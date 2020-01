Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Italia Storia del italiano Scoprite la storia del Italiano in questo articolo







1) gli Etruschi in Toscana;



2) i Greci nel sud della penisola, in Sicilia e in Sardegna;



3) Etnie italiche di origine indoeuropea: nel Lazio e nei dintorni di Roma, gli Umbri, i Latini e i Sabini; sulla costa orientale, i Faliscoes, i Volsci, gli Eschi e i Picanes; nel sud, i Lapigees, i Messapi, i Lucani e i Brutti; in Sicilia, i Siculi, i Morgentes, i Sicanes e i Flimes;



4) i Celti di origine indoeuropea del Nord: i Boïens, i Lingons, i Senons, i Cenomani, gli Insubri, i Salass, i Taurini, i Comaschi, gli Orobi, ecc.



C'erano anche i Fenici, ma avevano lasciato il Vicino Oriente ed erano emigrati nelle isole di Cipro, Sicilia e Sardegna; non erano nativi come gli Etruschi, i Latini e altri popoli italici. Molti degli insediamenti fenici si svilupparono in piccole città, mentre anche i coloni greci vi si erano stabiliti, fenici e greci che vivevano insieme in queste città.



1.1 Le lingue italiche



Tutte queste persone parlavano lingue diverse. Gli Etruschi utilizzavano una lingua pre-indoeuropea, che si sarebbe evoluta in modo autonomo rispetto alla sua area di origine in Asia Minore. Alcuni linguisti ritengono che l'etrusco non fosse una lingua indoeuropea; in realtà, non ne conosciamo ancora l'origine. Tutto ciò che sappiamo per certo è che non è in alcun modo legato alle lingue indoeuropee conosciute. Per quanto riguarda i Fenici, essi usavano una lingua semitica, il fenicio, che è abbastanza vicina all'ebraico attuale. Dobbiamo ai Fenici la scoperta dell'alfabeto greco (e latino). I Greci, dal canto loro, fondarono colonie in Sicilia già nell'VIII secolo a.C.; parlavano varie varietà di lingue greche, tra cui lo ionico, il peloponneso, l'eubeo, il rodiano, il corinzio, il megarano, ecc.



Le lingue cosiddette corsivizzate corrispondono in realtà a una classificazione strettamente geografica o territoriale, per nulla genetica. Queste lingue erano parlate prima dell'arrivo dei romani nella penisola italica. Le uniche informazioni che abbiamo su di loro provengono principalmente da fonti greche e romane, in particolare dalle iscrizioni. Ad esempio, fu lo storico greco Erodoto (484 e 421 a.C.) a credere che gli Etruschi provenissero dall'Asia Minore (Lidia), cacciati dalla carestia nel XIII secolo a.C..

In molti casi, le lingue parlate in quest'epoca lontana erano relativamente vicine tra loro. Di fronte al latino, non riuscirono a resistere e si estinsero rapidamente. L'eccezione sembra essere osque, la lingua dei Sanniti, ancora in uso a Pompei al tempo della grande eruzione del Vesuvio del 79 d.C.. I periodi di bilinguismo hanno permesso a queste lingue vicine di svolgere un ruolo nella costituzione del latino classico.



Umbri, Piceni, Falisco (a nord di Roma) e Vulcano sono scomparsi molto presto a causa della loro vicinanza geografica con il latino romano.



Il messapico era parlato in Puglia e poteva essere imparentato con l'illirico. Il venereo era in uso sulle rive settentrionali dell'Adriatico. Il retico era ampiamente praticato nelle Alpi, ma anche nelle regioni corrispondenti oggi al Piemonte, alla Lombardia e al Veneto. La Liguria è stata utilizzata sulla costa genovese e sulla Costa Azzurra.



Il latino, naturalmente, non deve essere omesso. Questa lingua, che sarebbe diventata italiana, era in origine una piccola varietà che faceva parte di un gruppo più ampio, il gruppo corsivo. Si distingue tra il latino primitivo e il latino classico.



Nel V secolo a.C. gli abitanti della penisola italiana parlavano in totale una quarantina di lingue e non avevano certo un senso di identità comune. La diversità e la frammentazione politica e linguistica erano, come ovunque in Europa, la regola.



1,2 Espansione romana

Furono gli Etruschi a fondare Roma nel 753 a.C. con una coalizione di Romani e Sabini. Roma era quindi originariamente una città etrusca, come Caeré, Véies, Clusium, Populonia, Tarquinia, Volterra, ecc. I Romani occupavano solo poco più di un decimo della penisola; era un piccolo centro del Lazio sotto la dominazione etrusca. Dai primi anni dopo la fondazione di Roma, Etruschi e Romani si combatterono tra loro fino alla fine della conquista romana dell'Etruria nel 264 a.C. Gli Etruschi e i Romani furono in guerra tra loro fino alla fine della conquista romana dell'Etruria nel 264 a.C. Gli Etruschi dovettero combattere tra loro nei primi anni dopo la fondazione di Roma.



Per due secoli i Romani hanno combattuto non solo gli Etruschi, ma anche i Volsci, i Sanniti, i Sabini, i Falisco, gli Eschimesi, i Celti, i Greci, ecc. Durante il regno di Augusto (27-14 a.C.), l'Italia fu unificata e romanizzata... nella violenza.



I Romani fondarono colonie in tutta Italia dopo essere usciti vittoriosi dalle interminabili guerre del Lazio. Ma le ambizioni di Roma stavano per espandersi ancora di più.



Infatti, dopo 800 anni di guerre, Roma riuscì a soggiogare, oltre alla penisola italiana, anche la Corsica (Corsica), la Sardegna (Sardegna) e la Sicilia (Sicilia). Tra il 200 e il 146, Roma aveva acquisito la Spagna (Hispania), la Lusitania (Lusitania), la costa adriatica (Pannonia, Dalmazia, Tracia, Moesia), la Tunisia allora chiamata Africa (tutto il Nord Africa), la Grecia (Grecia), la Macedonia (Macedonia) e la Turchia chiamata Asia. Poi, nel giro di pochi anni, i Romani acquisirono la Siria (Siria) nel 64, Cipro (Cipro) nel 58, il Belgio (Belgica) nel 57, la Gallia (Gallia) nel 52 e l'Egitto (Egizio) nel 32; Nei 150 anni successivi si aggiunse gran parte della Germania, le Alpi, la Giudea, la Gran Bretagna (Britannia), la Dacia (Dacia o l'attuale Romania), l'Armenia, la Mauritania (o l'attuale Marocco), la Mesopotamia, l'Assiria e persino parte dell'Arabia.



Insomma, Roma divenne un colossale impero che, nell'anno 200 d.C., si estendeva dalla Gran Bretagna attraverso l'Europa fino all'Arabia, all'Armenia e a tutto il Nord Africa (da est a ovest: Egeto, Cirenaica, Numidia, Africa, Mauretania).



Una mappa più precisa delle province romane intorno al 120 d.C. può essere consultata cliccando QUI. La lingua parlata dai romani era il latino, originario del Lazio al centro della penisola. Infatti, la parola "latino" deriva dalla parola "Lazio". Tra i popoli italici, i Romani sono quelli che hanno lasciato le tracce più profonde della storia, poiché sono riusciti ad assimilare linguisticamente la maggior parte dei popoli conquistati, ad eccezione di quelli situati alle estremità dell'impero come la Bretagna (Britannia), l'Alta Germania, l'Asia Minore, la Siria, l'Arabia o l'Egitto. Il motivo è molto semplice: il latino non è stato quasi mai usato. Oltre alla cultura latina e romana, i romani cristianizzati hanno trasmesso anche una religione, il cristianesimo.

2 Il ruolo delle lingue nell'Impero Romano



I Romani impiantarono ovunque il loro sistema amministrativo e trasformarono profondamente la vita dei popoli conquistati. Non imponevano il latino direttamente ai vinti, ma semplicemente ignoravano le lingue "barbariche" e si organizzavano in modo che il latino diventasse indispensabile per le élite locali.



2.1 Bilinguismo greco-latino



Il latino non era l'unica lingua amministrativa usata dai romani. In realtà, l'Impero era bilingue: il latino e il greco condividevano lo status di lingua dominante. L'élite romana conosceva il greco perché godeva di grande prestigio: era la lingua della letteratura e della filosofia dell'epoca. In alcune regioni, soprattutto in Asia Minore e in Egitto, i Romani usavano normalmente il greco con i loro cittadini. I documenti ufficiali, scritti per la prima volta in latino, sono stati sistematicamente tradotti nelle province di lingua greca. I documenti destinati ai rappresentanti dell'amministrazione e ai dirigenti del potere imperiale erano solo in latino, ma le risposte alle città greche e a molti ambasciatori erano generalmente scritte in greco. Durante i primi due secoli dell'Impero, la pratica greca era una pratica comune da parte delle autorità romane. Solo durante i regni di Diocleziano (244-311) e di Costantino (272-337) il latino ha avuto la precedenza sul greco. I documenti ufficiali scritti solo in latino erano quelli per l'esercito e quelli relativi alla cittadinanza romana (certificati di nascita, certificati di morte, testamenti, ecc.), poiché la legge rimaneva romana (latino).



Dall'inizio del II secolo a.C., la classe dirigente romana esercitò un meditato e deciso interventismo sulla lingua. Il bilinguismo greco-latino era controllato da una forte pressione sociale per limitare l'uso del greco in determinate circostanze specifiche. I romani che usavano consapevolmente o inavvertitamente il greco hanno incontrato la disapprovazione universale. Ad esempio, lo stesso Cicerone (106-43) fu violentemente criticato dai suoi avversari per aver parlato greco ai greci al Concilio di Siracusa. Ecco la sua testimonianza nelle Verrine (in latino: In Verrem, "Contro Verres", libro quarto) sul processo contro Caio Licinio Verre :

Egli [Verrès] considera un comportamento indecente l'aver parlato davanti a un senato greco: aver parlato in greco davanti ai greci è assolutamente inammissibile. Gli ho dato la risposta che potevo, che volevo e che dovevo dargli.



Tutti i notabili romani che erano perfettamente bilingui venivano severamente giudicati se usavano troppo spesso il greco, il che era socialmente riprovevole. Riassumendo, si può dire che la lingua di comando è rimasta il latino, che era la lingua franca, ma il greco è stato usato tra le molte popolazioni locali. Era molto raro che nelle province occidentali (Spagna, Lusitania, Gallia, ecc.) i documenti ufficiali venissero comunicati in greco. Allo stesso modo, era raro che nelle province di lingua greca si inviassero documenti ufficiali in latino. Tuttavia, i romani non hanno quasi mai usato altre lingue locali come l'aramaico, il gallico, l'egiziano, ecc. Tutte queste altre lingue erano considerate "barbariche" e di scarso interesse, anche le lingue italiche come l'osco, l'umbro, il veneto, ecc. che furono presto scartate. Nonostante l'importanza del greco, era ancora il latino che si perpetuava nella maggior parte dei territori dell'Impero, perché era la lingua dei soldati e dei coloni romani.



2.2 Il latino è detto "volgare".



Tuttavia, non fu il latino di Cesare e Cicerone a prevalere nelle colonie romane. Il latino usato dai funzionari pubblici, dai soldati, dai coloni e dai nativi assimilati era diverso dal latino letterario classico. Alla fine del II secolo a.C., il latino classico parlato aveva cominciato a declinare.



Nel primo secolo d.C., non era più utilizzato dal popolo. Parallelamente a questa lingua classica riservata all'aristocrazia e alle scuole, si sviluppò un latino popolare, detto "volgare" (dal latino vulgus: "popolo"), una lingua essenzialmente orale, i cui colori regionali erano relativamente importanti a causa dei contatti tra i vincitori e i vinti dell'Impero Romano. Gradualmente, questo latino parlato, noto come "volgare" (popolare), fu usato da chierici e scribi per la redazione di atti pubblici e per una serie di documenti civili e religiosi. Infatti, dopo il crollo della gigantesca struttura imperiale, fu il latino popolare a trionfare definitivamente sul latino classico. L'italiano, come il francese, lo spagnolo o l'occitano, deriva da questo latino popolare o "volgare"; così è con i cosiddetti "dialetti italiani", che storicamente non sono dialetti della lingua italiana, ma della lingua volgare, cioè popolare, latina.



2.3 Cristianesimo e latino ecclesiastico



Dal III secolo in poi, il mondo romano si convertì al cristianesimo. La nuova religione ha introdotto nuovi concetti e parole nella lingua latina a causa delle nuove realtà. Fu in questo periodo che vissero quattro dei "Padri della Chiesa" d'Occidente: Sant'Ambrogio (340-397), Sant'Agostino (354-430), San Girolamo (347-420) e San Gregorio Magno (540-604 circa). Questi uomini scrivevano in latino, l'unica lingua scritta conosciuta in Europa insieme al greco, ma non era più il latino classico dei romani.



Incapaci di parlare questo latino quasi estinto, gli scribi e gli studiosi del tempo scrivevano in "latino ecclesiastico", detto anche "latino della Chiesa". Se questo latino ecclesiastico non si differenziava molto dal latino classico per la grammatica e la sintassi, era soprattutto molto diverso foneticamente, perché gli studiosi avevano perso le reali caratteristiche del latino parlato dai romani nel I secolo a.C. È probabile che i contemporanei di Giulio Cesare (dal 100 a.C. al 44 a.C.) capissero la maggior parte degli scritti in latino ecclesiastico, ma gli scrittori di questo latino difficilmente capivano il latino parlato di Cesare. I pochi studiosi e chierici del cristianesimo primitivo praticavano una sorta di bilinguismo in quanto parlavano generalmente la lingua neolatina romanza o la lingua germanica della loro regione, mentre comunicavano tra loro attraverso un latino ecclesiastico colto e venerato. Oltre a questo latino c'erano molte creazioni lessicali prese in prestito dal latino classico e dal greco.



Non solo il latino era la lingua di culto, cioè di tutto il clero, dei monasteri e delle abbazie, ma rimaneva l'unica lingua d'insegnamento, di giustizia e di cancellerie reali. Il latino era anche la lingua della scienza e della filosofia. Il latino ecclesiastico doveva essere usato come seconda lingua dagli istruiti: era la lingua franca internazionale in tutto il mondo cristiano. Al di fuori dell'Europa, turchi, arabi, cinesi e mongoli hanno svolto un ruolo simile. Per questo i principi e gli altri nobili della penisola italiana, compresa l'aristocrazia di origine germanica, dovevano conoscere questo latino per poter leggere e scrivere.



Dalla fine del III secolo, l'Impero Romano era in preda a una crisi politica, economica e monetaria. A seguito delle continue guerre, dei massacri di civili, dell'esodo di intere popolazioni, delle epidemie che colpirono l'Italia e le province intorno al 250, la popolazione romana era diminuita notevolmente. I Romani dovettero allora rivolgersi ai "barbari" non solo per difendere l'Impero, ma anche per coltivare la terra. Inoltre, a causa delle scarse entrate fiscali e del mantenimento degli eserciti, che consumavano sempre più denaro, gli imperatori hanno dovuto colmare i deficit attraverso l'inflazione e l'alterazione monetaria. Lentamente, l'Impero Romano si stava indebolendo. E i popoli germanici vicini lo sapevano.

3 Le invasioni germaniche

Le invasioni "germaniche" iniziarono nel 375 con l'arrivo degli Unni, un popolo originario dell'Asia centrale (Mongolia) guidato da Attila (395-453), nell'Europa centro-orientale, dove oggi si trova l'Ungheria. Come per un effetto domino, gli Unni hanno spinto altri popoli, soprattutto germanici, verso ovest. Gli Unni tagliarono fuori gli Ostrogoti e i Suevi, che a loro volta portarono i Visigoti, i Vandali, gli Alain, i Franchi, gli Alamani, i Longobardi, i Sassoni, gli Angli, ecc. a ovest.



Le invasioni germaniche si moltiplicarono a tal punto da mettere in pericolo l'Impero Romano. Questi popoli germanici furono chiamati dai romani "barbari", da cui l'espressione "invasioni barbariche", perché questi popoli provenivano dall'esterno dell'Impero Romano, cioè dal Barbaricum, la "terra dei barbari". Oggi, nei paesi di lingua tedesca, si usa invece la parola Völkerwanderung, che significa "migrazione dei popoli".



L'invasione degli Unni doveva portare alla fine dell'unità politica del mondo romano. Nel 395 il mondo romano fu diviso in due imperi diversi, uno in Oriente, incentrato su Costantinopoli, l'altro in Occidente con Roma come capitale (vedi mappa). Questa divisione dell'Impero precipitò anche il declino dell'Impero Romano d'Occidente. D'altra parte, l'Impero Romano d'Oriente, che in origine era stato l'obiettivo primario degli Unni, ha resistito al loro attacco perché gli invasori non erano in grado di spostarsi dall'Europa alle ricche province meridionali, e le mura di Costantinopoli si sono rivelate un ostacolo impraticabile.



3.1 Il crollo dell'Impero Romano



È stata la spinta degli Unni a ovest e a sud che ha innescato la meccanica delle grandi migrazioni germaniche. Terrorizzati dalle orde degli Unni, perseguitati senza sosta nelle loro terre, i "barbari" hanno finalmente trovato rifugio nei territori dell'Impero. I primi a fuggire dagli attacchi degli Unni furono i Visigoti del Danubio, presto seguiti da altri popoli germanici. Le tasse, la corruzione e i fastidi del potere romano hanno avuto l'effetto di mettere i visigoti contro Roma. Nel 410 d.C. i Visigoti di Alarico I, padroni della costa, ridussero Roma alla carestia, poi entrarono in città il 24 agosto e la saccheggiarono per tre giorni. Il saccheggio di Roma segnerà profondamente l'inconscio collettivo degli occidentali per i secoli a venire. Fu allora che la parola "barbaro" assunse il significato negativo che conosciamo oggi, quello di "bruto" o "primitivo", perché non c'erano altre parole abbastanza forti per designare questa grande tragedia, sinonimo di decadenza. Gli storici sceglieranno l'anno 410 come data della fine dell'Impero Romano e dell'inizio del Medioevo.



Mentre Alarico devastava l'Italia, altri popoli germanici si stavano diffondendo in Occidente: i Franchi, i Vandali, i Borgognoni, gli Alamani, gli Ostrogoti, ecc. Le grandi invasioni germaniche possono essere paragonate a una partita a biliardo: la prima palla (gli Unni) ha sparso il sistema al suo posto e ogni palla ne ha spinta un'altra. Fu lo stesso con le tribù germaniche che, spinte da est, andarono a ovest, costringendo il vicino a lasciare il suo paese. Nel 476 il re degli Heruli, Odoacre, depose l'ultimo imperatore romano d'Occidente, Romolo Augusto, e restituì le insegne imperiali all'imperatore d'Oriente, Zenone. Alla fine del V secolo, l'Impero Romano d'Occidente era scomparso, lasciando il posto alla fondazione di molti regni germanici.

Alla fine del V secolo, l'Impero Romano d'Occidente era diviso in una decina di regni germanici (vedi mappa storica): gli Ostrogoti si erano stabiliti in Italia dalla fine del V secolo e nell'ex Jugoslavia, i Visigoti ora occupavano la Spagna e il sud della Francia, i Franchi avevano preso il nord della Francia e la Germania, gli Angli e i Sassoni avevano attraversato la Gran Bretagna, i Borgognoni avevano invaso il centro-est della Francia (Borgogna), (Savoia, oggi Svizzera francese), gli alamani furono ricacciati in Helvetia, i Suevi in Galizia e parte del Portogallo, mentre i Vandali avevano conquistato le coste del Nord Africa e avevano preso il controllo del Mediterraneo occupando le Baleari, la Corsica e la Sardegna. Tutti questi regni crolleranno presto, tranne l'Impero dei Franchi (in Francia) e il Regno dei Longobardi (in Italia).

In Italia, sono stati gli Ostrogoti a conquistare il territorio, con circa trentamila combattenti incalliti. Nel 483 l'imperatore Zenone inviò in Italia Teodorico (453-526) per rimuovere Odoacre che, dopo aver rovesciato l'Impero Romano d'Occidente nel 476, si rivelò un vassallo sempre più scomodo. All'inizio della sua campagna, nel 488, Teodorico prese Ravenna (che aveva sostituito Roma), uccise Odoacre con le proprie mani e vi fondò un regno autonomo, dando ai Romani la possibilità di essere governati dalle leggi romane, mentre gli Ostrogoti mantennero le proprie usanze. Teodorico conquistò l'intera penisola, la Sicilia, la costa dalmata e parte della Gallia, imponendo una pace benefica per circa trent'anni. La capitale del regno degli Ostrogoti era Ravenna (Ravenna), non Roma (Roma). Il re degli Ostrogoti condusse durante tutto il suo regno una politica di tolleranza, imponendo però una rigida separazione tra il popolo ostrogoto e quello cattolico romano.



Gli Ostrogoti avevano pochissima influenza sulla lingua romanica popolare in Italia perché il loro regno era troppo breve. Tuttavia, hanno trasmesso una serie di parole, alcune delle quali relative alla vita militare: bando ("divieto"), elmo ("elmo"), guardia ("guardia"), rocca ("castello"), ecc. Hanno anche trasmesso parole della vita quotidiana come nastro ("nastro"), fiasco ("fiasque"), spola ("spool"), arredare ("fornire"), ecc. Hanno lasciato anche molti toponimi e nomi propri di uomini e donne. In ogni caso, queste invasioni germaniche contribuirono alla costruzione dell'Europa moderna, grazie soprattutto ad alcuni re franchi, tra cui Clodoveo, che avrebbe fondato il Regno dei Franchi e imposto il cattolicesimo, e Carlo I dei Carolingi, meglio conosciuto come Carlo Magno.



In Oriente, i popoli ellenizzati dai Romani furono spazzati via da Goti, Vandali, Arabi e Turchi. La lingua greca è stata mantenuta solo nella sua patria d'origine, la Grecia, con le sue montagne aride e gli arcipelaghi isolati, ma ha continuato ad essere la lingua ufficiale della Chiesa ortodossa nell'Impero Romano d'Oriente. Nel continente africano, il passaggio dei Vandali e soprattutto degli arabi ha superato le popolazioni romane, che si sono islamizzate e arabizzate. Nel 550, i cristiani bizantini segnarono le loro differenze con la religione del Papa di Roma fondando la religione ortodossa. L'Impero romano scomparve, così come il latino come lingua parlata. Tuttavia, i Romani avrebbero lasciato una notevole eredità: l'alfabeto latino usato oggi da metà dell'umanità e le lingue romanze (italiano, francese, spagnolo, portoghese, catalano, occitano, ecc.)



Dal punto di vista linguistico, il crollo dell'Impero Romano d'Occidente ha accelerato il processo di frammentazione del latino parlato o volgare (popolare) iniziato già nel II secolo. Le comunicazioni con Roma sono state interrotte, il commercio è diminuito, le strade sono diventate insicure, le scuole sono scomparse e si è sviluppata un'economia di sussistenza rurale chiusa. Di conseguenza, nel VII secolo la situazione linguistica della penisola italiana era estremamente complessa:



1) Le lingue germaniche erano diventate indispensabili per le popolazioni che volevano svolgere un ruolo politico, poiché tutti i re parlavano solo lingue germaniche;

2) Il latino classico non era più usato se non per la scrittura e i popoli italo-romani non lo parlavano più;

3) la lingua parlata dagli italo-romani era un "latino cristiano", rigorosamente orale, relativamente distante dal latino classico e per di più soggetta ad ampie variazioni geografiche.



Dopo la caduta dell'Impero Romano, la diversità e la frammentazione linguistica si accentuarono ulteriormente, poiché gli abitanti della penisola vissero per secoli in piccole città medievali o città-stato, che in seguito divennero ducati con caratteristiche proprie. La frammentazione dell'Italia in molteplici territori politicamente autonomi ha favorito la frammentazione del romanico e la moltiplicazione dei dialetti. Ma la situazione era simile in Spagna o in Francia, come in quasi tutta l'Europa.



3.2 L'arrivo dei Lombardi



Lasciata la Scandinavia, sotto la guida del loro re Alboino (530-572 ca.), i Longobardi arrivarono in Italia nel 568; presero Milano nel 569, Pavia nel 572, poi la Toscana e il Veneto. In meno di tre anni hanno conquistato parte del Nord Italia. In seguito, gradualmente si sono impadroniti di altri territori. Con una popolazione di circa 200.000 persone, i Longobardi vivevano in piccole comunità lontane dalle città, il che ha permesso loro di preservare la loro coesione nazionale lombarda e la loro lingua germanica, il lombardo. Per un secolo le popolazioni italo-romane e lombarde vissero insieme in questo modo senza mescolare le loro lingue e i loro costumi fino a quando, intorno al 670, i Longobardi si convertirono massicciamente al cristianesimo, il che favorì i matrimoni tra i Longobardi e la popolazione locale.

Da quel momento in poi i re lombardi chiamarono gli italo-romani a gestire la loro amministrazione, al punto che il latino divenne rapidamente la lingua della corte, prima di diffondersi gradualmente a tutti gli strati della società. I Longobardi abbandonarono la loro lingua germanica, che divenne una lingua morta, e adottarono la lingua degli abitanti dell'Italia nord-occidentale. Si dice che questa lingua lombarda sia scomparsa tra l'VIII e il IX secolo. Oggi il lombardo è classificato come lingua romanza, ma questa lingua non ha nulla a che vedere con la lingua germanica ancestrale dei Longobardi. Queste due lingue hanno lo stesso nome, ma non hanno la stessa origine: una è germanica e l'altra è romanica.



Da quel momento in poi, il destino degli italo-romani e dei Longobardi si confonde, ma questi ultimi mantengono il loro carattere bellicoso, che li favorisce quando devono combattere contro i Bizantini, il cui Impero Romano d'Oriente si estende nel loro territorio. Le aree conquistate dai Longobardi non si limitavano al nord Italia, che oggi è la Lombardia. Al contrario, i Longobardi stabilirono il loro dominio su vaste aree d'Italia da nord a sud, tra cui la Corsica, la Sardegna e la Sicilia, ma non riuscirono mai a conquistare completamente l'intera penisola (vedi mappa a sinistra).



Mentre le città di Roma (Roma) e Ravenna (Ravenna) rimasero sotto il controllo dei Bizantini, Milano (Milano), Pavia (Pavia), Spoleto (Spoleto) e Benevento (Benevento) erano sotto il diretto dominio dei Longobardi. Con le invasioni longobarde, l'Italia si trovò divisa in due grandi aree di influenza: un'Italia longobarda e un'Italia bizantina. Questa situazione durò fino alla metà dell'VIII secolo, quando i Franchi sostituirono i Longobardi. Carlo Magno spinse le sue conquiste fino alla Baviera e attaccò la Sassonia allo stato franco.



Oggi rimangono circa 100 parole italiane di origine lombarda, soprattutto in relazione alla guerra e alla vita quotidiana: albergo ("locanda"), balcone ("balcone"), banca ("banca"), banda ("banda"), bara ("bara"), castaldo ("steward"), elmo ("casco"), federa ("federa"), guardia ("guardia"), guerra ("guerra"), gnocco ("gnocco"), guidare ("guida"), graffa ("fiocco"), grinza ("piega"), lancia ("lancia"), panca ("panca"), ricco ("ricco"), impalcatura ("tavola"), stinco ("stinco"), stucco ("stucco"), tuffare ("immergere, tuffare"), zanna ("zanna"). Inoltre, gran parte della penisola italiana ha ricevuto toponimi di origine lombarda, soprattutto nel nord fino al centro. Infine, vanno ricordati molti cognomi (nomi propri), rimasti sorprendentemente vivi fino ad oggi.



3.3 L'impero franco



Nel 775 Carlo Magno, approfittando delle rivalità interne tra i ducati longobardi, riuscì a distruggere il loro regno con la complicità di papa Adriano I (772-795). L'anno precedente si era recato a Roma per raggiungere un accordo con il Papa per intervenire in Italia contro il re Didier di Lombardia (757-774), che aveva occupato città dello Stato Pontificio minacciando così di impadronirsi di Roma. Il Re dei Franchi

attraversò le Alpi e, dopo 19 mesi di assedio, si impadronì di Pavia, capoluogo dei Longobardi. Didier (in latino Desiderio) capitolò nel marzo del 774, mentre Carlo Magno divenne "Re dei Franchi e dei Longobardi" in giugno. Dopo aver conquistato tutta l'Italia, Carlo Magno fu incoronato Imperatore del Sacro Romano Impero a Roma da Papa Leone III il 25 dicembre dell'800. Questa consacrazione confermò il suo reale potere e dimostrò che era sostenuto dalla Santa Sede nelle sue ambizioni di conquista universale. Nominò poi suo figlio Pipino Re d'Italia. Sotto i Carolingi, la penisola italiana era divisa tra due mondi: da un lato il mondo di origine romanica, la popolazione autoctona, e dall'altro il mondo germanico, l'aristocrazia, mentre l'Italia entrava a far parte dell'impero carolingio. Va aggiunto che la Renania Franconia era la lingua madre di Carlo Magno perché questo imperatore franco aveva vissuto nelle regioni del Reno.



Dopo la divisione dell'Impero di Carlo Magno con il Trattato di Verdun nell'843, l'Italia entrò a far parte degli Stati lotharici, cioè della Lotharingia. Il Regno di Lotharien si estendeva dal Mare del Nord allo Stato Pontificio in Italia, compresa la Borgogna, i Paesi Bassi e l'attuale Belgio (vedi mappa). Mentre la Francia occidentale sarà risolutamente romanica e la Francia orientale sarà interamente germanica, la Lotharingia erediterà confini linguistici misti, con lingue sia romaniche che germaniche. Prima della sua morte, Lothary I aveva pianificato la divisione del suo regno tra i suoi tre figli: il regno d'Italia e il titolo imperiale per Luigi II dit Le Jeune (825-875), la Provenza fino a Lione per Carlo e il resto, cioè tutta la parte settentrionale della Francia centrale, dalla Frisia al sud dell'attuale dipartimento di Haute-Marne in Lothary.



A differenza dei suoi predecessori germanici, Luigi II era un re "italiano"; circondato da saggi consiglieri, era in grado di governare con autorità e flessibilità. La grande preoccupazione di questo regno era la lotta contro i Saraceni (musulmani), in particolare nella regione di Roma e nel sud della penisola. Dopo la sua morte, avvenuta nell'875, la maggior parte dei territori conquistati dai musulmani dovevano essere occupati dai bizantini. Questo periodo ha segnato la nascita del feudalesimo e della frammentazione politica, distruggendo i poteri tradizionali. A Roma, i nobili germanici controllavano il potere papale.



Nell'831 i musulmani avevano stabilito una colonia permanente in Sicilia, in particolare a Palermo, da cui avevano conquistato l'intera isola. Fu dalla Sicilia che i musulmani lanciarono le loro devastanti incursioni nell'Italia peninsulare fino alla Liguria (Genova). Arabi e berberi colonizzarono la Sicilia e stabilirono un emirato ereditario nel 948. Palermo e Siracusa divennero importanti città commerciali e culturali, note nel mondo musulmano per le loro numerose moschee. Ebrei e cristiani potevano vivere in pace con i musulmani a condizione che pagassero una tassa speciale. Palermo è diventata un importante porto per i traffici del Mediterraneo. I siciliani dell'epoca parlavano l'arabo, il berbero, il greco e molti dialetti italiani.



Alla fine del IX secolo l'Italia era divisa in quattro o cinque entità politiche di dimensioni disuguali. A nord c'erano il Regno d'Italia e la Repubblica di Venezia. Al centro c'erano gli Stati della Chiesa. Il sud era diviso tra due principati longobardi, Benevento e Salerno, e i territori bizantini dell'Impero Romano d'Oriente. Per quanto riguarda la Sicilia, era araba e musulmana dal 902, quando i bizantini furono evacuati dall'isola. Quando iniziò l'età feudale, il regno d'Italia divenne oggetto di bramosia per diversi principi: il Marchese del Friuli, il Duca di Borgogna, il Duca di Spoleto, il Marchese di Provenza, etc. Il regno fu oggetto di bramosia anche per diversi altri principi: il Marchese del Friuli, il Duca di Borgogna, il Duca di Spoleto, il Marchese di Provenza, etc. Il Marchese di Spoleto, il Duca di Spoleto, il Marchese di Provenza, etc. Questo era il tempo in cui apparivano le lingue romanze.



- Nascita delle lingue romanze



Poiché i contatti tra le regioni e i vari regni in Italia, Francia e Spagna erano diventati infrequenti, le differenze linguistiche si accentuarono e diedero origine a distinti idiomi romantici. La lingua romana rustica, o "lingua romanza rustica", parlata nella penisola italiana (regno degli Ostrogoti) si differenzia nettamente, ad esempio, da quella parlata nel nord della Francia (regno dei Franchi) e in Spagna (regno dei Visigoti). Anche all'interno dei confini dell'attuale Italia, la lingua romanza ha assunto forme particolari, soprattutto tra nord e sud. La dialettatura deve essere progredita rapidamente tra l'800 e il 1000, per prendere ulteriore forma nel corso del XII secolo e continuare nei secoli successivi. La lingua volgare o popolare della penisola italiana non è nata a una data precisa, ma dall'VIII secolo in poi numerosi documenti scritti testimoniano che sono emerse lingue diverse dal latino, anche per quanto riguarda la scrittura.



Uno dei primi testi in "lingua volgare italiana" ("in lingue volgari italiane") fu scritto intorno all'anno 800 con l'Indovinello veronese ("L'enigma di Verona"). Questo testo è considerato (probabilmente erroneamente) il più antico testo romanico in Italia, circa quarant'anni prima del Giuramento di Strasburgo (842), il primo testo scritto in francese volgare. Ma ciò che interessa ai linguisti è sapere in quale lingua è scritto questo testo. Questo documento è talmente controverso oggi - in realtà, cattivo latino ecclesiastico - che molti credono che sia il primo testo scritto in... Friulano. Ci sono anche altri testi scritti in "volgare", ma solo nell'XI secolo sono apparsi in diverse regioni diversi testi di carattere giuridico, ecclesiastico e commerciale.



Durante il suo pontificato, il papa di origine germanica Gregorio V (973-999), cugino dell'imperatore del Sacro Romano Impero (Ottone III), si rivolgeva ai cristiani in tre lingue, come indica il suo epitaffio: "Usus francisca, vulgari et voce latina instituit populos eloquio triplici". Le tre lingue erano il francescano ("francisca"), il volgare ("vulgari") e il latino ("latina"). Non sappiamo con certezza cosa significasse allora "volgare", se fosse davvero romanico italiano, il che sarebbe probabile, o una varietà di francone come il Tudesque (Franconia renana), ma una cosa è certa: questa lingua "volgare", la lingua del popolo, era diversa dal latino classico. Probabilmente era latino ecclesiastico.



Intorno all'anno 1000, gli abitanti originari della penisola italiana dovevano già parlare la maggior parte delle lingue romanze ancora oggi in uso: piemontese, lombardo occidentale, genovese, veneziano, ladino, ladino, friulano, toscano, pugliese, romano, umbro, campano, calabrese, siciliano, sardo, corso, ecc. Il termine "dialetto" è spesso usato oggi per designare queste lingue, ma come l'italiano standard, derivano tutte dal latino popolare. Storicamente sono dialetti del latino, non dialetti dell'italiano.



Gli abitanti di origine germanica, appartenenti principalmente all'aristocrazia, utilizzavano lingue germaniche, cioè diverse varietà di tedesco inferiore, medio o superiore. In realtà, la maggior parte di loro doveva parlare una forma di francofono che era imparentata con il tedesco medio, sia il francofono meridionale (Südfränkisch) che un tipo di bavarese (Bairisch). Gli abitanti delle zone rurali parlavano generalmente le lingue romanze, mentre nelle città e nell'amministrazione della parte settentrionale della penisola si parlavano anche le lingue germaniche. Le lingue romanze parlate nel nord della penisola sono state più influenzate dalle lingue germaniche che nel sud. In Sicilia, l'arabo, il berbero e il greco erano le lingue dominanti.



- Il latino ecclesiastico scrive



Il latino ecclesiastico continua ad essere usato regolarmente negli scritti. Tutti i membri del clero cattolico hanno scritto solo in latino. Tuttavia, non si usava più il latino classico di Cicerone, né il latino popolare o volgare delle classi contadine del VI secolo. L'unico latino conosciuto all'epoca era il latino ecclesiastico ("latino della Chiesa"), il latino della liturgia, dell'evangelizzazione e dell'uso veicolare del Papato. Era un latino influenzato dal greco, che non aveva nulla a che fare con le peculiarità fonetiche e fonologiche del latino dei poeti romani. Nei numerosi monasteri, i monaci lavoravano per conservare e decifrare i testi latini, greci e arabi per arricchire la conoscenza della filosofia, della matematica e della medicina. Il latino ecclesiastico era un latino sclerotico, totalmente artificiale, mai parlato nei secoli precedenti, ma in forma scritta era una lingua franca universale nel mondo cristiano.



Il latino ecclesiastico ha favorito la comparsa di nuove parole nelle lingue romanze. Così, un numero impressionante di termini scientifici è stato introdotto dal latino e dal greco. I latinismi sono passati all'italiano attraverso le traduzioni della Vulgata, di cui riportiamo alcuni esempi:

abominio (< lat. "abominatio": abominio);

adorare (lat. < "adorare": adorare);

alluvioni (< "diluvium": alluvione);

arca (< "arca": arca);

circoncisione (< "circoncisio": circoncisione); confondere (< "confundere": confondere);

confusione (< "confusio": confusione);

consumare (< "consumare": consumare);

contrizione (< "contritio": contrizione);

convertire (< "convertere": convertire).



Molte parole greche sono passate al latino ecclesiastico e poi all'italiano grazie alle traduzioni del Nuovo Testamento:

angelo (< "angelus": angelo);

cataratta (< "cataracta": cataratta);

battesimo (< "baptisma": battesimo);

cattolico (< "catholicus": cattolico);

chiesa (< "eclesia": chiesa);

olocausto (< "olocostum": olocausto);

cimitero (< "cimeterium": cimitero; orfano (< "orphanus": orfano);

paradiso (< "paradisus": paradiso);

patriarca (< "patriarca": patriarca);

pellegrino (< "pelegrinus": pellegrino);

profeta (< "profeta": profeta);

salmo (< "salmo": salmo);

scandalo (< "scandalum": scandalo).



Per quanto riguarda i pochi documenti scritti in questo periodo romanico, va ricordato che questi testi furono scritti da chierici o studiosi, che tendevano a riprodurre le grafie note del latino ecclesiastico. Non è quindi possibile fare affidamento su tali testi per riprodurre la lingua orale dell'epoca, che peraltro differisce da regione a regione. La pronuncia del latino usata, ad esempio, nel canto gregoriano e nella liturgia romana non è quella del latino classico: è stata fissata sotto Carlo Magno con l'Ars bene loquendi atque scribendi, un testo che normalizzava la grammatica e la pronuncia del latino, soprattutto il luogo dell'accento. È noto che la fonetica latina era cambiata notevolmente, che la sua grammatica era stata trasformata, soprattutto con la comparsa di articoli e preposizioni, e con l'eliminazione di quattro casi di latino (su sei). Il lessico appare sempre più spesso in forma non scolastica (bucca, infantes, bella, ecc.), non sul modello del greco classico o del latino (ore, liberos, pulcra, ecc.). In ogni caso, i vari popoli della cristianità, compresa l'Italia, non capivano più questi testi latini, che sembravano troppo colti e che non corrispondevano a nessuna lingua volgare in uso.



Nei secoli successivi, tutti coloro che si esprimevano oralmente in latino lo facevano in latino ecclesiastico dalla pronuncia che era diventata tradizionale a Roma, dando alle lettere il valore che hanno nell'italiano moderno.



- Una situazione politica complessa



Intorno all'anno Mille la situazione politica in Italia appare molto complessa, con il mondo germanico al nord, il cristianesimo romanico (in latino) al centro, il cristianesimo ortodosso di Bisanzio al sud (in greco) e l'islam in Sicilia (in arabo). Il Sud Italia era un insieme particolarmente eterogeneo e diviso. A nord, i principati lombardi e latini - la Lombardia, la "Marcia" di Verona, la Romagna, la Toscana, il Ducato di Spoleto - facevano parte del Sacro Romano Impero, che comprendeva anche lo Stato Pontificio. Nel sud, i principati longobardi erano Stati indipendenti in competizione tra loro, tra cui il Principato di Benevento, il Principato di Capua, il Principato di Salerno e il Ducato di Amalfi. Inoltre, questi stati si sono spesso trovati di fronte a tentativi di riconquista dell'Impero Bizantino, che dominava la Puglia (Puglia) nel sud-est e la maggior parte della Calabria nel sud-ovest. Per quanto riguarda la Sicilia, era stata abbandonata agli arabi nel secolo precedente.



Linguisticamente, le lingue erano tanto eterogenee quanto i raggruppamenti politici. La lingua longobarda era dominante al nord, ma non al sud, mentre i principi longobardi possedevano la maggior parte dei ducati e dei principati fino al sud. L'Impero bizantino impose il greco come lingua franca, ma la gente continuava a usare lingue romanze derivate dal latino. In Sicilia c'erano comunità cristiane che coesistevano con i musulmani. C'erano anche comunità cristiane di lingua greca e araba, così come musulmani di lingua araba e berbera.



In questo periodo, le regioni d'Italia un tempo unificate sotto l'Impero romano si separarono gradualmente dopo la disgregazione dell'impero di Carlo Magno, con la conseguente frammentazione politica in una dozzina di piccoli Stati. Le regioni non condividevano la stessa lingua o cultura, ma gli abitanti di un villaggio includevano quelli dei villaggi vicini. Più i villaggi erano lontani l'uno dall'altro, più le lingue diventavano distinte e incomprensibili. In molti casi, non erano nemmeno persone della stessa origine. Per esempio, si potrebbe parlare il francone o il veneziano al nord, il toscano o l'umbro al centro, il greco al sud e l'arabo in Sicilia.



L'influenza linguistica dei Franchi sugli italo-romani rimane debole, tranne che nel nord (Piemonte, Lombardia e Veneto), dove le lingue germaniche sono più forti. Tuttavia, alcuni termini sono passati alla lingua romanica e riguardano la guerra, l'ornamento, l'alimentazione, l'agricoltura, ecc., senza dimenticare alcuni aggettivi di colore: blu ("blu"), grigio ("grigio"), bianco ("bianco"), bianco ("bianco"), bruno ("marrone").



