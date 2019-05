Solution retraite

Pour qu'un régime d'assurance fonctionne, la méthode de tarification doit mesurer le risque de perte et déterminer le montant que chaque participant doit verser dans le fonds commun. La théorie des probabilités fournit une telle mesure scientifique. Les probabilités pour l'assurance vie sont représentées dans une table de mortalité. La table de mortalité est très polyvalente, développant des probabilités de décès tout au long de la vie. L'espérance de vie à tout âge est le nombre moyen d'années de vie restantes une fois qu'une personne a atteint un âge donné. Il s'agit de la durée de vie moyenne future d'un groupe représentatif de personnes d'un âge donné. La durée de vie probable d'une personne dépend, bien sûr, de son état de santé, entre autres choses, et peut être beaucoup plus longue ou plus courte que la moyenne. Le groupe statistique observé aux fins de la mesure de la probabilité doit avoir une masse, c'est-à-dire que l'échantillon doit être suffisamment grand pour permettre l'émergence de la véritable probabilité sous-jacente. La loi des grands nombres stipule qu'à mesure que la taille de l'échantillon (population assurée) augmente, la sinistralité réelle se rapproche de plus en plus de la véritable probabilité sous-jacente. Cela signifie que le groupe statistique de l'assureur doit être suffisamment important pour produire des résultats fiables et que le groupe effectivement assuré doit être suffisamment important pour produire des résultats conformes à ce que la probabilité prédit. la loi des grands nombres L'assurance repose sur la loi des grands nombres pour minimiser l'élément spéculatif et réduire les fluctuations volatiles des pertes d'une année à l'autre. Plus le nombre d'expositions (assurés) à un risque (cause du sinistre/décès) est élevé, moins l'expérience de sinistre observée (résultats réels) s'écarte de l'expérience de sinistre prévue (probabilités). L'incertitude diminue et la prévisibilité augmente à mesure que le nombre d'unités d'exposition augmente. Ce serait un pari que d'assurer une seule vie, mais assurer 500 000 personnes semblables entraînera des taux de mortalité qui varieront peu par rapport à ce qui est prévu.En savoir plus : https://123vie.ch/questions-frequentes/retraite/