généralement une bonne image de la relation. Ensuite, il peut exprimer ce qu'il ressent : une pensée, une émotion, une contrariété, une inquiétude. Le but est de parler de soi.

Pour celui qui écoute : écouter attentivement, c'est laisser pénétrer ce que le partenaire révèle. C'est faire de la place à l'autre.

"Merci" : à la fin, vous pouvez dire merci.



Cette formule ne doit pas être utilisée pour toutes les communications de votre vie, c'est un moment spécial qui doit rester comme tel.