Per quanto riguarda la lingua araba, ha impreziosito la lingua popolare con parole su verdure (spinaci/spinaci, carrubo/carob), animali (cammello/camello, fennec/sabbia di volpe, ubara/piccolo trampoliere), alimenti (sciroppo/sirop, sorbetto/sorbetto, zucchero/zucchero/zucchero, caffè/caffè, albicocco/abricotto, zibibbo/uva secca), amministrazione (dogana/customs, fondaco/magazzino, magazzino/store, tariffa/tariffa, fattura/fattura, sultano/sultano, califfo/california, sceicco/sheikh, ammiraglio/admirale, alfier/capo, harem/harem, assassino/assassassino), tempo libero (azzàrdo/hasard), scienza (alchimia/alchimia, alambicco/alambico, elisir/elisir, calibro/calibro, zenit/zenit, nadir/nadir, azimut/azimut), matematica (algebra/algebra, algoritmo/algoritmo, cifra/numeri, zero/zero), ecc.



Nel sud d'Italia, gli Stati Uniti non avevano un esercito permanente e si servivano di mercenari, il che avrebbe favorito l'arrivo dei Normanni in quella parte d'Italia.



3.4 La dominazione normanna

Dal 999 l'Italia meridionale vide l'arrivo dei Normanni, i Vichinghi, originari della Scandinavia, che si stabilirono nel Ducato di Normandia nel nord della Francia. Lasciata la Normandia, più precisamente la Bassa Normandia, in ondate successive, i Normanni si sono spinti lungo la costa francese dell'Atlantico settentrionale, hanno preso lo Stretto di Gibilterra e attraversato il Mediterraneo per sbarcare nell'Italia sud-occidentale e conquistare gradualmente tutta la parte meridionale della penisola. Avendo perfettamente assimilato le tecniche di combattimento della cavalleria pesante prese in prestito dai Franchi, e godendo così di un'innegabile superiorità militare, i Normanni sconfissero a loro volta i Bizantini e gli Arabi per impadronirsi di tutta l'Italia meridionale e della Sicilia (nel 1072), dove gettarono le basi del Regno di Sicilia. A differenza della conquista dell'Inghilterra, la conquista dell'Italia fu portata avanti per un lungo periodo di tempo, da diverse generazioni e da piccoli signori normanni; questa conquista non fu guidata o addirittura ispirata dal sovrano, il duca di Normandia. Per due secoli, al ritmo di poche centinaia di persone ogni anno, fino a circa 1120, tra i 30.000 e i 40.000 Normanni immigrati in Italia e in Sicilia.



Mentre molti dei Normanni appartenevano all'alta aristocrazia del Ducato di Francia, la maggior parte proveniva dalla bassa nobiltà, accompagnati da servitori, artigiani e coloni. Due terzi erano veri normanni, ma c'erano anche bretoni, angioini, Manceaux (abitanti di Le Mans), franchi e persino fiamminghi. Oltre alla mancanza di terra, che può spiegare la necessità di emigrare in Italia, c'era anche il desiderio di sfuggire all'autorità del potere ducale della Normandia. Mentre si stabilirono, i Normanni cercarono di assimilare gli sconfitti: i Longobardi, i Greci, i Bizantini, gli Arabi (o Saraceni), e così via.



Fu Tancrède de Hauteville (c. 1070/1072 - 1112), un signore della regione di Coutances (Francia) che, con i suoi dodici figli, fu il vero fondatore dello stato normanno. Ma è con Robert de Hauteville, noto come Robert Guiscard (1020-1085 ca.), uno dei figli di Tancredi, che la conquista normanna assume una nuova dimensione. Fu lui a schiacciare l'esercito pontificio di Leone IX a Civitate il 18 giugno 1053, e fu lui a cacciare i bizantini dall'Italia meridionale nel 1071. I Normanni riuscirono ben presto a soppiantare la nobiltà locale di origine longobarda e a dedicarsi alla conquista della Sicilia, allora in mano ai musulmani. L'isola fu gradualmente conquistata tra il 1060 e il 1091, prima da Roberto il Guiscardo, poi da suo fratello Ruggero, che sarebbe diventato il primo conte normanno dell'isola. Quando divenne Ruggero I, stabilì la sua autorità nel rispetto delle leggi, dei costumi e della lingua dei musulmani, l'arabo siciliano.



Solo nel 1154 i Normanni formarono un'unica entità politica, il Regno di Sicilia, che comprendeva non solo l'omonima isola, ma anche tutta la parte meridionale della penisola italiana, ad eccezione del principato di Benevento e dell'isola di Malta. Dopo molti decenni, le varie comunità in loco si sono fuse e hanno assimilato i contributi culturali dell'antichità greco-romana, del mondo arabo, del mondo orientale e del mondo normanno. In breve, la società creata dai Normanni, sebbene di origini etniche, culturali e religiose molto diverse, riuscì a raggiungere un equilibrio di tolleranza, mentre allo stesso tempo i crociati e i musulmani si stavano lacerando a vicenda in Palestina. La Sicilia rimase sotto il dominio normanno (creazione del Regno di Sicilia nel 1130 attribuito a Ruggero II) fino all'avvento dell'imperatore germanico Enrico VI di Hohenstaufen (1190).



Durante il regno di Ruggero II di Altavilla (1130-1154), i musulmani di Sicilia cominciarono a subire vessazioni amministrative e furono espropriati delle loro terre a favore degli immigrati lombardi e normanni.



All'arrivo in Italia, la nobiltà normanna parlava generalmente una varietà di francese che oggi si chiama franco-normanno (o anglo-normanno), un francese dal sapore nordico portato dai vichinghi che avevano conquistato la Francia settentrionale un secolo prima. Gli altri immigrati parlavano bretone, fiammingo, angioino, angoumois, ecc. Alla fine, i Normanni hanno perso la loro lingua originale e si sono impadroniti della lingua degli abitanti del luogo. I Normanni hanno lasciato in eredità un gran numero di parole che sono state integrate nella lingua siciliana:



Siciliano < normanno italiano siciliano < normanno italiano

accattari < normand acater ( buy )

ammintuari < normanni mentono a ("hanno in mente")

armaru < normand armoire ( guardaroba )

appujari < normand press ( stampa )

bucceri < normand bouchier ( macellaio )

buatta < norman box ( box )

custureri < normand coustrier ("couturier")



comprare

accennare

armadio

appoggiare

macellaio

barattolo

sarto

largasìa < norman largesse ("generosità")

magasinu <normand magasin ( negozio )

baffi < baffi normanni

racìna < uva normanna ("uva")

rua <normand street ( strada )

tastingari < assaggiatore normanno ( snacking )

tummari < caduta normanna ( caduta )



generosità

magazzino

baffi

uva

tramite

assaggiare

cornice



Naturalmente, la maggior parte di queste parole esistono anche in francese, perché i Normanni le avevano già prese in prestito dal francese. Quindi queste sono parole francesi che hanno esportato ai siciliani. Con pochissime eccezioni, l'italiano standard non ha rilevato questi prestiti dai Normanni. I Normanni lasciarono nel sud d'Italia e in Sicilia un misto di popoli e culture che avrebbero dato vita a un'arte originale che integrava le culture romana, bizantina, araba e normanna.



Nel 1268, papa Clemente chiese al re di Napoli, Carlo II d'Angiò (1254-1309), di intraprendere una crociata per distruggere la colonia musulmana di Sicilia. Più di 20.000 musulmani sono stati massacrati e le moschee sono state distrutte. Tuttavia, la maggioranza dei musulmani fu venduta come schiavi, mentre a un certo numero fu data la possibilità di convertirsi al cristianesimo. Nel 1300 non c'erano più musulmani in Italia. Tuttavia, per quasi un secolo, l'arabo è rimasto la lingua madre di molti cristiani siciliani. Oggi sono passate dall'arabo all'italiano una quarantina di parole, tra cui le seguenti:



Parola italiana < arabo Parola italiana < arabo

algebra < āl-jabr ( algebra )

assassinino < āššaāšiyn ( assassino )

cadi < qādi ( giudice )

califia < khalīfah ( califfo)

carciofo < harsufa ( carciofo )

catrame < qatran ( catrame )

cotone < qtoun ( cotone ) curcuma < kurkum ( curcumina )

limone < laymūn ( limone )

magazzino < makhāzin ("magazzino", "negozio")

meschino < miskīn ("povero", "meschino")

spinacio < sfānakh ( spinaci )

zero < sifr (zero")

zucchero < sukar ( zucchero )



La maggior parte di queste parole arabe sono state prese in prestito anche dai francesi più o meno nello stesso periodo.



3.5 Il mosaico linguistico



All'inizio del XIII secolo nella penisola italiana coesistevano molte lingue derivate dal latino, tra cui il lombardo, il veneto, il genovese, il ladino, il friulano, il friulano, il toscano, il pugliese, l'umbro, il campano, il calabrese, il siciliano, il sardo, il corso, etc., ma nessuna di queste riuscì ad affermarsi come lingua franca o come lingua scritta. A quel tempo, la lingua scritta rimaneva il latino della Chiesa. Questa situazione eterogenea delle lingue parlate si spiega con la mancanza di unità politica della penisola e con la forte influenza della Chiesa, che si è affidata al latino scritto. Tuttavia, alcune lingue potrebbero essere scritte, come il fiorentino, l'umbro, il siciliano, il toscano (fiorentino), il friulano, ecc. In generale, queste lingue non sono state utilizzate al di fuori della loro area geografica di origine. Fu in questo periodo, nel 1225, che Francesco d'Assisi (1182-1226) scrisse il Cantico delle Creature (in latino Laudes Creaturarum). Il testo originale è stato scritto in umbro, di cui riportiamo di seguito un breve estratto, con traduzioni in francese e in italiano:



Francese (traduzione) italiano umbro

La lode sia a voi, mio Signore,

Con tutte le tue creature,

specialmente Sir Fratello Sunshine,

Chi porta il giorno e dà la luce. Laudato sie, mi signore,

e che la creatura assassina sia stata uccisa,

spetialmente messor lo frate sole,

loquale è iorno et allumini noi per lui. Tu sia lodato, mio Signore,

insieme a tutte le creature

specialmente il fratello sole,

il quale è la luce del giorno, e tu attraverso di lui ci illumini.





A differenza dell'Italia unita di oggi, l'Italia medievale era politicamente frammentata, il che doveva riflettersi nelle lingue utilizzate. Nel Ducato di Savoia, ad esempio, si parlava francese, franco-provenzale, provenzale e piemontese. Nel Ducato di Milano era lombardo e piemontese, ma genovese e corso nella Repubblica di Genova; veneziano, friulano, ladino, tedesco (e sue varietà), sloveno e croato nella Repubblica di Venezia; latino, emiliano-romano, umbro e laziale o romano nello Stato Pontificio; toscano, soprattutto fiorentino nel Ducato di Firenze. Nel regno di Napoli coesisteva un gran numero di lingue romanze derivate dal latino: abruzzese, molisano, campano, lucano, pugliese (pugliese), salentino, calabrese, ecc. In Sicilia si parlava siciliano, greco e arabo siciliano, oltre che castigliano, aragonese e catalano. In Sardegna si parlavano diverse varietà di sardo oltre al catalano. Questi sono solo alcuni esempi, in quanto ciascuna delle regioni aveva un numero molto elevato di varietà dialettali. Per esempio, proprio in Toscana si parlavano diverse varietà di Fiorentino (fiorentino), Toscano Meridionale (Toscana meridionale), Toscano Orientale (Toscana orientale) e Toscano Occidentale (Toscana occidentale). In Friuli si è fatta una distinzione tra il friulano medio o centrale, il friulano orientale, il friulano occidentale, il friulano carnico, l'agordino friulano e l'atesino friulano. Non ci sono state eccezioni: questo è stato il caso di tutte le lingue parlate nella penisola.



In breve, l'intera penisola italiana, compresa la Corsica, la Sardegna e la Sicilia, aveva un impressionante mosaico linguistico di probabilmente più di 1000 lingue e dialetti. La molteplicità delle lingue e dei dialetti era semplicemente un riflesso della società italiana nel tardo Medioevo.



Contemporaneamente, la letteratura francese si diffondeva in Italia, per non parlare dei poeti italiani che scrivevano in volgare o in francese. Nel XIII secolo, diverse opere furono scritte in francese da italiani, per esempio Estoires de Venise di Martin da Canale (tra il 1267 e il 1275), Li livres dou trésor di Brunetto Latini, che presentava un'ideologia il cui linguaggio era il luogo privilegiato dell'azione politica, Livre de physique di Aldobrandin da Siena, per non parlare dei Récits de voyage di Marco Polo nel 1298. Infatti, la maggior parte di queste opere, compresa quella di Marco Polo, sono state scritte non in francese antico, ma in lingue affini, in particolare in Picard (Brunetto Latini) e in Champagne (Aldobrandin di Siena). All'epoca non si faceva distinzione tra le varie "langue d'oïl". Ecco cosa scriveva Martin da Canale su Venezia e i veneziani, in francese antico:

En l'enor de Nostre Seignor Jesu Crist et par Venor de messire Renier Gen li noble duc de Venise et por henor décelé noble cité qu'on appelle Venise, je, Martin da Canal, sui entremis de translater cestui livre de latin en franceis les henorées victories que ont eu eu les Vénitiens; et porce que lengue frenceise cort cort parmi le monde et est la plus délitable à lire et à oïr [entendre] que nule autre.



Questo breve estratto dalle "Storie di Venezia" sembra testimoniare la fama dei francesi di allora. In ogni caso, tutte queste opere sono state successivamente tradotte in fiorentino. All'epoca, la concordanza tra le lingue parlate in Francia e quelle parlate in Italia, soprattutto in Piemonte, favorì certamente gli scambi tra i due versanti delle Alpi, ma anche la comparsa di nuove parole. Gli italiani hanno preso in prestito alcune parole dal francese medievale, di cui riportiamo alcuni esempi:

burro < burro

cugino < cuscino

giallo < giallo

giorno < giorno

mangiare < mangiare

manicaretto < buon piatto piccolo saggio < salvia

cavaliere < cavaliere

gonfalone < gonfalone (orificelamme)

usbergo < haubert (maglia a catena)

sparviero < sparviero

levriero < segugio < dama mastino < signora

messere < mio signore (monsignor)

scudiero < scudiero

lignaggio < lignaggio < lignaggio

liuto < liuto

stupro < stupro

gioiello < gioielli



Alcune di queste parole chiamate "francesismi" in Italia provenivano piuttosto dall'occitano (provenzale), ma è difficile stabilire la differenza tra le due lingue. Successivamente, l'indebitamento dei francesi è diminuito ovunque in Italia, tranne che in Piemonte, dove è continuato. Da questa situazione sono nate le opere letterarie denominate "franco-italiano" o "franco-italiano", in particolare nel romanzo epico e nelle "chansons de geste" dove il francese e l'italiano sono stati tradotti l'uno nell'altro. Nel Nord Italia, l'espressione "lingua franco-italiana" è stata generalmente utilizzata. La langue d'oïl della Francia penetrò a malapena nell'Italia meridionale, tranne quando i Normanni invasero l'Italia meridionale e la Sicilia. In generale, le lingue e la letteratura francese sono sempre state più accessibili nell'Italia nord-occidentale (Savoia e Piemonte) di qualsiasi altra lingua letteraria, compresa quella fiorentina.



3.6 Il Papato di Avignone



Nel Medioevo il papa era il sovrano spirituale del cristianesimo, ma era anche un sovrano temporale. Possedeva e amministrava per i suoi territori di beneficio, lo Stato Pontificio in Italia e la contea di Venaissin in Provenza. Nel XIII secolo, una lotta spietata distrusse la penisola italiana: da un lato i sostenitori del Papa (i guelfi), dall'altro i sostenitori dell'Imperatore del Sacro Romano Impero (i ghibellini). Il caos politico divenne tale che papa Clemente V, temendo per la sua sicurezza, raramente risiedeva a Roma, dove era alla mercé delle fazioni che dividevano la città. Poiché il regno di Francia era il più grande paese d'Europa, Avignone, che apparteneva al duca d'Angiò, vassallo del Sacro Romano Impero, apparve come una soluzione transitoria per installare la corte papale. Poiché il centro di gravità del mondo cristiano si era spostato ad ovest, la situazione della città di Avignone sembrava quindi più favorevole di quella di Roma, che era preda di rivolte quasi permanenti.



Il Papato rimase ad Avignone dal 1309 al 1377, protetto dal Sacro Romano Impero, periodo durante il quale il Papa fu sempre riconosciuto come unico capo della Chiesa cattolica romana. Capitale del cristianesimo, divenuta anche capitale politica, economica e culturale, Avignone è diventata una delle città più densamente popolate (6000 abitanti) e fiorenti dell'Occidente medievale.



Spesso in conflitto, i cardinali italiani e francesi facevano a gara per eleggere un papa italiano o francese. Sette papi francesi sedevano ad Avignone tra il 1305 e il 1378. Erano infatti papi occitani, la cui regione d'origine dipendeva direttamente dal re di Francia, il re d'Inghilterra, o dal conte di Provenza (che era sotto il Sacro Romano Impero), possedimento degli Angioini di Napoli. In questo periodo, francesi, occitani, italiani e latini erano in competizione tra loro alla corte papale. L'esilio dal trono di San Pietro, noto anche come "patrimonio di San Pietro", non terminò fino al ritorno di Gregorio XI a Roma nel 1378.





Questa parte della storia testimonia l'importanza degli interventi francesi nella vita della Chiesa cattolica. Dal 1378 al 1418, fu il Grande Scisma d'Occidente, dove due papi rivali, poi tre, pretendevano di governare il cristianesimo, uno installato a Roma, l'altro ad Avignone.



Alla fine del Medioevo, i territori che costituivano il "patrimonio di San Pietro", cioè Lazio, Umbria, Marche e Romagna, tagliarono in due la penisola italiana: da un lato i principati del Nord, tra cui la Repubblica di Firenze e la Repubblica di Siena, e dall'altro il Regno di Napoli nel Sud. Lo Stato Pontificio costituiva quindi un notevole potere temporale nel centro della penisola, con una popolazione di circa 1,8 milioni di abitanti. Inoltre, c'erano due piccole enclavi nel regno di Napoli, il Benevento e la città di Pontecorvo, così come Avignone e la contea di Venaissin (zona intorno ad Avignone). Questo periodo buio ha reso ancora più sensibile la frammentazione dell'Italia, sia dal punto di vista politico che linguistico.

4 Il Rinascimento italiano

Fu in Italia che iniziò il Rinascimento in Europa. Il XVI secolo è stato quindi segnato dalla supremazia dell'Italia in quasi tutti i campi per la sua ricchezza economica, il suo progresso tecnologico e scientifico, la sua preponderanza culturale, e così via. I più grandi pittori d'Europa sono stati Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Raffaello, ecc. Pittore, ma anche ingegnere, architetto, scienziato e filosofo, Leonardo da Vinci può essere considerato una delle figure più rappresentative dell'umanesimo italiano dell'epoca. Non sorprende quindi che francesi, spagnoli, catalani, catalani, inglesi, ecc. siano rimasti affascinati da questo paese e abbiano ceduto il passo a un'ondata senza precedenti di Italomania, soprattutto in Francia per la sua vicinanza all'Italia, paese che divenne teatro di rivalità tra la Francia di Francesco I e l'imperatore romano germanico Carlo V (1500-1558). Quest'ultimo controllava non solo la Spagna, ma anche gran parte dell'Italia. Alla fine, i conflitti tra francesi e italiani si placano al punto che si instaurano contatti stretti e pacifici.



Molti italiani vennero a vivere alla corte del Re di Francia e i matrimoni diplomatici, come quello di Caterina de Medici (1519-1589) con Enrico II (1519-1959), portarono a corte intellettuali, artisti e scienziati italiani. Reggente di Francia per quasi vent'anni, Caterina de Medici regnò con pugno di ferro e promosse lo sviluppo delle arti italiane in Francia. La corte francese si è affinata diventando italiana.



Nel XV e XVI secolo, durante le guerre in Europa infuriarono epidemie di sifilide. La prima epidemia è stata segnalata nell'area di Napoli, dove c'erano... truppe francesi. Mentre i francesi si riferivano alla malattia come "mal napolitain" o "malattia italiana", gli italiani la chiamavano "morbo gallico" (malattia francese) o "carie gallica" (carie gallica francese). Un anatomista italiano, Gabriel Fallopio (1523-1562), che diede il suo nome alle "tube di Falloppio", scrisse un libro intitolato De morbo gallico ("malattia francese") in cui parlava di questa sifilide. Due secoli dopo, un altro italiano famoso, Giacomo Casanova (1725-1798), grande consumatore di preservativi, diede loro il nome di "cappotto inglese" (il "preservativo inglese") e "redingote inglese" (il "vestito inglese"). In cambio, gli inglesi hanno dato ai preservativi il nome di "lettera francese" (in italiano: "lettera francese", che suona come una "busta"), senza dimenticare la "malattia francese" (la "malattia francese"). Insomma, il "male" viene sempre dagli altri.



4.1 Le "Tre Corone

Tre figure dominavano il XIV secolo italiano: Dante Alighieri (1265-1321), Francesco Petrarca (1304-1374) e Giovanni Boccaccio (1313-1375). Questi tre maestri fiorentini hanno creato modelli di scrittura che hanno avuto un'influenza duratura non solo sulla letteratura italiana, ma anche sulla letteratura mondiale. Questa nuova letteratura fu chiamata il Dolce Stil Novo (il "Nuovo Stile Dolce", in francese), una grande corrente letteraria italiana che ebbe origine in quel periodo e si protrasse fino al XV secolo. Sotto la penna di questi tre grandi scrittori, soprannominati "le Tre Corone", sono nati tre capolavori decisivi per la storia della lingua e della letteratura italiana: la Divina Commedia di Dante Alighieri, il Rerum Memorandum Libri vulgarium di Francesco Petrarca e il Decamerone di Giovanni Boccaccio.



Dante è stato il primo scrittore fiorentino a dare l'esempio che è stato possibile utilizzare un linguaggio volgare e ottenere effetti poetici molto ricchi, ricorrendo a concetti astratti di natura filosofica, politica e culturale. Voleva essere compreso anche da chi non conosceva il latino. In questo senso, Dante è stato il primo promotore del "miracolo" linguistico italiano. Il fiorentino della Divina Commedia è quello parlato dal popolo e non dall'aristocrazia toscana. Il testo contiene molti prestiti lombardi, latini, francesi, provenzali, oltre a diversi neologismi e parole dialettali, integrando, ove necessario, espressioni realistiche e popolari. Tuttavia, Dante compose la maggior parte della sua opera in esilio, uno dei monumenti letterari dell'umanità, in varie città d'Italia (Verona, Lunigiana, Bologna, Rimini e Ravenna), essendo stato condannato al bando e bruciato sul rogo a Firenze.



Gli scrittori Petrarca e Boccaccio proseguirono il cammino tracciato da Dante. Così, Petrarca ha usato il toscano (fiorentino) per la sua raccolta di poesie, la Canzoniere.





In un'altra opera scritta in latino, il De vulgari Eloquentia ("Sull'eloquenza volgare"), il primo trattato di linguistica e lingue romanze, Dante si rivolgeva agli studiosi del suo tempo e affrontava la questione della legittimità dell'uso della lingua "volgare". Nello stesso lavoro, Dante classificò le tre lingue romanze che conosceva secondo il modo di dire sì in ciascuna di esse (ad esempio oïl, oc, si), da cui la distinzione "langue d'oc" (< lat. hoc) al sud e "langue d'oïl" (< lat. hoc ille) al nord, per poi riferirsi al discorso italiano (sì < lat. sic). I famosi fiorentini distinguevano nel loro modo di dire "sì" i tre rami principali delle lingue romanze conosciute (derivate dal latino): "Nam alii Oc; alii Oil, alii Sì, affermare loquuntur, ut puta Yispani, Franci e Latini", a significare che "alcuni dicono oc, altri oïl, e altri si, per affermare, per esempio, come gli spagnoli, i francesi e i latini".



Nel suo De vulgari Eloquentia, Dante credeva che la lingua originale di Adamo fosse stata, fin da Babele, dapprima frammentata in tre: la lingua greca, la lingua germanica e la lingua meridionale, a sua volta divisa in lingue oc, lingue oïl e "si language", che a sua volta doveva essere divisa in 14 dialetti. Per Dante, ognuno di questi dialetti era degno e indegno di essere assunto come modello. A questo proposito si può consultare il testo "Les domaines d'oc, si et oïl, selon Dante" di J. Lafitte e G. Lafitte. Pépin.



4.2 L'influenza della letteratura fiorentina



Lo scopo di Dante nella stesura del suo trattato ("Sull'eloquenza volgare") era di dimostrare che le lingue "volgari" (popolari) avevano la dignità di lingue "artistiche" e che i poeti avevano il diritto di scrivere nella propria lingua, che egli considerava ancora più nobile del latino ecclesiastico. Anche altri scrittori italiani hanno adottato la varietà del toscano (parlato a Firenze) nelle loro opere e lo hanno presentato come modello e come "strumento unificante" per la futura Italia, tra cui Alessandro Manzoni, Nicolas Machiavelli, Pierfrancesco Giambullari, Benedetto Varchi, ecc. In realtà, è stata la varietà della città di Firenze a prevalere, in altre parole la fiorentina. L'unità d'Italia si basava sul prestigio dei tre autori: Dante, Petrarca e Boccaccio. E' stato quindi il prestigio letterario, la posizione centrale e lo sviluppo economico e culturale di Firenze che ha imposto la Toscana, soprattutto nella sua forma fiorentina. Nel XVI secolo, tuttavia, il toscano era parlato solo all'interno degli stretti confini del territorio toscano e in alcuni strati urbani della società, soprattutto a Roma.



Contrariamente a quanto avvenne in Francia e in Spagna, la lingua toscana, nella sua versione fiorentina, quindi, non deve la sua fortuna all'imposizione del potere politico centralizzato, come avvenne nel XX secolo. In Italia, la letteratura e la cultura sono servite inizialmente come mezzo di diffusione della lingua fiorentina, che poi è diventata la lingua italiana ufficiale. Fin dall'inizio del XV secolo la corte del Ducato di Toscana, soprattutto tra i Medici, ha sempre promosso la vita pubblica fiorentina al posto del latino ecclesiastico. Va anche sottolineato che Dante voleva trovare una lingua comune a tutta l'Italia e che in realtà aveva un obiettivo politico, quello di vedere il Paese unito in un unico regno. Tuttavia, ha scartato, uno dopo l'altro, tutti i dialetti italiani, senza trovarne uno degno di rappresentare la lingua poetica dell'Italia. In più occasioni, inoltre, chiese l'intervento in Italia dell'imperatore del Sacro Romano Impero, Enrico VII (1275-1313), al quale affidò il segreto di un grande impero italiano degno del tempo di Cesare. In altre parole, Dante vedeva nel potere politico un mezzo efficace per imporre una lingua in un paese. Quanto a Petrarca, sognava di cacciare i conquistatori germanici dalla penisola. Ha esortato i principi italiani a unirsi per combattere la "rabbia tudesca" ("tedesca rabbia").



Mentre l'Italia era divisa in molti stati e in molte lingue, il fiorentino dei grandi scrittori divenne uno dei primi fattori di unità in questo lungo periodo. La maggior parte degli scrittori italiani, sia a Roma, Napoli o Venezia, cominciarono a scrivere in fiorentino, tranne che in Piemonte, dove gli scrittori furono più influenzati dal francese che da quello fiorentino. Le grammatiche italiane scritte sono state codificate sul modello fiorentino. È così che il fiorentino letterario è diventato la base della lingua italiana. Per secoli, il fiorentino è stato imparato quasi come lingua straniera dalla maggioranza degli italiani che sapevano leggere e scrivere. Ovviamente, è stato più facile passare da milanese o umbro a fiorentino che passare dal tedesco a fiorentino.



Non dimentichiamo che quasi tutti gli abitanti dell'Italia di allora erano analfabeti, e solo il clero, gli studiosi e gli scienziati sapevano leggere e scrivere. Di tutti i dialetti italiani, il fiorentino era il meno distante dal latino classico per morfologia e fonologia. Grazie a un compromesso tra le sue origini classiche e la sua naturale evoluzione, grazie anche alla fondazione nel 1583 dell'Accademia della Crusca, l'equivalente italiano dell'Accademia di Francia (1635), il fiorentino divenne una lingua viva per persone istruite. Ciò significava che, in linea di principio, il fiorentino letterario era poco conosciuto dagli analfabeti.



Tuttavia, gli scrittori italiani a Firenze non scrivevano esattamente come parlavano, perché cercavano di usare una lingua più ricca di quella parlata utilizzando un gran numero di latinismi che non esistevano nella lingua fiorentina locale. In vaste zone della penisola, il clero che doveva rivolgersi direttamente alla popolazione utilizzava nelle prediche una lingua veicolare unitaria comune per poter comunicare ovunque nella Provincia Italiae della Chiesa romana. L'Accademia della Crusca si era posta l'obiettivo di purificare la fiorentina, se necessario, e di eliminare le impurità del fiore fine della lingua, che tenevano lontano il fiore popolare fiorentino. A tal fine, nel 1612 l'Accademia pubblicò un dizionario più grande di tutti quelli prodotti fino a quel momento, che le conferì una tale autorità che divenne lo standard di confronto obbligatorio in ogni discussione sul vocabolario e sulla lingua.



Le opere di Dante, Boccaccio e Petrarca si diffusero rapidamente in tutta Italia. Furono letti e poi imitati, il che indubbiamente aiutò la diffusione della letteratura fiorentina. Tutti gli uomini di lettere hanno poi cercato di scrivere nella lingua di questi tre grandi autori. Ma la spinta maggiore del fiorentino venne dall'enorme successo della Divina Commedia di Dante, che penetrò in tutti gli ambienti socio-culturali, anche i più umili. Questo è uno dei meriti di Dante, perché la sua opera è diventata un efficace strumento di progresso culturale e linguistico.



4.3 I primi dizionari



La prima descrizione della "lingua italiana" avvenne con la pubblicazione nel 1509 del dizionario di Ambrogio Calepino (Ambrogio Calepino, in italiano) in quattro lingue: ebraico, greco, latino e italiano. Il titolo latino era il seguente: Ambrosii Calepini dictionarium, quanta maxima fide ac diligentia fieri potuit accurate emendatum multisque partibus cumulatum. Questo dizionario è stato uno dei primissimi del suo genere a comparire in una lingua moderna. Nonostante i suoi errori, questo dizionario poliglotta è rimasto il miglior lavoro del suo genere per due secoli. In Francia, il primo dizionario di francese apparve nel 1539 con Robert Estienne. Tuttavia, l'Italia era in vantaggio rispetto ad altri Paesi a quel tempo, compresa la Francia. Il nome dell'autore, Ambrogio Calepino, ha dato la parola "calepino" in francese, che all'inizio si riferiva a un dizionario, e poi per estensione a un piccolo taccuino contenente note e informazioni. L'espressione "consultare il proprio quaderno" deriva dal fatto che questo lessico è stato a lungo considerato un compendio della scienza universale.



La prima grammatica italiana a stampa fu pubblicata nel 1516 con le Regole della lingua volgare di Giovanni Francesco Fortunio (1516), che descriveva gli usi linguistici di Dante, Petrarca e Boccaccio.



4.4 Promuovere la lingua fiorentina







Nel 1525, nella Prosa della lingua volgare, uno dei più importanti libri del Rinascimento, Pietro Bembo (1470-1547), scrittore veneziano divenuto poi cardinale, presenta la grammatica in una prospettiva più ampia della letteratura: distingue un linguaggio per la poesia e un altro per la prosa, indicando al contempo specifici modelli stilistici da imitare. Per Bembo la peculiarità dell'italiano si basava su caratteristiche di solennità e di lontananza dalla lingua parlata. Credeva anche che l'italiano di Petrarca e Boccaccio avesse la stessa dignità del latino. Appena accettato che il latino non poteva più soddisfare tutte le esigenze della comunicazione letteraria e politica, l'italiano sarebbe diventato, secondo Bembo, l'unica lingua che poteva essere imitata ovunque per formare veri uomini di lettere, di cui ogni principe aveva bisogno per svolgere la propria azione politica. Pietro Bembo sosteneva inoltre che più la lingua era soggetta a regole e fissata in un modello rigido, meno era esposta all'impatto delle "lingue barbariche" dei Paesi che esercitavano il potere politico e militare.



Uno dei più famosi contemporanei di Bembo, che ha incorporato i suoi precetti grammaticali, è stato certamente Baldassar Castiglione (1478-1529), diplomatico italiano, uomo di guerra, poeta e scrittore. Nel 1528 scrisse Il Cortegiano, una delle opere più importanti del Rinascimento italiano. Questo "manuale" del perfetto cortigiano fu un eccezionale successo europeo fin dal momento della sua pubblicazione e fu tradotto in francese tre volte (Parigi: 1537; Lione: 1580; Parigi: 1690). Castiaglione ha dedicato diversi capitoli alla questione linguistica in Le Courtisan. Nel brano che segue, l'autore sottolinea che, per adempiere alla sua alta vocazione, il cortigiano deve avere un'educazione eminentemente letteraria, principalmente nel linguaggio volgare, fiorentino:

Voglio che sia più che mediocremente istruito nelle lettere, almeno in quegli studi che diciamo sull'umanità, e che conosca non solo la lingua latina, ma anche il greco, a causa delle molte e diverse cose che sono divinamente scritte in quella lingua.



Che pratichi sia i poeti che gli oratori e gli storici, e che sia ancora in grado di scrivere in versi e in prosa, soprattutto nella nostra lingua volgare; poiché, oltre alla soddisfazione che ne riceverà lui stesso, non mancherà mai, con questo mezzo, di fare piacevoli colloqui con le signore, che di solito amano queste cose. (Le Courtisan, I 44, p. 84).



Il fiorentino è chiamato anche il toscano, perché Firenze è il capoluogo della regione Toscana. Gli italiani devono arrivare nei tribunali stranieri preceduti dalla buona reputazione della loro lingua e cultura, indispensabile per la loro carriera. Per Castiglione, come per molti altri intellettuali italiani, la lingua e la cultura italiana erano considerate superiori a quelle degli altri europei. L'autore del cortigiano, occupa un posto eccezionale nel dibattito linguistico e filologico che contrapponeva i sostenitori del latino e quelli di una comune lingua di corte alle élite della penisola. Castiglione era uno dei "moderni" che credeva nella superiorità del fiorentino sul discorso regionale.



Per gli italiani la questione linguistica era una questione politica di primo ordine. Un altro autore dell'epoca, Bartolomeo Carli Piccolomini (1503-1538), scrisse nel 1529 un'opera intitolata Trattato del perfetto cancelliere, in cui afferma che la lingua toscana deve essere tenuta in grande considerazione ovunque (per tutti i luoghi), con la stessa fama del latino e del greco, anche da parte dei francesi, che egli chiama gli "ultramonti":

L'altra dicono perché gli Oltramontani Signori non intendano la favella nostra. Io invero non vorrei innovare usanze nela mia repubblica per il pericolo che corgano tutti gli innovatori, ma desiderarei che la nostra lingua Toscana salisse in tal pregio e in tal fama che essa fusse apprezata per tutti i luoghi, et da tutti i potenziali come fu la latina e la greca. [Si dice che dobbiamo usare il latino perché i signori ultra-montani non capiscono la nostra lingua. Io, invece, non vorrei cambiare i costumi della mia repubblica per il pericolo che corrono tutti gli innovatori, ma vorrei che la nostra lingua toscana fosse portata a una tale considerazione e fama da essere apprezzata in tutti i luoghi e da tutti i potenti come lo erano il latino e il greco]. [Si dice che dobbiamo usare il latino perché i signori ultramontani non capiscono la nostra lingua].



Insomma, secondo questo autore, tra le lingue italiane, la Toscana (fiorentina) sarebbe la migliore. Piccolomini cita l'esempio del veneziano Pietro Bembo e del napoletano Jacopo Sannazzaro (1455-1530), soprattutto ne L'Arcadia, che hanno scelto di scrivere in toscano piuttosto che nella lingua della loro patria:

Ne nostri tempi il Bembo veneziano, il Sanazaro Napolitano hanno scritto co la lingua toscana et non con quella de la lor patria, et intendo hoggi che tutta la Venetia n'è divenuta studiosa et che ancora è usata ne le cose publiche da alcuno. Così gli stati acquistano ancora in questo la riputazion loro dimostrandosi giuditio e elezione migliore. In Italia dunque tutte le città deverebbeno scriver Toscano, et rare volte latino. Non ne levo il latino in tutto perfinche la lingua nostra non è in maggior grado et sotto uno imperio che la sparga ancora nele strane nazioni talche la sia conosciuta e da qualcuno intesa per tutti i luoghi, il quando egli habbi a essere non saprei io già indivinare cedendo l'Italia così divisa, che difficilmente ci può nascere la grandeza d'un Signor solo, il quale fusse Italiano. Ai nostri tempi, il veneziano Bembo e il napoletano Sannazaro scrivevano in toscano e non nella lingua della loro patria, e oggi ho sentito dire che tutta Venezia lo studia e che viene usato da alcuni anche negli affari pubblici. Così gli stati si stanno ancora guadagnando la loro reputazione in questo campo mostrando il miglior giudizio e la migliore scelta. In Italia, quindi, tutte le città dovrebbero scrivere in toscano e raramente in latino. Non scarto completamente il latino fino a quando la nostra lingua non raggiunge un grado di perfezione più alto ed è al servizio di una potenza che lo imporrebbe nelle nazioni straniere perché sia conosciuto e compreso da tutti ovunque; e non riesco a immaginare quando ciò possa avvenire, perché l'Italia è così divisa che la grandezza di un solo signore che sarebbe italiano difficilmente può nascere lì].



In definitiva, tutti gli italiani dovrebbero imitare Bembo e Sannazzaro. Tuttavia, ed è qui che Piccolomini mostra una consapevolezza sorprendente per il suo tempo, non sarebbe possibile per il "segretario perfetto" eliminare completamente il latino, perché nessun italiano ha un potere politico capace di imporre la lingua della penisola ovunque all'estero, essendo l'Italia troppo divisa politicamente. Bartolomeo Carli Piccolomini capì che a suo tempo il "segretario perfetto" doveva conoscere il latino e il greco, poi il toscano (fiorentino), il francese e lo spagnolo, lingue che lui stesso parlava.

Dovremmo citare un altro autore, il più famoso di tutti i francofoni, durante il Rinascimento: Nicolas Machiavelli (1469-1527) o in italiano Niccolò di Bernardo dei Machiavegli (o Machiavelli). Machiavelli, autore de Il Principe, ha goduto di un consenso universale con la nozione di "machiavellismo", parola formata dal suo nome. Era la cosa migliore che potesse capitargli: diventare la radice di un nome comune in molte lingue. Machiavelli è stato un grande diplomatico: è stato segretario della Repubblica Fiorentina per quattordici anni. Parlava, tra le altre lingue, italiano (fiorentino), spagnolo, francese e poteva esprimersi anche in latino, sia oralmente che per iscritto. Egli contribuì, come i Medici, a costruire la reputazione di Firenze, soprattutto perché i suoi scritti sono sempre rimasti attuali, anche dopo diversi secoli. Nel XVI secolo, come sappiamo, la questione della lingua ("questione della lingua") era una questione importante per la diplomazia italiana, e per quella fiorentina in particolare.



Tra il 1518 e il 1525, Machiavelli scrisse in toscano (fiorentino) un Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua. Condivideva le idee dei suoi contemporanei Bembo, Castiglione e Piccolomini: sosteneva la lingua fiorentina come strumento di comunicazione comune a tutti gli italiani. Machiavelli si chiedeva se i grandi scrittori scrivevano in fiorentino, toscano o italiano:

La cagione per che io abbia mosso questo ragionamento, è la disputa, nata più volte ne'passati giorni, se la lingua nella quale hanno scritto i nostri poeti e oratori fiorentini, è fiorentina, toscana o italiana. Nelle discussioni non per una



In realtà, per molti intellettuali, questi tre nomi erano sinonimi. Machiavelli ha poi affermato che è grazie a Dante, Petrarca e Boccaccio che la Toscana sarà "superiore" agli altri Stati italiani.



Ma per il diplomatico il latino doveva rimanere la lingua internazionale di testi importanti come trattati, alleanze e altri atti ufficiali che riguardano i rapporti tra gli Stati. Ogni ambasciatore o segretario doveva parlare correntemente il latino, sia oralmente che per iscritto. La conoscenza del latino era, per Machiavelli, una delle cause della "superiorità" degli agenti diplomatici e degli ecclesiastici italiani. Preferiva ancora l'italiano fiorentino al latino, ma all'epoca l'italiano era ancora considerato vicino al latino, e il latino era addirittura considerato una lingua nazionale. Nonostante la preminenza degli italofoni sul latino, un diplomatico italiano doveva comunque conoscere altre lingue straniere, poiché il saper comunicare nella lingua di un principe straniero permetteva di evitare l'uso di interpreti, spesso fonte di malintesi.



Inoltre, Machiavelli considerava i francesi "nemici della lingua dei romani". Il francese stava gradualmente diventando la lingua diplomatica in alcuni Paesi, soprattutto negli Stati tedeschi, soprattutto perché la diplomazia francese cercava di abolire i privilegi del latino. Anche la Spagna, una volta unificata, aveva cercato di imporre il castigliano come lingua diplomatica, ma senza successo. Ovviamente, questa conoscenza delle lingue non riguardava la gente comune, ma solo un'élite intellettuale, quella dei letterati e degli studiosi del Rinascimento.



4.5 La resistenza del latino ecclesiastico



In ogni caso, anche se nella seconda metà del Cinquecento si intensificò la circolazione di testi in lingua volgare (toscano fiorentino), la produzione in questa lingua era ancora molto inferiore a quella del latino ecclesiastico, ma questo corso degli eventi fu certamente facilitato dall'invenzione della stampa in Occidente e dai caratteri mobili di Gutenberg. Inizialmente la stampa ha permesso la diffusione del latino, la lingua degli studiosi. La Chiesa cattolica, è vero, era riluttante ad accettare l'avvento della stampa perché incoraggiava la diffusione di idee che non poteva più controllare. Mentre Martin Lutero traduceva la Bibbia in tedesco (1522), che divulgava il tedesco scritto, la Chiesa cattolica si opponeva a qualsiasi traduzione delle Sacre Scritture, considerandole come potenziali fattori di eresia. Per questo motivo tutte le edizioni della Bibbia "in lingua volgare" sono state messe all'Indice nel 1559, cioè proibite, pericolose e considerate eretiche. Tutti i libri proibiti erano elencati in un catalogo chiamato Indice.



