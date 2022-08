Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Voyance en Suisse Stella Love coach et voyance

Cela fait des années maintenant que je vous propose mes prestations de voyance partout en Suisse. J"ai aidé des centaines de personnes, hommes ou femmes. Parce que vous êtes importants et importantes pour moi je me rappelle vraiment de tout le monde car il y a beaucoup de place dans mon coeur voué à l'aide universelle. Je vous présente dans cet article un de mes nouveaux sites.







Récupérer son ex mari :

C'est un travail spécifique ! Un homme quitte sa femme pour une seule bonne raison ! Il y en a souvent une seule qui déclenche la rupture. Une fois cette raison trouvée, il est plus facile pour vous Mesdames de travailler à récupérer votre ex mari ! Le rétablissement d'une relation est l'un des problèmes les plus difficiles que chacun d'entre nous peut être amené à affronter au cours de sa vie de couple. Même dans les moments difficiles d'une relation conjugale, rappelez-vous que rien n'est perdu et que tout peut être réparé si vous suivez quelques règles simples.



Commençons tout de suite par dire que, pendant la vie de couple, il est normal d'avoir des moments de crise ; en effet, comme le soutiennent plus d'un psychothérapeute, la crise représente une étape normale dans l'évolution d'une relation : une fois la crise surmontée, votre relation reviendra certainement plus forte et plus ferme qu'avant !



Il ne faut pas paniquer, mais être conscient de la situation et comprendre comment ces moments peuvent nous faire grandir et faire grandir la relation que vous avez avec votre partenaire : essayer de faire face à la situation de manière constructive et ne pas se jeter à terre, est le premier pas indispensable pour que ce moment réussisse à cimenter encore plus notre mariage !



Ce n'est pas un hasard si ceux qui, dans la vie de tous les jours, ont l'habitude d'abandonner au premier obstacle, auront tendance à le faire aussi dans la vie conjugale ; mais dans ce cas, avec ce comportement, nous ne perdrions pas une des nombreuses opportunités que la vie nous offre, mais quelque chose de bien plus important : la personne que nous aimons, la personne avec laquelle nous avons décidé de passer le reste de notre vie ! C'est pourquoi il est si important de connaître les moyens de surmonter ensemble ces moments difficiles.



Récupérer son ex femme :

Une femme quitte un mari après une suite d'événements ou de raison qu'il faudra toutes comprendre pour pouvoir travailler à récupérer votre ex femme ! C'est en effet plus compliqué et plus long ! Si, malgré une séparation douloureuse, vous êtes toujours amoureux de votre ex et que vous voulez savoir comment reconquérir une ex-femme, il y a des erreurs que vous ne devez absolument pas commettre et des mesures que vous avez intérêt à prendre.



Si, après une période de crise de couple au cours de laquelle vous n'avez pas pu retrouver la relation que vous aviez auparavant, avec la complicité et la passion qui vous distinguaient, et que cela a conduit à la rupture de votre relation, et que vous ne voulez pas abandonner et renoncer à celui que vous croyez être votre partenaire de vie, vous devez commencer par vous changer vous-même avant de changer le paradigme de votre relation.



Tout d'abord, il est nécessaire de reconnaître le véritable amour : si votre désir de vous remettre avec votre ex-femme n'est dû qu'à d'autres facteurs, tels que l'habitude, la peur de rester seul pour toujours ou des avantages financiers, alors vous jouez un jeu perdant.



Si vous croyez qu'il est encore possible de reconstruire cette relation d'amour authentique, alors vous avez une chance de réparer ce mécanisme brisé, en commençant, comme nous l'avons déjà dit, à vous changer et à vous améliorer en tant que personne, afin d'être une personne vraiment changée. Voyons donc ce que vous devez savoir pour comprendre comment reconquérir une ex-femme.



Pour savoir comment reconquérir une ex-femme, commencez par éviter certaines erreurs fréquentes que les maris habituellement quittés ont tendance à faire.



Tout d'abord, évitez d'avoir l'air désespéré et détruit, même si vous l'êtes vraiment : si vous continuez à l'appeler et à lui dire que vous ne pouvez pas vous passer d'elle et que vous l'aimez de plus en plus malgré ce qui vous est arrivé, vous n'obtiendrez que le résultat inverse, à savoir l'éloigner de plus en plus, sans aucune chance de vous rattraper. Évitez aussi absolument les clichés tels que "j'ai vraiment changé" ou "tout sera différent à partir de maintenant" : mieux vaut prouver ces choses par des actes que par des mots.



Stella voyante