Durante il lungo Concilio di Trento (oggi in provincia del Trentino), che si è svolto dal 1545 al 1563 sotto cinque papi (Paolo III, Giulio III, Marcello II, Paolo IV e Pio V), con due interruzioni, la Chiesa cattolica ha continuato a imporre il latino ecclesiastico nella sua liturgia, permettendo ai sacerdoti di tenere le loro prediche in volgare. Per quanto riguarda la Bibbia, la Regola IV (1564) del Concilio prevedeva originariamente la possibilità di autorizzare il vescovo, con l'approvazione del parroco o del confessore, a leggere Bibbie tradotte "da autori cattolici" che potessero rafforzare la fede dei fedeli:

Come l'esperienza ha dimostrato, se le sante Bibbie nel linguaggio comune sono permesse a tutti senza discernimento, il risultato, a causa dell'imprudenza umana, è più un danno che un profitto. In questa materia, quindi, limitiamoci al giudizio del vescovo o dell'inquisitore, i quali, su consiglio del parroco o del confessore, possono permettere la lettura delle sante Bibbie tradotte nella lingua comune da autori cattolici a coloro che hanno giudicato capaci di rafforzare in questo modo la loro fede e la loro pietà e di non subire alcun danno. Essi devono ricevere questa autorizzazione per iscritto.



Chiunque osi leggere o possedere queste Bibbie senza tale permesso non può ricevere l'assoluzione dei suoi peccati fino a quando non avrà dato questi volumi al Vescovo della diocesi. Quanto ai librai che vendono Bibbie nella lingua comune a persone che non hanno tale permesso, o che le procurano con qualsiasi mezzo, si trattenga il prezzo di questi libri, in modo che il vescovo possa usare questo denaro per scopi pii; e poi, a discrezione del vescovo e secondo la natura del reato, siano soggetti ad altre sanzioni.



Qualche decennio dopo, nel 1590 e nel 1596, la Santa Sede si riservò l'autorizzazione. Data la pesantezza dissuasiva della procedura, l'uso del "volgare" non poteva essere applicato in Italia e in Spagna, mentre era più flessibile in Francia. L'Italia, patria dei papi, è rimasta fuori dal movimento verso il veicolare o "volgare" ed è rimasta con il latino della Chiesa. I papi continuarono a percepire negativamente l'avvento delle lingue volgari come il francese, il tedesco e il fiorentino. Solo nel 1757 papa Benedetto XIV diede il permesso generale di leggere la Bibbia in lingua volgare, a condizione che fosse accompagnata da note che orientassero l'interpretazione verso la Tradizione cattolica. La Chiesa del XVI secolo era quella di un'istituzione che si credeva l'unica detentrice della verità. Infine, al momento dell'unificazione politica dell'Italia, la Chiesa ha accettato di usare linguaggi volgari per affrontare il cristianesimo. Alla fine del Cinquecento la corte papale era chiaramente diventata l'epicentro dell'Italia colta e il punto d'incontro delle élite intellettuali e artistiche della penisola. Vi si parlava il latino ecclesiastico, il fiorentino e il francese.



4.6 La presenza della preponderanza spagnola

Nel XVI secolo Carlo V (1500-1558), asburgico, era il più potente monarca d'Europa: era re di Spagna, duca di Borgogna, Brabante, Limburgo, Lussemburgo e Gelderland, conte di Artois, Fiandre, Hainaut, Olanda e Zelanda, conte di Zutphen. Come imperatore del Sacro Romano Impero e re di Napoli, Sicilia e Gerusalemme, controllava praticamente tutta l'Italia. Un poliglotta, si dice che abbia detto: "Parlo inglese ai commercianti, italiano alle donne, francese agli uomini, spagnolo a Dio e tedesco al mio cavallo". Sarà anche uno scherzo, ma la dice lunga sull'ideologia del tempo.



Gli Asburgo di Spagna erano direttamente presenti in Sicilia, Napoli, Sardegna e Milano, ed esercitavano la loro influenza sullo Stato Pontificio, sulla Città Libera di Lucca in Toscana e sulla Repubblica di Genova. Solo Venezia, allora in declino, sfuggì alla loro dominazione, e il Ducato di Savoia, che sotto Emmanuel-Philibert (1528-1580), iniziò la sua espansione e centralizzò le sue istituzioni.



Fu allora che l'Italia fu contemporaneamente sotto l'influenza culturale e linguistica della Spagna. Questa influenza avrebbe causato una certa regressione sul piano culturale in gran parte d'Italia, perché nello stesso tempo l'Inquisizione era stata ristabilita nei tribunali ecclesiastici. Quasi un migliaio di parole spagnole (e portoghesi) sono entrate nelle lingue italiane. Questi si chiamano spagnolismi ("spagnolismi") o iberismi ("iberismi"). Le parole spagnole erano di solito portate da nobili che vivevano nelle corti di Napoli, Roma, Ferrara, Mantova, Urbino, Venezia o Milano. Ecco alcuni esempi:



Parola spagnola italianizzata

Spagnolo italianizzato Parola spagnola italianizzata Parola spagnola italianizzata Parola spagnola italianizzata Parola spagnola italianizzata

grandioso ( grandioso )

manipolazione ("manipolazione")

disdetta ( annullamento )

floscio ( morbido )

regalo ( regalo )

alcova ( alcova )

baracca ( cabina )

imbarazzare ("imbarazzo")

appartamento ( appartamento )

disguido ( errore ) disdoro ( vergognoso )

disinvoltura

brio ( verve )

( vanto )

HIDALGO ("HIDALGO")

imbarazzo

lindo ( pulito )

maggiorasco ("mark-up")

puntiglio ( caparbietà )

punto d'onore pastiglia

siesta ( pisolino )

cura del bus ( Catching )

picaresco ( picaresco )

sfarzo ("ostentazione")

sforzo ( sforzo )

smargiasso ("diritto di nascita")

sussiego ( disprezzo )

taccagno ( avaro )

vigliacco ("codardo") baccalà ("merluzzo")

bozza ( progetto )

cazzare ( trasporto )

doppiare ( raddoppio )

flotta ("flotta")

Lancia ( Lance )

rotta ( itinerario )

mozzo ( mozzo )

nostromo ( nostromo )

tolda ( ponte )



Questi prestiti dagli spagnoli riguardano la vita quotidiana, i rituali sociali, la vita marittima e spesso le inadempienze prestate agli spagnoli. Molti altri prestiti corrispondono alle scoperte del Nuovo Mondo: cacao ("cacao"), mais ("mais"), caimano ("caimano"), condor ("condor"), iguana ("iguana"), lama ("lama"), puma ("puma"), vigogna ("vicuna"), cannibale ("cannibal"), indio ("indian"), piragua ("pirogue"), tabacco ("tobacco"), ecc.



Dalla lingua portoghese sono nati termini come banana ("banana"), caramello ("caramello"), cocco ("cocco"), mandarino ("mandarino"), negro ("negro"), pagoda ("pagoda"), tapioca ("tapioca"). Come si può vedere, la lingua francese ha spesso fatto gli stessi prestiti.



Ricordiamo che, fino al 1713, la Sardegna era ancora sotto il dominio spagnolo. Gli abitanti parlavano tutti una varietà di sardi, ma erano in contatto con spagnoli, catalani e aragonesi, mentre nessuno conosceva l'italiano (fiorentino). Ancora oggi le varietà dialettali del sardo rimangono fortemente influenzate da queste lingue iberiche, molto più dell'italiano standard.



Dall'inizio del XVII secolo il potere spagnolo si scontra con le ambizioni della Francia e con la rivolta delle popolazioni dell'Italia meridionale. Il Regno di Napoli era allora il territorio che contribuì maggiormente al finanziamento della monarchia spagnola e fu la principale fonte di approvvigionamento di carne da cannone per l'esercito spagnolo. Le incursioni dell'esercito per incorporare con la forza grandi contingenti di giovani capaci hanno provocato una reazione di rifiuto. L'ostilità dei napoletani è stata accentuata dai cattivi raccolti, dalla scarsità di cibo e dall'aumento delle tasse. Nel 1647 i napoletani proclamarono l'indipendenza del regno e istituirono la repubblica. La repressione era spietata. Alla fine, l'Austria fu chiamata a sostituire la Spagna nell'Italia meridionale. Carlo d'Asburgo dovette rinunciare alle sue pretese al trono di Spagna e all'impero coloniale spagnolo nel trattato di Rastatt (1714), ma riuscì a mantenere il Regno di Napoli, il Regno di Sardegna, che scambiò con le Due Sicilie nel 1720.



4.7 La diversità delle lingue



Durante il Medioevo, tutti gli italiani parlavano la loro varietà locale di italiano. Nei rari usi scritti, si doveva usare il latino o il fiorentino. Di solito c'era almeno un individuo in ogni comunità italiana che sapeva leggere e scrivere, e che poteva così soddisfare alcune delle esigenze della comunità. Questa persona, che si potrebbe definire "alfabetizzata", in contrapposizione all'analfabeta, non era necessariamente uno dei notabili, né un prete, né un funzionario, né un avvocato, né un farmacista. Di solito erano "venditori ambulanti professionisti", cantanti di strada, poeti, o anche mendicanti che, per vitto e alloggio, leggevano libri e raccontavano storie durante le veglie. Oggi lo chiamerebbero "cantastorie pubblico".



Molti testi scritti in italiano letterario, fiorentino, sono stati così letti ad alta voce a gruppi analfabeti, garantendo così una "alfabetizzazione" orale collettiva. In altre parole, il linguaggio di Dante, Boccaccio e Petrarca fu diffuso oralmente alle masse e non per iscritto alle popolazioni analfabete. Potremmo dire che l'Italia ha così raggiunto l'unità culturale in assenza di unità politica. In altre parole, l'Italia esisteva nelle parole dei suoi poeti, nella mente dei suoi pensatori e nella melodia della sua poesia.



Nel 1981 il professor Glauco Sanga dell'Università di Pavia classificò in questo modo i diversi usi linguistici dell'epoca:



Varietà sociolinguistica Sistema linguistico Modalità di utilizzo Utenti

1. Corsi di lingua straniera culturale orale + lingua straniera scritta in lingua straniera in lingua straniera

2. Il latino latino scrive le classi dirigenti

3. Corsi di italiano letterario o italiano fiorentino o italiano fiorentino scritto + lezioni di leadership orale

4. Koinè dialettale - classi dirigenti orali

5. Dialetto civile urbano - lezioni di leadership orale

6. Dialetto popolare urbano - classi popolari orali

7. Dialetto civile locale - aristocrazia orale + borghesia

8. Rustico dialetto locale - orale dei contadini

9. Gergale urbano gergale marginale

10. Gergale rurale slang orale marginale



Ecco una spiegazione più dettagliata del significato della tabella:



1. La lingua straniera della cultura:



Era francese, spagnolo o tedesco, a seconda della regione, usato sia oralmente che per iscritto dalle classi dirigenti. Il Nord usava il francese o il tedesco, il Sud lo spagnolo.



2. Latino:



Il latino era riservato all'uso scritto ed era parzialmente usato oralmente dai membri del clero.



3. Italiano letterario:



La varietà fiorentina era usata solo tra le classi alfabetizzate e dominanti; fuori dalla Toscana era usata come seconda lingua, soprattutto tra gli intellettuali.



4. Koinè dialettale (regionale):



Era una lingua franca utilizzata nei grandi centri urbani e veniva utilizzata dalle classi dirigenti (cancellerie, tribunali ducali o di contea, ecc.) per la comunicazione orale e talvolta scritta. Questa lingua, generalmente sul modello dell'italiano letterario e del latino, poteva essere piemontese, lombarda, veneziana, veneziana, umbra, friulana, siciliana, ecc.



5. Il dialetto civile urbano:



Questa è la varietà dialettale utilizzata in città come Torino, Milano, Venezia, Verona, Genova, Genova, Pisa, Parma, Parma, Siena, Roma, Napoli, Palermo, ecc. Questa varietà era usata oralmente dai ceti dirigenti e borghesi delle città, e per iscritto ma sul modello dell'italiano letterario.



6. Il popolare dialetto urbano:



Questa varietà, fortemente influenzata dai contadini e dal gergo, era utilizzata dalle classi popolari urbane, soprattutto da operai, artigiani, servitori e piccoli commercianti.



7. Il dialetto civile locale:



Si tratta di un dialetto orale, influenzato dal dialetto civile urbano, usato dall'aristocrazia e dai funzionari pubblici, nonché dagli artigiani delle piccole città. Sono varietà dialettali toscane, piemontesi, calabresi, ecc. e sono utilizzate dall'aristocrazia e dai funzionari pubblici, oltre che dagli artigiani dei piccoli centri.



8. Il dialetto rustico locale:



Questa cosiddetta varietà rustica si caratterizza per il suo tradizionale uso orale tra quasi tutti i contadini e la gente che vive in campagna. È la varietà dialettale più lontana da quella fiorentina. Nel XVI secolo oltre il 90% della popolazione italiana utilizzava questa varietà linguistica. Il numero di dialetti ha probabilmente superato il migliaio.



9. Gergale urbano:



Questo tipo di gergo veniva usato oralmente dalle frange urbane, tra cui gente del luna park, cantanti di strada, criminali, delinquenti, ecc. È stato influenzato dall'italiano letterario.



10. Gergale rurale:



Questo altro tipo di gergo orale era usato dalle persone emarginate e dai venditori ambulanti nelle campagne e nelle valli di montagna e si basava sui dialetti locali.



Insomma, la situazione linguistica dell'Italia in questo periodo della sua storia era sfaccettata, come quella di paesi come la Spagna, la Francia o la Germania.



4.8 La Repubblica di Venezia (1440-1797)

La Repubblica di Venezia è da sempre una delle regioni più dinamiche di tutta Italia. Nel XV secolo Venezia ebbe un ruolo di primo piano negli scambi economici tra l'Occidente mediterraneo e l'Oriente, tra il mondo bizantino e quello musulmano. La Repubblica di Venezia era diventata una delle principali potenze economiche in Europa grazie al suo commercio marittimo. I suoi rivali a quel tempo erano il Ducato di Milano, il Regno di Napoli, la Repubblica di Firenze e lo Stato Pontificio. La lingua dominante della Repubblica di Venezia era il veneziano, ma anche l'arabo, il francese, il tedesco, il friulano e il latino erano utilizzati per le comunicazioni internazionali.



Ormai Venezia era diventata la capitale della stampa europea e produceva la metà dei libri pubblicati in tutta Italia. Le città di Roma, Firenze, Padova, Milano e Napoli hanno condiviso il resto del mercato internazionale. L'Italia ha così messo a disposizione di tutti coloro che sapevano leggere il latino, il greco e anche alcune lingue "volgari", come il fiorentino e il francese, i testi antichi e le loro traduzioni.



Ma il Rinascimento segnò anche l'inizio del declino di Venezia, con l'avvento di altri rivali, tra cui l'Impero Ottomano, l'Austria, la Spagna e la Francia. All'inizio del XVII secolo, con l'allontanarsi della minaccia delle invasioni ottomane, la Repubblica di Venezia dichiarò guerra all'Austria nel 1615. La Spagna venne in aiuto degli austriaci e andò anche in guerra nel 1617, costringendo finalmente la Repubblica di Venezia ad arrendersi. Il 6 settembre 1617 fu firmato a Parigi un trattato tra la Repubblica di Venezia e l'Arciduca d'Austria, Ferdinando d'Asburgo, e ratificato a Madrid il 26 settembre.



Gran parte di quello che oggi è il Friuli sarebbe tornato ad essere austriaco, quindi sotto il dominio della lingua tedesca. In seguito, divenne consuetudine distinguere, da un lato, il Friuli veneziano (o occidentale) con Udine come capitale, associata alla Repubblica di Venezia, e, dall'altro, il Friuli austriaco (o orientale), la cui capitale, Trieste, ricevette lo status di "porto franco" nel 1719. Mentre tutta la popolazione parlava friulano, la nobiltà e le classi istruite utilizzavano, a seconda della regione, il veneziano (nel Friuli veneziano) o il tedesco (nel Friuli austriaco).



Repubbliche marinare come Amalfi, Ancona, Pisa, Genova, Ragusa e Venezia hanno dominato a lungo il Mediterraneo e l'Adriatico. Per questo motivo, molte parole relative alla navigazione oggi sono di origine italiana o veneziana nella maggior parte delle lingue europee, comprese le lingue slave come il serbo, il croato e il bosniaco. I mercanti italiani e veneziani dell'epoca erano noti per la loro iniziativa, quindi non sorprende che molti termini commerciali europei siano di origine italiana. Parole come banca ("banca"), valuta ("valuta"), fallire ("fallimento"), cassa ("contanti"), conto ("conto"), costo ("costo"), tariffa ("tariffa"), ecc. sono diventati termini comuni in molte lingue europee. È il caso di una delle più famose denominazioni monetarie dell'epoca: il fiorino di Firenze, apparso già nel XIII secolo. All'epoca era una moneta d'oro da 3,54 grammi che raffigurava un giglio.

Questa moneta è stata poi adottata in diverse città italiane (Genova, Venezia, ecc.) e in molti paesi europei: i Paesi Bassi (gulden in olandese), l'Impero Austro-Ungarico (fiorino in ungherese), il Ducato del Brabante, il Ducato di Liegi, il Ducato di Lussemburgo, la Savoia, il Cantone di Berna, gli Stati tedeschi, lo Stato Pontificio, le Antille Olandesi (Aruba nella foto), ecc. Naturalmente il fiorino potrebbe avere un valore diverso nei vari paesi di emissione; anche questo valore è cambiato nel tempo.



Queste repubbliche marittime italiane, in particolare la Repubblica di Genova, erano i banchieri d'Europa, che concedevano prestiti su larga scala su cambiali, assicurazioni e rendite pubbliche.



L'influenza culturale dell'Italia si rifletteva necessariamente nella lingua francese attraverso i prestiti. Migliaia di parole italiane sono penetrate nel francese (e in diverse altre lingue), tra cui termini relativi alla guerra (canone, allarme, escalation, cartiglio, ecc.), alla finanza (bancarotta, credito, traffico, ecc.), alla morale (cortigiana, disgrazia, carezza, scappatella, ecc.) e alle arti (arte, cultura, storia, ecc.).), la pittura (colore, profilo, miniatura, ecc.), l'architettura (belvedere, appartamento, balcone, tendone, ecc.) e la musica (a cappella, andante, allegro, adagio, bel canto, concerto, crescendo, largo, opera, tempo, vivace, ecc.)



Il campo della musica italiana è interessante in più di un modo. Nel XVI secolo, la preponderanza dei musicisti italiani era innegabile. La maggior parte delle grandi innovazioni in questo campo sono apparse nella penisola prima di diffondersi in tutto il continente. Le prime raccolte musicali sono state pubblicate a Venezia all'inizio del secolo. È a Brescia, Cremona e Bologna che si è sfruttato il virtuosismo dei violinisti. Sono stati introdotti anche altri strumenti a corda come il violoncello, la viola, il contrabbasso, la chitarra, ecc. Seguirono strumenti a tastiera (organo, clavicembalo, clavicordo, spinetta, clavicordo) e a fiato (corno, tromba, flauto, ecc.), che aprirono la strada a virtuosi e compositori, senza dimenticare il famoso liutaio Antonio Stradivarius. Era l'epoca d'oro della musica italiana con Claudio Monteverdi, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Andrea Gabrieli, Giovanni Gabrieli, Arcangelo Corelli, Francesco Geminiani, poi Antonio Vivaldi e Tomaso Albinoni a Venezia, Pietro Locatelli a Roma, Giuseppe Tartini a Padova, Alessandro Scarlatti a Palermo, ecc. L'Italia ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della musica dall'inizio del Rinascimento, ma anche durante tutto il periodo barocco, durante il quale i musicisti italiani hanno dominato quasi tutta la vita musicale del continente. Fu l'Italia a dare alla Francia di Luigi XIV uno dei suoi più grandi musicisti nella persona di Jean-Baptiste Lully, soprannominato "il fiorentino" (al secolo Giovanni Battista Lulli). I musicisti italiani hanno influenzato molti compositori stranieri, tedeschi, austriaci e cechi, in particolare G.-F. Handel, W.-A. Mozart e Jean-Christian Bach.



Fu in questo periodo che iniziò la proliferazione delle parole italiane in musica: a capella ("senza strumento"), adagio ("lento"), agitato ("inquieto"), a la breve ("bianco"), allegro ("vivace"), andante ("andare"), bel canto ("bella voce"), con allegrezza, concerto ("concerto"), concerto grosso ("grande concerto"), crescendo ("crescendo gradualmente"), forte ("forte"), fortissimo ("fortissimo"), intermezzo ("intermezzo"), opera ("lavoro"), scherzo ("scherzo"), sonata ("sonata"), toccata ("toccate"), tutti ("tutti"), vivace ("vivace"). Un totale di circa 250 parole.



Infatti, tutti i campi sono stati interessati: architettura, pittura, musica, danza, armi, marina, vita di corte, istituzioni amministrative, sistema penitenziario, industria finanziaria (banche), commercio, artigianato (ceramica, pietre preziose), abbigliamento e articoli da toeletta, intrattenimento, caccia e falconeria, sport equestri, scienza, ecc. In breve, si trattava di una vera e propria invasione di circa 8.000 parole in francese dell'epoca, di cui circa il 10% è ancora oggi in uso. La maggior parte di questi italianismi sono scomparsi nel tempo, così come il destino che attende oggi la maggior parte delle parole prese in prestito dall'inglese dal francese (o da qualsiasi altra lingua). Quando le mode cambiano o le realtà scompaiono, scompaiono anche le parole: sono rimasti solo circa 800 italianismi nel francese contemporaneo. Tuttavia, il contributo dell'italiano ha superato tutte le influenze straniere sul francese fino alla metà del XX secolo.

5 L'influenza francese



Nel XVII secolo la Francia era diventata un paese che non poteva essere ignorato in Europa. Enrico IV (1553-1610), il cardinale de Richelieu (1585-1642) e il cardinale de Mazarin (1602-1661) avevano assicurato la preponderanza francese in Europa. Poi, la sete di potere portò Luigi XIV (1638-1715) a cercare e ottenere una misura di egemonia in Europa, tanto che il suo lungo regno fu una serie ininterrotta di guerre. Sotto il Re Sole, la Francia ha acquisito nuove province: Bretagna, Lorena, Alsazia, Artois, Fiandre, Franca Contea e Roussillon. Attraverso le sue acquisizioni territoriali, il prestigio delle sue vittorie e la sua influenza in Europa, la Francia è diventata la più grande potenza del continente, il che ha avuto l'effetto di suscitare la sfrenata ammirazione ("sfrenata ammirazione" in italiano) degli italiani per la Francia. Nel 1750, la popolazione della penisola italiana raggiungeva i 15,4 milioni di abitanti, contro gli oltre 21 milioni della Francia.



5.1 Letteratura francese



In Italia, come in altri paesi, gli studiosi più esperti leggono gli scritti degli autori classici francesi. Ma è nel secolo dei Lumi, soprattutto grazie a Montesquieu, Voltaire e Rousseau, che la letteratura francese invade l'Italia. Questi scrittori hanno propagato nuove idee che hanno avuto l'effetto di diffondere la lingua francese allo stesso tempo, tanto da suscitare curiosità, suscitare passioni, scuotere le credenze e colpire l'immaginazione. Tra tutte le letterature straniere, il francese era l'unica veramente diffusa nella penisola italiana a quel tempo: le opere in tedesco, spagnolo e inglese venivano lette raramente, mentre la lingua e la letteratura francese erano praticate da persone colte che spesso trascuravano la propria lingua madre.



Come è giusto che sia, la Francia esercitava il potere linguistico sugli Stati confinanti, tra cui l'Italia. La maggiore influenza lessicale del francese si è avuta tra il 1700 e il 1800, quando l'italiano ha probabilmente preso in prestito quasi 4.000 parole, molte delle quali sono ancora oggi in uso. La Francia si è distinta in tutti i campi: letteratura, filosofia, belle arti, abbigliamento e moda (bretella/bretelle, cravatta/cravatte, parrucchiere/coiffeur, tuppè/perruque), gastronomia (bignè/chou à la crème), liquore/liquore, ragù/salsa), arredamento (ammobiliare/arredamento, tappezzare/soffittature, WC/WC, sofà/canapè), vita mondana (libertinaggio/libertinaggio, manierismo/manierismo, scetticismo/scetticismo), ecc.



Questa invasione della lingua francese non si addiceva a tutti gli studiosi italiani. All'inizio del 1800, i puristi insorsero contro il gallicismo ("gallicismi") e la francizzazione ("infranciosamento") dell'italiano. Ma gli italiani continuarono a prendere in prestito massicciamente i francesi, fenomeno che si fermerà solo nel XX secolo con un nuovo "invasore": l'inglese.



5.2 La rivoluzione francese e l'integrazione dell'Italia



Intorno al 1792, i governanti italiani cominciarono a diffidare dei pericoli della Rivoluzione francese. In generale, Venezia, Torino, Napoli, Palermo, Roma, Firenze, ecc. hanno adottato all'inizio un atteggiamento ostile. In realtà, la Rivoluzione francese ha riacceso il malcontento popolare a causa di una situazione economica sempre più difficile. In Italia le rivolte erano dirette direttamente contro i signori e i grandi proprietari terrieri. Attraverso Bonaparte, il Paese passerà gradualmente sotto l'influenza francese, con il risultato che tutta l'Italia sarà costretta a contribuire allo sforzo bellico francese.







Il 20 aprile 1792 la Francia dichiarò guerra all'Austria. Il conflitto durò quasi un quarto di secolo, con alcune brevi interruzioni, fino alla caduta definitiva di Napoleone il 22 giugno 1815.



Il 27 novembre 1792 il Ducato di Savoia, che faceva parte del Regno di Sardegna (con l'isola di Sardegna), fu annesso alla Repubblica francese con il nome di "Dipartimento del Monte Bianco". Il 31 gennaio 1793, fu la volta della "contea di Nizza" ad essere incorporata nella Repubblica francese, con il nome di "dipartimento delle Alpi Marittime". Il 15 febbraio dello stesso anno, il Principato di Monaco è stato incorporato nella Repubblica francese e nel dipartimento delle Alpi Marittime.



Il 17 ottobre 1797 il generale Bonaparte firmò con l'Austria il trattato di Campo-Formio, secondo il quale l'imperatore d'Austria rinunciò alle province belghe (Paesi Bassi austriaci) e respinse il confine sulla riva sinistra del Reno a favore della Francia. Anche le Isole Ionie (Corfù, Zante, Cefalonia, ecc.) sono state restituite alla Francia. Inoltre, a seguito della sua campagna d'Italia, Bonaparte aveva creato Stati italiani sottomessi: il Regno di Piemonte-Sardegna, la Repubblica Ligure, la Repubblica Cisalpina e il Ducato di Parma. Come risarcimento, l'imperatore d'Austria ricevette Salisburgo, il Veneto (che pose fine alla Repubblica di Venezia), il Friuli occidentale, l'Istria e la Dalmazia (ad eccezione delle isole che andarono in Francia). Tutto il Friuli è così tornato ad essere una provincia austriaca. Ma la Repubblica Cisalpina, con Milano come capitale, scomparirà nella primavera del 1799, quando la città sarà conquistata il 29 aprile da una coalizione di austriaci e russi.

Ricordiamo rapidamente i fatti riguardanti Bonaparte, arrivato in Italia con il suo esercito nel 1796. Fu allora il "triennio giacobino", i primi tre anni dell'occupazione francese, un periodo confuso di incertezza e instabilità, con repubbliche provvisorie chiamate "cispadane", "cisalpine", "liguri", "romane", "partenopee", amministrate a volte da francesi e a volte da austriaci nelle province del nord. Dopo la battaglia di Marengo del 14 giugno 1800 e il trionfale ritorno di Bonaparte in Italia, la penisola vedrà aumentare gradualmente la presenza dei francesi fino all'occupazione totale del territorio, che avverrà con la fine dello Stato Pontificio decretata da Napoleone nel 1809. Poiché Napoleone era di origine corsa, probabilmente, almeno all'epoca, aveva più familiarità con la cultura italiana che con quella francese. Inoltre, si è espresso in francese con un accento corso secondo alcuni, italiano secondo altri. La lingua italiana gli sembrava ancora più familiare del francese. Sembra aver capito il sentimento degli italiani riguardo al loro orgoglio e alla loro autonomia.



Nel 1809, Napoleone ristabilì le lingue locali nei tribunali. Questa era, è vero, una concessione ritenuta necessaria per la corretta amministrazione della giustizia. Gli studiosi italiani ritenevano però di aver appena acquisito una maggiore autonomia linguistica e nel 1812 ricostituirono l'Accademia della Crusca. L'imposizione del Codice Civile francese è stata meno ben accolta perché ha secolarizzato lo stato civile, ha introdotto il divorzio e ha cambiato le abitudini ereditarie. Il clero italiano era ostile a Napoleone e alle sue riforme.



Nel 1802 l'Austria perse nuovamente il Friuli a favore della Repubblica Italiana, creata il 26 gennaio dai deputati della Repubblica Cisalpina, con Napoleone Bonaparte, allora primo console della Repubblica francese, come presidente. Dopo l'incoronazione di Napoleone come Imperatore dei Francesi il 2 dicembre 1804 e la sua incoronazione a Milano come "Re d'Italia" (26 maggio 1805), la Repubblica Italiana cessò di esistere e divenne per un certo periodo il Regno d'Italia (1805-1814), in cui fu incorporato il Veneto. Napoleone creò le "Province illiriche", della Carniola, dell'Istria e della Dalmazia, dipendenti dall'Impero francese.



A nord, il Piemonte e la Savoia erano stati annessi all'Impero. Successivamente, anche il centro dell'Italia, compresa la Toscana (Firenze), Parma e lo Stato Pontificio (maggio 1809) si riunirono all'Impero francese.



Nel sud, Napoleone installò il fratello Giuseppe sul trono di Napoli. Per quanto riguarda la Sicilia, è rimasta uno degli Stati in guerra aperta con Napoleone. Mentre storicamente il Regno di Sicilia era generalmente associato al Regno di Napoli, Napoleone ne fece degli stati nemici creando un regno incentrato su Napoli sotto l'autorità del fratello Giuseppe e poi del cognato Gioacchino Murat. Per quanto riguarda la Sardegna, essa costituiva un altro regno sotto la dipendenza della Francia. Rimangono alcuni piccoli principati (Lucca, Benevento) e San Marino, senza grande importanza strategica.



Per quanto riguarda lo Stato Pontificio, un concordato firmato nel luglio 1801 tra papa Pio VII e il generale Bonaparte pose fine alle lotte religiose nella penisola: il cattolicesimo era riconosciuto come la religione della "maggioranza dei francesi", e non più come religione di Stato.



Tuttavia, il rifiuto del Papa di far rispettare il blocco continentale contro la Gran Bretagna portò Napoleone ad annettere lo Stato Pontificio il 17 maggio 1809 per formare i dipartimenti del Tevere (poi il dipartimento di Roma nel 1810) e il dipartimento del Trasimeno. Pio VII fu poi esiliato a Savona (1809), cittadina ligure sulla costa mediterranea.



Questo periodo ha portato a grandi sconvolgimenti nella vita sociale e amministrativa dell'Italia. I privilegi della nobiltà italiana furono aboliti; il codice civile francese fu applicato; fu imposto il servizio militare obbligatorio e molte terre furono nuovamente dedicate all'agricoltura; il dominio feudale e la servitù della gleba furono aboliti; la proprietà della Chiesa fu venduta. Le leggi sono state generalmente promulgate, secondo le regioni, in francese, italiano e tedesco. Tuttavia, il blocco continentale imposto da Napoleone chiuse la penisola al commercio inglese, principale fornitore dell'Italia prima del 1796.



Dopo la conquista dell'Italia da parte della Francia, la coscrizione, gli abusi fiscali, le interferenze politiche e l'indifferenza francese nei confronti delle condizioni locali o delle aspirazioni italiane hanno presto portato a una forte ostilità verso il paese invasore. Già nel 1796 ci furono rivolte contro i francesi nelle campagne piemontesi, lombarde e venete. Una repressione dietro l'altra, ogni volta con il massacro di centinaia di italiani.



In parte grazie a Napoleone, che con le sue manovre accentratrici e annessioniste aveva gettato le basi della nuova Italia, gli italiani aspiravano più all'unità politica. Sebbene Napoleone avesse un attaccamento sentimentale all'Italia, da cui proveniva la sua famiglia, non voleva che l'Italia diventasse, secondo la volontà di molti patrioti milanesi, un grande Stato unificato al confine sud-orientale della Francia. Per molti storici, il periodo napoleonico è considerato il punto di partenza dell'Italia contemporanea.



Durante il regime napoleonico, la lingua francese acquisì una notevole nuova importanza in Italia. Gli amministratori, i funzionari pubblici e i familiari di Napoleone promossero l'enorme popolarità della cultura e della lingua francese in Italia. Nel 1926, il grammatico Ferdinand Brunot scrisse nel suo Histoire de la langue française di questo periodo (1796-1814):

Con gli eserciti, la produzione francese, le idee francesi [...] hanno attraversato le Alpi. Venezia, Genova, Milano ne sono inondati. ...] Tutti possono e devono diventare francesi.



Il grammatico e filologo francese fornisce molti esempi di questa invasione ("inondazione") e fa riferimento ad opere didattiche per l'apprendimento del francese. In diciannove anni di dominazione francese in Italia, cioè dal 1796 al 1814, Brunot contava 117 libri di testo francesi per questo periodo. Tra i numerosi autori ci sono soprattutto francesi (Louis Goudar, Charles-François Lhomond, Noël-Français de Wailly, Jean-Pont-Victor Lacoutz Lévizac, Antoine-Isaac Sylvestre de Sacy, ecc.)) e italiani (Vincenzo de Muro, Carlo Maselli, Antonio Francesco, Pietro Giuseppe Capuccini, Pietro Claudio Bogillot, Antonio Scoppa, ecc.), che in genere hanno pubblicato a Milano, Torino, Venezia, Napoli e persino Roma.



Queste opere sono state scritte in italiano, a seconda della varietà fiorentina, o tradotte dal francese al fiorentino. Non si può non essere colpiti dall'innegabile proliferazione delle opere di Louis Goudar, un grammatico francese che in Italia si chiamava "Lodovico", il cui successo fu incomparabile nel XVIII secolo e nei primi decenni dell'Ottocento. Tra il 1977 e il 1812 pubblicò non meno di tredici libri di testo francese e otto grammatiche per giovani italiani a Milano e Venezia. Il grammatico italiano del Regio Liceo di Modena, Carlo Maselli, è una buona illustrazione dell'ideologia veicolata all'epoca in Italia quando, nel 1809, nei Principi generali e particolari della lingua francese, affermava: "La lingua della grande nazione è necessaria per coprire qualsiasi impiego civile e militare". Carlo Maselli deplorava, tuttavia, che gli anziani fossero costretti a imparare il francese. Rispetto ai periodi precedenti, non solo il francese era diventato una quasi necessità, ma anche gli italiani avevano sviluppato una certa facilità nel farlo, a causa delle somiglianze tra francesi e italiani, soprattutto piemontesi.



In alcuni libri di testo, gli autori francesi non hanno esitato a diffondere la nuova ideologia rivoluzionaria, vietando i termini "servile" come Monsieur/Madame per Citoyen/Citoyenne e cancellando i nomi di re e regine. D'altra parte erano apprezzati l'Esercito, il Generale, la Libertà, l'Uguaglianza e l'Essere Supremo. Alcuni autori si sono spinti fino a proporre il calendario repubblicano al posto di quello romano. Di conseguenza, la lingua italiana è stata invasa dalle parole francesi in questo periodo e nei decenni successivi, ecco alcuni esempi:

acrobazia < acrobazia

addizionale < addizionale

allocazione < assegnazione

ambulanza < ambulanza

azzardo < caso

barricata < barricata



batteria < batteria

tracolla < tracolla

clementina < clementina

editare < modificare

emozionare < emozione

giardiniere < giardiniere

maggioritario < maggioranza

mistificare < mistificare

natalità < natalità

purismo < purismo

portavoce < megafono

scolarizzare < scolarizzare



In Piemonte, le suore insegnavano ai loro alunni delle classi più abbienti il francese piuttosto che l'italiano; le giovani ragazze erano invitate a leggere Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Mirabeau, Diderot e filosofi "popolari" come padre Guillaume-Thomas Raynal, Claude-Adrien Helvétius e Julien Offray de La Mettrie, oggi illustri sconosciuti. Non si deve pensare che questa moda della lingua francese si sia fermata nel nord della penisola. Soprattutto a Napoli, è stato un grande successo grazie, tra l'altro, alle traduzioni e agli adattamenti dell'editore Luigi Carlo Federici. Gli autori italiani hanno scritto in francese, al punto che probabilmente non esiste uno Stato i cui cittadini abbiano scritto più in francese dell'Italia, per non parlare del fatto che molti libri francesi sono stati stampati in Italia.



5.3 La ridistribuzione territoriale del 1815



Nel 1813 l'Austria dichiarò guerra alla Francia e invase le province illiriche, dipendenti dall'Impero francese. L'anno successivo è stata costituita la "Quadrupla Alleanza" con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, l'Impero russo, il Regno di Prussia e l'Impero d'Austria. Dopo la battaglia di Waterloo del 18 giugno 1815, Napoleone dovette abdicare mentre il Senato francese proclamava Luigi XVIII re di Francia. L'Atto finale del Congresso di Vienna, firmato pochi giorni prima, il 9 giugno, ha ridefinito i contorni dell'Europa.



Per quanto riguarda la penisola italiana, è stata interamente ridisegnata dal Congresso di Vienna. La Casa Sabauda recuperò non solo la Savoia, la contea di Nizza e la Sardegna, ma anche tutto il Piemonte e gli ex possedimenti della Repubblica di Genova: questo era il Regno di Piemonte-Sardegna (n. 1).



L'Austria recupera gli antichi territori veneziani: il regno d'Italia diventa il regno del Lombardo-Veneto (n. 2), affidato all'Imperatore d'Austria, Francesco I, che diventa nello stesso tempo "Re del Lombardo-Veneto", di cui il Friuli è parte integrante. In realtà l'Austria stava riorganizzando il Lombardo-Veneto in un'entità amministrativa apparentemente autonoma, ma la vera soluzione era stata quella di creare un regno unificato e due governi, ai quali era stato dato il nome di Regno del Lombardo-Veneto.



Mentre il Principato di Parma (n. 3) fu assegnato alla moglie di Napoleone, Maria Luisa d'Austria, il Principato di Modena (n. 4) e il Granducato di Toscana (n. 6) furono assegnati agli Asburgo, ma la minuscola Repubblica di San Marino (n. 7) mantenne la sua indipendenza.



Il Papa è tornato nel suo Stato Pontificio (n. 8). Ferdinando III di Sicilia salì al trono di Napoli e unificò i suoi due regni con il nome di Regno delle Due Sicilie (n. 9) e fu designato come Ferdinando I.



Il Trentino, l'Istria, Trieste e il Veneto giuliano furono annessi dall'Austria. In breve, la carta dell'Italia è stata leggermente semplificata rispetto a quella del 1789.



Così, la caduta di Napoleone consacrò il ritorno delle ex monarchie nella penisola italiana, per le quali, secondo le parole del cancelliere Clemente-Venceslao de Metternich (1773-1859), rappresentante dell'Austria, l'Italia era "solo un'espressione geografica". Dopo il Congresso di Vienna, l'Austria si è trovata in una posizione nettamente dominante, controllando quasi tutta la penisola italiana. Solo tre Stati rimasero indipendenti: il Regno delle Due Sicilie, ricostituito nel 1816, lo Stato Pontificio e il Regno di Piemonte-Sardegna. Per quanto riguarda la Repubblica di Venezia e la Repubblica di Genova, entrambe erano scomparse. Il ritorno alla frammentazione della penisola favorirà l'onnipresenza degli austriaci, che si farà sentire nei prossimi decenni.



Per gli italiani la Restaurazione, cioè la ricostituzione dell'Antico Regime, è stato un periodo di isolamento, di rievocazione nostalgica del passato e di rifiuto della modernità. Gli Stati della Chiesa dovevano essere l'esempio più eclatante della regressione di mezzo secolo. Infatti, la Chiesa ha reintrodotto la giustizia feudale, l'Inquisizione, il Sant'Uffizio, i monopoli di Stato sui prodotti alimentari, e ha soppresso tutte le innovazioni francesi come la vaccinazione contro il vaiolo, l'illuminazione stradale, la libertà religiosa, ecc. Dopo un breve periodo di euforia, il ritorno dei principi detronizzati ci ha fatto ben presto rimpiangere alcuni aspetti del periodo francese, come l'abolizione dei pedaggi e dei costumi interni, l'istituzione di una moneta unica (la lira basata come il franco sul sistema decimale) e di un catasto generale, ecc. I francesi avevano abbattuto un gran numero di barriere all'allargamento dei mercati. Tuttavia, la Restaurazione ha avuto l'effetto di danneggiare considerevolmente gli interessi dei produttori, della comunità imprenditoriale e dei consumatori.



Fuori dalla Francia, le conquiste imperialiste di Napoleone avevano screditato la lingua francese in tutte le corti europee, e i nazionalismi stranieri si stavano affermando ovunque, anche in Italia. In effetti, la maggior parte dei Paesi ha iniziato a promuovere le proprie lingue nazionali, soprattutto Spagna e Germania, ma anche l'Italia. Tuttavia, il francese ha continuato ad essere usato su larga scala alla corte dello Zar di Russia, nei trattati di pace e negli ambienti scientifici. In Italia, anche il francese ha perso il suo prestigio a favore dei fiorentini. Infine, la frammentazione della penisola in stati monarchici sostenuti dall'impero egemonico d'Austria divenne un potente fattore scatenante per l'unificazione italiana. Il senso di appartenenza a una comunità di lingua e cultura, e l'aspirazione di alcune élite della penisola a vedere la formazione di un'entità politica indipendente dall'estero, hanno avuto un notevole sviluppo come risultato della dominazione francese durante il periodo rivoluzionario e imperiale. L'unico modo per contrastare le egemonie straniere, siano esse francesi o austriache, era quello di unire i molteplici stati della penisola in un'unica entità politica.

6 Il Regno d'Italia (1861)

Dopo la Restaurazione, in tutti gli Stati italiani, i sovrani praticarono una politica protezionistica che favorì il contrabbando e il banditismo. A metà dell'Ottocento, in tutta Italia scoppiarono movimenti insurrezionali, insieme a una guerra latente contro l'Impero austriaco e a molteplici guerre d'indipendenza interne, che furono chiamate "il risorgimento" ("la rinascita") perché le popolazioni locali si rivoltarono contro una situazione divenuta inaccettabile. La maggior parte degli italiani non poteva più sopportare la morsa dell'Impero austriaco, che controllava la maggior parte degli stati italiani, sia direttamente, come in Lombardia e in Veneto, sia attraverso gli arciduchi austriaci (Parma, Modena e Toscana) o nel Regno di Napoli, dove l'Austria sosteneva i Borboni.



La repressione austriaca si abbatte poi su tutta l'Italia, ma soprattutto su Modena (Emilia-Romagna), sulla Lombardia e su Napoli. Migliaia di italiani cosiddetti "liberali" sono stati costretti all'esilio, mentre l'esercito, l'amministrazione e il clero sono stati "epurati". Per alcuni influenti italiani dell'epoca, le rivolte popolari avrebbero dovuto dare vita a una repubblica, ma altri sostenevano l'intervento del papa ("neoguelfismo") per rigenerare l'Italia e presiedere una sorta di confederazione di Stati italiani, mentre molti credevano che spettasse al re di Sardegna, Vittorio Emanuele, unificare l'Italia. Nonostante lo stretto conservatorismo di Victor Emmanuel, il Piemonte divenne ben presto la patria del liberalismo italiano. Questo movimento insurrezionale è stato amplificato dall'ascesa della stampa italiana nelle principali città della penisola, da nord a sud. Inoltre, in tutte le grandi città, i sostenitori delle riforme sono scesi in strada per dimostrare la loro voglia di cambiamento e per gridare la loro ostilità all'Austria e ai Tedeschi (si pronuncia [tedeski]). Allo stesso tempo, la stampa trasmetteva alcune ideologie politiche che si stavano diffondendo in tutta Italia: arbitrio aristocratico, dominazione straniera, repressione austriaca, eccetera, il tutto in lingua italiana, che si stava gradualmente radicando tra la popolazione.



La crisi economica del 1846-1847 causò disordini popolari e liberali in tutta Italia. Le rivolte scoppiarono quasi ovunque, ma soprattutto in Piemonte (Torino), Lombardia (Milano), Toscana (Firenze), Napoli, Sicilia (Palermo), ecc. Nonostante le repressioni austriache in tutta Italia e le concessioni fatte dai vari governanti degli Stati, in Italia è scoppiato un clima di rivoluzione nazionale.

In un'Italia alle prese con le convulsioni della rivoluzione e della controrivoluzione, dove prevaleva l'analfabetismo e il pluralismo linguistico, molti, borghesi o rappresentanti del piccolo popolo urbano, hanno trovato nello spettacolo lirico i mezzi per esprimere il loro desiderio di vivere liberi e uniti nella stessa entità nazionale. Giuseppe Verdi (1813-1901) è stato però colui che ha saputo tradurre questa aspirazione alla libertà e all'unità della nazione italiana in un linguaggio musicale e scenico accessibile a un pubblico socialmente e culturalmente composito. Quando Verdi compose le sue prime opere in italiano intorno al 1840, l'arte lirica stava radunando un pubblico appassionato in luoghi sempre più grandi.



Infatti, sebbene solo una piccola parte della popolazione potesse partecipare alla costosa attività lirica, l'influenza delle opere verdiane si stava diffondendo tra la "gente comune" come piccoli negozianti, impiegati, funzionari pubblici di basso rango, artisti, scrittori, ecc. Vi erano sale più piccole che eseguivano le opere di Verdi (Nabucco, 1842; Macbeth, 1847; Rigoletto, 1851; Il Trovatore, 1853; La Traviata, 1853; Re Lear, 1843, ecc.) con esecutori meno prestigiosi che nelle grandi città di Milano, Firenze, Roma, Napoli, ecc. Inoltre, le opere di Verdi sono state eseguite e adattate in tutta Europa.



Giuseppe Verdi è diventato involontariamente il Bardo d'Italia alla ricerca di emancipazione e di unità. Attraverso la musica, Verdi offriva un linguaggio comune attraverso il quale si potevano esprimere le aspirazioni politiche di tutti i settori della società. Il compositore Parmigiano era l'araldo nazionale. A Milano, Venezia, Napoli, Roma e Palermo, il Maestro fu acclamato non solo per la sua musica, ma anche perché era diventato un simbolo di resistenza alla dominazione straniera austriaca. Il lirismo italiano divenne molto popolare in tutto il paese, e altri compositori di talento si misero in evidenza, tra cui Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti e Vincenzo Bellini, e più tardi Giacomo Puccini. I musicisti di questo periodo erano ambasciatori di un'Italia in piena trasformazione culturale e contribuirono alla diffusione della lingua italiana. Ma l'Austria rimaneva l'ostacolo essenziale all'unità, e solo il Piemonte era in grado di superarlo con l'aiuto dell'estero.



6.1 L'intervento dei francesi

Fu allora che intervenne la Francia di Napoleone III, imperatore dei francesi dal 1852 al 1871. Da un lato, la Francia voleva ufficialmente promuovere il principio della "sovranità dei popoli" indebolendo l'Impero austriaco; dall'altro, sperava di annettere la Savoia e la contea di Nizza, che apparteneva alla Casa Savoia, che possedeva anche la Sardegna e il Piemonte, e voleva cacciare gli austriaci dall'Italia settentrionale. L'obiettivo di Napoleone III era molto chiaro: dopo l'incontro del luglio 1858 a Plombières (Vosgi) con Camille Benso, conte di Cavour, presidente del consiglio del regno di Piemonte-Sardegna, l'imperatore francese promise di intervenire a favore dell'unità d'Italia, ma in cambio il Piemonte gli avrebbe ceduto Nizza e la Savoia.



Inoltre, il Nord Italia diventerà così un regno che comprende la Lombardia, il Veneto e la Romagna, sotto l'egida di Casa Savoia (Vittorio Emanuele II). Il resto d'Italia sarebbe costituito dallo Stato Pontificio e da un regno centrale. Tutta la penisola formerebbe una confederazione sotto la presidenza del Papa.



Questa è l'interpretazione ufficiale francese dell'"Intervista di Plombières". Gli storici italiani affermano invece che Napoleone III voleva fare di tutta l'Italia un "protettorato francese". Poiché all'intervista non era presente nessun terzo, probabilmente non sapremo mai cosa c'era nell'accordo segreto tra i due uomini (Napoleone III e il conte de Cavour, capo del governo del Piemonte) a Plombières. È chiaro, tuttavia, che Napoleone III non aveva alcuna intenzione di raggiungere l'unità politica nella penisola. Desiderava aiutare il popolo dell'Italia settentrionale a liberarsi dal giogo degli Asburgo in Austria e credeva che l'influenza francese potesse in seguito essere pienamente esercitata sulla nuova confederazione. Ma respingeva l'idea di unificare tutti i territori italiani sotto la sovranità del re di Piemonte-Sardegna. Il 28 gennaio 1859, il trattato franco-sardo conferma la sostanza e modifica i dettagli degli accordi di Plombières conclusi dal conte di Cavour e da Napoleone III nel luglio 1858. Ecco alcuni estratti del trattato:

Articolo 1



Qualora scoppiasse una guerra tra il Re di Sardegna e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria a seguito di un atto aggressivo dell'Austria, si concluderà un'alleanza offensiva e difensiva tra Sua Maestà l'Imperatore dei francesi e Sua Maestà il Re di Sardegna.



Articolo 2



L'obiettivo dell'alleanza sarà quello di liberare l'Italia dall'occupazione austriaca, di soddisfare le voci del popolo [...] costituendo, se l'esito della guerra lo permetterà, un regno dell'Alta Italia con undici milioni di abitanti.



Articolo 3



In nome dello stesso principio, il Ducato di Savoia e la Provincia di Nizza si uniranno alla Francia.



Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4



...è espressamente previsto, nell'interesse della religione cattolica, che la sovranità del Papa sia mantenuta.



Articolo 5



Le spese della guerra sono a carico del Regno dell'Alta Italia.



Quattro giorni dopo, il vescovo di Vercelli ha celebrato il matrimonio del principe Napoleone-Jérôme Bonaparte, cugino di primo grado di Napoleone III, e della principessa Maria-Clotilde di Savoia, figlia maggiore del re Vittorio Emanuele. Il 26 aprile 1859 l'Austria aprì le ostilità di fronte al rifiuto del Piemonte-Sardegna di smobilitare il suo esercito. La Francia entrò nella guerra contro l'Austria sostenendo il Piemonte-Sardegna e inviando truppe per ristabilire il Papa nel suo Stato Pontificio, che era stato cacciato da Roma dai moti del 1848. La vittoria dei piemontesi e dei francesi in Lombardia ha dato nuovo slancio all'unità nazionale italiana, a prezzo di una terribile carneficina che ha lasciato oltre 40.000 morti, 17.500 dei quali nelle file francesi.



6.2 La creazione del Regno



Dal luglio 1859 all'aprile 1860, diversi ducati italiani si unirono al movimento unitario sostenuto dall'opinione pubblica e dal re di Piemonte-Sardegna, Vittorio Emanuele, martire della causa nazionale. Poi il Granduca di Toscana fuggì in Austria, il Duca di Parma si rifugiò in Svizzera e il Duca di Modena trovò rifugio nel campo austriaco.



La spedizione del generale Giuseppe Garibaldi (1807-1882), iniziata nel maggio 1860, portò all'annessione del Regno delle Due Sicilie. Il 14 marzo 1861, il Regno d'Italia viene proclamato Regno d'Italia e Vittorio Emanuele di Savoia, Re di Piemonte-Sardegna, diventa "Re d'Italia per grazia di Dio e per volontà della Nazione" il 17 marzo (Vittorio Emanuele II di Savoia), con il nome di Vittorio Emanuele II. La città di Torino era originariamente la capitale del Regno fino a quando non fu trasferita a Firenze nel 1865. La Lombardia e il Veneto furono annessi nel 1866; Roma nel 1870, e divenne capitale del Regno nel 1871. Lo Stato Pontificio fu costretto ad aderire al Regno d'Italia nel 1870.



Grazie al suo sostegno alla Sardegna e al Piemonte, Napoleone III ottenne l'annessione della contea di Nizza e del Ducato di Savoia alla Francia nel 1760, dopo due plebisciti trionfanti: 130.533 voti a 235 in Savoia e 25.734 a 260 a Nizza.



La piccola repubblica di San Marino, da sempre indipendente, si rifiutò di partecipare all'unificazione italiana, rimanendo così uno Stato sovrano.



La situazione politica può essere riassunta dicendo che i territori degli Stati che costituivano l'Italia dell'Ottocento furono riuniti in meno di due anni, tra l'estate del 1859 e la primavera del 1861. La velocità dell'unificazione era vista all'epoca come una sorta di "miracolo", un modello di un popolo che si unisce e si solleva per scacciare gli oppressori stranieri e i tiranni locali. Ma questa unificazione non sarebbe stata possibile senza l'intervento dell'estero. Da un lato, le truppe francesi cacciarono gli austriaci dalla Lombardia nel 1859; dall'altro, una vittoria prussiana permise al nuovo Stato italiano di annettere il Veneto nel 1866.

Tutta questa unificazione politica avvenne in modo violento: i duchi dell'Italia centrale persero il trono, la dinastia dei Borboni fu espulsa da Napoli, il papa fu privato della maggior parte dei suoi territori, mentre il sovrano del Piemonte-Sardegna divenne re d'Italia con il nome di Vittorio Emanuele II (1820-1878). Grazie alla realizzazione dell'unità d'Italia, il re fu chiamato il "Padre della Patria" ("Padre della Patria"). Il regno delle Due Sicilie nel sud fu immediatamente sottoposto alle leggi del nord e tutte le rivolte popolari furono brutalmente represse nel sud. Con l'applicazione delle leggi piemontesi in tutta la penisola, molti italiani del nuovo regno si sono sentiti più "conquistati" che "liberati". In realtà, l'unificazione è stata soprattutto una conquista degli italiani del Sud da parte degli italiani del Nord: gli abusi di uniformità amministrativa e culturale sono stati addirittura definiti "piemontesi".



Inoltre, affinché l'Unità d'Italia fosse completata nel 1861, mancavano ancora importanti territori, tra cui il Veneto, il Lazio con Roma, il Trentino, il Friuli, la Savoia e la contea di Nizza, ma anche la Corsica, Malta, l'Istria e la Dalmazia.



La popolazione italiana era diventata talmente anti-austriaca che, nell'ottobre del 1866, la popolazione friulana fu chiamata a pronunciarsi sull'attaccamento al Regno d'Italia. Più del 99% ha votato SÌ. Nonostante la procedura referendaria sia stata in qualche modo imposta, è stato dimostrato che la maggioranza dei friulani preferiva diventare italiani piuttosto che rimanere austriaci; non è mai stato proposto che la popolazione rimanesse friulana e diventasse uno Stato indipendente. Successivamente le regioni di Udine e Pordenone furono annesse al Regno d'Italia insieme al Veneto, mentre il Friuli orientale, noto come "contea di Gorizia e Gradisca", rimase austriaco fino alla fine della prima guerra mondiale, che portò alla fine dell'impero austro-ungarico.



6.3 La situazione linguistica nel 1861



Nel 1860 i molti Stati indipendenti d'Italia si differenziavano non solo per le varie forme di governo, i livelli culturali e i sistemi economici, le valute e i costumi, ma anche per le notevoli differenze linguistiche. Infatti, centinaia di varietà dialettali sono state utilizzate nei vari stati, principati e ducati che componevano l'Italia. Le capitali della penisola erano numerose e importanti: Torino, Milano, Genova, Venezia, Roma, Napoli, Palermo, ma anche Mantova, Ferrara, Urbino e molti altri.



Lì si parlavano le lingue regionali, e il fatto che fossero chiamate "dialetti" ("dialetti") aveva poca importanza, poiché erano parlate da tutte le classi sociali dell'epoca. Per questo motivo queste lingue erano in uso anche in letteratura accanto alla letteratura classica fiorentina. Questo spiega perché la letteratura locale e dialettale era molto più diffusa in Italia che in Francia o addirittura in Germania.



- Colloqui dialettali romantici



Il più grande linguista italiano dell'Ottocento, Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907), fu il primo a proporre una classificazione delle lingue romanze dialettali d'Italia (Italia dialettale).



Gruppo A: dialetti franco-provenzali e ladini;

Gruppo B: dialetti gallo-italiani (Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna) e sardi;

Gruppo C: dialetti centrali, dialetti meridionali, veneziani e corsi (questi ultimi due non sono considerati vicini di casa dell'italiano);

Gruppo D: dialetti toscani (caratterizzati da una maggiore fedeltà al latino).



I gruppi A, B, C e D costituivano per Ascoli gruppi dialettali distinti e autonomi. Secondo lui, solo il toscano e, in misura minore, il romano erano lingue italiane "per natura". Gli sembravano i più vicini al latino originale. Fu Ascoli a fondare la disciplina scientifica della dialettologia; nel 1873 fondò anche la rivista Archivio glottologico italiano (che esiste ancora). A lui si deve anche la creazione della parola Venezia Giulia ("Giuliano Veneto").

- Nazionale Italiano



È comprensibile, nonostante i molteplici dialetti in uso nella penisola, perché la varietà del fiorentino toscano sia stata subito accettata come lingua nazionale del nuovo stato unificato. All'epoca, piccoli settori della popolazione italiana parlavano questo italiano nazionale che era diventato ufficiale. In realtà, questo linguaggio è rimasto molto limitato nell'uso e limitato a un'élite, cioè a una piccola classe dirigente e a intellettuali e accademici. Inoltre, l'italiano ufficiale era praticamente riservato alla parola scritta, anche da parte delle classi dirigenti che utilizzavano la loro varietà regionale per via orale o in aggiunta una delle principali lingue straniere di cultura, come il francese, lo spagnolo o il tedesco.



Secondo le stime del linguista italiano Tullio De Mauro, solo il 2,5% della popolazione italiana poteva parlare l'italiano ufficiale nel 1861, mentre il linguista e filologo Arrigo Castellani osserva che forse il 10% degli italiani poteva capirlo. Insomma, oltre il 90% degli abitanti italiani parlava lingue o dialetti locali difficilmente comprensibili altrove nel Paese (vedi mappa). Questa ubiquità di dialetti può spiegare perché gli immigrati italiani, nonostante la loro alta concentrazione in alcuni Paesi (ad esempio Argentina o Venezuela), non abbiano mai esportato la loro lingua. Sappiamo però che gli italiani del Veneto hanno potuto esportare il veneto in Brasile per qualche tempo senza conoscere l'italiano. A metà dell'Ottocento, tutti gli italiani della penisola usavano il dialetto locale come lingua madre, dalla Valle d'Aosta (in franco-provenzale) alla Sicilia (in siciliano) passando per Roma (in romano o romanesco).



Anche il re Vittorio Emanuele II parlava piemontese in situazioni informali o familiari, ma il francese in tempi normali (era la lingua della sua famiglia) e l'italiano (fiorentino) quando le circostanze lo richiedevano. Il francese è sempre stata la lingua madre dei membri di Casa Savoia, ma tutti hanno ricevuto un'educazione bilingue in francese e italiano, il piemontese è stato acquisito "naturalmente".



Insomma, l'Italia unificata non aveva una lingua comune al momento della sua creazione. La situazione linguistica nel 1861 non era sostanzialmente cambiata rispetto al Medioevo perché la società era rimasta agricola e contadina. Questo era un fattore importante al momento dell'unificazione: il 26% della popolazione viveva dispersa nelle campagne e il 50% nelle città con meno di 2.000 abitanti. La stragrande maggioranza della popolazione italiana era contadina, dall'80% all'85%. C'erano solo sei città con più di 100.000 abitanti: Napoli (400 000), Milano (206 000), Roma (179 000), Palermo (178 000), Torino (137 000) e Firenze (108 000). I molteplici dialetti italiani della penisola non potevano opporre una vera e propria forza all'imposizione dell'italiano nazionale da parte dei fiorentini della Toscana.



6.4 La nascita dell'italiano unificato



Con la formazione di uno Stato unitario nel 1861 arrivò la scolarizzazione, la diffusione della stampa, l'introduzione del servizio militare obbligatorio e il progresso del movimento sindacale. Successivamente, grazie all'industrializzazione, allo sviluppo del capitalismo e alla formazione della classe operaia, l'Italia ha cessato di essere un paese rurale ed è diventata gradualmente un paese industrializzato. L'unificazione linguistica è stato lo strumento più importante nella storia politica dell'Italia moderna. Il nuovo Stato aveva un linguaggio comune disponibile ma poco conosciuto, un potere centrale ma debole, una magistratura unificata, un esercito e un sistema scolastico ormai unico.



- Industrializzazione



La società contadina, che generalmente ha le sue origini nell'epoca feudale, è di solito frammentata in più piccole unità rurali isolate; in tali società le esigenze linguistiche si riducono ai contatti all'interno della comunità, mentre il contatto con il mondo esterno rimane raro. Pertanto, dal punto di vista linguistico, una società rurale tende ad avere molte lingue locali diverse, che diventano sempre più diverse man mano che ci si allontana da essa per entrare in un ambiente urbano.



In una società industrializzata, l'isolamento dei contadini non è più possibile. L'industrializzazione concentra le forze produttive nello stesso luogo o nella stessa città. Nascono città industriali, ed è lì che vivono e lavorano decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di lavoratori. In Italia, milioni di uomini e donne sono stati sradicati dalle loro origini contadine e gettati nella mischia delle fabbriche e delle città. Questa situazione portava inevitabilmente a nuove esigenze linguistiche, che non potevano che favorire una nuova lingua, l'italiano popolare unificato. Milanese, torinese, veneziano, veneziano, romano, napoletano e altri importanti dialetti urbani erano in competizione con l'italiano nazionale, che gradualmente ha preso il sopravvento su tutte le altre lingue.



È stata la classe operaia urbana a guidare la formazione dell'italiano orale. Mentre i contadini continuavano a usare il loro dialetto locale, gli operai imparavano a parlare l'italiano, un italiano popolare, urbano, lontano mille miglia dalla fiorentina di Dante perché tagliato fuori dalla ricca tradizione letteraria.



Allo stesso tempo, l'italianizzazione è progredita con la spinta della propaganda politica e sindacale. Lo sviluppo delle organizzazioni sindacali ha portato a una maggiore conoscenza dell'italiano, che inizialmente era accademico e grandiloquente, ma è cambiato quando le masse lavoratrici se ne sono appropriate. Insomma, l'attività sindacale è stata un potente veicolo di italianizzazione.



- Scuola nazionale



Dopo l'unificazione, lo Stato ha istituito un sistema educativo nazionale. Nel 1861, tre quarti, ovvero il 78 per cento della popolazione, erano analfabeti, e questa proporzione doveva essere ancora più alta nelle province meridionali. Tutti parlavano il dialetto della loro regione: una lingua neolatina che, nel tempo, ha subito una propria evoluzione e si è nutrita di molte influenze straniere. Questa lingua locale permetteva ai parlanti di ogni regione di comunicare facilmente tra loro, ma non necessariamente con quelli di altre parti della penisola. Così, un piemontese potrebbe comunicare più facilmente con un lombardo che con un napoletano. Non conosciamo il numero esatto di parlanti che parlavano la lingua italiana al momento dell'unificazione, soprattutto perché non era veramente fisso.



Gabrio Casati (1798-1873), che fu Presidente del Consiglio del Regno di Piemonte-Sardegna, approvò nel 1859 una legge sulla riforma scolastica che fu poi promulgata da tutto il Regno d'Italia. Questa legge del 13 novembre 1859, n. 3725 (o legge Casati) si ispirava al modello prussiano con l'installazione di un sistema educativo altamente gerarchico e centralizzato, favorendo al contempo l'intervento dello Stato e l'iniziativa privata. Questo sistema implicava anche un'esaltazione del sentimento nazionale e un posto importante per l'epopea nazionale nei programmi scolastici e nelle esercitazioni, che indubbiamente ha contribuito a dare alla nuova Italia la consapevolezza della sua unità. La famosa legge Casati del 1859, negli articoli 190 e 191, stabiliva l'insegnamento dell'italiano e autorizzava anche l'insegnamento del francese nelle zone dove questa lingua era usata, cioè in Valle d'Aosta e in Piemonte.

Articolo 190 [testo originale]



Gli insegnamenti del primo grado sono i seguenti:



1. La Lingua Italiana (e la Francese nelle provincie dov'è in uso tal lingua);

2. La Lingua Latina;

3. La Lingua Greca;

4. Istruzioni Letterarie;

5. L'Aritmetica:

6. Geografia;

7. La Storia; Nozioni di antichità latin e greche.



Articolo 191



Gli insegnamenti del secondo grado sono:



1. La Filosofia;

2. Elementi di Matematica;

3. La Fisica e gli elementi Chimica;

4. Letteratura Italiana (e la Francese nelle Provincie dov'è in uso tal lingua);

5. La Letteratura Latina;

6. Letteratura Greca;

7. La Storia;

8. La Storia Naturale.

Articolo 190



Le materie dell'istruzione primaria sono le seguenti:



1. 1. La lingua italiana (e il francese nelle province in cui si usa tale lingua). 2. La lingua italiana (e il francese nelle province in cui si usa tale lingua);

2. La lingua latina ;

3. La lingua greca ;

4. Le istruzioni letterarie;

5. Aritmetica:

6. Geografia;

7. Storia; nozioni di greco antico e latino.



Articolo 191



Le materie dell'istruzione secondaria sono le seguenti:



1. Filosofia ;

2. Elementi di matematica;

3. La fisica e gli elementi della chimica;

4. Letteratura italiana (e francese nelle province in cui tale lingua è usata);

5. Letteratura latina ;

6. Letteratura greca ;

7. Storia ;

8. Storia naturale.



Questa legge rimase in vigore fino al 1877, quando i primi tre anni di scuola elementare divennero obbligatori. Da quel momento in poi fu applicata la legge del 15 luglio 1877, n. 3961 (legge 15 luglio 1877 n. 3961), detta anche legge Coppino. La lingua italiana era obbligatoria, come si evince dall'articolo 2:

Articolo 2 [testo originale]



L'obbligo di cui all'articolo 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni, e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico; può cessare anche prima se il fanciullo sostenga con buon esito sulle predette materie un esperimento che avrà luogo o nella scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori o altri parenti. Questa esperienza deve essere obbligatoria e deve essere preparata prima di essere compilata nel corso degli anni.

Articolo 2



L'obbligo di cui all'articolo 1 è limitato al livello primario della prima elementare, che generalmente dura fino all'età di nove anni, e comprende le prime nozioni di diritti umani e civili, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, l'aritmetica e il sistema metrico decimale; l'obbligo può terminare prima se il minore sostiene un esame e ottiene buoni risultati nelle materie indicate, come questo esame, che si svolgerà a scuola o in un istituto delegato, con la partecipazione dei genitori presenti e di altri parenti. Se l'esame è un fallimento, tale obbligo deve continuare fino al compimento del decimo anno di età.



Con la Legge Coppino del 1877, l'educazione religiosa rimaneva facoltativa e soggetta alla richiesta dei genitori. Ma l'istruzione primaria doveva essere laica, gratuita e obbligatoria per tutti i bambini tra i sei e i nove anni. D'ora in poi, si potrebbero prendere sanzioni contro i genitori che volessero allontanare i propri figli dalla scuola dell'obbligo. Grazie alla frequenza scolastica, l'italiano è diventato accessibile a un numero maggiore di persone. Per far fronte alla carenza di scuole, il governo ha espropriato i monasteri per trasformarli in scuole pubbliche. Con l'aumento dell'uso della lingua italiana nella società, l'uso dei dialetti è diminuito. La lingua nazionale diventa sempre più prestigiosa e i dialetti regrediscono, ma lentamente. L'intero processo ha richiesto alcuni decenni. Solo all'inizio del XX secolo i giovani italiani hanno imparato a leggere e scrivere in italiano prima dell'età di dieci anni, il che non significa che la lingua sia stata praticata nella vita privata. Prima della prima guerra mondiale, l'italiano era ancora una lingua imposta alla maggioranza della popolazione.



- Lo Stato Pontificio



Gli storici non parlano spesso del ruolo dello Stato Pontificio nell'edificazione dell'italiano nazionale. Di fronte alla frammentazione dei poteri politici sul territorio italiano, lo Stato Pontificio rappresentava un'area di innegabile stabilità. Il Papato aveva capito, dopo l'innegabile progresso della Riforma protestante e dopo aver mantenuto troppo a lungo il suo latino ecclesiastico, che era inutile continuare a parlare ai romani in latino ecclesiastico.



Abituata a un'intensa attività diplomatica, la corte pontificia era abituata a usare diverse lingue, tra cui il francese, lo spagnolo, il tedesco, ecc. ma anche l'italiano nella sua varietà fiorentina. Lo Stato Pontificio era allora uno dei pochi poteri politici, insieme alla Corte di Toscana, a utilizzare il fiorentino in campo politico. Va ricordato che, per la maggior parte del tempo, il Papa non era di origine romana e, quando lo era, il suo entourage rimaneva di origine toscana o proveniva dal nord Italia. Così, l'élite di Roma non parlava il dialetto romano, Romano. La presenza di molti papi toscani ha avuto l'effetto di modificare il dialetto romano, che si è frammentato, soprattutto nel romanesco perché ha preso in prestito molti elementi toscani. Con il tempo, il Romanesco si è avvicinato notevolmente non solo a Firenze, ma anche all'italiano standard. In generale, i papi hanno contribuito a diffondere il fiorentino e, di conseguenza, l'italiano.



- Il modello dell'imposizione del francese

All'inizio del XIX secolo la Francia era una nazione unificata, e il francese era una lingua omogenea parlata o compresa dalla maggioranza della popolazione, anche se i "patois" erano ancora molto vivi. L'Editto di Villers-Cotteret di Francesco I aveva imposto il francese negli atti ufficiali e negli atti giudiziari nel 1539. Successivamente, lo Stato ha adottato numerosi decreti, leggi e regolamenti volti a imporre il francese alla popolazione.



Ma nulla del genere era accaduto in Italia, se non nel Ducato di Savoia. Con l'Editto di Rivoli del 22 settembre 1561, il duca Emmanuel-Philibert di Savoia seguì l'esempio di Francesco I dichiarando il francese come lingua ufficiale in sostituzione del latino nella parte occidentale del suo ducato (Savoia e Valle d'Aosta). Emmanuel-Philibert di Savoia ha scelto, per la parte orientale, l'italiano della Toscana per il Piemonte e la contea di Nizza.



All'epoca, molti intellettuali e scrittori italiani paragonavano la situazione dell'Italia a quella della Francia. Differenze significative tra i due Paesi hanno segnato alcuni italiani che hanno considerato la Francia un modello da seguire.



Tra questi c'era Alessandro Manzoni (1785-1873), considerato uno dei più importanti scrittori italiani del suo tempo. Voleva una lingua unificata per tutta l'Italia, una lingua unica che tutti potessero parlare, scrivere e capire. Voleva una lingua nazionale che sostituisse sia i dialetti che il fiorentino, che considerava una lingua arcaica nelle sue funzioni. Manzoni era il capo del campo dei partigiani dell'uniformità toscana, concepito come la culla della lingua italiana. Per lui la Francia rappresentava un ideale linguistico. Nel suo romanzo I Promessi Sposi (in francese: Les Fiancés), Manzoni ha cercato di mettere in pratica le sue idee di lingua italiana nazionale. Quest'opera è considerata il primo romanzo italiano moderno e ha avuto un'influenza decisiva sulla definizione della lingua nazionale. Manzoni influenzò così un gran numero di autori e segnò in modo decisivo la lingua italiana, sostituendo l'italiano letterario di Dante, Petrarca e Boccaccio con uno stile linguistico più naturale e "libertino".



Nel 1868 il Ministro della Pubblica Istruzione, Emile Broglio, invitò il Manzoni a dirigere una commissione incaricata di "cercare e proporre tutte le misure e i mezzi con cui promuovere e rendere più universale in tutte le classi della popolazione la diffusione della lingua e della pronuncia giusta" (Wikipedia). La relazione nata da questa iniziativa, scritta dallo stesso romanziere, ha stabilito che la "buona lingua" e la "buona pronuncia" sono quelle di Firenze. Ma è difficile imporre un linguaggio per decreto a un intero popolo. Alessandro Manzoni ha dimenticato che la formazione delle grandi lingue nazionali è generalmente frutto di una lunga storia e che la lingua italiana ha attraversato secoli di frammentazione. Ci vorranno ancora diversi decenni prima che la lingua italiana nazionale venga imposta a tutti gli italiani.



- Prendere in prestito dal francese



Come ci si potrebbe aspettare, il prestito in francese continuò per tutto il XIX secolo. L'elenco seguente mostra solo alcuni esempi comuni: ristorante (<ristorante), casseruola (<casserole), maionese (<mayonnaise), menù (<menu), paté (<pâté), purè (<purée), crêpe, frittata, croissant; boutique, décolleté, pieghettato (<piega), artiglio, prêt-à-porter, fuseruole, boulevard, toilette, sarcasmo (<sarcasmo), cinema, avanspettacolo (<prima dello spettacolo = intermezzo) e in francese soubrette, boxer, telaio, nastro trasportatore, ecc.



- La colonizzazione italiana



A causa delle difficoltà successive all'unità d'Italia, intorno al 1880, il Paese vide ogni anno tra i 15.000 e i 20.000 cittadini lasciare il Paese. Dal 1882 in poi, ci furono circa 135.000 partenze all'anno, un numero che sarebbe salito a 250.000 entro la fine del secolo, e poi a oltre 500.000 qualche anno dopo. I contingenti più grandi provenivano generalmente dalle regioni meridionali. Questi emigranti andarono in Francia, Svizzera, Germania e Austria-Ungheria. Seguirono l'America Latina (Argentina, Brasile, Uruguay), gli Stati Uniti e il Canada. Le autorità sono state piuttosto favorevoli alla migrazione. L'Italia ha addirittura intrapreso una politica di espansione all'estero. La colonizzazione è stata senza dubbio un ulteriore mezzo per risolvere i problemi della sovrappopolazione e delle tensioni sociali nel Sud.



Le prime iniziative sono state guidate da missionari italiani che, portati in Africa orientale, hanno cercato di coinvolgere il governo del conte di Cavour in un intervento che Cavour ha rifiutato. Nel 1879 viene fondata la Società d'esplorazione commerciale in Africa. Solo nel 1882 fu istituito un nuovo governo sulla costa eritrea, prima ad Assab e poi nel Massaouah. Da questi due punti di appoggio, gli italiani speravano di penetrare nell'entroterra.



Il primo tentativo degli italiani di conquistare l'impero d'Etiopia nel 1895 si concluse con un clamoroso disastro ad Adoua, dopo il quale l'Italia fu costretta a riconoscere l'indipendenza dell'Etiopia. Il trattato firmato ad Addis Abeba il 26 ottobre 1896 lasciò all'Italia la Somalia italiana e l'Eritrea al costo di 5.000 soldati uccisi e 3.000 prigionieri. In Italia si sono svolte manifestazioni per condannare il fallimento di Adoua.



6.5 La prima guerra mondiale



All'inizio del Novecento, il governo italiano intraprese una politica di riforma ampliando la legislazione in campo sociale, definendo uno statuto per i funzionari pubblici (1908) e introducendo il suffragio maschile quasi universale - per le donne fu con il decreto legislativo 2 febbraio 1945, n. 23, del 2 febbraio 1945. Il diritto di voto era concesso a tutti i cittadini di sesso maschile a partire dai 21 anni che sapevano leggere e scrivere, nonché ai cittadini analfabeti (maschi) a partire dai 30 anni o a coloro che avevano compiuto il servizio militare (1912). L'industria italiana si è sviluppata in nuovi settori, come la siderurgia, la meccanica, il tessile e la chimica, mentre il Paese ha cominciato ad essere elettrificato. Allo stesso tempo, l'agricoltura si è modernizzata con l'introduzione dell'agricoltura intensiva e di una produzione più specializzata. Favorita dall'emergere di una corrente nazionalista, riprende l'espansione coloniale: l'Italia annette alla Libia la Tripolitania e la Cirenaica e nel 1912 occupa le isole del Dodecaneso, arcipelago del Mar Egeo (Grecia). In breve, durante questo periodo (1902-1910), l'economia italiana, nonostante le periodiche crisi (1902 e 1907), conobbe una fase di prosperità.



Il 28 giugno 1914, l'erede al trono austriaco, l'arciduca Francesco Ferdinando, e sua moglie furono assassinati da un nazionalista serbo-bosniaco (un musulmano serbo-bosniaco) a Sarajevo, in Bosnia ed Erzegovina. Il governo austriaco, che riteneva responsabile la Serbia, gli ha dichiarato guerra e l'ha invasa in agosto, facendo scoppiare la prima guerra mondiale. All'epoca l'Italia era già legata alla Germania e all'Impero austro-ungarico dalla "Triplice Alleanza" (la "Triplice Intesa"), un patto militare firmato nel 1882 da Humbert I e rinnovato regolarmente per contrastare il sistema di alleanze della "Triplice Intesa" (Regno Unito, Francia e Russia). Vittorio Emanuele III aveva regnato come re d'Italia dopo l'assassinio di suo padre, Umberto I, il 29 luglio 1900.



Credendo di ottenere una maggiore compensazione territoriale, l'Italia decise di avvicinarsi alla Triplice Intesa e firmò segretamente il Patto di Londra del 26 aprile 1915 (Patto di Londra, in italiano). Il paese si è poi impegnato ad andare in guerra contro la Germania e l'Austria in cambio di una sostanziale compensazione territoriale (vedi mappa). Il patto prevedeva che l'Italia ricevesse, in caso di vittoria, il Trentino, l'Alto Adige, la Marcia Giuliana (Veneto giuliano), l'Istria (senza la città di Fiume), parte della Dalmazia, molte isole dell'Adriatico, così come la città albanese di Vlora (Vlorë in albanese) e la piccola isola di Saseno (Sazan in albanese) nella baia di Vlorë, e il bacino carbonifero di Antalya nel sud della Turchia. Inoltre, è stata confermata la sovranità su Libia, Eritrea, Somalia e Dodecaneso (nel Mar Egeo) e le è stata data parte dell'impero coloniale tedesco in Asia.



- Il Trattato di Versailles (1919)



Il Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 ridisegnò i confini dell'Europa in seguito allo smantellamento dell'ex Impero asburgico e alla sua sostituzione con una mezza dozzina di nuovi Stati, secondo il principio imposto dal presidente americano Woodrow Wilson, del "diritto dei popoli all'autodeterminazione", che riguardava principalmente polacchi, ungheresi, rumeni, rumeni, cechi, slovacchi, sloveni, croati, serbi, ecc, ma non necessariamente tutti gli altri popoli (gallesi, scozzesi, bretoni, friulani, corsi, sardi, siciliani, ecc.)



Durante la Conferenza di Pace, le potenze vittoriose della Prima Guerra Mondiale decisero di annettere all'Italia solo una parte dei territori promessi dal Patto di Londra (1915), essendo gli Stati Uniti fermamente contrari alle clausole del Trattato di Londra. Il presidente degli Stati Uniti non si sentiva vincolato da questo trattato, che non aveva firmato. Questa situazione ha suscitato violente proteste da parte del Presidente del Consiglio italiano, Vittorio Emanuele Orlando, che, deluso, ha lasciato la conferenza di pace, senza conseguenze alla conferenza, se non il malcontento diffuso in Italia. È anche noto che la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti non ha mai ratificato il Trattato di Versailles firmato dal suo Presidente.



Il trattato di Saint-Germain-en-Laye del 10 settembre 1919, quindi, completò il trattato di Versailles e ne divenne parte integrante. L'intera regione dell'Adriatico orientale era divisa tra l'Italia e il Regno di Jugoslavia. Gli italiani hanno ricevuto l'Istria, mentre la Jugoslavia ha ottenuto la Dalmazia più a sud. Anche la città di Trieste e la contea di Gorizia passarono all'Italia ed entrarono a far parte del Veneto giuliano.

Il trattato del 1919 ha concesso all'Italia anche il Trentino e l'Alto Adige fino al Brennero. L'Italia ha annesso anche le isole di Cherso (Cherso croato) e Lussino (Lussino croato), mentre la Jugoslavia si è impadronita della piccola isola di Krk (Veglia italiana).



In una notte, circa 200.000 tedeschi dell'Alto Adige sono diventati involontariamente italiani. Nella regione istriana attribuita all'Italia, gli abitanti di lingua italiana erano generalmente concentrati nelle città costiere, mentre la popolazione dell'entroterra era più probabilmente croata o slovena. Nel Veneto giuliano, quindi, si parlava italiano, friulano, veneziano, istriano (varietà di veneziano), sloveno e croato.



- Il Trattato di Rapallo (1920)



C'è stato anche il Trattato di Rapallo, firmato il 12 novembre 1920, tra la Jugoslavia (il regno dei Serbi, Croati e Sloveni) e l'Italia (il regno d'Italia). Insoddisfatta delle clausole del trattato di pace, che non le concedeva i territori che rivendicava, l'Italia negoziò a Rapallo un altro trattato con la Jugoslavia, una rettifica dei nuovi confini tra i due Stati. Il Trattato di Rapallo ha concesso all'Italia notevoli territori croati e sloveni, circa 10.000 chilometri quadrati.

L'articolo 1 del Trattato ha modificato i confini prebellici ad est: le città di Trieste, Gorizia e Gradisca, così come tutta l'Istria e alcuni quartieri della Carniola (Postojna, Ilirska Bistrica, Idria, Vipava, Ajdovšcina) sono state annesse all'Italia. Secondo l'articolo 2, l'Italia ha ricevuto anche l'enclave di Zara. L'articolo 3 assegnava all'Italia le isole di Cherso, Lussino, Pelagia e Lastovo, mentre le altre isole dell'arcipelago, che prima appartenevano all'Impero austro-ungarico, ora facevano parte della Jugoslavia (Regno dei Serbi, Croati e Sloveni). Infine, con l'articolo 4, Fiume (o Fiume) divenne per un certo periodo una "città libera"; questo nuovo Stato aveva come territorio un corpus separatum (in latino nel testo) delimitato dalla città e dal distretto di Fiume, e parte del territorio in Istria.



I nuovi confini collocano sul territorio italiano una popolazione di lingua slovena (a Trieste, Gorizia, Capo d'Istria, Capodistria) e una popolazione di lingua croata (in tutta l'Istria, le isole dalmate e Zara), ovvero 700 000 slavi meridionali.



In seguito a questi trattati, però, la costa dalmata, un tempo veneziana, e i possedimenti tedeschi o turchi d'oltremare sono fuggiti dall'Italia. Inoltre, la guerra, che si è conclusa con una grave crisi socio-economica, è costata all'Italia circa 500.000 morti e un milione di feriti.

7 Il fascismo italiano (1919-1945)



Nel 1918 l'Italia, chiamata ancora oggi Regno d'Italia, era ancora una monarchia con Vittorio Emanuele III come re, appartenente alla dinastia dei Savoia. Nel periodo dal 1922 al 1943 il Regno d'Italia fu governato dal governo fascista di Benito Mussolini (1883-1945), senza interruzione del regime monarchico. Ciò significa che Vittorio Emanuele III ha dovuto trattare e comporre con il regime di Mussolini per ventun anni.



Il fascismo italiano apparve dopo la prima guerra mondiale nel 1919, quando le speranze italiane di espansione territoriale furono deluse dall'esito della guerra. Infatti, le conclusioni del Trattato di Versailles privarono l'Italia dei territori promessi nel Patto di Londra del 1915. Il fatto che molti dei territori "perduti" avessero una popolazione allora in parte di lingua italiana (maggioritaria o minoritaria) ha sconvolto gran parte dell'opinione pubblica italiana a causa della propaganda condotta dalla stampa nazionalista e da quella di Mussolini.

La reazione è stata violenta in Italia, quando un movimento rivoluzionario si è mobilitato intorno a Benito Mussolini. A questa delusione morale si sono aggiunti problemi economici (industrie in crisi, indebitamento statale e inflazione), sociali (disoccupazione, scioperi e calo del potere d'acquisto) e politici (agitazione rivoluzionaria comunista). Con il moltiplicarsi degli scioperi, i vecchi partiti politici italiani sono stati rapidamente superati. Il 23 marzo 1919, un ex insegnante diventato giornalista attivista socialista, Benito Mussolini, fondò a Milano un gruppo fascista, le "Forze Armate Italiane di combattimento", che prese il nome di "Camicie nere" (in italiano: "camicie nere" o "squadristi").



Canalizzando il malcontento, Benito Mussolini prese il potere nel 1922. A causa dell'occupazione delle fabbriche e dell'ascesa dei comunisti, molti grandi proprietari terrieri e industriali diedero aiuti finanziari al movimento fascista, che ricevette anche l'appoggio della classe media, minacciata anche dalla mobilitazione dei lavoratori nelle campagne e nelle città.



Benito Mussolini divenne Presidente del Consiglio del Regno d'Italia dal 31 ottobre 1922 al 25 luglio 1943, poi Primo Maresciallo dell'Impero dal 30 marzo 1938 al 25 luglio 1943, e Presidente della Repubblica Sociale Italiana (RSI) dal settembre 1943 all'aprile 1945. Dalle elezioni del 1929, la Camera dei deputati del Regno d'Italia era composta esclusivamente da deputati a favore del nuovo regime. La stampa è stata messa la museruola e gli scioperi sono stati vietati. A partire dall'età di sei anni, tutti i giovani italiani sono stati iscritti a corsi di formazione in stile militare con il motto "Credere, obbedire, combattere" (in italiano: "Credere, obbedire, combattere"). Molti oppositori emigrarono all'estero fino a quando l'emigrazione fu proibita. Di conseguenza, tra il 1929 e il 1945, la popolazione del paese è passata da 38 milioni a 45 milioni di abitanti.



Per più di vent'anni Mussolini ha instaurato un regime autoritario, militarista e nazionalista: il fascismo. L'origine della parola deriva dal fascio che significa "fascio", simbolo di autorità nell'antica Roma; era un insieme di verghe legate intorno a un'ascia (vedi illustrazione). Il pacchetto si riferiva prima al movimento fascista, poi al regime fascista istituito da Mussolini, prima di riferirsi a tutte le dittature basate sul culto del leader e sul rifiuto dei principi democratici e dei diritti umani. Durante il suo "regno", Mussolini era chiamato il Duce, una parola italiana che deriva dal latino dux e che significa "leader" o "guida". Per analogia, ai tempi della Repubblica di Venezia, il rappresentante dello Stato veniva chiamato "doge", una parola della stessa origine latina, che in francese dava "duc". Benito Mussolini è cresciuto in un ambiente dove si leggeva e si parlava l'italiano piuttosto che la lingua romanza della sua regione.



Nel 1929, Benito Mussolini firmò gli Accordi Lateranensi tra lo Stato italiano e la Santa Sede, rappresentati dal Cardinale Gasparri, Segretario di Stato di Pio XI. Gli accordi consistevano in tre convenzioni distinte: un trattato politico che risolveva la "questione romana"; una convenzione finanziaria (quattro miliardi di lire) che compensava la Santa Sede; e un concordato che regolava la posizione della Chiesa in Italia (il cattolicesimo divenne la religione ufficiale dello Stato italiano). Il Papa ha perso il suo ex Stato Pontificio e ha accettato di essere sovrano temporale solo sullo Stato della Città del Vaticano di 44 ettari, il più piccolo Stato del mondo.



7.1 Politica linguistica



Come oppositore della democrazia, del parlamentarismo, della società liberale, del capitalismo e della libertà economica, Mussolini ha applicato una politica linguistica fascista basata sul "tutto italiano" e sull'esclusione o il divieto di altre lingue. In questo senso, ha approvato diverse leggi per limitare o meglio sopprimere i diritti linguistici delle minoranze in Italia, in particolare in Valle d'Aosta (contro il francese), in Trentino-Alto Adige, in particolare nella provincia di Bolzano (contro il tedesco) e in Friuli-Venezia Giulia (contro lo sloveno e il croato). Insomma, la politica di assimilazione forzata sembra essere stata praticata in modo tanto più rigoroso in quanto le regioni di confine sembravano più minacciate per gli italiani o più minacciose per l'Italia.



- Il divieto di lingua



Nella provincia di Trieste, in Friuli-Venezia Giulia, la persecuzione fu particolarmente violenta contro gli sloveni durante i disordini del 13 aprile 1920, fomentata come rappresaglia per l'attacco alle truppe di occupazione italiane da parte della popolazione locale croata. Molti negozi ed edifici pubblici sloveni furono distrutti durante questi disordini, culminati quando un gruppo di fascisti italiani, guidati da Francesco Giunta, incendiarono il "Narodni Dom" (la "Casa Nazionale"), la sala della comunità degli sloveni a Trieste. Benito Mussolini ha salutato quest'azione come un "capolavoro del fascismo triestino".

Naturalmente, il Friuli, l'Istria e le località dalmate non sono state lasciate fuori al freddo, perché la repressione fascista ha portato, nell'arco di dieci anni, alla morte di oltre 2.000 croati e sloveni e alla detenzione di oltre 20.000 persone.



Nel 1920 Mussolini aveva formato dei commando di squadristi, o squadristi, cioè gruppi paramilitari dei "Fasci di combattimento" o "Camicie nere". Questi commando perseguivano, illegalmente e impunemente, gli scioperanti, i sindacalisti, i socialisti e i democratici che Mussolini rimproverava per la crisi del Paese, ma anche le minoranze linguistiche del nord Italia. Queste minoranze parlavano francese, franco-provenzale e piemontese in Valle d'Aosta, tedesco, altoatesino (o Südbairisch), e Fersentaler o Mochene (mòcheno), in italiano) e cimbre (cimbro, in italiano) in Alto Adige, sloveno, croato o Friuli-Venezia Giulia, e istriano, veneziano, italiano, sloveno e croato in Istria. Gli squadriglieri diffondono ovunque il terrore tra le minoranze linguistiche.



Ecco un commento di Mussolini del settembre 1920 su sloveno e croato durante una "visita guidata" in Friuli e Venezia Giulia (Istria compresa):



Di fronte ad una razza inferiore e barbara come la slava - non si deve seguire la politica che dà lo zuccherino, ma quella del bastone. I confini dell'Italia devono essere il Brennero, il Nevoso e le Dinariche: io credo che possano sacrificare 500.000 barbari slavi a 50.000 italiani. Di fronte a una razza inferiore e barbara come quella slava, non si dovrebbe perseguire una politica che dà dolci, ma quella del bastone. I confini dell'Italia devono essere il Brennero, Nevoso e Dinaride: credo sia possibile sacrificare 500.000 slavi barbareschi per 50.000 italiani].



Le misure adottate dai fascisti italiani miravano a far sparire ogni traccia di lingue minoritarie nel Nord-Est italiano, in Friuli, Veneto e Istria; e lo stesso avveniva in Valle d'Aosta. Nel 1923 furono abolite tutte le scuole in lingue minoritarie, francese, franco-provenzale, friulano, ladino, sloveno e croato. Nel 1923 il decreto legge dell'11 febbraio 1923, n. 352, prescriveva, a pena di sanzione pecuniaria, la rimozione di tutti i manifesti in lingua straniera "barbarica", anche bilingue, e nel 1926 cambiarono tutti i nomi delle vie della città di Aosta.



Dal 1925 in poi, gli atti di stato civile dell'Italia dovevano essere redatti esclusivamente in lingua italiana. Un decreto dello stesso anno, il decreto legge 22 novembre 1925, n. 2191 (Disposozioni riguardanti la lingua d'ensegnamento nelle scuole elementari), vietava l'insegnamento, anche facoltativo, di qualsiasi lingua diversa dall'italiano nelle scuole. Poi il Regio Decreto del 5 febbraio 1928, n. 577, impose l'insegnamento dell'unica lingua italiana, che soppresse l'insegnamento delle lingue minoritarie, tra cui il francese in Valle d'Aosta, il tedesco in provincia di Bolzano e lo sloveno e il croato in Oriente:

Articolo 272



Dall'anno scolastico 1923-1924, in tutti i primi anni delle scuole elementari allofone, l'istruzione deve essere offerta in italiano. Nell'anno scolastico 1924-1925, anche nel secondo anno di queste scuole, l'insegnamento deve essere in italiano. Negli anni scolastici successivi si seguirà una procedura analoga per i tre anni fino a quando, nel numero di anni pari al numero di classi, in tutte le classi, l'insegnamento sarà impartito in lingua italiana. Fino a quando la sostituzione della lingua d'insegnamento non sarà conforme alle disposizioni dei paragrafi precedenti, nessun insegnante, salvo in caso di necessità, potrà insegnare in una lingua diversa dall'italiano, se non debitamente autorizzato.



Va ricordato che i professori erano tenuti a insegnare in camicia nera nelle scuole, mentre i professori universitari erano tenuti, a partire dal 1931, a prestare giuramento di fedeltà al regime. L'articolo 18 del Regio Decreto n. 1227 del 28 agosto 1931 stabiliva quanto segue:



Articolo 18



I professori di ruolo e i professori incaricati nei Regi istituti d'istruzione superiore sono tenuti a prestare giuramento secondo la formula seguente:



"Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Stato e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di insegnante e adempire tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria e al Regime Fascista. Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii coi doveri del mio ufficio".

Articolo 18



I professori e i docenti ordinari degli istituti reali di istruzione superiore sono tenuti a prestare giuramento secondo la seguente formula:



"Giuro di essere fedele al Re, ai suoi successori e al regime fascista, di osservare fedelmente la Costituzione e le altre leggi dello Stato, di adempiere ai doveri di professore e di adempiere a tutti gli obblighi accademici al fine di formare cittadini laboriosi e onesti dediti alla Patria e al regime fascista. Giuro che non appartengo e non appartengo ad associazioni o partiti la cui attività non sia compatibile con i doveri del mio ufficio".



Su un totale di 1250 professori, solo una dozzina si è rifiutata di farlo. Per Mussolini (1931) la scuola deve essere uno strumento del fascismo:



La scuola italiana in tutti i suoi gradi e i suoi insegnamenti si ispiri alle idealità del Fascismo, educhi la gioventù italiana a comprere il Fascismo, a nobilitarsi nel Fascismo e a vivere nel clima storico creato dalla Rivoluzione Fascista. La scuola italiana, in tutti i suoi gradi e insegnamenti, deve basarsi sugli ideali del fascismo, per educare i giovani italiani inculcando il fascismo, per nobilitarsi con il fascismo e per vivere in un clima storico creato dalla rivoluzione fascista.



L'articolo 1 del regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 1796, vieta anche l'uso di una lingua diversa dall'italiano nei tribunali:





L'articolo 1 del regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 1796, vieta anche l'uso di una lingua diversa dall'italiano nei tribunali: Articolo 1



(1) In tutte le cause civili e penali trattate nei tribunali del Regno, si utilizza esclusivamente l'italiano.



(2) La presentazione di procedimenti, atti, ricorsi e scritti generalmente redatti in una lingua diversa dall'italiano è nulla e non serve nemmeno ad impedire l'inizio del calcolo dei termini.



(3) Sono nulli i verbali, le perizie, le perizie, le perizie, i rinvii a giudizio, le decisioni e tutti gli atti e provvedimenti in genere, che abbiano un qualsiasi nesso con la giustizia civile e penale e che siano redatti in lingua diversa dall'italiano.



(4) Chiunque non capisca l'italiano non può essere inserito nelle liste dei giurati.



Questa politica di proibizione della lingua era intesa a sopprimere tutti i diritti delle minoranze linguistiche, che, secondo l'ideologia fascista, doveva necessariamente promuovere l'espansione dell'italiano.



La politica razziale in vigore in Germania, in particolare contro gli ebrei, trovò un esito simile in Italia a partire dal 1938. Ad esempio, la maggior parte degli ebrei di Merano in provincia di Bolzano furono arrestati dai nazisti l'8 settembre 1943 e prontamente deportati in Germania nei campi di sterminio. Questa è stata la prima deportazione che ha avuto luogo in Italia. L'anno successivo, nel luglio 1944, dopo la chiusura del campo di concentramento di Fossoli, vicino a Modena, fu istituito a Bolzano un campo di concentramento di transito (un "Durchgangslager"). Nello stesso periodo fu aperto un altro campo di concentramento a Trieste (Risiera di San Sabba) con una camera a gas. Gli omosessuali erano considerati criminali "politici", rischiando la prigionia e l'esilio in isole lontane.



- Leggi fasciste



Ecco un insieme di leggi fasciste, chiamate anche "leggi fasciste", approvate all'epoca. Sono tutti riprodotti qui e tradotti in francese:



- Regio decreto dell'11 febbraio 1923, n. 352, relativo all'applicazione dell'imposta sulla segnaletica;

- Regio Decreto del 29 marzo 1923, n. 800, che fissa l'elenco ufficiale dei nomi dei comuni e delle altre località dei territori allegati;

- Regio decreto legge del 24 ottobre 1923, n. 2185: Ordinanza sui gradi scolastici e sui programmi pedagogici per l'istruzione primaria;

- Regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 1796: obbligo di utilizzare la lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari del Regno;

- Regio decreto legge 22 novembre 1925, n. 2191: disposizioni sulla lingua d'insegnamento nelle scuole elementari;

- Regio Decreto del 5 febbraio 1928, n. 577: approvazione del testo unico delle leggi e dei regolamenti giuridici emanati ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sull'istruzione primaria e post-primaria e la sua opera di integrazione;

- Regio decreto del 9 luglio 1939, n. 1238: ordinanza sullo stato civile;

- Regio Decreto del 28 ottobre 1940, n. 1443: il Codice di Procedura Civile;

- Legge del 23 dicembre 1940, n. 2042: divieto di usare parole straniere nella ragione sociale e in varie forme di pubblicità;

- Regio Decreto del 26 marzo 1942 -XX, n. 720: regolamento integrativo della legge del 23 dicembre 1940 -XIX, n. 2042 sul divieto dell'uso di parole straniere nei nomi di società e in varie forme di pubblicità.



La volontà di italianizzare tutto ha avuto l'immediata conseguenza di mettere in discussione i diritti delle minoranze linguistiche presenti sul territorio italiano, le più importanti delle quali sono, va ricordato, le comunità di lingua tedesca del Trentino-Alto Adige (Bolzano), le comunità di lingua francese della Valle d'Aosta e le comunità di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia.



Nel 1940, il Regio Decreto del 28 ottobre 1940, n. 1443, sul Codice di Procedura Civile impose l'uso obbligatorio della lingua italiana nella procedura civile, con la possibilità di ricorrere ad un interprete:

Articolo 122



Uso della lingua italiana - Designazione dell'interprete



È obbligatorio utilizzare la lingua italiana in ogni prova. Quando è evidente che un contendente non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. L'interprete, prima di svolgere i suoi compiti, deve giurare davanti al tribunale di svolgere fedelmente i suoi doveri.



Articolo 123



Designazione del traduttore



Qualora sia necessario esaminare documenti non in italiano, il tribunale può nominare un traduttore giurato ai sensi dell'articolo precedente.



Questa politica linguistica era finalizzata non solo alla soppressione dei diritti linguistici delle minoranze, ma anche all'adozione sistematica di parole italiane, compresi toponimi, cognomi o nomi di famiglia.



Dopo la prima guerra mondiale, Benito Mussolini impose in tutto il Nord una politica di assimilazione ("Regio Decreto 7 aprile 1927, n. 494"), che portò alla sostituzione dei cognomi e dei toponimi con nomi italiani. Ecco un esempio della forma utilizzata in Friuli, Trieste e Istria, ma applicata anche in Valle d'Aosta, per tutti i cognomi da cambiare:

Il Prefetto della Provincia dell'Istria

------------







Veduti il regio decreto 7 aprile 1927 Nr. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. D. L. 10 gennaio 1926, n. 17, ed il Decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. D. L. Anidetto.







E all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni:



Veduto l'art. 2 del R.D.L. precitato:



DECRETA











Il presente decreto, a cura del Capo de Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.



- Anno ...................





Il Prefetto della Provincia dell'Istria

------------







In considerazione del Regio Decreto del 7 aprile 1927, n. 494, con il quale gli articoli 1 e 2 del Regio Decreto Legge del 10 gennaio 1926, n. 17, sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno, e del Decreto Ministeriale del 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'attuazione del suddetto Regio Decreto Legge.







E nella bacheca pubblica di questa prefettura, senza che sia stata presentata alcuna opposizione:



In considerazione dell'articolo 2 del suddetto regio decreto legge:



DECRETO











Il presente decreto, emanato dal Comune di residenza corrente, sarà comunicato all'interessato secondo le modalità di cui al n. 6, terzo comma, e sarà eseguito in ogni caso secondo le modalità e per le finalità di cui ai nn. 4 e 5 delle citate disposizioni ministeriali.











Questo tipo di modulo è stato compilato decine di migliaia di volte. Chi si opponeva a questi "cambiamenti" di nome veniva semplicemente imprigionato. Questa politica di italianizzazione dei cognomi è iniziata nel 1926 e ha riguardato in particolare i nomi tedeschi, sloveni e croati. I nomi ladini e friulani erano considerati nomi italiani. Nella sola provincia di Trieste, oltre 3.000 nomi sono stati completamente cambiati e 60.000 persone hanno cambiato il loro nome in italiano, per un totale di circa 100.000 nomi sloveni o croati italianizzati; spesso anche il primo nome è stato italianizzato. Anche i nomi delle lapidi nei cimiteri sono stati italianizzati. Fortunatamente i nomi e i cognomi originari sono stati ripristinati in seguito, molto più tardi, con l'adozione della legge del 28 marzo 1991, n. 114, sul ripristino di nomi e cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia.



Per rendere i nuovi territori acquisiti irrimediabilmente italiani, il regime fascista praticò anche una soluzione radicale: lo sfollamento delle popolazioni. L'obiettivo dell'operazione era quello di ridurre la popolazione indigena locale all'interno di una maggioranza importata di italofoni, in modo che se un giorno si dovesse applicare il criterio etnico per decidere le sorti di questi territori, questo funzionerebbe necessariamente a favore dell'Italia. In pratica, era sufficiente assumere solo funzionari pubblici di lingua italiana, preferibilmente monolingui, attratti da offerte allettanti, e portare un gran numero di poveri parlanti italiani provenienti dalle regioni meridionali, che non avrebbero nulla da perdere emigrando verso il Nord. Questa politica non ebbe successo ovunque, ma diede impulso a un movimento che sarebbe continuato a lungo dopo la morte di Mussolini (1945). In ogni caso, queste mescolanze di popolazione all'interno dell'Italia hanno certamente contribuito, a scapito delle minoranze linguistiche, all'unificazione di uno Stato ancora politicamente fragile e la cui identità era ancora incerta. Quelli che hanno sofferto di più sono stati i francofoni della Valle d'Aosta, i germanofoni dell'Alto Adige, gli slavofoni (sloveni e croati), i ladini e i friulani del Friuli e, a sud, le piccole comunità albanesi, croate e greche, senza dimenticare i siciliani e i sardi.



7.2 Il purismo italiano e l'Accademia d'Italia



Il fascismo fu un periodo chiave per la lingua italiana. Il regime ha lanciato una campagna di italianizzazione purista: le parole straniere in lingua italiana dovevano essere vietate. Il ruolo principale dell'Accademia d'Italia è stato quindi quello di eliminare la presenza di parole esotiche, gli "esotismi" (in italiano: esotismi) nella lingua italiana.



- La caccia alle parole straniere



La politica di repressione contro le parole straniere è iniziata nel 1937. La propaganda fascista inculcò tra gli italiani un sentimento di xenofobia che portò, sul piano linguistico, alla pubblicazione nel 1941 del primo volume del Vocabolario della lingua italiana (le lettere dalla A alla C), preceduto dalla legge del 23 dicembre 1940, n. 2042, sul divieto delle parole straniere, e la creazione di una commissione "per l'italianità della lingua", il cui compito era quello di redigere elenchi di parole straniere da sostituire con parole italiane (anche arcaiche), o italianizzate, o da tollerare e accettare in lingua italiana. Questa politica di italianizzazione porta a volte a risultati comici: anche William Shakespeare è diventato Guglielmo Shekspirro. La parola inglese "rugby" è stata cambiata in palla ovale ("palla ovale"), "bar" in mescita ("pub").



Alla legge del 1940 n. 2042 ha fatto seguito il Regio Decreto del 26 marzo 1942 -XX, n. 720, che di fatto corrispondeva ad un Regolamento sul divieto dell'uso di parole straniere nella denominazione delle società e nelle varie forme di pubblicità. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, gli alberghi, le pensioni e gli altri luoghi pubblici in generale potevano continuare ad utilizzare biancheria per la casa, tende, stoviglie, posate, ecc., con parole straniere su tessuto, parole incise, smaltate o stampate in modo indelebile, a condizione che i materiali resi fuori servizio prima della scadenza del loro termine fossero sostituiti a tempo debito per conformarsi alle altre disposizioni del Regio Decreto del 26 marzo 1942 -XX, n. 720 :

Articolo 5



Durante lo stato attuale della guerra, o fino ad un anno dopo la sua fine, è consentito agli alberghi, alle pensioni e ad altri luoghi pubblici in genere di continuare ad utilizzare biancheria per la casa, tende, stoviglie, posate, ecc., avendo su di essi parole straniere, parole incise, smaltate o stampate in modo indelebile, a condizione che i materiali fuori servizio prima della scadenza del loro termine siano sostituiti a tempo debito per ottemperare alle altre disposizioni della legge del 23 dicembre 1940 -XIX, n. 2042.



Le imprese che intendono avvalersi della facoltà di cui al successivo comma devono presentare, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione alle organizzazioni turistiche della rispettiva provincia, specificando la quantità dei suddetti materiali in uso.



- Campagne di proibizionismo



La politica fascista in campo linguistico non fu esercitata direttamente sugli italiani stessi, ma attraverso prescrizioni inviate alla stampa in campagne contro l'introduzione di parole straniere. Inoltre, non va dimenticato che la stragrande maggioranza degli italiani non parlava ancora la lingua nazionale, ma il loro dialetto locale. Va notato che i divieti del regime fascista erano limitati alla lingua scritta e non si applicavano alla lingua parlata. Tuttavia, sebbene il contatto della popolazione con i testi legislativi fosse limitato, il divieto di parole straniere, generalmente chiamate forestierismi e esotismi, e l'imposizione di parole italiane sono stati esercitati sulla popolazione italiana attraverso le scuole attraverso i dizionari.



In italiano, la parola forestierismo (1887) si riferisce a una forma linguistica tratta da una lingua straniera. Questa parola deriva dal latino foris ("fuori dal recinto"), che significava una cosa o una persona proveniente da un paese straniero. Esotismo nasce (1499) dal latino exoticum e dal greco exotikos, che significa "straniero" o "proveniente da terre lontane". Ai tempi di Mussolini i dizionari erano generalmente opere di proibizione, in cui le ragioni dei divieti non venivano mai spiegate. Fino al 1940, il francese era il nemico numero uno, con i prestiti francesi che costituivano la stragrande maggioranza delle parole condannate dai linguisti associati alle campagne di proibizionismo.



Nel suo libro Barbaro dominio pubblicato a Milano nel 1933, Paolo Monelli ha scritto quanto segue sulla Francia e sul tasso di natalità:

"E' curioso che I' Italia, paese dove si sanno ancora fare i bambini, debba prendere questi termini dalla Francia dove se ne fanno assai meno da un pezzo. [È strano che l'Italia, un paese in cui sanno ancora fare i bambini, prenda in prestito queste condizioni dalla Francia, dove fanno i bambini da molto meno tempo].



Da parte sua, Franco Natali, autore di Come si dice in italiano - Vocabolarietto autartico pubblicato nel 1940 a Bergamo (Edizioni di "Bergamo Fascista"), dice:



Da noi si fabbricano, per grazia di Dio, consule Mussolini, molti pargoli. In Francia si fa di tutto per fare un collo contagioso, e quando non c'è più bisogno di disonorare, c'è molto di più da fare sul collo della bottiglia. Nel nostro paese siamo tutti attaccati, nella maggior parte delle case, al sipario, e quando non ci sono clienti propri, dobbiamo tornare al poppatoio. Nella nostra casa, grazie a Dio, ai tempi di Mussolini, furono fatti molti piccoli. In Francia fanno di tutto per farli in gocce e quando, per sfortuna, ne nasce uno, otto volte su dieci, lo allevano con una bottiglia. Nel nostro paese vengono allattati al seno, il più delle volte, dalla madre, e quando dobbiamo farlo, ricorriamo al poppatoio].



Il legame tra la lingua e il tasso di natalità in Francia non era evidente. Ma il riferimento alla Francia era un antipotismo che trascurava la lingua stessa, perché l'obiettivo era quello di rafforzare tra gli italiani il sentimento di avversione verso un "Paese nemico", di cui la lingua era il corollario come "lingua del nemico". Inoltre, la difesa della patria doveva essere completa e includere la lingua nazionale. La politica linguistica fascista avrà contribuito con i suoi metodi autoritari ad accelerare l'unificazione linguistica dell'Italia e l'assimilazione delle minoranze linguistiche.



Ma l'Italia fascista non si sarebbe fermata solo alle lingue minoritarie, anche i dialetti italiani furono banditi. Nel 1934, dal 1932 al 1935, il Ministro dell'Educazione Nazionale, Francesco Ercole, bandisce i dialetti italiani e le parole straniere dai programmi delle scuole elementari. Allo stesso tempo, questo divieto era inteso ad evitare i dialettalismi nel corretto uso linguistico, poiché solo l'italiano purificato poteva contribuire all'unificazione del popolo italiano in una nazione unita.



- L'italianizzazione del lessico



Il periodo del fascismo fu un periodo molto importante per l'evoluzione della lingua italiana. Nella sua politica tutta italiana, come abbiamo visto, il regime ha preso come mezzo per adottare un'italianizzazione di orientamento purista. Il ruolo principale dell'Accademia d'Italia era quello di sopprimere l'esotismi in lingua italiana. Ma non bastava proibire l'uso delle parole, bisognava trovare delle alternative. Mussolini ha chiamato linguisti e lessicologi. Si dichiarò guerra agli anglicismi, ai francesismi, ai germanismi e ai barbarismi. Circa 500 parole sono state vietate ed elencate. Ecco alcuni esempi:

Parole straniere vietate Lingua originale Parole italiane obbligatorie



brioche

piazza

champagne

mezzaluna

danzando

dessert

filmato

hotel

hockey

slalom

Alcool

cognac

hangar





Francese

Francese

Francese

Francese

Italiano

Francese

Italiano

Francese

Italiano

Norvegese

Arabo

Francese

Francese





brioscia

lombata

sciampagna

cornetto

sala di danze

fine di pasto

pellicola

albergo

discoteca su ghiaccio

obbligata

àlcole

cògnac

aviorimessa



In caso di reato, i colpevoli potevano essere imprigionati fino a sei mesi o multati fino a 5.000 lire, cioè qualche dollaro o qualche euro, ma all'epoca tale multa equivaleva ad almeno un giorno di lavoro. In cambio, il decreto legge del 16 marzo 1942, n. 720, imponeva di sostituire con parole italiane quelle in uso considerate indesiderabili. L'articolo 1 del decreto 720 specifica ciò che non è considerato un termine straniero:

Articolo 1



Ai fini della legge del 23 dicembre 1940-XIX, n. 2042, le parole latine o greche antiche o i loro derivati, così come i nomi e le abbreviazioni di invenzione, non sono considerati parole straniere, a meno che non siano derivati di parole straniere o si riferiscano per la loro apparente affinità con termini stranieri.



L'articolo 3 del decreto legge del 16 marzo 1942 descrive il ruolo dell'Accademia d'Italia nel determinare quali parole straniere sono "tollerate" in italiano:

Articolo 3 del decreto legge 16 marzo 1942



La Regia Accademia d'Italia, sentito il parere di un'apposita commissione da essa nominata, determina le parole straniere che possono essere considerate acquisite o tollerate per la lingua italiana; suggerisce inoltre termini italiani in sostituzione delle parole straniere più comunemente usate. Queste decisioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno o nel Bollettino Informativo dell'Accademia.



Spetta esclusivamente all'Accademia stessa, sentito il parere della commissione, decidere, su richiesta dei Ministeri interessati, in merito alle questioni tecniche e linguistiche, in merito all'applicazione della legge 23 dicembre 1940 -XIX, n. 2042. Le decisioni dell'Accademia devono essere vincolanti per l'amministrazione che ne ha fatto richiesta e devono essere pubblicate secondo le modalità previste dal comma precedente.



L'articolo 6 del decreto legge n. 720 prescrive la sostituzione della segnaletica stradale non conforme:

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 720 prescrive la sostituzione della segnaletica stradale non conforme: Articolo 6



Durante l'attuale stato di guerra, o fino ad un anno dopo la fine della guerra, è consentito rimuovere o sostituire i cartelloni pubblicitari non conformi alla legge e collocati lungo o in vista di autostrade, strade nazionali, provinciali o comunali al di fuori delle zone abitate; Tali traslochi o sostituzioni possono avvenire gradualmente, secondo le disposizioni che saranno comunicate dall'Amministrazione Autonoma sullo stato delle strade, delle autostrade nazionali o delle autostrade gestite dall'Amministrazione stessa o dal Ministero dei Lavori Pubblici per tutte le altre strade e autostrade.



- L'Accademia d'Italia

Benito Mussolini non poteva non fondare un'accademia per la tutela della lingua, della letteratura e delle arti italiane. Con il decreto legge del 7 gennaio 1926, n. 87 (decreto legge del 7 gennaio 1926, n. 87), Mussolini fondò l'Accademia d'Italia. Nel suo discorso inaugurale del 28 ottobre 1929, pose l'Accademia sotto il patrocinio dei "Travi" ("Littorio"):



Eccellenze, signore, signori! Sono fiero di aver fondato l'Accademia d'Italia: Sono certo che essa sarà all'altezza del suo compito nei secoli e nei millenni della nostra storia. L'Accademia d'Italia è stata ufficialmente inaugurata nel simbolo del Littorio e nome augusto del Re. [Eccellenze, Signore e Signori! Sono orgoglioso di aver fondato l'Accademia d'Italia: sono certo che sarà all'altezza del compito nei secoli e nei millenni della nostra storia. Sono felice di inaugurare ufficialmente l'Accademia d'Italia sotto il simbolo delle Travi e nel nome augusto del Re].



La missione dell'Accademia è stata descritta nell'articolo 2 dello Statuto ("Statuto"):



Articolo 2



L'Accademia d'Italia ha per iscopo di promovere e coordinare il movimento intellettuale italiano nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti, di conservarne puro il carattere nazionale, secondo il genio e le tradizioni della stirpe e di favorirne l'espansione e l'influsso oltre i confini dello Stato.

Articolo 2



[Lo scopo dell'Accademia Italiana è quello di promuovere e coordinare il movimento intellettuale italiano nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti, mantenendo puro il carattere nazionale, secondo il genio e le tradizioni della razza, e di promuoverne l'espansione e l'influenza oltre i confini dello Stato].



L'Accademia era composta da quattro categorie di quindici membri ciascuna: (1) scienze fisiche, (2) matematica e scienze naturali, (3) scienze morali e storiche, (4) letteratura e arti. Il "Premio Mussolini" è stato assegnato ogni anno a partire dal 1931 per ogni categoria. I presidenti dell'Accademia, tutti conservatori, furono ardenti difensori del fascismo e della correttezza del linguaggio: Tommaso Tittoni (1929-1930), Guglielmo Marconi (1930-1937), Gabriele d'Annunzio (1937-1938), Luigi Federzoni (1938-1943), Giovanni Gentile (1943-1944) e Giotto Dainelli (1944-1945). L'Accademia ha cessato la sua attività nel 1945.



7.3 Il ruolo dei media



Per sostenere le campagne di propaganda lessicografica, la stampa e la radio sono state incoraggiate a partecipare alla causa patriottica italiana. Così, il giornalista Paolo Monelli (1891-1984) scrisse una rubrica dal titolo "Una parola al giorno" (in inglese: "One word al giorno"), apparsa sulla Gazetta del Popolo (in inglese: "The People's Newspaper"), volta a purificare la lingua italiana dal suo esotismo (esotismi). Ogni giorno la Gazetta del Popolo sceglieva una parola straniera usata in italiano e dimostrava che quasi sempre esisteva una parola italiana equivalente e che poteva essere di maggiore utilità, ridicolizzando chi usava la parola straniera.



Per esempio, si è ritenuto inutile dire in italiano "abat-jour" come in francese piuttosto che paralume (che significa "paralume"), "affiche" o "cartello" come in francese piuttosto che manifesto (che significa "manifesto"), avviso (< fr. avis) o targa (che significa "targa"). Perché dire "apprendissaggio" (< fr. "apprendistato") piuttosto che la forma italiana tirocinio (che significa "tirocinio") o noviziato (che significa "apprendistato")? Paolo Monelli ha condannato la parola francese "atelier" usata in italiano al posto della "buona parola" studio o laboratorio. Ce n'erano decine di esempi di questo tipo. La raccolta di questi articoli nella Gazetta del Popolo è stata pubblicata nel 1933 con il titolo "Barbaro Dominio".



La politica linguistica del periodo mussoliniano rifletteva l'ideologia del regime fascista, che era ingegnosa nel favorire il principio della purificazione linguistica o del purismo e nel dare la caccia ai prestiti esteri. Questo periodo oscuro della storia italiana ha lasciato tracce profonde nel lessico odierno, poiché gran parte di esso proviene dall'epoca fascista. In questo senso, si può dire che il periodo fascista fu molto produttivo per stabilire gli attuali standard linguistici nel lessico.



- Radio



La radio, istituita come monopolio di Stato da una legge del 1927, divenne il veicolo di una sottocultura essenzialmente ricreativa, dove gli sketch e le canzoni italiane avevano un ruolo dominante, e di una propaganda mirata basata sui grandi temi dell'epoca, come le campagne per la nascita, la politica estera, la politica coloniale fascista, etc. La radio fu anche il veicolo per lo sviluppo di una nuova cultura, che sarebbe diventata il veicolo per lo sviluppo di una nuova cultura, che sarebbe diventata il veicolo per lo sviluppo di una nuova cultura.





I media radiofonici e cinematografici hanno svolto un ruolo importante nella diffusione della lingua nazionale. I leader fascisti erano molto preoccupati per la radio, che serviva come efficace mezzo di propaganda per il regime. Nel 1939, i giornalisti e linguisti Giulio Bertoni (18779-1942) e Francesco Amadeo Ugolini (1896-1954) scrissero il Prontuario di pronunzia e di ortografia; Questo lavoro doveva servire come standard per la pronuncia ufficiale dell'Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche, la società radiofonica statale fondata nel 1927, meglio conosciuta con l'acronimo EIAR.



Con l'avvento della radio, la lingua italiana ha cessato di essere una lingua scritta e letteraria per l'élite. La lingua italiana è stata diffusa tra la gente ed è diventata una lingua nazionale orale. La radio offriva un modello uniforme di pronuncia. Era anche un linguaggio nuovo, conciso ma spogliato, privo di termini accademici, obsoleti o ricercati. Per Bertoni e Ugolini la "questione della pronzia" si basava sulla pronuncia sia tosco-fiorentina che romana, che si chiamava "Asse linguistico Roma-Firenze", cioè l'asse Roma-Firenze.



Insieme a Mussolini, Roma era diventata la capitale e il centro principale della vita politica italiana; era la città di residenza di Mussolini e dei governanti fascisti. Quando la pronuncia romana non era considerata in linea con quella di Firenze, sorgevano due possibilità": o accettare il modello fiorentino come culla della lingua italiana letteraria, o accettare la decisione presa a Roma come capitale che ha forgiato la storia e la lingua del Paese. Giornalisti e linguisti G. Bertoni e F.A. Ugolini dovevano legittimare l'uso della "lingua toscana in bocca romana":

Noi proponiamo la pronunzia della capitale. [...] Siamo convinti che, mentre la pronunzia di Firenze ha per sé il passato, quella di Roma ha per sé l'avvenire. [Proponiamo la pronuncia della capitale. [...] Siamo convinti che, mentre la pronuncia di Firenze è il passato, quella di Roma è la pronuncia del futuro.]



Secondo l'ideologia ufficiale, la pronuncia toscana o fiorentina era presentata come "provinciale" in un'Italia ancora fortemente dialettale. Per questo motivo i responsabili della radio pubblica avevano il compito di propagare la "pronuncia romana coltivata" ("pronunzia romana colta"), nel senso che la "lingua di Roma" corrispondeva alla "lingua coltivata" (la "lingua colta") e non certo al dialetto romano. Bertoni e Ugolini hanno parlato di "la bella e calda pronunzia romana", cioè della bella e calda pronuncia romana, che si sarebbe diffusa dentro e fuori dall'Italia.



Con il sostegno dell'Accademia d'Italia, i corsi di lingua italiana sono stati tenuti alla radio pubblica: hanno insegnato la corretta pronuncia, le regole grammaticali, la punteggiatura e il vocabolario. Giulio Bertoni e F. Amadeo Ugolini ha svolto un ruolo essenziale in questa impresa. Nel 1939 fondarono la rivista Lingua Nostra, che riservava esplicitamente testi sugli aspetti normativi della lingua e testi sulla storia dell'italiano. La rivista ha presentato i dibattiti linguistici come una "battaglia" per l'istituzione della norma linguistica. In nome dell'unità nazionale della lingua italiana è stato necessario espellere gli elementi stranieri, compreso l'uso dei dialetti in situazioni formali e pubbliche.



Anche gli annunciatori alla radio e più tardi alla televisione hanno dovuto prendere lezioni di italiano per usare la corretta pronuncia senza influenza dialettale e, in molti casi, hanno dovuto iscriversi a lezioni private di fonetica e ortopedia. Tuttavia, la lingua italiana conteneva una grande varietà di pronunce regionali molto diverse; dichiarare "un'unica pronuncia italiana" portava necessariamente a giudizi di valore, poiché si stabiliva necessariamente una gerarchia tra le diverse pronunce. D'ora in poi la pronuncia di Roma ha avuto la precedenza su quella di Firenze. Tutti i discorsi di Benito Mussolini sono stati trasmessi alla radio e presentati come modelli linguistici a tutta la popolazione. Questi discorsi totalitari del Duce hanno portato nuove parole riprese dai giornalisti.



- L'influenza del cinema



L'avvento del cinema in Italia ha avuto un ruolo importante anche nella diffusione della lingua italiana. Secondo i dati dell'Istat, l'Istituto nazionale di statistica, i due terzi (64,9%) della popolazione tra le due guerre si recava regolarmente al cinema. La maggior parte dei film sono stati proiettati in italiano, raramente in veneziano, piemontese o napoletano, e ancora più raramente in lingua straniera. La lingua principale di diffusione era l'italiano nazionale con la pronuncia romanofiorentina. In questo senso, il cinema è certamente diventato un grande divulgatore dell'italiano standard. Il ruolo del cinema era tanto più importante perché all'epoca gran parte della popolazione adulta era ancora analfabeta e non aveva accesso alla stampa scritta e alle scuole.



Sotto il regime fascista, grazie all'avvento della radio e del cinema (poi della televisione), l'italiano ufficiale si fece sentire in tutte le parti d'Italia, e l'apprendimento obbligatorio dell'italiano nelle scuole contribuì anche a garantire la conoscenza della lingua. Alla fine della seconda guerra mondiale, tutti gli italiani erano stati messi in contatto con l'italiano ufficiale. Da quel momento in poi non fu più possibile per un cittadino negare l'esistenza e l'utilità dell'italiano, anche se prima della guerra appariva ancora come una seconda lingua importata. In realtà, la lingua ufficiale italiana è stata imposta in gran parte da Mussolini più che dall'amore del popolo per la letteratura fiorentina del passato. Tuttavia, mentre Mussolini riuscì a costringere molti dialettofoni ad abbandonare il loro discorso e parte della loro identità, non stabilì mai leggi sullo status dell'italiano. Non era necessario, bastava vietare altre lingue. Alla fine, il cinema e gli incontri di massa, così come gli eventi sportivi, sono stati efficaci strumenti di propaganda nella battaglia ideologica per promuovere l'Uomo nuovo, l'"uomo nuovo". Già nel 1923, una rigida censura del condizionamento della mente fu imposta e controllata personalmente dal Duce.



Per risolvere i problemi ricorrenti dell'Italia, Benito Mussolini era convinto che fosse necessario rieducare i cittadini da zero e costruire l'uomo nuovo. ...fascista. In opposizione all'uomo nuovo c'erano gli apolidi e coloro che imitavano gli americani, gli inglesi e i francesi caratterizzati da materialismo, edonismo, capitalismo senza scrupoli, egoismo, marxismo, cultura ebraica, musica jazz, tennis, ecc. Il cinema dell'epoca di Mussolini doveva esaltare la grandezza del passato italiano, la colonizzazione, la famiglia, il lavoro, il rispetto delle gerarchie sociali, il rifiuto del disordine, ecc., il tutto a vantaggio di un cinema di evasione non molto diverso alla fine dal modello hollywoodiano, denunciato però perché straniero.

8 La Repubblica Italiana (1946)

Nel luglio 1943, l'esercito italiano si trovò nell'impossibilità di resistere allo sbarco angloamericano in Sicilia. Nel frattempo, il re Vittorio Emanuele III fece arrestare Mussolini il 25 luglio 1943, ma i tedeschi lo liberarono nel settembre successivo. Mussolini proclamò poi la Repubblica Sociale Italiana (in italiano: Repubblica Sociale Italiana o RSI) nel nord Italia, che divenne un satellite della Germania. Vittorio Emanuele III lasciò Roma con i suoi ministri. Il regime di Mussolini riuscì a resistere fino all'aprile del 1945, quando gli Alleati si impadronirono del territorio.



1943 Nomi tedeschi Nomi francesi Nome francese Capitale Note

OZAK Zona operativa Adriatisches Küstenland Area operativa della costa adriatica Trieste Costituita dalla provincia di Lubiana nell'attuale Slovenia, dalla penisola istriana, dalla provincia del Friuli e dalla provincia di Gorizia.

OZAV Operationszone Alpenvorland Area operativa delle Prealpi Bözen-Bolzano Formata dall'Alto Adige, dal Trentino italiano e da piccole zone limitrofe dell'Italia nord-orientale.



L'avanzata alleata verso nord fu lunga e difficile: Napoli cadde il 1° ottobre 1943 e Roma solo il 4 giugno 1944. I tedeschi si arrendono il 29 aprile 1945. Il giorno prima Mussolini era stato giustiziato dai combattenti della resistenza italiana per ordine del leader comunista Walter Audisio. Il suo corpo e quello della sua amante (Clara Petacci) erano appesi per i piedi, i resti dondolanti come marionette a braccia aperte, ed esposti ai quolibet della folla in una piazza di Milano, Piazzale Loreto, fino all'intervento degli ufficiali alleati. Il colonnello americano Charles Poletti (1903-2002) ordinò immediatamente la fine della barbarie.



Dopo la morte di Mussolini, la Jugoslavia Titista (RSFJ) ha deciso di mettere in discussione l'appartenenza del Veneto giuliano e dell'Istria all'Italia. Tra il 1860 e il 1957 il confine orientale dell'Italia è stato cambiato sette volte, con tutti i problemi che si possono immaginare sia per le minoranze slovene che per quelle italiane.



Nel giugno 1946 un referendum mise fine alla monarchia in Italia. Il risultato finale del 18 giugno 1946 ha dato 12,7 milioni di voti alla Repubblica e 10,7 milioni di voti alla Monarchia, pari al 54,3% a favore della Monarchia; e ci sono stati 1,4 milioni di voti in bianco o non validi. La maggioranza delle circoscrizioni del nord ha votato per la Repubblica; la maggioranza delle circoscrizioni del sud ha votato per la monarchia. A causa del suo compiacimento per il regime fascista, la monarchia si era screditata tra la popolazione, che era così pronta a rinunciarvi, apparentemente senza molta nostalgia. Va sottolineato che, in ogni caso, il re non aveva esercitato alcun potere reale per una ventina d'anni e che, dopo la Liberazione, l'Italia ha vissuto sotto un regime repubblicano di fatto. Nel settembre 1943, Vittorio Emanuele III e il governo di Badoglio erano fuggiti da Roma e avevano raggiunto Brindisi nel sud Italia. Un mese prima del referendum, il 9 maggio 1946, Vittorio Emanuele III aveva abdicato in favore del principe ereditario (Umberto), meno compromesso del padre nell'ascesa al potere di Mussolini e nella collaborazione con le forze fasciste.



Con la proclamazione della Repubblica Italiana il 18 giugno, il governo pose fine al breve regno del re Umberto II, succeduto al padre dopo l'abdicazione di quest'ultimo. La famiglia reale dovette andare in esilio, il re ad Alessandria d'Egitto, la regina e i figli a Cascais in Portogallo. Il 1° gennaio 1948, al Re Vittorio Emanuele III, al suo successore Umberto II e al figlio di quest'ultimo, Vittorio Emanuele di Savoia, fu vietato il ritorno in Italia in virtù del secondo paragrafo della tredicesima disposizione transitoria della Costituzione della Repubblica Italiana: "Agli ex re di Casa Savoia, alle loro mogli e ai loro discendenti maschi è vietato l'ingresso e la residenza nel territorio nazionale".

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



XIII



1) I soci e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire cariche pubbliche o cariche elettive.



(2) Agli ex Re di Casa Savoia, alle loro mogli e ai loro discendenti maschi è vietato l'ingresso e il soggiorno sul territorio nazionale.



(3) I beni esistenti sul territorio nazionale degli ex re di Casa Savoia, delle loro mogli e dei loro discendenti maschi sono

trasferito allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali su tali beni avvenuti dopo il 2 giugno 1946 sono nulli.



Tuttavia, l'articolo unico della legge costituzionale n. 1 del 23 ottobre 2002, entrato in vigore il 10 novembre 2002, conteneva la seguente correzione: "I commi 1 e 2 della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione cessano di avere effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale". Tale disposizione ha abrogato i primi due paragrafi. I membri dell'ex famiglia reale di Casa Savoia sono stati quindi autorizzati a tornare in Italia.



8.1 La creazione di regioni autonome



Nel 1948, dopo la seconda guerra mondiale, furono create quattro regioni autonome a statuto speciale: Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Solo nel 1963 fu aggiunto il Friuli Venezia Giulia. Erano regioni in cui erano emerse forti tendenze autonomiste. Gli articoli 114 e 116 della Costituzione italiana hanno concesso questo status speciale alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta:

Articolo 114



1. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.



2. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono entità autonome con un proprio status, poteri e funzioni, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione.



3. Roma è la capitale della Repubblica. Il suo status è regolato dalla legge dello Stato.



Articolo 116



1. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Valle d'Aosta hanno forme e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi statuti speciali adottati dalla legge costituzionale.



2. La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle province autonome di Trento e Bolzano.



3. Le successive forme e condizioni particolari di autonomia relative alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e alle materie di cui al secondo comma dello stesso articolo, alle lettere l), n) e s), per quanto riguarda l'organizzazione della giustizia della pace, possono essere attribuite, con legge dello Stato, ad altre Regioni, su iniziativa della Regione interessata, previo parere degli enti locali, secondo i principi di cui all'articolo 119.



4. Tale legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei loro membri, sulla base di un accordo tra lo Stato e la Regione interessata.



Le pressioni politiche di Regno Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica avevano spinto l'Italia a proteggere le sue storiche minoranze tedesche e slovene. I leader italiani hanno anche dovuto promettere al governo francese che alla minoranza francofona della Valle d'Aosta sarebbe stato concesso uno status speciale. In altre parole, il prezzo da pagare per la conservazione della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e della provincia di Trieste è stata la tutela a lungo termine delle lingue di queste minoranze. Curiosamente, le lingue minoritarie parlate in Sardegna e in Sicilia non sono mai state negoziate.



Va inoltre ricordato che la Costituzione del 1947 è stata redatta all'indomani della seconda guerra mondiale, quando l'Italia aveva appena abbandonato una ventina d'anni di oppressione contro le sue minoranze linguistiche. I redattori di questa nuova Costituzione ritenevano che fosse necessario un sostegno ufficiale e costituzionale per le minoranze che avevano dovuto subire l'italianizzazione forzata. Questa percezione sembrava essere talmente radicata nelle loro menti che i redattori non hanno nemmeno ritenuto necessario inserire in questa costituzione un articolo sul carattere ufficiale della lingua italiana in Italia. Per quanto riguarda le minoranze, l'articolo 6 prevedeva che "la Repubblica protegge le minoranze linguistiche con misure adeguate". Resta da vedere come queste misure cosiddette "appropriate" vengono messe in pratica ("con apposite norme").



8.2 Ulteriore italianizzazione



Dopo il periodo fascista e la seconda guerra mondiale, l'Italia liberale ha perseguito una politica di italianizzazione più flessibile. Tuttavia, radio, giornali, scuole e televisione hanno continuato a svolgere il loro ruolo di standardizzazione linguistica, senza far scomparire i dialetti. Infatti, nel 1961, il 90% degli italiani era ancora bilingue, parlando il loro dialetto nativo e l'italiano ufficiale imparato in parte attraverso i media (stampa, radio, televisione e cinema) e in parte a scuola.



Va notato che solo il 5% circa degli italiani conosceva solo il proprio dialetto nativo, la maggior parte di loro era bilingue: utilizzavano sia la lingua nazionale che il proprio dialetto, che rimaneva un forte elemento di identità regionale (vedi mappa).



Dalla fine della prima guerra mondiale, la forte industrializzazione del Nord ha portato alla "meridionalizzazione" del Nord con l'arrivo di circa sei milioni di immigrati interni spinti dalla disoccupazione che ha devastato il Sud per quasi un secolo. Per quanto riguarda le minoranze storiche, i movimenti migratori spontanei tra il Sud e il Nord durante gli anni Cinquanta e Sessanta hanno completato l'opera di Minorizzazione di Mussolini, sebbene qualsiasi politica di spostamento autoritario delle popolazioni sia stata abbandonata dalla Repubblica.



Oggi i discendenti degli ex immigrati del Sud vivono in città del Nord come Milano, Torino, Genova e altre concentrazioni industriali del Nord. Nel 2000, il confine orientale dell'Italia era già fortemente italianizzato (più di tre quarti), la Valle d'Aosta era italianizzata per due terzi, mentre il Trentino-Alto Adige era italianizzato per tre quarti nelle città (Bolzano, Trento, Merano, ecc.), ma rimaneva massicciamente di lingua tedesca nelle campagne. Una costante sembra prendere forma: queste regioni di confine sono state tradizionalmente tra le principali roccaforti dell'estrema destra tra gli ultimi arrivati di lingua italiana, mentre i membri delle minoranze linguistiche sono diventati molto nazionalisti.



8.3 Organizzazioni linguistiche



L'Accademia della Crusca fu fondata nel 1583 a Firenze per la promozione e la difesa della Toscana fiorentina. Già allora l'Accademia si distingueva per l'impegno a mantenere la "purezza della lingua" ("la purezza della lingua"). I suoi fondatori, membri dell'Accademia fiorentina di Firenze, si erano posti il compito di distinguere e rimuovere le "impurità" della lingua: la parola "crusca" in italiano significa il residuo della molitura del grano, la "crusca", cioè il fiore fine della lingua. Si trattava quindi di dare il primato al fiorentino, la lingua scritta così come era stata plasmata dai grandi autori del Trecento, in particolare Dante, Petrarca e Boccaccio, considerati modelli di perfezione.



Ancora oggi l'Accademia della Crusca è un organismo di grande importanza per la formazione di specialisti nel campo della linguistica e della filologia italiana, per la diffusione della conoscenza della storia della lingua italiana e della sua evoluzione e per la collaborazione con le istituzioni straniere, il governo italiano e l'Unione Europea. Il primo dizionario dell'Accademia fu pubblicato nel 1612 con il titolo Vocabolario degli Accademici della Crusca, che ancora oggi è la legge. In Italia ci sono quindici accademici, sei dei quali devono risiedere a Firenze per garantire la gestione scientifica e amministrativa dell'Istituto. L'Accademia ha quindici corrispondenti italiani e quindici stranieri.



Il 18 gennaio 2001 è stato istituito il Centro di consulenza sulla lingua italiana contemporanea (Centro di consulenza sulla lingua italiana contemporanea: CLIC). La missione del CLIC è quella di studiare la lingua italiana contemporanea e di trasmettere i risultati delle sue ricerche al grande pubblico attraverso i media. Esiste anche un'associazione chiamata La Bella Lingua, che si propone soprattutto di proteggere l'italiano dall'"inquinamento linguistico" causato dall'intrusione degli anglicismi. Tuttavia, questa recente associazione, fondata nel giugno 2000, non ha finora intrapreso alcuna azione concreta.



8.4 Anglicismi in italiano



La vecchia avversione fascista per le lingue straniere oggi non esiste più in Italia. Con la lingua inglese è addirittura l'opposto. I prestiti dall'inglese sono così frequenti che a volte sono diventati difficili da integrare nella lingua italiana. L'espressione "parole straniere" è spesso usata per indicare parole straniere prese in prestito dall'italiano, che sono essenzialmente "anglicismi" o "americanismi". Solo a partire dal 2000 si stima che l'uso dei termini inglesi in italiano sia aumentato del 773 per cento, secondo un'indagine su un campione di 58 milioni di parole prodotte da aziende italiane realizzata da Agostini Associati.



Ecco alcuni esempi: leader, meeting, target, brain storming, display, cast, coupon, night club, jolly joker, hobby, background, cocktail, poker, poker, tennis, bookmaker, backup, designer, hard disk, mouse, on line, password, scanner, shopping, show, ecc. Naturalmente, tutte queste parole sono "italianisables", ma sono apparse per la prima volta in inglese. Gli esempi che seguono mostrano come sia possibile italianizzare i prestiti in inglese ("americanismi"):

Parola originale inglese Parola italiana proposta equivalente francese

directory

entra in

disco rigido

on line

password

software

hacker

designer

tempesta di cervelli

babysitter

pausa caffè

leader

riunione

sexy

mostra

biglietto

aggiornato

zoom



"indizio" / "repertorio"

"invio"

"disco rigido"

"in rete"

"parola d'ordine"

"programma

"pirata informatico"

"progettista / disegnatore

"tempesta di cervelli" (lit. "tempesta di cervelli")

"bambino" / "istitutrice"

"pausa caffè"

"capo" (litt. "capo")

"riunione"

"provocatorio" (lit. "provocante")

"spettacolo"

"biglietto"

"attuale" (lit. "in esecuzione")

"ingrandimento" (litt. "ingrandito")





indice / elenco

invio

disco rigido

online / in rete

parola in codice

software

hacker

designer / decoratore

brainstorming

babysitter

pausa caffè

leader o gestore

riunione

sexy

mostra

biglietto

alla moda

zoom



Questi sono solo alcuni esempi di parole molto di moda, ma dimostrano che la lingua italiana può adattarsi senza rinnegare se stessa.



8.5 L'italiano contemporaneo

Oggi l'italiano nazionale non può più essere ignorato dagli italiani. È diventato onnipresente nelle scuole, nei cartelloni pubblicitari, nella pubblicità, nei media, ecc. L'Italia ha cessato di essere un territorio rurale ed è diventata un paese industrializzato. Centinaia di dialetti locali non sono più adatti ai milioni di persone che oggi vivono in città dove si concentrano italiani di ogni provenienza geografica. In risposta a questa nuova realtà, è emerso l'italiano contemporaneo. Ma la lingua italiana nella sua forma fiorentina che si è sviluppata a partire dal XIV secolo non è più quella dantesca, perché non sarebbe più compresa dai parlanti italiani del XXI secolo. Non è più un linguaggio esclusivamente scritto, letterario e accademico. L'italiano contemporaneo si è molto evoluto dal XIV secolo in termini di fonetica, grammatica, sintassi e lessico. Il sito di Wikipedia ci offre il seguente esempio del toscano fiorentino, tratto dal Decamerone di Boccaccio, scritto tra il 1349 e il 1353:



Testo originale del XIV secolo Adattamento alla traduzione italiana contemporanea in francese

Ma già vicini al fiume pervenuti, gli venner prima che ad alcun vedute sopra la riva di quello ben dodici gru, le quali tutte in un piè dimoravano, si come quando dormono soglion fare. Per che egli prestamente mostratele a Currado, disse :



- Assai bene pote, Messer, vedere che iersera vi dissi il vero, che le gru non hanno se non una coscia e un piè, se voi riguardate a quelle colà stanno.

Ma quando già erano arrivati al fiume, gli capitò di vedere prima di ogni altro sulla riva ben dodici gru, che stavano tutte ritte su una zampa così come usano fare quando dormono; perciò egli le mostrò subito a Corrado e disse :



- Signore, se guardate quelle gru che stanno là, pote vedere chiaramente che ieri sera vi ho detto la verità, che le gru cioè hanno solo una coscia e una zampa.

Arrivando abbastanza vicino al ruscello, fu il primo a vederne una dozzina, tutti appoggiati su un piede, come fanno di solito quando dormono. Le mostrò immediatamente al suo padrone, dicendogli:



- Vede allora, signore, se quello che le ho detto ieri sera non è vero: guardi queste gru, e veda se hanno più di una gamba e una coscia.







Francese antico (XI secolo)



Por dieu amor et por del crestiien poeple et del cretiien poeple et nostre comun salvement, de cest jorn en avant, quan que Dieus saveir et podeir me donct, si salverai jo cest mien fredre Charlon...





Francese moderno



Per amore di Dio e per la salvezza comune del popolo cristiano e nostra, da oggi in poi, fino a quando Dio mi darà la conoscenza e il potere, sosterrò mio fratello Carlo.

Il testo originale fiorentino di Boccaccio è oggi praticamente incomprensibile per un italiano normalmente costituito. Bisogna essere molto istruiti per capire il Boccaccio nel testo originale, un po' come sarebbe per un francofono che legge un testo in francese antico (Sermenti di Strasburgo). Senza una traduzione, il francese antico sembra una lingua completamente diversa per un francofono. Se, inoltre, il testo a sinistra fosse parlato e pronunciato come poteva essere nel XIV secolo, sarebbero due lingue completamente diverse.



È il caso dell'italiano contemporaneo. I testi fiorentini del XIV o XV secolo richiedono oggi traduzioni in "lingua volgare". L'italiano contemporaneo è una varietà di lingua che non coincide in alcun modo con le varietà linguistiche parlate nel XV secolo. L'italiano ufficiale è un italiano più scolastico e burocratico (tribunali, ministeri, amministrazione, ecc.) dell'antico fiorentino.



- Varietà regionali



La lingua italiana, come la maggior parte delle altre lingue, non è però un sistema linguistico del tutto omogeneo; è caratterizzata da un gran numero di importanti varianti regionali. Oltre all'italiano standard, che è supervisionato da un organismo di standardizzazione come l'Accademia della Crusca, ci sono anche gli "italiani regionali", che sono reciprocamente intelligibili.

Tra questi vi sono l'italiano regionale del Nord, l'italiano regionale fiorentino, l'italiano regionale centrale (asse Ancona-Roma), l'italiano regionale meridionale, l'italiano siciliano e il sardo. Questi diversi italiani regionali hanno tutti la stessa base linguistica, quella dell'italiano standard, ma si differenziano per l'accento, la pronuncia e alcuni termini usati localmente, mentre la grammatica e la sintassi rimangono essenzialmente le stesse.



Le varianti regionali permettono una facile intercomprensione e danno anche la possibilità, soprattutto nella comunicazione orale, di individuare la provenienza geografica dei parlanti; l'italiano regionale è utilizzato sia dalla classe media che dalla borghesia e dagli intellettuali. Ma ciò che distingue l'italiano standard dall'italiano regionale è che il primo è rimasto scolastico e burocratico, mentre il secondo è rimasto un italiano più popolare.



Esiste una linea immaginaria chiamata "linea La Spezia-Rimini", che delimita due aree geografiche distinte: la regionale italiana del nord e la regionale italiana del centro e del sud. I colloqui nord, situati a nord dell'asse Spezia-Rimini, sono molto chiaramente caratterizzati in relazione ai colloqui più a sud. Tedesco, franco-provenzale, friulano, ladino, sloveno, provenzale e albanese non sono inclusi in questi colloqui regionali.



Secondo i dati ISTAT (Instituto nazionale di statistica) del 2006, i cittadini che parlano prevalentemente l'italiano in famiglia rappresentano il 45,5% della popolazione di età pari o superiore ai sei anni, ovvero 25 milioni su un totale di 51 milioni. La percentuale aumenta nelle comunicazioni con gli amici (48,9%) e ancor più con gli stranieri (72,8%). Questo significa anche che i dialetti telefonici possono essere numerosi quanto i parlanti italiani.



- La manutenzione dei dialetti



In Francia, la maggior parte delle "lingue regionali", precedentemente note come "patois", sono a rischio di estinzione o addirittura "in una situazione critica", secondo l'UNESCO. Questo è il caso della Spagna con le lingue regionali conosciute come "dialectos" o "modalidades regionali": asturiano, aragonese, andaluso, murciano, ecc. In Italia, molte di queste lingue, chiamate "dialetti", sono anch'esse a rischio di estinzione, ma altre sono ancora molto vive nonostante la concorrenza dell'italiano standard.



Infatti, la lingua italiana standard rimane una lingua "artificiale", in contrapposizione alla varietà "naturale", che vuole essere comune a tutti, ma che si differenzia da tutti i dialetti attualmente ancora in uso nella penisola. Tuttavia, la corrispondenza tra l'italiano standard e i dialetti come il piemontese, il lombardo, il veneziano, il romano, ecc. è chiaramente facile (vedi mappa). Questo significa che è facile imparare l'italiano standard quando si ha un dialetto italiano come lingua madre, almeno più facile che se si parte dal francese o dallo spagnolo. Tutte le varietà dialettali della penisola derivano dal latino, e il fatto che siano chiamate "lingua" o "dialetto" non cambia il grado della loro distanza o ciò che hanno in comune.

Articolo 1 (francese)



1. Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti.

2. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 1 (standard italiano)



Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.

2. Essi sono dotati di raion e di conoscenza e devono agire come un fronte unito per gli altri membri nello spirito di fraternità.

In piemontese



1. Tuij j'esser uman a nasso liber e uguaj an dignità e dirit.

2. Per han ëd rasonament e 'd cossienssa e a l'han da comportesse j'un con jotri an spirit ëd fradlanssa.

In lombarda



1. Tücc i vèss üman a i nàssen libere e cumpàgn en dignità e driss.

2. Lùur i hinn dutáa dë resün e cunscénza e duarìen agì l'ünn vèrss l'àlter 'n'ünn spirit dë fradelanssa".

In dialetto romano (Roma)



1. Tutte le crestiáne nascene lìbbere, parapuatte 'ndegnetát'e iùsse.

2. Tènene 'a rasciòne 'a rasciòne e 'a cuscénze, e ss'honne a ccumburtà l'une pe l'òtre acc acc acc accùme a ffráte". In veneziano



1. Tuti i èsari umani i nase łìbari e conpagni in dignità e diriti.

2. I xe dotai de raxon e de cosiensa e i ga da agir i uni coł 'altri inte'n spìrito de fradełansa.



È comprensibile che passare dal piemontese all'italiano standard sia più facile che, ad esempio, passare dal francese all'italiano per la grande vicinanza linguistica dei dialetti italiani. Questi dialetti, che sono di fatto lingue allo stesso modo dell'italiano standard, stanno certamente perdendo il loro uso a favore dell'italiano ufficiale, ma sono ancora utilizzati in situazioni e zone di prossimità (famiglia, amici, ecc.). Soprattutto, sono rimasti relativamente vivi nel Sud, e i politici che vogliono essere "vicini al popolo" non esitano ad usarli. Al Nord, per mantenere viva questa lingua, vengono date lezioni di dialetto ai bambini.



Tabella 1 - Tipo di discorso solitamente utilizzato a casa

Tipo di lingua 1987-1988 1995 2000

Solo o prevalentemente italiano 41,5% 44,4% 44,1

Solo o principalmente il dialetto 32,0% 23,8% 19,1

Dialetto e italiano 24,9% 28,3% 32,9

Un'altra lingua 0,6% 1,5% 3,0

Altre lingue non quotate 1,1% 2,0% 0,9% Altre lingue non quotate 1,1% 2,0% 0,9

Totale (ISTAT, 2007) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Totale (ISTAT, 2007)

Secondo i dati statistici dell'ISTAT (Istituto nazionale di statistica, 2007), la tabella 1 mostra che tra il 1987-1988 e il 2000 l'italiano ha guadagnato popolarità come lingua usata in casa o in famiglia, passando dal 41,5% al 44,1%, mentre il dialetto, usato esclusivamente o principalmente, ha perso significativamente, passando dal 32% al 19%. Il calo è notevole, ma resta il fatto che se il 19,1% dei parlanti usa il dialetto soprattutto in casa e il 32,9% usa entrambe le lingue, ciò significa che il 52% degli italiani usa il dialetto in casa.



- L'età come fattore di occupazione



L'età degli altoparlanti è un fattore importante nell'uso del dialetto rispetto all'italiano standard. Le perdite per uno sono guadagni per l'altro, come in una nave comunicante. La tabella 2 qui sotto (dati ISTAT) conferma questa tendenza. L'uso del dialetto aumenta con l'età. A casa, la percentuale di chi usa l'italiano varia dal 58,4% per chi ha 6-24 anni al 30,3% per chi ha più di 65 anni. Al contrario, l'uso esclusivo del dialetto aumenta con l'età, passando da una percentuale molto bassa di giovani che parlano solo il dialetto a casa (8,1% tra i 6-24 anni) al 32,2% per chi ha più di 65 anni. Le differenze generazionali nel bilinguismo sono meno marcate; l'uso misto di italiano e dialetto in famiglia aumenta fino all'età di 64 anni, poi diminuisce nelle generazioni più anziane a favore dell'uso esclusivo del dialetto. Attualmente i dialetti sono molto meno praticati dai bambini e dagli adolescenti, poiché i genitori li trasmettono sempre meno.



Tabella 2 - Tipo di discorso solitamente utilizzato per fascia d'età

Tipo di lingua 6-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni oltre 65 anni Totale

IN FAMIGLIA

Solo o prevalentemente italiano 58,4% 48,4% 48,4% 51,3% 51,3% 44,8% 39,1% 30,3% 45,5

Solo o principalmente il dialetto 8,1% 10,1% 10,1% 9,8% 14,3% 19,1% 32,2% 16,0

Dialetto e italiano 26,9% 31,9% 31,9% 31,5% 35,5% 37,9% 33,6% 32,4

Altra lingua (ISTAT 2007) 5,3% 8,4% 6,2% 6,2% 4,6% 3,3% 3,1% 5,1



Tuttavia, i dialetti sono ancora conosciuti dalla maggior parte della popolazione in misura variabile, a seconda dell'età, o dell'uso quotidiano sia del dialetto che dell'italiano.



- Differenze regionali



Secondo i dati ISTAT (Tabella 3), uno dei fattori più importanti nell'uso dell'italiano e del dialetto è la regione di residenza degli individui. La tabella 3 ci dice che la media nazionale per i parlanti per i quali l'italiano è parlato esclusivamente o prevalentemente in italiano è del 45,5%, contro il 16% per il dialetto. A seconda che risiedano al Nord o al Sud, le differenze possono essere significative. Così, l'uso principale o esclusivo dell'italiano è più diffuso nel Centro e nel Nord-Ovest nei tre contesti di comunicazione analizzati (a casa o in famiglia, tra amici e con gli stranieri). In particolare, l'italiano è parlato principalmente in casa dal 63,6% degli abitanti del Centro contro il 28,3% per chi vive al Sud e il 32,8% per chi vive nelle Isole. Le regioni in cui la percentuale di parlanti che parlano prevalentemente italiano è più elevata sono la Toscana (83,9%), la Liguria (68,5%), il Lazio (60,7%) e il Piemonte (59,3%), La Lombardia (57,6 %) e l'Emilia-Romagna (55,0 %), mentre i meno italiani sono la Calabria (20,4 %), il Veneto (23,6 %), la Campania (25,5 %) e la Sicilia (26,2 %); la Provincia Autonoma di Bolzano, la cui popolazione è per il 69% di lingua tedesca, parla prevalentemente italiano (25,2%).



Tabella 3 - Parlato normale usato in casa per regione

Solo territorio (2006) o

principalmente solo italiano o

principalmente italiano e dialetto di altre lingue

1 Piemonte 59,3% 9,8% 25,4% 4,9

2 Valle d'Aosta 53,9% 9,3% 24,5% 11,3

3 Lombardia 57,6% 9,1% 26,6% 5,7% Lombardia 57,6% 9,1% 26,6% 5,7

4 Trentino-Alto Adige(1) 27,8% 20,4% 15,1% 34,6

4a Bolzano 25,2% 1,5% 4,1% 65,5% 4a Bolzano 25,2% 1,5% 4,1% 65,5% 4a Bolzano 25,2% 1,5% 4,1% 65,5% 4a Bolzano 25,2% 1,5% 4,1% 65,5% 4a Bolzano 25,2% 1,5% 4,1% 65,5% 4a Bolzano 25,2% 1,5% 4,1% 65,5% 4a Bolzano 25,2% 1,5% 4,1% 4,1% 65,5% 4a Bolzano 25,2% 1,5% 4,1% 65,5% 4a Bolzano 25,2% 1,5% 4,1% 4,1% 65,5% 4a Bolzano 25,2% 1,5% 4,1% 65,5% 4a Bolzano 25,2% 1,5% 4,1% 4,1% 4a Bolzano 25,2% 1,5% 4,1% 4,1% 4,1% 65,5

4b Trento 30,4% 38,5% 25,6% 5,0

5 Veneto 23,6% 38,9% 31,0% 6,0

6 Friuli-Venezia Giulia 35,6% 10,7% 20,9% 30,9% Friuli-Venezia Giulia 35,6% 10,7% 20,9% 30,9

7 Liguria 68,5% 8,3% 17,6% 5,2

8 Emilia-Romagna 55,0% 10,5% 28,3% 5,5

9 Toscana 83,9% 2,8% 8,8% 4,0

10 Umbria 41,0% 14,9% 37,7% 5,4

11 Marche 38,0% 13,9% 13,9% 42,2% 5,6% 11 Marche 38,0% 13,9% 13,9% 42,2% 5,6% 11 Marche 38,0% 13,9% 42,2% 5,6% 11 Marche 38,0% 13,9% 42,2% 5,6

12 Lazio 60,7% 6,6% 28,4% 3,1

13 Abruzzo 37,1% 20,7% 38,3% 2,6

14 Molise 31,6% 24,2% 42,3% 1,1% 14 Molise 31,6% 24,2% 42,3% 1,1

15 Campania 25,5% 24,1% 48,1% 1,1

16 Puglia 33,0% 17,3% 47,9% 0,9

17 Basilicata 27,4% 27,4% 29,8% 41,2% 0,9

18 Calabria 20,4% 31,3% 43,1% 1,5

19 Sicilia 26,2% 25,5% 46,2% 1,2

20 Sardegna 52,5% 1,9% 29,3% 14,7

Italia (ISTAT, 2007) 45,5% 16,0% 32,5% 5,1% Italia (ISTAT, 2007) 45,5% 16,0% 32,5% 5,1% Italia (ISTAT, 2007) 45,5% 16,0% 32,5% 5,1% Italia (ISTAT, 2007) 45,5% 16,0% 32,5% 5,1% Italia (ISTAT, 2007) 45,5% 16,0% 32,5% 5,1% Italia (ISTAT, 2007) 45,5% 16,0% 32,5% 5,1% Italia (ISTAT, 2007) 45,5% 16,0% 32,5% 5,1% Italia (ISTAT, 2007) 45,5% 16,0% 32,5% 5,1% Italia (ISTAT, 2007) 45,5% 16,0% 32,5% 5,1% Italia (ISTAT, 2007) 45,5% 16,0% 32,5% 5,5% 5,1% Italia (ISTAT, 2007)





(1 ) Il Trentino-Alto Adige comprende due province autonome: il Trentino (Trento) e Bolzano/Bozen.







D'altra parte, le regioni in cui il dialetto è più parlato come lingua esclusiva o principale in patria sono: il Veneto (38,9%), la provincia di Bolzano (38,5%), la Calabria (31,3%), la Basilicata (29,8%) e la Sicilia (25,5%). Rispetto all'indagine condotta dall'ISTAT nel 2000 sull'aumento dell'uso esclusivo o principale dell'italiano in casa, vanno citati l'Abruzzo (dal 29,4 % del 2000 al 37,1 % del 2006), la Sardegna (dal 46,4 % al 52,5 %) e la Campania (dal 21,5 % al 25,5 %).



Se aggiungiamo gli altoparlanti dell'uso esclusivo o principale del dialetto e l'uso alternato dell'italiano e del dialetto (vedi Tabella 4), possiamo notare che l'uso del dialetto è molto frequente nelle regioni meridionali: 74,4 % in Calabria, 72,2 % in Campania, 71,7 % in Sicilia, 71,0 % in Basilicata, 66,5 % in Molise, 65,2 % in Puglia, 59,0 % in Abruzzo e 56,1 % nelle Marche. Nel Centro ci sono solo due regioni: le Marche con il 56,1 % e l'Umbria con il 52,6 %. Nel Nord, il Veneto (69,9%) e la Provincia Autonoma di Trento (64,1%) sono gli unici territori in cui l'uso principale, ma non esclusivo, del dialetto è diffuso in patria. Di conseguenza, le altre regioni hanno pochi dialetti: Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Lazio, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria e Toscana.



Nella provincia di Bolzano, il basso tasso di utilizzo del dialetto si spiega con il fatto che il 69% della popolazione parla una lingua germanica, l'altoatesino, per cui qualsiasi dialetto italiano è praticamente sconosciuto.



Va notato, tuttavia, che alcuni dialetti italiani sono in costante declino: piemontese (Piemonte), franco-provenzale (Valle d'Aosta), lombardo (Lombardia), ligure (Liguria), emiliano-romagnolo (Emilia-Romagna), fiorentino (Toscana), romano (Lazio), campidanese e gallurese (Sardegna).



- Il futuro dei dialetti in Italia



Come si può vedere, l'uso dei dialetti differisce da regione a regione. In alcune regioni il dialetto non è mai scomparso, in altre è a rischio di estinzione (Toscana e Liguria). Per la maggior parte dei dialetti, la lingua madre è utile come mezzo di identificazione sociale e culturale. È considerata la massima espressione della cultura popolare.



Per la presenza di lingue regionali (dialetti), l'italiano è considerato la lingua madre solo di circa 30 milioni di italiani, ovvero il 51% della popolazione. Anche se il bilinguismo dialetto-italiano è parlato da almeno l'85% degli italiani, ciò non impedisce in alcun modo alla popolazione, soprattutto nel Sud e nel Veneto, di rimanere molto legata alla propria lingua regionale. Attualmente, stiamo assistendo a molti tentativi di riabilitazione dei dialetti italiani, che sono "lingue" realmente popolari e a lungo oppresse, in contrapposizione all'italiano standard, percepito da alcuni come la lingua dell'"oppressione borghese". Per lo Stato italiano i dialetti non sono considerati lingue minoritarie, ma varianti dell'italiano standard, mentre storicamente sono dialetti del latino, come l'italiano, il francese, lo spagnolo, il catalano, il portoghese, il franco-provenzale, ecc.



- Lingue minoritarie



Riassumiamo quanto sopra ricordando che in Italia le minoranze linguistiche parlano francese (Valle d'Aosta), occitano (Piemonte e Liguria), franco-provenzale (Valle d'Aosta e Piemonte), tedesco e sue varianti (Bolzano e Udine), Sloveno (Friuli-Venezia Giulia), ladino (Trentino-Alto Adige e Veneto), friulano (Friuli-Venezia Giulia), albanese (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), croato (Molise), greco (Puglia e Calabria), sardo e catalano (Sardegna). Si tratta delle dodici minoranze storiche riconosciute dalla legge italiana, alcune delle quali sono presenti sul territorio da diversi secoli.



Lo Stato italiano ha adottato diverse leggi linguistiche e ha cercato di adattarle alle situazioni regionali. L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, riconosce dodici minoranze linguistiche storiche:

Articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482



In conformità all'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dalle organizzazioni europee e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, germaniche, greche, slovene e croate, nonché di quelle che parlano francese, franco-provenzale, friulano, ladino, occitano e sardo.



Inoltre, lo Stato italiano ha firmato (1° febbraio 1995), ratificato (3 novembre 1997) e messo in vigore (1° marzo 1998) la Convenzione quadro dell'Unione Europea per la protezione delle minoranze nazionali, escludendo però due grandi regioni autonome: la Sardegna e la Sicilia. Come la Francia, l'Italia non ha mai ratificato la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Bisogna riconoscere che l'Italia, negli ultimi anni, ha compiuto sforzi significativi per migliorare la sorte delle sue minoranze linguistiche. Lo Stato italiano sta infatti iniziando ad attuare una politica linguistica più completa e metodica, anche se si tratta di una tutela ad hoc limitata ad alcuni settori. A parte il tedesco nella Provincia Autonoma di Bolzano e il friulano nel Friuli-Venezia Giulia, tutte queste lingue minoritarie sono a rischio di estinzione. Dobbiamo quindi ammettere che la legislazione vigente non è sufficiente ad impedirne l'assimilazione all'italiano standard.



- La riforma costituzionale interrotta



Nel dicembre 2016 il governo italiano ha proposto una riforma costituzionale attraverso un referendum. In particolare, ha proposto di ridurre i poteri del Senato e di abolire le province. Il Senato sarebbe ridotto da 355 senatori a 100 e non sarebbe più in grado di far cadere il governo. Le 110 province sarebbero scomparse e i governi delle 20 regioni del Paese sarebbero scomparsi. Infine, il sistema proporzionale sarebbe stato abbandonato e la Camera dei Comuni sarebbe stata eletta a maggioranza. Va detto che il sistema proporzionale e la separazione dei poteri tra il Senato e la Camera dei Comuni hanno reso il Paese molto instabile. In 68 anni l'Italia ha avuto 60 governi diversi.



Gli italiani hanno votato con un'affluenza alle urne del 65% (68,73% per i seggi in Italia), con oltre il 59,1% che ha respinto la legge adottata dal Parlamento, secondo la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione. Se gli elettori avessero risposto affermativamente al referendum, questa sarebbe stata la più importante riforma costituzionale intrapresa in Italia dalla caduta della monarchia.



- La federalizzazione dell'Italia



A partire dagli anni Ottanta è emerso un nuovo fenomeno politico in un contesto di negazione dell'identità territoriale. Per contrastare la centralizzazione del potere a Roma, nel Nord Italia si sono formati e moltiplicati i partiti regionalisti, tra cui le "Leghe". Queste formazioni politiche facevano esplicito riferimento a un contesto regionalista, cioè a un territorio, a un'etnia e a un'ideologia che propugnava una riforma istituzionale basata sul federalismo, un'Italia federalizzata. Di seguito sono riportate alcune di queste "liste territoriali" le cui aspirazioni politiche possono variare enormemente:



- l'Unione valdostana per la Valle d'Aosta;

- i friulanisti del Friuli Venezia Giulia;

- la lista Süd-Tirol;

- il Movimento autonomista occitano in Piemonte;

- il Moviment Autonomista Piemonteis;

- l'Unione del popolo veneto per il Veneto;

- il Südtiroler Volkspartei per il Trentino-Alto Adige;

- il Partito Autonomista Trentino Tirolese.



Tra questi partiti con un'ideologia politica molto localizzata, ci sono diverse "leghe" che si sono progressivamente federate nella Lega Nord, fondata nel 1991 da Umberto Bossi. Questo senatore è stato a capo del partito fino ad aprile 2012; nel 2017 sarà condannato a due anni e tre mesi di carcere per appropriazione indebita. Nei suoi primi tempi, la Lega Nord chiedeva l'indipendenza della Padania, una regione immaginaria corrispondente alla pianura padana e comprendente il Piemonte (1), la Lombardia (3), il Friuli-Venezia Giulia (6), la Valle d'Aosta (1), il Trentino (4), il Veneto (5) e l'Emilia-Romagna (8).



Il crollo di questi due partiti tradizionali alla fine degli anni Novanta - il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana - ha creato uno spazio vuoto sulla scena politica italiana, favorendo la Lega Nord. Gradualmente, i sostenitori della Lega hanno trasformato il loro discorso politico di minoranza in una forza politica capace di vincere importanti mandati elettorali, essendo stati rappresentati tre volte in un governo di coalizione nazionale guidato da Silvio Berlusconi. Il programma politico della Lega è quello di sostenere la trasformazione dell'Italia in uno Stato federale con una condivisione fiscale per macro-regioni più autonome.



Nell'aprile 2018, una coalizione unica nel suo genere ha guidato l'Italia: il Movimento delle Cinque Stelle (M5S) e l'ELEC hanno concluso un accordo per governare il Paese. L'accordo è stato raggiunto dopo oltre due mesi di trattative a seguito delle elezioni parlamentari, in cui entrambe le parti avevano ottenuto rispettivamente il 32% e il 17% dei voti. Ma il principio da mantenere è che i regionalisti vogliono liberare il loro territorio dall'egemonia vorace e soffocante del governo centralista di Roma attraverso l'autonomia. Sarebbe una questione di sopravvivenza etnica, culturale ed economica. La Lega Nord sta usando i pregiudizi comuni per trasformarli in una frattura etnica: per esempio, gli italiani del sud sono percepiti come pigri dagli italiani del nord.



Dalla sua elezione a capo della Lega Nord nel 2012, il leader Matteo Salvini è riuscito a imporre la sua ideologia di destra. Piuttosto che concentrare tutti i suoi attacchi allo Stato centrale e "rubare Roma", intende radunare tutto il Paese alla sua causa. L'indipendenza e l'autonomia della Padania hanno lasciato il posto alla guerra contro l'invasione del sud da parte di rom, africani, marocchini, musulmani, ecc. Il leader Salvini insiste infatti su ciò che oggi rischia di danneggiare la "nazione italiana" e la sua identità etno-nazionale: l'Islam, l'insicurezza e la crisi dei rifugiati che dal 2007 colpisce il Sud Italia. I sostenitori di ELEC diffondono un vocabolario come "clandestina", "invasione", "terrorismo", ecc., parole che fanno eco all'ascesa dell'estrema destra in tutta Europa. I temi dell'identità sono privilegiati.



Nelle regioni autonome, l'ELEC favorisce l'impianto dei "dialetti" e delle lingue locali nelle scuole perché è un aspetto della cultura popolare da salvaguardare. Sembra quindi essenziale collegare le scuole al loro territorio e mantenere viva la memoria delle tradizioni locali. Inoltre, l'uso estensivo delle lingue locali (franco-provenzale, ladino, piemontese, sardo, sardo, friulano, austro-bavarese, ecc. In questo modo, la Lega si è schierata risolutamente con le posizioni del Fronte Nazionale in Francia. Presentandosi apertamente xenofobo, sostiene che l'accoglienza e la tolleranza sono una forma di suicidio, credendo che l'immigrazione clandestina sia responsabile del "confronto sociale". La priorità politica è quella di attirare i voti degli italiani per combattere l'immigrazione "in difesa della razza bianca".



I militanti legisti ("militanti leghisti") hanno messo in moto moto motovedette notturne dotate di torce, chiamate i "Volontari Verdi", i Volontari Verdi (il verde è il colore della Lega), per sensibilizzare la popolazione locale sui pericoli dell'invasione straniera, con slogan come : "Ferma l'invasione", "nessun ladri rom nel nostro quartiere", "non vogliamo il Corano nelle scuole", "Allah è grande e il Kalashnikov è il suo profeta", ecc. Gli attivisti del passato non si vedono come razzisti, perché nella loro prospettiva, l'arrivo massiccio degli immigrati è visto come una minaccia all'"identità" delle popolazioni che li accolgono, ma anche come uno sradicamento per coloro che hanno lasciato la loro terra natale.



Certo, è difficile credere che le scuole riducano le ore di italiano per ammettere anche solo "un'ora di dialetto". Per la maggior parte degli italiani, questo sarebbe visto come un passo indietro invece che in avanti. Non è solo una questione di lingua, ma di cultura da trasformare a livello nazionale. Infatti, è quasi impossibile insegnare i dialetti o le lingue locali nelle scuole per vari motivi: scarsa conoscenza dei dialetti da parte degli insegnanti, mancanza di disponibilità, difficoltà nell'insegnare i dialetti agli alunni stranieri, assoluta mancanza di grammatiche valide per tutti i dialetti del territorio nazionale, ecc. D'altra parte, le scuole situate in alcune regioni autonome (Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia), potrebbero, sull'esempio della Valle d'Aosta per il francese e della provincia di Bolzano per il tedesco, concedere un posto all'insegnamento bilingue (sardo-italiano, friulano-italiano, ladino-italiano, siciliano-italiano).



La lingua italiana, la lingua del Dolce Stil Novo (la lingua del "New Soft Style"), ha avuto una storia movimentata con i suoi alti e bassi. Finché l'Italia era politicamente frammentata in molti Stati, le lingue rappresentavano un intero mosaico. Solo con la creazione del Regno d'Italia nel 1861 è emersa la possibilità di un'unità linguistica nella penisola. Ma questa unità ha cominciato a prendere forma dopo la prima guerra mondiale, quando il regime fascista ha applicato una politica linguistica autoritaria, affidandosi alla scuola dell'obbligo e ai media della stampa, della radio e del cinema. Da allora l'italianizzazione è diventata inevitabile. Da allora ha continuato senza sosta, ma necessariamente a spese dei dialetti e delle lingue minoritarie.



Si dice spesso che la lingua italiana si è imposta in modo diverso rispetto alla Francia, cioè senza interventi politici, come nel caso dell'ordinanza di Villers-Cotterêts (1539) di Francesco I. La lingua italiana avrebbe dovuto espandersi solo grazie alla letteratura fiorentina del XIV secolo. Senza che sia necessario negare questa influenza, la storia della lingua italiana ci obbliga a vedere la realtà in modo diverso. Dalla creazione del Regno d'Italia nel 1861, ci sono stati molti interventi politici per favorire l'italiano standard nell'amministrazione, nella giustizia e nella scuola. Dopo la prima guerra mondiale, i fascisti resero l'italiano indispensabile e lo normalizzarono a tal punto da renderlo irriconoscibile rispetto alla lingua dantesca, che era di per sé normale perché una lingua non può rimanere un pezzo da museo o una mummia. Insomma, gli interventi politici durante il regime fascista sono stati maggiori di tutti quelli dei quattro secoli precedenti. Poi, in modo più flessibile, ma altrettanto efficace, la Repubblica ha perseguito l'italianizzazione della penisola con il successo che conosciamo. Come disse il maresciallo francese Hubert Lyautey (1854-1934): "Una lingua è un dialetto con un esercito, una marina e un'aviazione". Il dialettologo italiano Hugo Vignuzzi ha detto: "Une lingua è un dialetto che ha fatto carriere", il che significa che una lingua è un dialetto che ha fatto carriera. In altre parole, per raggiungere lo status di "lingua", un idioma deve essere sostenuto da strumenti potenti, che non siano linguistici, ma politici, economici e culturali. Per potersi mantenere, un linguaggio deve essere lo strumento privilegiato in cui si fanno e si mantengono i rapporti tra i cittadini e le autorità pubbliche. L'italiano non fa eccezione alla regola. Intorno all'800 a.C., molto prima dell'arrivo dei Romani, la costa occidentale dell'attuale Italia e la Corsica ospitavano popolazioni etrusche dell'Asia Minore. Tra l'VIII e il VII secolo a.C. i greci si insediarono nella parte meridionale della penisola italiana, oltre che in Sicilia e in Sardegna. Allo stesso tempo, molti popoli italiani di origine indoeuropea abitavano gran parte della penisola. Nel IV secolo a.C., la parte settentrionale della penisola fu invasa dai popoli celtici. In breve, tra il 1000 e il 500 a.C., l'Italia era abitata da quattro diversi tipi di popolazioni indigene:1) gli Etruschi in Toscana;2) i Greci nel sud della penisola, in Sicilia e in Sardegna;3) Etnie italiche di origine indoeuropea: nel Lazio e nei dintorni di Roma, gli Umbri, i Latini e i Sabini; sulla costa orientale, i Faliscoes, i Volsci, gli Eschi e i Picanes; nel sud, i Lapigees, i Messapi, i Lucani e i Brutti; in Sicilia, i Siculi, i Morgentes, i Sicanes e i Flimes;4) i Celti di origine indoeuropea del Nord: i Boïens, i Lingons, i Senons, i Cenomani, gli Insubri, i Salass, i Taurini, i Comaschi, gli Orobi, ecc.C'erano anche i Fenici, ma avevano lasciato il Vicino Oriente ed erano emigrati nelle isole di Cipro, Sicilia e Sardegna; non erano nativi come gli Etruschi, i Latini e altri popoli italici. Molti degli insediamenti fenici si svilupparono in piccole città, mentre anche i coloni greci vi si erano stabiliti, fenici e greci che vivevano insieme in queste città.1.1 Le lingue italicheTutte queste persone parlavano lingue diverse. Gli Etruschi utilizzavano una lingua pre-indoeuropea, che si sarebbe evoluta in modo autonomo rispetto alla sua area di origine in Asia Minore. Alcuni linguisti ritengono che l'etrusco non fosse una lingua indoeuropea; in realtà, non ne conosciamo ancora l'origine. Tutto ciò che sappiamo per certo è che non è in alcun modo legato alle lingue indoeuropee conosciute. Per quanto riguarda i Fenici, essi usavano una lingua semitica, il fenicio, che è abbastanza vicina all'ebraico attuale. Dobbiamo ai Fenici la scoperta dell'alfabeto greco (e latino). I Greci, dal canto loro, fondarono colonie in Sicilia già nell'VIII secolo a.C.; parlavano varie varietà di lingue greche, tra cui lo ionico, il peloponneso, l'eubeo, il rodiano, il corinzio, il megarano, ecc.Le lingue cosiddette corsivizzate corrispondono in realtà a una classificazione strettamente geografica o territoriale, per nulla genetica. Queste lingue erano parlate prima dell'arrivo dei romani nella penisola italica. Le uniche informazioni che abbiamo su di loro provengono principalmente da fonti greche e romane, in particolare dalle iscrizioni. Ad esempio, fu lo storico greco Erodoto (484 e 421 a.C.) a credere che gli Etruschi provenissero dall'Asia Minore (Lidia), cacciati dalla carestia nel XIII secolo a.C..In molti casi, le lingue parlate in quest'epoca lontana erano relativamente vicine tra loro. Di fronte al latino, non riuscirono a resistere e si estinsero rapidamente. L'eccezione sembra essere osque, la lingua dei Sanniti, ancora in uso a Pompei al tempo della grande eruzione del Vesuvio del 79 d.C.. I periodi di bilinguismo hanno permesso a queste lingue vicine di svolgere un ruolo nella costituzione del latino classico.Umbri, Piceni, Falisco (a nord di Roma) e Vulcano sono scomparsi molto presto a causa della loro vicinanza geografica con il latino romano.Il messapico era parlato in Puglia e poteva essere imparentato con l'illirico. Il venereo era in uso sulle rive settentrionali dell'Adriatico. Il retico era ampiamente praticato nelle Alpi, ma anche nelle regioni corrispondenti oggi al Piemonte, alla Lombardia e al Veneto. La Liguria è stata utilizzata sulla costa genovese e sulla Costa Azzurra.Il latino, naturalmente, non deve essere omesso. Questa lingua, che sarebbe diventata italiana, era in origine una piccola varietà che faceva parte di un gruppo più ampio, il gruppo corsivo. Si distingue tra il latino primitivo e il latino classico.Nel V secolo a.C. gli abitanti della penisola italiana parlavano in totale una quarantina di lingue e non avevano certo un senso di identità comune. La diversità e la frammentazione politica e linguistica erano, come ovunque in Europa, la regola.1,2 Espansione romanaFurono gli Etruschi a fondare Roma nel 753 a.C. con una coalizione di Romani e Sabini. Roma era quindi originariamente una città etrusca, come Caeré, Véies, Clusium, Populonia, Tarquinia, Volterra, ecc. I Romani occupavano solo poco più di un decimo della penisola; era un piccolo centro del Lazio sotto la dominazione etrusca. Dai primi anni dopo la fondazione di Roma, Etruschi e Romani si combatterono tra loro fino alla fine della conquista romana dell'Etruria nel 264 a.C. Gli Etruschi e i Romani furono in guerra tra loro fino alla fine della conquista romana dell'Etruria nel 264 a.C. Gli Etruschi dovettero combattere tra loro nei primi anni dopo la fondazione di Roma.Per due secoli i Romani hanno combattuto non solo gli Etruschi, ma anche i Volsci, i Sanniti, i Sabini, i Falisco, gli Eschimesi, i Celti, i Greci, ecc. Durante il regno di Augusto (27-14 a.C.), l'Italia fu unificata e romanizzata... nella violenza.I Romani fondarono colonie in tutta Italia dopo essere usciti vittoriosi dalle interminabili guerre del Lazio. Ma le ambizioni di Roma stavano per espandersi ancora di più.Infatti, dopo 800 anni di guerre, Roma riuscì a soggiogare, oltre alla penisola italiana, anche la Corsica (Corsica), la Sardegna (Sardegna) e la Sicilia (Sicilia). Tra il 200 e il 146, Roma aveva acquisito la Spagna (Hispania), la Lusitania (Lusitania), la costa adriatica (Pannonia, Dalmazia, Tracia, Moesia), la Tunisia allora chiamata Africa (tutto il Nord Africa), la Grecia (Grecia), la Macedonia (Macedonia) e la Turchia chiamata Asia. Poi, nel giro di pochi anni, i Romani acquisirono la Siria (Siria) nel 64, Cipro (Cipro) nel 58, il Belgio (Belgica) nel 57, la Gallia (Gallia) nel 52 e l'Egitto (Egizio) nel 32; Nei 150 anni successivi si aggiunse gran parte della Germania, le Alpi, la Giudea, la Gran Bretagna (Britannia), la Dacia (Dacia o l'attuale Romania), l'Armenia, la Mauritania (o l'attuale Marocco), la Mesopotamia, l'Assiria e persino parte dell'Arabia.Insomma, Roma divenne un colossale impero che, nell'anno 200 d.C., si estendeva dalla Gran Bretagna attraverso l'Europa fino all'Arabia, all'Armenia e a tutto il Nord Africa (da est a ovest: Egeto, Cirenaica, Numidia, Africa, Mauretania).Una mappa più precisa delle province romane intorno al 120 d.C. può essere consultata cliccando QUI. La lingua parlata dai romani era il latino, originario del Lazio al centro della penisola. Infatti, la parola "latino" deriva dalla parola "Lazio". Tra i popoli italici, i Romani sono quelli che hanno lasciato le tracce più profonde della storia, poiché sono riusciti ad assimilare linguisticamente la maggior parte dei popoli conquistati, ad eccezione di quelli situati alle estremità dell'impero come la Bretagna (Britannia), l'Alta Germania, l'Asia Minore, la Siria, l'Arabia o l'Egitto. Il motivo è molto semplice: il latino non è stato quasi mai usato. Oltre alla cultura latina e romana, i romani cristianizzati hanno trasmesso anche una religione, il cristianesimo.2 Il ruolo delle lingue nell'Impero RomanoI Romani impiantarono ovunque il loro sistema amministrativo e trasformarono profondamente la vita dei popoli conquistati. Non imponevano il latino direttamente ai vinti, ma semplicemente ignoravano le lingue "barbariche" e si organizzavano in modo che il latino diventasse indispensabile per le élite locali.2.1 Bilinguismo greco-latinoIl latino non era l'unica lingua amministrativa usata dai romani. In realtà, l'Impero era bilingue: il latino e il greco condividevano lo status di lingua dominante. L'élite romana conosceva il greco perché godeva di grande prestigio: era la lingua della letteratura e della filosofia dell'epoca. In alcune regioni, soprattutto in Asia Minore e in Egitto, i Romani usavano normalmente il greco con i loro cittadini. I documenti ufficiali, scritti per la prima volta in latino, sono stati sistematicamente tradotti nelle province di lingua greca. I documenti destinati ai rappresentanti dell'amministrazione e ai dirigenti del potere imperiale erano solo in latino, ma le risposte alle città greche e a molti ambasciatori erano generalmente scritte in greco. Durante i primi due secoli dell'Impero, la pratica greca era una pratica comune da parte delle autorità romane. Solo durante i regni di Diocleziano (244-311) e di Costantino (272-337) il latino ha avuto la precedenza sul greco. I documenti ufficiali scritti solo in latino erano quelli per l'esercito e quelli relativi alla cittadinanza romana (certificati di nascita, certificati di morte, testamenti, ecc.), poiché la legge rimaneva romana (latino).Dall'inizio del II secolo a.C., la classe dirigente romana esercitò un meditato e deciso interventismo sulla lingua. Il bilinguismo greco-latino era controllato da una forte pressione sociale per limitare l'uso del greco in determinate circostanze specifiche. I romani che usavano consapevolmente o inavvertitamente il greco hanno incontrato la disapprovazione universale. Ad esempio, lo stesso Cicerone (106-43) fu violentemente criticato dai suoi avversari per aver parlato greco ai greci al Concilio di Siracusa. Ecco la sua testimonianza nelle Verrine (in latino: In Verrem, "Contro Verres", libro quarto) sul processo contro Caio Licinio Verre :Egli [Verrès] considera un comportamento indecente l'aver parlato davanti a un senato greco: aver parlato in greco davanti ai greci è assolutamente inammissibile. Gli ho dato la risposta che potevo, che volevo e che dovevo dargli.Tutti i notabili romani che erano perfettamente bilingui venivano severamente giudicati se usavano troppo spesso il greco, il che era socialmente riprovevole. Riassumendo, si può dire che la lingua di comando è rimasta il latino, che era la lingua franca, ma il greco è stato usato tra le molte popolazioni locali. Era molto raro che nelle province occidentali (Spagna, Lusitania, Gallia, ecc.) i documenti ufficiali venissero comunicati in greco. Allo stesso modo, era raro che nelle province di lingua greca si inviassero documenti ufficiali in latino. Tuttavia, i romani non hanno quasi mai usato altre lingue locali come l'aramaico, il gallico, l'egiziano, ecc. Tutte queste altre lingue erano considerate "barbariche" e di scarso interesse, anche le lingue italiche come l'osco, l'umbro, il veneto, ecc. che furono presto scartate. Nonostante l'importanza del greco, era ancora il latino che si perpetuava nella maggior parte dei territori dell'Impero, perché era la lingua dei soldati e dei coloni romani.2.2 Il latino è detto "volgare".Tuttavia, non fu il latino di Cesare e Cicerone a prevalere nelle colonie romane. Il latino usato dai funzionari pubblici, dai soldati, dai coloni e dai nativi assimilati era diverso dal latino letterario classico. Alla fine del II secolo a.C., il latino classico parlato aveva cominciato a declinare.Nel primo secolo d.C., non era più utilizzato dal popolo. Parallelamente a questa lingua classica riservata all'aristocrazia e alle scuole, si sviluppò un latino popolare, detto "volgare" (dal latino vulgus: "popolo"), una lingua essenzialmente orale, i cui colori regionali erano relativamente importanti a causa dei contatti tra i vincitori e i vinti dell'Impero Romano. Gradualmente, questo latino parlato, noto come "volgare" (popolare), fu usato da chierici e scribi per la redazione di atti pubblici e per una serie di documenti civili e religiosi. Infatti, dopo il crollo della gigantesca struttura imperiale, fu il latino popolare a trionfare definitivamente sul latino classico. L'italiano, come il francese, lo spagnolo o l'occitano, deriva da questo latino popolare o "volgare"; così è con i cosiddetti "dialetti italiani", che storicamente non sono dialetti della lingua italiana, ma della lingua volgare, cioè popolare, latina.2.3 Cristianesimo e latino ecclesiasticoDal III secolo in poi, il mondo romano si convertì al cristianesimo. La nuova religione ha introdotto nuovi concetti e parole nella lingua latina a causa delle nuove realtà. Fu in questo periodo che vissero quattro dei "Padri della Chiesa" d'Occidente: Sant'Ambrogio (340-397), Sant'Agostino (354-430), San Girolamo (347-420) e San Gregorio Magno (540-604 circa). Questi uomini scrivevano in latino, l'unica lingua scritta conosciuta in Europa insieme al greco, ma non era più il latino classico dei romani.Incapaci di parlare questo latino quasi estinto, gli scribi e gli studiosi del tempo scrivevano in "latino ecclesiastico", detto anche "latino della Chiesa". Se questo latino ecclesiastico non si differenziava molto dal latino classico per la grammatica e la sintassi, era soprattutto molto diverso foneticamente, perché gli studiosi avevano perso le reali caratteristiche del latino parlato dai romani nel I secolo a.C. È probabile che i contemporanei di Giulio Cesare (dal 100 a.C. al 44 a.C.) capissero la maggior parte degli scritti in latino ecclesiastico, ma gli scrittori di questo latino difficilmente capivano il latino parlato di Cesare. I pochi studiosi e chierici del cristianesimo primitivo praticavano una sorta di bilinguismo in quanto parlavano generalmente la lingua neolatina romanza o la lingua germanica della loro regione, mentre comunicavano tra loro attraverso un latino ecclesiastico colto e venerato. Oltre a questo latino c'erano molte creazioni lessicali prese in prestito dal latino classico e dal greco.Non solo il latino era la lingua di culto, cioè di tutto il clero, dei monasteri e delle abbazie, ma rimaneva l'unica lingua d'insegnamento, di giustizia e di cancellerie reali. Il latino era anche la lingua della scienza e della filosofia. Il latino ecclesiastico doveva essere usato come seconda lingua dagli istruiti: era la lingua franca internazionale in tutto il mondo cristiano. Al di fuori dell'Europa, turchi, arabi, cinesi e mongoli hanno svolto un ruolo simile. Per questo i principi e gli altri nobili della penisola italiana, compresa l'aristocrazia di origine germanica, dovevano conoscere questo latino per poter leggere e scrivere.Dalla fine del III secolo, l'Impero Romano era in preda a una crisi politica, economica e monetaria. A seguito delle continue guerre, dei massacri di civili, dell'esodo di intere popolazioni, delle epidemie che colpirono l'Italia e le province intorno al 250, la popolazione romana era diminuita notevolmente. I Romani dovettero allora rivolgersi ai "barbari" non solo per difendere l'Impero, ma anche per coltivare la terra. Inoltre, a causa delle scarse entrate fiscali e del mantenimento degli eserciti, che consumavano sempre più denaro, gli imperatori hanno dovuto colmare i deficit attraverso l'inflazione e l'alterazione monetaria. Lentamente, l'Impero Romano si stava indebolendo. E i popoli germanici vicini lo sapevano.3 Le invasioni germanicheLe invasioni "germaniche" iniziarono nel 375 con l'arrivo degli Unni, un popolo originario dell'Asia centrale (Mongolia) guidato da Attila (395-453), nell'Europa centro-orientale, dove oggi si trova l'Ungheria. Come per un effetto domino, gli Unni hanno spinto altri popoli, soprattutto germanici, verso ovest. Gli Unni tagliarono fuori gli Ostrogoti e i Suevi, che a loro volta portarono i Visigoti, i Vandali, gli Alain, i Franchi, gli Alamani, i Longobardi, i Sassoni, gli Angli, ecc. a ovest.Le invasioni germaniche si moltiplicarono a tal punto da mettere in pericolo l'Impero Romano. Questi popoli germanici furono chiamati dai romani "barbari", da cui l'espressione "invasioni barbariche", perché questi popoli provenivano dall'esterno dell'Impero Romano, cioè dal Barbaricum, la "terra dei barbari". Oggi, nei paesi di lingua tedesca, si usa invece la parola Völkerwanderung, che significa "migrazione dei popoli".L'invasione degli Unni doveva portare alla fine dell'unità politica del mondo romano. Nel 395 il mondo romano fu diviso in due imperi diversi, uno in Oriente, incentrato su Costantinopoli, l'altro in Occidente con Roma come capitale (vedi mappa). Questa divisione dell'Impero precipitò anche il declino dell'Impero Romano d'Occidente. D'altra parte, l'Impero Romano d'Oriente, che in origine era stato l'obiettivo primario degli Unni, ha resistito al loro attacco perché gli invasori non erano in grado di spostarsi dall'Europa alle ricche province meridionali, e le mura di Costantinopoli si sono rivelate un ostacolo impraticabile.3.1 Il crollo dell'Impero RomanoÈ stata la spinta degli Unni a ovest e a sud che ha innescato la meccanica delle grandi migrazioni germaniche. Terrorizzati dalle orde degli Unni, perseguitati senza sosta nelle loro terre, i "barbari" hanno finalmente trovato rifugio nei territori dell'Impero. I primi a fuggire dagli attacchi degli Unni furono i Visigoti del Danubio, presto seguiti da altri popoli germanici. Le tasse, la corruzione e i fastidi del potere romano hanno avuto l'effetto di mettere i visigoti contro Roma. Nel 410 d.C. i Visigoti di Alarico I, padroni della costa, ridussero Roma alla carestia, poi entrarono in città il 24 agosto e la saccheggiarono per tre giorni. Il saccheggio di Roma segnerà profondamente l'inconscio collettivo degli occidentali per i secoli a venire. Fu allora che la parola "barbaro" assunse il significato negativo che conosciamo oggi, quello di "bruto" o "primitivo", perché non c'erano altre parole abbastanza forti per designare questa grande tragedia, sinonimo di decadenza. Gli storici sceglieranno l'anno 410 come data della fine dell'Impero Romano e dell'inizio del Medioevo.Mentre Alarico devastava l'Italia, altri popoli germanici si stavano diffondendo in Occidente: i Franchi, i Vandali, i Borgognoni, gli Alamani, gli Ostrogoti, ecc. Le grandi invasioni germaniche possono essere paragonate a una partita a biliardo: la prima palla (gli Unni) ha sparso il sistema al suo posto e ogni palla ne ha spinta un'altra. Fu lo stesso con le tribù germaniche che, spinte da est, andarono a ovest, costringendo il vicino a lasciare il suo paese. Nel 476 il re degli Heruli, Odoacre, depose l'ultimo imperatore romano d'Occidente, Romolo Augusto, e restituì le insegne imperiali all'imperatore d'Oriente, Zenone. Alla fine del V secolo, l'Impero Romano d'Occidente era scomparso, lasciando il posto alla fondazione di molti regni germanici.Alla fine del V secolo, l'Impero Romano d'Occidente era diviso in una decina di regni germanici (vedi mappa storica): gli Ostrogoti si erano stabiliti in Italia dalla fine del V secolo e nell'ex Jugoslavia, i Visigoti ora occupavano la Spagna e il sud della Francia, i Franchi avevano preso il nord della Francia e la Germania, gli Angli e i Sassoni avevano attraversato la Gran Bretagna, i Borgognoni avevano invaso il centro-est della Francia (Borgogna), (Savoia, oggi Svizzera francese), gli alamani furono ricacciati in Helvetia, i Suevi in Galizia e parte del Portogallo, mentre i Vandali avevano conquistato le coste del Nord Africa e avevano preso il controllo del Mediterraneo occupando le Baleari, la Corsica e la Sardegna. Tutti questi regni crolleranno presto, tranne l'Impero dei Franchi (in Francia) e il Regno dei Longobardi (in Italia).In Italia, sono stati gli Ostrogoti a conquistare il territorio, con circa trentamila combattenti incalliti. Nel 483 l'imperatore Zenone inviò in Italia Teodorico (453-526) per rimuovere Odoacre che, dopo aver rovesciato l'Impero Romano d'Occidente nel 476, si rivelò un vassallo sempre più scomodo. All'inizio della sua campagna, nel 488, Teodorico prese Ravenna (che aveva sostituito Roma), uccise Odoacre con le proprie mani e vi fondò un regno autonomo, dando ai Romani la possibilità di essere governati dalle leggi romane, mentre gli Ostrogoti mantennero le proprie usanze. Teodorico conquistò l'intera penisola, la Sicilia, la costa dalmata e parte della Gallia, imponendo una pace benefica per circa trent'anni. La capitale del regno degli Ostrogoti era Ravenna (Ravenna), non Roma (Roma). Il re degli Ostrogoti condusse durante tutto il suo regno una politica di tolleranza, imponendo però una rigida separazione tra il popolo ostrogoto e quello cattolico romano.Gli Ostrogoti avevano pochissima influenza sulla lingua romanica popolare in Italia perché il loro regno era troppo breve. Tuttavia, hanno trasmesso una serie di parole, alcune delle quali relative alla vita militare: bando ("divieto"), elmo ("elmo"), guardia ("guardia"), rocca ("castello"), ecc. Hanno anche trasmesso parole della vita quotidiana come nastro ("nastro"), fiasco ("fiasque"), spola ("spool"), arredare ("fornire"), ecc. Hanno lasciato anche molti toponimi e nomi propri di uomini e donne. In ogni caso, queste invasioni germaniche contribuirono alla costruzione dell'Europa moderna, grazie soprattutto ad alcuni re franchi, tra cui Clodoveo, che avrebbe fondato il Regno dei Franchi e imposto il cattolicesimo, e Carlo I dei Carolingi, meglio conosciuto come Carlo Magno.In Oriente, i popoli ellenizzati dai Romani furono spazzati via da Goti, Vandali, Arabi e Turchi. La lingua greca è stata mantenuta solo nella sua patria d'origine, la Grecia, con le sue montagne aride e gli arcipelaghi isolati, ma ha continuato ad essere la lingua ufficiale della Chiesa ortodossa nell'Impero Romano d'Oriente. Nel continente africano, il passaggio dei Vandali e soprattutto degli arabi ha superato le popolazioni romane, che si sono islamizzate e arabizzate. Nel 550, i cristiani bizantini segnarono le loro differenze con la religione del Papa di Roma fondando la religione ortodossa. L'Impero romano scomparve, così come il latino come lingua parlata. Tuttavia, i Romani avrebbero lasciato una notevole eredità: l'alfabeto latino usato oggi da metà dell'umanità e le lingue romanze (italiano, francese, spagnolo, portoghese, catalano, occitano, ecc.)Dal punto di vista linguistico, il crollo dell'Impero Romano d'Occidente ha accelerato il processo di frammentazione del latino parlato o volgare (popolare) iniziato già nel II secolo. Le comunicazioni con Roma sono state interrotte, il commercio è diminuito, le strade sono diventate insicure, le scuole sono scomparse e si è sviluppata un'economia di sussistenza rurale chiusa. Di conseguenza, nel VII secolo la situazione linguistica della penisola italiana era estremamente complessa:1) Le lingue germaniche erano diventate indispensabili per le popolazioni che volevano svolgere un ruolo politico, poiché tutti i re parlavano solo lingue germaniche;2) Il latino classico non era più usato se non per la scrittura e i popoli italo-romani non lo parlavano più;3) la lingua parlata dagli italo-romani era un "latino cristiano", rigorosamente orale, relativamente distante dal latino classico e per di più soggetta ad ampie variazioni geografiche.Dopo la caduta dell'Impero Romano, la diversità e la frammentazione linguistica si accentuarono ulteriormente, poiché gli abitanti della penisola vissero per secoli in piccole città medievali o città-stato, che in seguito divennero ducati con caratteristiche proprie. La frammentazione dell'Italia in molteplici territori politicamente autonomi ha favorito la frammentazione del romanico e la moltiplicazione dei dialetti. Ma la situazione era simile in Spagna o in Francia, come in quasi tutta l'Europa.3.2 L'arrivo dei LombardiLasciata la Scandinavia, sotto la guida del loro re Alboino (530-572 ca.), i Longobardi arrivarono in Italia nel 568; presero Milano nel 569, Pavia nel 572, poi la Toscana e il Veneto. In meno di tre anni hanno conquistato parte del Nord Italia. In seguito, gradualmente si sono impadroniti di altri territori. Con una popolazione di circa 200.000 persone, i Longobardi vivevano in piccole comunità lontane dalle città, il che ha permesso loro di preservare la loro coesione nazionale lombarda e la loro lingua germanica, il lombardo. Per un secolo le popolazioni italo-romane e lombarde vissero insieme in questo modo senza mescolare le loro lingue e i loro costumi fino a quando, intorno al 670, i Longobardi si convertirono massicciamente al cristianesimo, il che favorì i matrimoni tra i Longobardi e la popolazione locale.Da quel momento in poi i re lombardi chiamarono gli italo-romani a gestire la loro amministrazione, al punto che il latino divenne rapidamente la lingua della corte, prima di diffondersi gradualmente a tutti gli strati della società. I Longobardi abbandonarono la loro lingua germanica, che divenne una lingua morta, e adottarono la lingua degli abitanti dell'Italia nord-occidentale. Si dice che questa lingua lombarda sia scomparsa tra l'VIII e il IX secolo. Oggi il lombardo è classificato come lingua romanza, ma questa lingua non ha nulla a che vedere con la lingua germanica ancestrale dei Longobardi. Queste due lingue hanno lo stesso nome, ma non hanno la stessa origine: una è germanica e l'altra è romanica.Da quel momento in poi, il destino degli italo-romani e dei Longobardi si confonde, ma questi ultimi mantengono il loro carattere bellicoso, che li favorisce quando devono combattere contro i Bizantini, il cui Impero Romano d'Oriente si estende nel loro territorio. Le aree conquistate dai Longobardi non si limitavano al nord Italia, che oggi è la Lombardia. Al contrario, i Longobardi stabilirono il loro dominio su vaste aree d'Italia da nord a sud, tra cui la Corsica, la Sardegna e la Sicilia, ma non riuscirono mai a conquistare completamente l'intera penisola (vedi mappa a sinistra).Mentre le città di Roma (Roma) e Ravenna (Ravenna) rimasero sotto il controllo dei Bizantini, Milano (Milano), Pavia (Pavia), Spoleto (Spoleto) e Benevento (Benevento) erano sotto il diretto dominio dei Longobardi. Con le invasioni longobarde, l'Italia si trovò divisa in due grandi aree di influenza: un'Italia longobarda e un'Italia bizantina. Questa situazione durò fino alla metà dell'VIII secolo, quando i Franchi sostituirono i Longobardi. Carlo Magno spinse le sue conquiste fino alla Baviera e attaccò la Sassonia allo stato franco.Oggi rimangono circa 100 parole italiane di origine lombarda, soprattutto in relazione alla guerra e alla vita quotidiana: albergo ("locanda"), balcone ("balcone"), banca ("banca"), banda ("banda"), bara ("bara"), castaldo ("steward"), elmo ("casco"), federa ("federa"), guardia ("guardia"), guerra ("guerra"), gnocco ("gnocco"), guidare ("guida"), graffa ("fiocco"), grinza ("piega"), lancia ("lancia"), panca ("panca"), ricco ("ricco"), impalcatura ("tavola"), stinco ("stinco"), stucco ("stucco"), tuffare ("immergere, tuffare"), zanna ("zanna"). Inoltre, gran parte della penisola italiana ha ricevuto toponimi di origine lombarda, soprattutto nel nord fino al centro. Infine, vanno ricordati molti cognomi (nomi propri), rimasti sorprendentemente vivi fino ad oggi.3.3 L'impero francoNel 775 Carlo Magno, approfittando delle rivalità interne tra i ducati longobardi, riuscì a distruggere il loro regno con la complicità di papa Adriano I (772-795). L'anno precedente si era recato a Roma per raggiungere un accordo con il Papa per intervenire in Italia contro il re Didier di Lombardia (757-774), che aveva occupato città dello Stato Pontificio minacciando così di impadronirsi di Roma. Il Re dei Franchiattraversò le Alpi e, dopo 19 mesi di assedio, si impadronì di Pavia, capoluogo dei Longobardi. Didier (in latino Desiderio) capitolò nel marzo del 774, mentre Carlo Magno divenne "Re dei Franchi e dei Longobardi" in giugno. Dopo aver conquistato tutta l'Italia, Carlo Magno fu incoronato Imperatore del Sacro Romano Impero a Roma da Papa Leone III il 25 dicembre dell'800. Questa consacrazione confermò il suo reale potere e dimostrò che era sostenuto dalla Santa Sede nelle sue ambizioni di conquista universale. Nominò poi suo figlio Pipino Re d'Italia. Sotto i Carolingi, la penisola italiana era divisa tra due mondi: da un lato il mondo di origine romanica, la popolazione autoctona, e dall'altro il mondo germanico, l'aristocrazia, mentre l'Italia entrava a far parte dell'impero carolingio. Va aggiunto che la Renania Franconia era la lingua madre di Carlo Magno perché questo imperatore franco aveva vissuto nelle regioni del Reno.Dopo la divisione dell'Impero di Carlo Magno con il Trattato di Verdun nell'843, l'Italia entrò a far parte degli Stati lotharici, cioè della Lotharingia. Il Regno di Lotharien si estendeva dal Mare del Nord allo Stato Pontificio in Italia, compresa la Borgogna, i Paesi Bassi e l'attuale Belgio (vedi mappa). Mentre la Francia occidentale sarà risolutamente romanica e la Francia orientale sarà interamente germanica, la Lotharingia erediterà confini linguistici misti, con lingue sia romaniche che germaniche. Prima della sua morte, Lothary I aveva pianificato la divisione del suo regno tra i suoi tre figli: il regno d'Italia e il titolo imperiale per Luigi II dit Le Jeune (825-875), la Provenza fino a Lione per Carlo e il resto, cioè tutta la parte settentrionale della Francia centrale, dalla Frisia al sud dell'attuale dipartimento di Haute-Marne in Lothary.A differenza dei suoi predecessori germanici, Luigi II era un re "italiano"; circondato da saggi consiglieri, era in grado di governare con autorità e flessibilità. La grande preoccupazione di questo regno era la lotta contro i Saraceni (musulmani), in particolare nella regione di Roma e nel sud della penisola. Dopo la sua morte, avvenuta nell'875, la maggior parte dei territori conquistati dai musulmani dovevano essere occupati dai bizantini. Questo periodo ha segnato la nascita del feudalesimo e della frammentazione politica, distruggendo i poteri tradizionali. A Roma, i nobili germanici controllavano il potere papale.Nell'831 i musulmani avevano stabilito una colonia permanente in Sicilia, in particolare a Palermo, da cui avevano conquistato l'intera isola. Fu dalla Sicilia che i musulmani lanciarono le loro devastanti incursioni nell'Italia peninsulare fino alla Liguria (Genova). Arabi e berberi colonizzarono la Sicilia e stabilirono un emirato ereditario nel 948. Palermo e Siracusa divennero importanti città commerciali e culturali, note nel mondo musulmano per le loro numerose moschee. Ebrei e cristiani potevano vivere in pace con i musulmani a condizione che pagassero una tassa speciale. Palermo è diventata un importante porto per i traffici del Mediterraneo. I siciliani dell'epoca parlavano l'arabo, il berbero, il greco e molti dialetti italiani.Alla fine del IX secolo l'Italia era divisa in quattro o cinque entità politiche di dimensioni disuguali. A nord c'erano il Regno d'Italia e la Repubblica di Venezia. Al centro c'erano gli Stati della Chiesa. Il sud era diviso tra due principati longobardi, Benevento e Salerno, e i territori bizantini dell'Impero Romano d'Oriente. Per quanto riguarda la Sicilia, era araba e musulmana dal 902, quando i bizantini furono evacuati dall'isola. Quando iniziò l'età feudale, il regno d'Italia divenne oggetto di bramosia per diversi principi: il Marchese del Friuli, il Duca di Borgogna, il Duca di Spoleto, il Marchese di Provenza, etc. Il regno fu oggetto di bramosia anche per diversi altri principi: il Marchese del Friuli, il Duca di Borgogna, il Duca di Spoleto, il Marchese di Provenza, etc. Il Marchese di Spoleto, il Duca di Spoleto, il Marchese di Provenza, etc. Questo era il tempo in cui apparivano le lingue romanze.- Nascita delle lingue romanzePoiché i contatti tra le regioni e i vari regni in Italia, Francia e Spagna erano diventati infrequenti, le differenze linguistiche si accentuarono e diedero origine a distinti idiomi romantici. La lingua romana rustica, o "lingua romanza rustica", parlata nella penisola italiana (regno degli Ostrogoti) si differenzia nettamente, ad esempio, da quella parlata nel nord della Francia (regno dei Franchi) e in Spagna (regno dei Visigoti). Anche all'interno dei confini dell'attuale Italia, la lingua romanza ha assunto forme particolari, soprattutto tra nord e sud. La dialettatura deve essere progredita rapidamente tra l'800 e il 1000, per prendere ulteriore forma nel corso del XII secolo e continuare nei secoli successivi. La lingua volgare o popolare della penisola italiana non è nata a una data precisa, ma dall'VIII secolo in poi numerosi documenti scritti testimoniano che sono emerse lingue diverse dal latino, anche per quanto riguarda la scrittura.Uno dei primi testi in "lingua volgare italiana" ("in lingue volgari italiane") fu scritto intorno all'anno 800 con l'Indovinello veronese ("L'enigma di Verona"). Questo testo è considerato (probabilmente erroneamente) il più antico testo romanico in Italia, circa quarant'anni prima del Giuramento di Strasburgo (842), il primo testo scritto in francese volgare. Ma ciò che interessa ai linguisti è sapere in quale lingua è scritto questo testo. Questo documento è talmente controverso oggi - in realtà, cattivo latino ecclesiastico - che molti credono che sia il primo testo scritto in... Friulano. Ci sono anche altri testi scritti in "volgare", ma solo nell'XI secolo sono apparsi in diverse regioni diversi testi di carattere giuridico, ecclesiastico e commerciale.Durante il suo pontificato, il papa di origine germanica Gregorio V (973-999), cugino dell'imperatore del Sacro Romano Impero (Ottone III), si rivolgeva ai cristiani in tre lingue, come indica il suo epitaffio: "Usus francisca, vulgari et voce latina instituit populos eloquio triplici". Le tre lingue erano il francescano ("francisca"), il volgare ("vulgari") e il latino ("latina"). Non sappiamo con certezza cosa significasse allora "volgare", se fosse davvero romanico italiano, il che sarebbe probabile, o una varietà di francone come il Tudesque (Franconia renana), ma una cosa è certa: questa lingua "volgare", la lingua del popolo, era diversa dal latino classico. Probabilmente era latino ecclesiastico.Intorno all'anno 1000, gli abitanti originari della penisola italiana dovevano già parlare la maggior parte delle lingue romanze ancora oggi in uso: piemontese, lombardo occidentale, genovese, veneziano, ladino, ladino, friulano, toscano, pugliese, romano, umbro, campano, calabrese, siciliano, sardo, corso, ecc. Il termine "dialetto" è spesso usato oggi per designare queste lingue, ma come l'italiano standard, derivano tutte dal latino popolare. Storicamente sono dialetti del latino, non dialetti dell'italiano.Gli abitanti di origine germanica, appartenenti principalmente all'aristocrazia, utilizzavano lingue germaniche, cioè diverse varietà di tedesco inferiore, medio o superiore. In realtà, la maggior parte di loro doveva parlare una forma di francofono che era imparentata con il tedesco medio, sia il francofono meridionale (Südfränkisch) che un tipo di bavarese (Bairisch). Gli abitanti delle zone rurali parlavano generalmente le lingue romanze, mentre nelle città e nell'amministrazione della parte settentrionale della penisola si parlavano anche le lingue germaniche. Le lingue romanze parlate nel nord della penisola sono state più influenzate dalle lingue germaniche che nel sud. In Sicilia, l'arabo, il berbero e il greco erano le lingue dominanti.- Il latino ecclesiastico scriveIl latino ecclesiastico continua ad essere usato regolarmente negli scritti. Tutti i membri del clero cattolico hanno scritto solo in latino. Tuttavia, non si usava più il latino classico di Cicerone, né il latino popolare o volgare delle classi contadine del VI secolo. L'unico latino conosciuto all'epoca era il latino ecclesiastico ("latino della Chiesa"), il latino della liturgia, dell'evangelizzazione e dell'uso veicolare del Papato. Era un latino influenzato dal greco, che non aveva nulla a che fare con le peculiarità fonetiche e fonologiche del latino dei poeti romani. Nei numerosi monasteri, i monaci lavoravano per conservare e decifrare i testi latini, greci e arabi per arricchire la conoscenza della filosofia, della matematica e della medicina. Il latino ecclesiastico era un latino sclerotico, totalmente artificiale, mai parlato nei secoli precedenti, ma in forma scritta era una lingua franca universale nel mondo cristiano.Il latino ecclesiastico ha favorito la comparsa di nuove parole nelle lingue romanze. Così, un numero impressionante di termini scientifici è stato introdotto dal latino e dal greco. I latinismi sono passati all'italiano attraverso le traduzioni della Vulgata, di cui riportiamo alcuni esempi:abominio (< lat. "abominatio": abominio);adorare (lat. < "adorare": adorare);alluvioni (< "diluvium": alluvione);arca (< "arca": arca);circoncisione (< "circoncisio": circoncisione); confondere (< "confundere": confondere);confusione (< "confusio": confusione);consumare (< "consumare": consumare);contrizione (< "contritio": contrizione);convertire (< "convertere": convertire).Molte parole greche sono passate al latino ecclesiastico e poi all'italiano grazie alle traduzioni del Nuovo Testamento:angelo (< "angelus": angelo);cataratta (< "cataracta": cataratta);battesimo (< "baptisma": battesimo);cattolico (< "catholicus": cattolico);chiesa (< "eclesia": chiesa);olocausto (< "olocostum": olocausto);cimitero (< "cimeterium": cimitero; orfano (< "orphanus": orfano);paradiso (< "paradisus": paradiso);patriarca (< "patriarca": patriarca);pellegrino (< "pelegrinus": pellegrino);profeta (< "profeta": profeta);salmo (< "salmo": salmo);scandalo (< "scandalum": scandalo).Per quanto riguarda i pochi documenti scritti in questo periodo romanico, va ricordato che questi testi furono scritti da chierici o studiosi, che tendevano a riprodurre le grafie note del latino ecclesiastico. Non è quindi possibile fare affidamento su tali testi per riprodurre la lingua orale dell'epoca, che peraltro differisce da regione a regione. La pronuncia del latino usata, ad esempio, nel canto gregoriano e nella liturgia romana non è quella del latino classico: è stata fissata sotto Carlo Magno con l'Ars bene loquendi atque scribendi, un testo che normalizzava la grammatica e la pronuncia del latino, soprattutto il luogo dell'accento. È noto che la fonetica latina era cambiata notevolmente, che la sua grammatica era stata trasformata, soprattutto con la comparsa di articoli e preposizioni, e con l'eliminazione di quattro casi di latino (su sei). Il lessico appare sempre più spesso in forma non scolastica (bucca, infantes, bella, ecc.), non sul modello del greco classico o del latino (ore, liberos, pulcra, ecc.). In ogni caso, i vari popoli della cristianità, compresa l'Italia, non capivano più questi testi latini, che sembravano troppo colti e che non corrispondevano a nessuna lingua volgare in uso.Nei secoli successivi, tutti coloro che si esprimevano oralmente in latino lo facevano in latino ecclesiastico dalla pronuncia che era diventata tradizionale a Roma, dando alle lettere il valore che hanno nell'italiano moderno.- Una situazione politica complessaIntorno all'anno Mille la situazione politica in Italia appare molto complessa, con il mondo germanico al nord, il cristianesimo romanico (in latino) al centro, il cristianesimo ortodosso di Bisanzio al sud (in greco) e l'islam in Sicilia (in arabo). Il Sud Italia era un insieme particolarmente eterogeneo e diviso. A nord, i principati lombardi e latini - la Lombardia, la "Marcia" di Verona, la Romagna, la Toscana, il Ducato di Spoleto - facevano parte del Sacro Romano Impero, che comprendeva anche lo Stato Pontificio. Nel sud, i principati longobardi erano Stati indipendenti in competizione tra loro, tra cui il Principato di Benevento, il Principato di Capua, il Principato di Salerno e il Ducato di Amalfi. Inoltre, questi stati si sono spesso trovati di fronte a tentativi di riconquista dell'Impero Bizantino, che dominava la Puglia (Puglia) nel sud-est e la maggior parte della Calabria nel sud-ovest. Per quanto riguarda la Sicilia, era stata abbandonata agli arabi nel secolo precedente.Linguisticamente, le lingue erano tanto eterogenee quanto i raggruppamenti politici. La lingua longobarda era dominante al nord, ma non al sud, mentre i principi longobardi possedevano la maggior parte dei ducati e dei principati fino al sud. L'Impero bizantino impose il greco come lingua franca, ma la gente continuava a usare lingue romanze derivate dal latino. In Sicilia c'erano comunità cristiane che coesistevano con i musulmani. C'erano anche comunità cristiane di lingua greca e araba, così come musulmani di lingua araba e berbera.In questo periodo, le regioni d'Italia un tempo unificate sotto l'Impero romano si separarono gradualmente dopo la disgregazione dell'impero di Carlo Magno, con la conseguente frammentazione politica in una dozzina di piccoli Stati. Le regioni non condividevano la stessa lingua o cultura, ma gli abitanti di un villaggio includevano quelli dei villaggi vicini. Più i villaggi erano lontani l'uno dall'altro, più le lingue diventavano distinte e incomprensibili. In molti casi, non erano nemmeno persone della stessa origine. Per esempio, si potrebbe parlare il francone o il veneziano al nord, il toscano o l'umbro al centro, il greco al sud e l'arabo in Sicilia.L'influenza linguistica dei Franchi sugli italo-romani rimane debole, tranne che nel nord (Piemonte, Lombardia e Veneto), dove le lingue germaniche sono più forti. Tuttavia, alcuni termini sono passati alla lingua romanica e riguardano la guerra, l'ornamento, l'alimentazione, l'agricoltura, ecc., senza dimenticare alcuni aggettivi di colore: blu ("blu"), grigio ("grigio"), bianco ("bianco"), bianco ("bianco"), bruno ("marrone").Per quanto riguarda la lingua araba, ha impreziosito la lingua popolare con parole su verdure (spinaci/spinaci, carrubo/carob), animali (cammello/camello, fennec/sabbia di volpe, ubara/piccolo trampoliere), alimenti (sciroppo/sirop, sorbetto/sorbetto, zucchero/zucchero/zucchero, caffè/caffè, albicocco/abricotto, zibibbo/uva secca), amministrazione (dogana/customs, fondaco/magazzino, magazzino/store, tariffa/tariffa, fattura/fattura, sultano/sultano, califfo/california, sceicco/sheikh, ammiraglio/admirale, alfier/capo, harem/harem, assassino/assassassino), tempo libero (azzàrdo/hasard), scienza (alchimia/alchimia, alambicco/alambico, elisir/elisir, calibro/calibro, zenit/zenit, nadir/nadir, azimut/azimut), matematica (algebra/algebra, algoritmo/algoritmo, cifra/numeri, zero/zero), ecc.Nel sud d'Italia, gli Stati Uniti non avevano un esercito permanente e si servivano di mercenari, il che avrebbe favorito l'arrivo dei Normanni in quella parte d'Italia.3.4 La dominazione normannaDal 999 l'Italia meridionale vide l'arrivo dei Normanni, i Vichinghi, originari della Scandinavia, che si stabilirono nel Ducato di Normandia nel nord della Francia. Lasciata la Normandia, più precisamente la Bassa Normandia, in ondate successive, i Normanni si sono spinti lungo la costa francese dell'Atlantico settentrionale, hanno preso lo Stretto di Gibilterra e attraversato il Mediterraneo per sbarcare nell'Italia sud-occidentale e conquistare gradualmente tutta la parte meridionale della penisola. Avendo perfettamente assimilato le tecniche di combattimento della cavalleria pesante prese in prestito dai Franchi, e godendo così di un'innegabile superiorità militare, i Normanni sconfissero a loro volta i Bizantini e gli Arabi per impadronirsi di tutta l'Italia meridionale e della Sicilia (nel 1072), dove gettarono le basi del Regno di Sicilia. A differenza della conquista dell'Inghilterra, la conquista dell'Italia fu portata avanti per un lungo periodo di tempo, da diverse generazioni e da piccoli signori normanni; questa conquista non fu guidata o addirittura ispirata dal sovrano, il duca di Normandia. Per due secoli, al ritmo di poche centinaia di persone ogni anno, fino a circa 1120, tra i 30.000 e i 40.000 Normanni immigrati in Italia e in Sicilia.Mentre molti dei Normanni appartenevano all'alta aristocrazia del Ducato di Francia, la maggior parte proveniva dalla bassa nobiltà, accompagnati da servitori, artigiani e coloni. Due terzi erano veri normanni, ma c'erano anche bretoni, angioini, Manceaux (abitanti di Le Mans), franchi e persino fiamminghi. Oltre alla mancanza di terra, che può spiegare la necessità di emigrare in Italia, c'era anche il desiderio di sfuggire all'autorità del potere ducale della Normandia. Mentre si stabilirono, i Normanni cercarono di assimilare gli sconfitti: i Longobardi, i Greci, i Bizantini, gli Arabi (o Saraceni), e così via.Fu Tancrède de Hauteville (c. 1070/1072 - 1112), un signore della regione di Coutances (Francia) che, con i suoi dodici figli, fu il vero fondatore dello stato normanno. Ma è con Robert de Hauteville, noto come Robert Guiscard (1020-1085 ca.), uno dei figli di Tancredi, che la conquista normanna assume una nuova dimensione. Fu lui a schiacciare l'esercito pontificio di Leone IX a Civitate il 18 giugno 1053, e fu lui a cacciare i bizantini dall'Italia meridionale nel 1071. I Normanni riuscirono ben presto a soppiantare la nobiltà locale di origine longobarda e a dedicarsi alla conquista della Sicilia, allora in mano ai musulmani. L'isola fu gradualmente conquistata tra il 1060 e il 1091, prima da Roberto il Guiscardo, poi da suo fratello Ruggero, che sarebbe diventato il primo conte normanno dell'isola. Quando divenne Ruggero I, stabilì la sua autorità nel rispetto delle leggi, dei costumi e della lingua dei musulmani, l'arabo siciliano.Solo nel 1154 i Normanni formarono un'unica entità politica, il Regno di Sicilia, che comprendeva non solo l'omonima isola, ma anche tutta la parte meridionale della penisola italiana, ad eccezione del principato di Benevento e dell'isola di Malta. Dopo molti decenni, le varie comunità in loco si sono fuse e hanno assimilato i contributi culturali dell'antichità greco-romana, del mondo arabo, del mondo orientale e del mondo normanno. In breve, la società creata dai Normanni, sebbene di origini etniche, culturali e religiose molto diverse, riuscì a raggiungere un equilibrio di tolleranza, mentre allo stesso tempo i crociati e i musulmani si stavano lacerando a vicenda in Palestina. La Sicilia rimase sotto il dominio normanno (creazione del Regno di Sicilia nel 1130 attribuito a Ruggero II) fino all'avvento dell'imperatore germanico Enrico VI di Hohenstaufen (1190).Durante il regno di Ruggero II di Altavilla (1130-1154), i musulmani di Sicilia cominciarono a subire vessazioni amministrative e furono espropriati delle loro terre a favore degli immigrati lombardi e normanni.All'arrivo in Italia, la nobiltà normanna parlava generalmente una varietà di francese che oggi si chiama franco-normanno (o anglo-normanno), un francese dal sapore nordico portato dai vichinghi che avevano conquistato la Francia settentrionale un secolo prima. Gli altri immigrati parlavano bretone, fiammingo, angioino, angoumois, ecc. Alla fine, i Normanni hanno perso la loro lingua originale e si sono impadroniti della lingua degli abitanti del luogo. I Normanni hanno lasciato in eredità un gran numero di parole che sono state integrate nella lingua siciliana:Siciliano < normanno italiano siciliano < normanno italianoaccattari < normand acater ( buy )ammintuari < normanni mentono a ("hanno in mente")armaru < normand armoire ( guardaroba )appujari < normand press ( stampa )bucceri < normand bouchier ( macellaio )buatta < norman box ( box )custureri < normand coustrier ("couturier")comprareaccennarearmadioappoggiaremacellaiobarattolosartolargasìa < norman largesse ("generosità")magasinu mastoplastica additiva Roma li consideriamo come la gente, uomini e donne, che sono venuti dalla Toscana; come la gente, uomini e donne, che sono venuti dall'Italia; e come la gente che è venuta da tutte le parti del Paese; e che si è rafforzata per difendere la propria parte di Paese; in forma che, restando la lite indecisa, mi è parso in questo mio vendemmiale negozio scrivervi largamente quello che io ne senta, per terminere la quistione o per dare a ciascuno materia di maggior contesa. Ho fatto questo ragionamento a causa della disputa sorta, in più occasioni negli ultimi tempi, sul fatto che la lingua in cui i nostri poeti e studiosi fiorentini hanno scritto sia fiorentina, toscana o italiana. In questa disputa, ho notato che molte persone meno disdicevoli vogliono che la lingua sia toscana, alcuni altri, molto disdicevoli, la chiamano italiana, e alcuni sostengono che dovrebbe assolutamente essere chiamata fiorentina. E tutti hanno cercato di difendere la propria opinione in modo adeguato, ma la questione è rimasta indecisa, mi è sembrato, in questo hobby autunnale, che dovessi scrivere in gran parte quello che penso, per aggirare la questione o per dare a ciascuno una materia per una maggiore polemica].In realtà, per molti intellettuali, questi tre nomi erano sinonimi. Machiavelli ha poi affermato che è grazie a Dante, Petrarca e Boccaccio che la Toscana sarà "superiore" agli altri Stati italiani.Ma per il diplomatico il latino doveva rimanere la lingua internazionale di testi importanti come trattati, alleanze e altri atti ufficiali che riguardano i rapporti tra gli Stati. Ogni ambasciatore o segretario doveva parlare correntemente il latino, sia oralmente che per iscritto. La conoscenza del latino era, per Machiavelli, una delle cause della "superiorità" degli agenti diplomatici e degli ecclesiastici italiani. Preferiva ancora l'italiano fiorentino al latino, ma all'epoca l'italiano era ancora considerato vicino al latino, e il latino era addirittura considerato una lingua nazionale. Nonostante la preminenza degli italofoni sul latino, un diplomatico italiano doveva comunque conoscere altre lingue straniere, poiché il saper comunicare nella lingua di un principe straniero permetteva di evitare l'uso di interpreti, spesso fonte di malintesi.Inoltre, Machiavelli considerava i francesi "nemici della lingua dei romani". Il francese stava gradualmente diventando la lingua diplomatica in alcuni Paesi, soprattutto negli Stati tedeschi, soprattutto perché la diplomazia francese cercava di abolire i privilegi del latino. Anche la Spagna, una volta unificata, aveva cercato di imporre il castigliano come lingua diplomatica, ma senza successo. Ovviamente, questa conoscenza delle lingue non riguardava la gente comune, ma solo un'élite intellettuale, quella dei letterati e degli studiosi del Rinascimento.4.5 La resistenza del latino ecclesiasticoIn ogni caso, anche se nella seconda metà del Cinquecento si intensificò la circolazione di testi in lingua volgare (toscano fiorentino), la produzione in questa lingua era ancora molto inferiore a quella del latino ecclesiastico, ma questo corso degli eventi fu certamente facilitato dall'invenzione della stampa in Occidente e dai caratteri mobili di Gutenberg. Inizialmente la stampa ha permesso la diffusione del latino, la lingua degli studiosi. La Chiesa cattolica, è vero, era riluttante ad accettare l'avvento della stampa perché incoraggiava la diffusione di idee che non poteva più controllare. Mentre Martin Lutero traduceva la Bibbia in tedesco (1522), che divulgava il tedesco scritto, la Chiesa cattolica si opponeva a qualsiasi traduzione delle Sacre Scritture, considerandole come potenziali fattori di eresia. Per questo motivo tutte le edizioni della Bibbia "in lingua volgare" sono state messe all'Indice nel 1559, cioè proibite, pericolose e considerate eretiche. Tutti i libri proibiti erano elencati in un catalogo chiamato Indice.Durante il lungo Concilio di Trento (oggi in provincia del Trentino), che si è svolto dal 1545 al 1563 sotto cinque papi (Paolo III, Giulio III, Marcello II, Paolo IV e Pio V), con due interruzioni, la Chiesa cattolica ha continuato a imporre il latino ecclesiastico nella sua liturgia, permettendo ai sacerdoti di tenere le loro prediche in volgare. Per quanto riguarda la Bibbia, la Regola IV (1564) del Concilio prevedeva originariamente la possibilità di autorizzare il vescovo, con l'approvazione del parroco o del confessore, a leggere Bibbie tradotte "da autori cattolici" che potessero rafforzare la fede dei fedeli:Come l'esperienza ha dimostrato, se le sante Bibbie nel linguaggio comune sono permesse a tutti senza discernimento, il risultato, a causa dell'imprudenza umana, è più un danno che un profitto. In questa materia, quindi, limitiamoci al giudizio del vescovo o dell'inquisitore, i quali, su consiglio del parroco o del confessore, possono permettere la lettura delle sante Bibbie tradotte nella lingua comune da autori cattolici a coloro che hanno giudicato capaci di rafforzare in questo modo la loro fede e la loro pietà e di non subire alcun danno. Essi devono ricevere questa autorizzazione per iscritto.Chiunque osi leggere o possedere queste Bibbie senza tale permesso non può ricevere l'assoluzione dei suoi peccati fino a quando non avrà dato questi volumi al Vescovo della diocesi. Quanto ai librai che vendono Bibbie nella lingua comune a persone che non hanno tale permesso, o che le procurano con qualsiasi mezzo, si trattenga il prezzo di questi libri, in modo che il vescovo possa usare questo denaro per scopi pii; e poi, a discrezione del vescovo e secondo la natura del reato, siano soggetti ad altre sanzioni.Qualche decennio dopo, nel 1590 e nel 1596, la Santa Sede si riservò l'autorizzazione. Data la pesantezza dissuasiva della procedura, l'uso del "volgare" non poteva essere applicato in Italia e in Spagna, mentre era più flessibile in Francia. L'Italia, patria dei papi, è rimasta fuori dal movimento verso il veicolare o "volgare" ed è rimasta con il latino della Chiesa. I papi continuarono a percepire negativamente l'avvento delle lingue volgari come il francese, il tedesco e il fiorentino. Solo nel 1757 papa Benedetto XIV diede il permesso generale di leggere la Bibbia in lingua volgare, a condizione che fosse accompagnata da note che orientassero l'interpretazione verso la Tradizione cattolica. La Chiesa del XVI secolo era quella di un'istituzione che si credeva l'unica detentrice della verità. Infine, al momento dell'unificazione politica dell'Italia, la Chiesa ha accettato di usare linguaggi volgari per affrontare il cristianesimo. Alla fine del Cinquecento la corte papale era chiaramente diventata l'epicentro dell'Italia colta e il punto d'incontro delle élite intellettuali e artistiche della penisola. Vi si parlava il latino ecclesiastico, il fiorentino e il francese.4.6 La presenza della preponderanza spagnolaNel XVI secolo Carlo V (1500-1558), asburgico, era il più potente monarca d'Europa: era re di Spagna, duca di Borgogna, Brabante, Limburgo, Lussemburgo e Gelderland, conte di Artois, Fiandre, Hainaut, Olanda e Zelanda, conte di Zutphen. Come imperatore del Sacro Romano Impero e re di Napoli, Sicilia e Gerusalemme, controllava praticamente tutta l'Italia. Un poliglotta, si dice che abbia detto: "Parlo inglese ai commercianti, italiano alle donne, francese agli uomini, spagnolo a Dio e tedesco al mio cavallo". Sarà anche uno scherzo, ma la dice lunga sull'ideologia del tempo.Gli Asburgo di Spagna erano direttamente presenti in Sicilia, Napoli, Sardegna e Milano, ed esercitavano la loro influenza sullo Stato Pontificio, sulla Città Libera di Lucca in Toscana e sulla Repubblica di Genova. Solo Venezia, allora in declino, sfuggì alla loro dominazione, e il Ducato di Savoia, che sotto Emmanuel-Philibert (1528-1580), iniziò la sua espansione e centralizzò le sue istituzioni.Fu allora che l'Italia fu contemporaneamente sotto l'influenza culturale e linguistica della Spagna. Questa influenza avrebbe causato una certa regressione sul piano culturale in gran parte d'Italia, perché nello stesso tempo l'Inquisizione era stata ristabilita nei tribunali ecclesiastici. Quasi un migliaio di parole spagnole (e portoghesi) sono entrate nelle lingue italiane. Questi si chiamano spagnolismi ("spagnolismi") o iberismi ("iberismi"). Le parole spagnole erano di solito portate da nobili che vivevano nelle corti di Napoli, Roma, Ferrara, Mantova, Urbino, Venezia o Milano. Ecco alcuni esempi:Parola spagnola italianizzataSpagnolo italianizzato Parola spagnola italianizzata Parola spagnola italianizzata Parola spagnola italianizzata Parola spagnola italianizzatagrandioso ( grandioso )manipolazione ("manipolazione")disdetta ( annullamento )floscio ( morbido )regalo ( regalo )alcova ( alcova )baracca ( cabina )imbarazzare ("imbarazzo")appartamento ( appartamento )disguido ( errore ) disdoro ( vergognoso )disinvolturabrio ( verve )( vanto )HIDALGO ("HIDALGO")imbarazzolindo ( pulito )maggiorasco ("mark-up")puntiglio ( caparbietà )punto d'onore pastigliasiesta ( pisolino )cura del bus ( Catching )picaresco ( picaresco )sfarzo ("ostentazione")sforzo ( sforzo )smargiasso ("diritto di nascita")sussiego ( disprezzo )taccagno ( avaro )vigliacco ("codardo") baccalà ("merluzzo")bozza ( progetto )cazzare ( trasporto )doppiare ( raddoppio )flotta ("flotta")Lancia ( Lance )rotta ( itinerario )mozzo ( mozzo )nostromo ( nostromo )tolda ( ponte )Questi prestiti dagli spagnoli riguardano la vita quotidiana, i rituali sociali, la vita marittima e spesso le inadempienze prestate agli spagnoli. Molti altri prestiti corrispondono alle scoperte del Nuovo Mondo: cacao ("cacao"), mais ("mais"), caimano ("caimano"), condor ("condor"), iguana ("iguana"), lama ("lama"), puma ("puma"), vigogna ("vicuna"), cannibale ("cannibal"), indio ("indian"), piragua ("pirogue"), tabacco ("tobacco"), ecc.Dalla lingua portoghese sono nati termini come banana ("banana"), caramello ("caramello"), cocco ("cocco"), mandarino ("mandarino"), negro ("negro"), pagoda ("pagoda"), tapioca ("tapioca"). Come si può vedere, la lingua francese ha spesso fatto gli stessi prestiti.Ricordiamo che, fino al 1713, la Sardegna era ancora sotto il dominio spagnolo. Gli abitanti parlavano tutti una varietà di sardi, ma erano in contatto con spagnoli, catalani e aragonesi, mentre nessuno conosceva l'italiano (fiorentino). Ancora oggi le varietà dialettali del sardo rimangono fortemente influenzate da queste lingue iberiche, molto più dell'italiano standard.Dall'inizio del XVII secolo il potere spagnolo si scontra con le ambizioni della Francia e con la rivolta delle popolazioni dell'Italia meridionale. Il Regno di Napoli era allora il territorio che contribuì maggiormente al finanziamento della monarchia spagnola e fu la principale fonte di approvvigionamento di carne da cannone per l'esercito spagnolo. Le incursioni dell'esercito per incorporare con la forza grandi contingenti di giovani capaci hanno provocato una reazione di rifiuto. L'ostilità dei napoletani è stata accentuata dai cattivi raccolti, dalla scarsità di cibo e dall'aumento delle tasse. Nel 1647 i napoletani proclamarono l'indipendenza del regno e istituirono la repubblica. La repressione era spietata. Alla fine, l'Austria fu chiamata a sostituire la Spagna nell'Italia meridionale. Carlo d'Asburgo dovette rinunciare alle sue pretese al trono di Spagna e all'impero coloniale spagnolo nel trattato di Rastatt (1714), ma riuscì a mantenere il Regno di Napoli, il Regno di Sardegna, che scambiò con le Due Sicilie nel 1720.4.7 La diversità delle lingueDurante il Medioevo, tutti gli italiani parlavano la loro varietà locale di italiano. Nei rari usi scritti, si doveva usare il latino o il fiorentino. Di solito c'era almeno un individuo in ogni comunità italiana che sapeva leggere e scrivere, e che poteva così soddisfare alcune delle esigenze della comunità. Questa persona, che si potrebbe definire "alfabetizzata", in contrapposizione all'analfabeta, non era necessariamente uno dei notabili, né un prete, né un funzionario, né un avvocato, né un farmacista. Di solito erano "venditori ambulanti professionisti", cantanti di strada, poeti, o anche mendicanti che, per vitto e alloggio, leggevano libri e raccontavano storie durante le veglie. Oggi lo chiamerebbero "cantastorie pubblico".Molti testi scritti in italiano letterario, fiorentino, sono stati così letti ad alta voce a gruppi analfabeti, garantendo così una "alfabetizzazione" orale collettiva. In altre parole, il linguaggio di Dante, Boccaccio e Petrarca fu diffuso oralmente alle masse e non per iscritto alle popolazioni analfabete. Potremmo dire che l'Italia ha così raggiunto l'unità culturale in assenza di unità politica. In altre parole, l'Italia esisteva nelle parole dei suoi poeti, nella mente dei suoi pensatori e nella melodia della sua poesia.Nel 1981 il professor Glauco Sanga dell'Università di Pavia classificò in questo modo i diversi usi linguistici dell'epoca:Varietà sociolinguistica Sistema linguistico Modalità di utilizzo Utenti1. Corsi di lingua straniera culturale orale + lingua straniera scritta in lingua straniera in lingua straniera2. Il latino latino scrive le classi dirigenti3. Corsi di italiano letterario o italiano fiorentino o italiano fiorentino scritto + lezioni di leadership orale4. Koinè dialettale - classi dirigenti orali5. Dialetto civile urbano - lezioni di leadership orale6. Dialetto popolare urbano - classi popolari orali7. Dialetto civile locale - aristocrazia orale + borghesia8. Rustico dialetto locale - orale dei contadini9. Gergale urbano gergale marginale10. Gergale rurale slang orale marginaleEcco una spiegazione più dettagliata del significato della tabella:1. La lingua straniera della cultura:Era francese, spagnolo o tedesco, a seconda della regione, usato sia oralmente che per iscritto dalle classi dirigenti. Il Nord usava il francese o il tedesco, il Sud lo spagnolo.2. Latino:Il latino era riservato all'uso scritto ed era parzialmente usato oralmente dai membri del clero.3. Italiano letterario:La varietà fiorentina era usata solo tra le classi alfabetizzate e dominanti; fuori dalla Toscana era usata come seconda lingua, soprattutto tra gli intellettuali.4. Koinè dialettale (regionale):Era una lingua franca utilizzata nei grandi centri urbani e veniva utilizzata dalle classi dirigenti (cancellerie, tribunali ducali o di contea, ecc.) per la comunicazione orale e talvolta scritta. Questa lingua, generalmente sul modello dell'italiano letterario e del latino, poteva essere piemontese, lombarda, veneziana, veneziana, umbra, friulana, siciliana, ecc.5. Il dialetto civile urbano:Questa è la varietà dialettale utilizzata in città come Torino, Milano, Venezia, Verona, Genova, Genova, Pisa, Parma, Parma, Siena, Roma, Napoli, Palermo, ecc. Questa varietà era usata oralmente dai ceti dirigenti e borghesi delle città, e per iscritto ma sul modello dell'italiano letterario.6. Il popolare dialetto urbano:Questa varietà, fortemente influenzata dai contadini e dal gergo, era utilizzata dalle classi popolari urbane, soprattutto da operai, artigiani, servitori e piccoli commercianti.7. Il dialetto civile locale:Si tratta di un dialetto orale, influenzato dal dialetto civile urbano, usato dall'aristocrazia e dai funzionari pubblici, nonché dagli artigiani delle piccole città. Sono varietà dialettali toscane, piemontesi, calabresi, ecc. e sono utilizzate dall'aristocrazia e dai funzionari pubblici, oltre che dagli artigiani dei piccoli centri.8. Il dialetto rustico locale:Questa cosiddetta varietà rustica si caratterizza per il suo tradizionale uso orale tra quasi tutti i contadini e la gente che vive in campagna. È la varietà dialettale più lontana da quella fiorentina. Nel XVI secolo oltre il 90% della popolazione italiana utilizzava questa varietà linguistica. Il numero di dialetti ha probabilmente superato il migliaio.9. Gergale urbano:Questo tipo di gergo veniva usato oralmente dalle frange urbane, tra cui gente del luna park, cantanti di strada, criminali, delinquenti, ecc. È stato influenzato dall'italiano letterario.10. Gergale rurale:Questo altro tipo di gergo orale era usato dalle persone emarginate e dai venditori ambulanti nelle campagne e nelle valli di montagna e si basava sui dialetti locali.Insomma, la situazione linguistica dell'Italia in questo periodo della sua storia era sfaccettata, come quella di paesi come la Spagna, la Francia o la Germania.4.8 La Repubblica di Venezia (1440-1797)La Repubblica di Venezia è da sempre una delle regioni più dinamiche di tutta Italia. Nel XV secolo Venezia ebbe un ruolo di primo piano negli scambi economici tra l'Occidente mediterraneo e l'Oriente, tra il mondo bizantino e quello musulmano. La Repubblica di Venezia era diventata una delle principali potenze economiche in Europa grazie al suo commercio marittimo. I suoi rivali a quel tempo erano il Ducato di Milano, il Regno di Napoli, la Repubblica di Firenze e lo Stato Pontificio. La lingua dominante della Repubblica di Venezia era il veneziano, ma anche l'arabo, il francese, il tedesco, il friulano e il latino erano utilizzati per le comunicazioni internazionali.Ormai Venezia era diventata la capitale della stampa europea e produceva la metà dei libri pubblicati in tutta Italia. Le città di Roma, Firenze, Padova, Milano e Napoli hanno condiviso il resto del mercato internazionale. L'Italia ha così messo a disposizione di tutti coloro che sapevano leggere il latino, il greco e anche alcune lingue "volgari", come il fiorentino e il francese, i testi antichi e le loro traduzioni.Ma il Rinascimento segnò anche l'inizio del declino di Venezia, con l'avvento di altri rivali, tra cui l'Impero Ottomano, l'Austria, la Spagna e la Francia. All'inizio del XVII secolo, con l'allontanarsi della minaccia delle invasioni ottomane, la Repubblica di Venezia dichiarò guerra all'Austria nel 1615. La Spagna venne in aiuto degli austriaci e andò anche in guerra nel 1617, costringendo finalmente la Repubblica di Venezia ad arrendersi. Il 6 settembre 1617 fu firmato a Parigi un trattato tra la Repubblica di Venezia e l'Arciduca d'Austria, Ferdinando d'Asburgo, e ratificato a Madrid il 26 settembre.Gran parte di quello che oggi è il Friuli sarebbe tornato ad essere austriaco, quindi sotto il dominio della lingua tedesca. In seguito, divenne consuetudine distinguere, da un lato, il Friuli veneziano (o occidentale) con Udine come capitale, associata alla Repubblica di Venezia, e, dall'altro, il Friuli austriaco (o orientale), la cui capitale, Trieste, ricevette lo status di "porto franco" nel 1719. Mentre tutta la popolazione parlava friulano, la nobiltà e le classi istruite utilizzavano, a seconda della regione, il veneziano (nel Friuli veneziano) o il tedesco (nel Friuli austriaco).Repubbliche marinare come Amalfi, Ancona, Pisa, Genova, Ragusa e Venezia hanno dominato a lungo il Mediterraneo e l'Adriatico. Per questo motivo, molte parole relative alla navigazione oggi sono di origine italiana o veneziana nella maggior parte delle lingue europee, comprese le lingue slave come il serbo, il croato e il bosniaco. I mercanti italiani e veneziani dell'epoca erano noti per la loro iniziativa, quindi non sorprende che molti termini commerciali europei siano di origine italiana. Parole come banca ("banca"), valuta ("valuta"), fallire ("fallimento"), cassa ("contanti"), conto ("conto"), costo ("costo"), tariffa ("tariffa"), ecc. sono diventati termini comuni in molte lingue europee. È il caso di una delle più famose denominazioni monetarie dell'epoca: il fiorino di Firenze, apparso già nel XIII secolo. All'epoca era una moneta d'oro da 3,54 grammi che raffigurava un giglio.Questa moneta è stata poi adottata in diverse città italiane (Genova, Venezia, ecc.) e in molti paesi europei: i Paesi Bassi (gulden in olandese), l'Impero Austro-Ungarico (fiorino in ungherese), il Ducato del Brabante, il Ducato di Liegi, il Ducato di Lussemburgo, la Savoia, il Cantone di Berna, gli Stati tedeschi, lo Stato Pontificio, le Antille Olandesi (Aruba nella foto), ecc. Naturalmente il fiorino potrebbe avere un valore diverso nei vari paesi di emissione; anche questo valore è cambiato nel tempo.Queste repubbliche marittime italiane, in particolare la Repubblica di Genova, erano i banchieri d'Europa, che concedevano prestiti su larga scala su cambiali, assicurazioni e rendite pubbliche.L'influenza culturale dell'Italia si rifletteva necessariamente nella lingua francese attraverso i prestiti. Migliaia di parole italiane sono penetrate nel francese (e in diverse altre lingue), tra cui termini relativi alla guerra (canone, allarme, escalation, cartiglio, ecc.), alla finanza (bancarotta, credito, traffico, ecc.), alla morale (cortigiana, disgrazia, carezza, scappatella, ecc.) e alle arti (arte, cultura, storia, ecc.).), la pittura (colore, profilo, miniatura, ecc.), l'architettura (belvedere, appartamento, balcone, tendone, ecc.) e la musica (a cappella, andante, allegro, adagio, bel canto, concerto, crescendo, largo, opera, tempo, vivace, ecc.)Il campo della musica italiana è interessante in più di un modo. Nel XVI secolo, la preponderanza dei musicisti italiani era innegabile. La maggior parte delle grandi innovazioni in questo campo sono apparse nella penisola prima di diffondersi in tutto il continente. Le prime raccolte musicali sono state pubblicate a Venezia all'inizio del secolo. È a Brescia, Cremona e Bologna che si è sfruttato il virtuosismo dei violinisti. Sono stati introdotti anche altri strumenti a corda come il violoncello, la viola, il contrabbasso, la chitarra, ecc. Seguirono strumenti a tastiera (organo, clavicembalo, clavicordo, spinetta, clavicordo) e a fiato (corno, tromba, flauto, ecc.), che aprirono la strada a virtuosi e compositori, senza dimenticare il famoso liutaio Antonio Stradivarius. Era l'epoca d'oro della musica italiana con Claudio Monteverdi, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Andrea Gabrieli, Giovanni Gabrieli, Arcangelo Corelli, Francesco Geminiani, poi Antonio Vivaldi e Tomaso Albinoni a Venezia, Pietro Locatelli a Roma, Giuseppe Tartini a Padova, Alessandro Scarlatti a Palermo, ecc. L'Italia ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della musica dall'inizio del Rinascimento, ma anche durante tutto il periodo barocco, durante il quale i musicisti italiani hanno dominato quasi tutta la vita musicale del continente. Fu l'Italia a dare alla Francia di Luigi XIV uno dei suoi più grandi musicisti nella persona di Jean-Baptiste Lully, soprannominato "il fiorentino" (al secolo Giovanni Battista Lulli). I musicisti italiani hanno influenzato molti compositori stranieri, tedeschi, austriaci e cechi, in particolare G.-F. Handel, W.-A. Mozart e Jean-Christian Bach.Fu in questo periodo che iniziò la proliferazione delle parole italiane in musica: a capella ("senza strumento"), adagio ("lento"), agitato ("inquieto"), a la breve ("bianco"), allegro ("vivace"), andante ("andare"), bel canto ("bella voce"), con allegrezza, concerto ("concerto"), concerto grosso ("grande concerto"), crescendo ("crescendo gradualmente"), forte ("forte"), fortissimo ("fortissimo"), intermezzo ("intermezzo"), opera ("lavoro"), scherzo ("scherzo"), sonata ("sonata"), toccata ("toccate"), tutti ("tutti"), vivace ("vivace"). Un totale di circa 250 parole.Infatti, tutti i campi sono stati interessati: architettura, pittura, musica, danza, armi, marina, vita di corte, istituzioni amministrative, sistema penitenziario, industria finanziaria (banche), commercio, artigianato (ceramica, pietre preziose), abbigliamento e articoli da toeletta, intrattenimento, caccia e falconeria, sport equestri, scienza, ecc. In breve, si trattava di una vera e propria invasione di circa 8.000 parole in francese dell'epoca, di cui circa il 10% è ancora oggi in uso. La maggior parte di questi italianismi sono scomparsi nel tempo, così come il destino che attende oggi la maggior parte delle parole prese in prestito dall'inglese dal francese (o da qualsiasi altra lingua). Quando le mode cambiano o le realtà scompaiono, scompaiono anche le parole: sono rimasti solo circa 800 italianismi nel francese contemporaneo. Tuttavia, il contributo dell'italiano ha superato tutte le influenze straniere sul francese fino alla metà del XX secolo.5 L'influenza franceseNel XVII secolo la Francia era diventata un paese che non poteva essere ignorato in Europa. Enrico IV (1553-1610), il cardinale de Richelieu (1585-1642) e il cardinale de Mazarin (1602-1661) avevano assicurato la preponderanza francese in Europa. Poi, la sete di potere portò Luigi XIV (1638-1715) a cercare e ottenere una misura di egemonia in Europa, tanto che il suo lungo regno fu una serie ininterrotta di guerre. Sotto il Re Sole, la Francia ha acquisito nuove province: Bretagna, Lorena, Alsazia, Artois, Fiandre, Franca Contea e Roussillon. Attraverso le sue acquisizioni territoriali, il prestigio delle sue vittorie e la sua influenza in Europa, la Francia è diventata la più grande potenza del continente, il che ha avuto l'effetto di suscitare la sfrenata ammirazione ("sfrenata ammirazione" in italiano) degli italiani per la Francia. Nel 1750, la popolazione della penisola italiana raggiungeva i 15,4 milioni di abitanti, contro gli oltre 21 milioni della Francia.5.1 Letteratura franceseIn Italia, come in altri paesi, gli studiosi più esperti leggono gli scritti degli autori classici francesi. Ma è nel secolo dei Lumi, soprattutto grazie a Montesquieu, Voltaire e Rousseau, che la letteratura francese invade l'Italia. Questi scrittori hanno propagato nuove idee che hanno avuto l'effetto di diffondere la lingua francese allo stesso tempo, tanto da suscitare curiosità, suscitare passioni, scuotere le credenze e colpire l'immaginazione. Tra tutte le letterature straniere, il francese era l'unica veramente diffusa nella penisola italiana a quel tempo: le opere in tedesco, spagnolo e inglese venivano lette raramente, mentre la lingua e la letteratura francese erano praticate da persone colte che spesso trascuravano la propria lingua madre.Come è giusto che sia, la Francia esercitava il potere linguistico sugli Stati confinanti, tra cui l'Italia. La maggiore influenza lessicale del francese si è avuta tra il 1700 e il 1800, quando l'italiano ha probabilmente preso in prestito quasi 4.000 parole, molte delle quali sono ancora oggi in uso. La Francia si è distinta in tutti i campi: letteratura, filosofia, belle arti, abbigliamento e moda (bretella/bretelle, cravatta/cravatte, parrucchiere/coiffeur, tuppè/perruque), gastronomia (bignè/chou à la crème), liquore/liquore, ragù/salsa), arredamento (ammobiliare/arredamento, tappezzare/soffittature, WC/WC, sofà/canapè), vita mondana (libertinaggio/libertinaggio, manierismo/manierismo, scetticismo/scetticismo), ecc.Questa invasione della lingua francese non si addiceva a tutti gli studiosi italiani. All'inizio del 1800, i puristi insorsero contro il gallicismo ("gallicismi") e la francizzazione ("infranciosamento") dell'italiano. Ma gli italiani continuarono a prendere in prestito massicciamente i francesi, fenomeno che si fermerà solo nel XX secolo con un nuovo "invasore": l'inglese.5.2 La rivoluzione francese e l'integrazione dell'ItaliaIntorno al 1792, i governanti italiani cominciarono a diffidare dei pericoli della Rivoluzione francese. In generale, Venezia, Torino, Napoli, Palermo, Roma, Firenze, ecc. hanno adottato all'inizio un atteggiamento ostile. In realtà, la Rivoluzione francese ha riacceso il malcontento popolare a causa di una situazione economica sempre più difficile. In Italia le rivolte erano dirette direttamente contro i signori e i grandi proprietari terrieri. Attraverso Bonaparte, il Paese passerà gradualmente sotto l'influenza francese, con il risultato che tutta l'Italia sarà costretta a contribuire allo sforzo bellico francese.Il 20 aprile 1792 la Francia dichiarò guerra all'Austria. Il conflitto durò quasi un quarto di secolo, con alcune brevi interruzioni, fino alla caduta definitiva di Napoleone il 22 giugno 1815.Il 27 novembre 1792 il Ducato di Savoia, che faceva parte del Regno di Sardegna (con l'isola di Sardegna), fu annesso alla Repubblica francese con il nome di "Dipartimento del Monte Bianco". Il 31 gennaio 1793, fu la volta della "contea di Nizza" ad essere incorporata nella Repubblica francese, con il nome di "dipartimento delle Alpi Marittime". Il 15 febbraio dello stesso anno, il Principato di Monaco è stato incorporato nella Repubblica francese e nel dipartimento delle Alpi Marittime.Il 17 ottobre 1797 il generale Bonaparte firmò con l'Austria il trattato di Campo-Formio, secondo il quale l'imperatore d'Austria rinunciò alle province belghe (Paesi Bassi austriaci) e respinse il confine sulla riva sinistra del Reno a favore della Francia. Anche le Isole Ionie (Corfù, Zante, Cefalonia, ecc.) sono state restituite alla Francia. Inoltre, a seguito della sua campagna d'Italia, Bonaparte aveva creato Stati italiani sottomessi: il Regno di Piemonte-Sardegna, la Repubblica Ligure, la Repubblica Cisalpina e il Ducato di Parma. Come risarcimento, l'imperatore d'Austria ricevette Salisburgo, il Veneto (che pose fine alla Repubblica di Venezia), il Friuli occidentale, l'Istria e la Dalmazia (ad eccezione delle isole che andarono in Francia). Tutto il Friuli è così tornato ad essere una provincia austriaca. Ma la Repubblica Cisalpina, con Milano come capitale, scomparirà nella primavera del 1799, quando la città sarà conquistata il 29 aprile da una coalizione di austriaci e russi.Ricordiamo rapidamente i fatti riguardanti Bonaparte, arrivato in Italia con il suo esercito nel 1796. Fu allora il "triennio giacobino", i primi tre anni dell'occupazione francese, un periodo confuso di incertezza e instabilità, con repubbliche provvisorie chiamate "cispadane", "cisalpine", "liguri", "romane", "partenopee", amministrate a volte da francesi e a volte da austriaci nelle province del nord. Dopo la battaglia di Marengo del 14 giugno 1800 e il trionfale ritorno di Bonaparte in Italia, la penisola vedrà aumentare gradualmente la presenza dei francesi fino all'occupazione totale del territorio, che avverrà con la fine dello Stato Pontificio decretata da Napoleone nel 1809. Poiché Napoleone era di origine corsa, probabilmente, almeno all'epoca, aveva più familiarità con la cultura italiana che con quella francese. Inoltre, si è espresso in francese con un accento corso secondo alcuni, italiano secondo altri. La lingua italiana gli sembrava ancora più familiare del francese. Sembra aver capito il sentimento degli italiani riguardo al loro orgoglio e alla loro autonomia.Nel 1809, Napoleone ristabilì le lingue locali nei tribunali. Questa era, è vero, una concessione ritenuta necessaria per la corretta amministrazione della giustizia. Gli studiosi italiani ritenevano però di aver appena acquisito una maggiore autonomia linguistica e nel 1812 ricostituirono l'Accademia della Crusca. L'imposizione del Codice Civile francese è stata meno ben accolta perché ha secolarizzato lo stato civile, ha introdotto il divorzio e ha cambiato le abitudini ereditarie. Il clero italiano era ostile a Napoleone e alle sue riforme.Nel 1802 l'Austria perse nuovamente il Friuli a favore della Repubblica Italiana, creata il 26 gennaio dai deputati della Repubblica Cisalpina, con Napoleone Bonaparte, allora primo console della Repubblica francese, come presidente. Dopo l'incoronazione di Napoleone come Imperatore dei Francesi il 2 dicembre 1804 e la sua incoronazione a Milano come "Re d'Italia" (26 maggio 1805), la Repubblica Italiana cessò di esistere e divenne per un certo periodo il Regno d'Italia (1805-1814), in cui fu incorporato il Veneto. Napoleone creò le "Province illiriche", della Carniola, dell'Istria e della Dalmazia, dipendenti dall'Impero francese.A nord, il Piemonte e la Savoia erano stati annessi all'Impero. Successivamente, anche il centro dell'Italia, compresa la Toscana (Firenze), Parma e lo Stato Pontificio (maggio 1809) si riunirono all'Impero francese.Nel sud, Napoleone installò il fratello Giuseppe sul trono di Napoli. Per quanto riguarda la Sicilia, è rimasta uno degli Stati in guerra aperta con Napoleone. Mentre storicamente il Regno di Sicilia era generalmente associato al Regno di Napoli, Napoleone ne fece degli stati nemici creando un regno incentrato su Napoli sotto l'autorità del fratello Giuseppe e poi del cognato Gioacchino Murat. Per quanto riguarda la Sardegna, essa costituiva un altro regno sotto la dipendenza della Francia. Rimangono alcuni piccoli principati (Lucca, Benevento) e San Marino, senza grande importanza strategica.Per quanto riguarda lo Stato Pontificio, un concordato firmato nel luglio 1801 tra papa Pio VII e il generale Bonaparte pose fine alle lotte religiose nella penisola: il cattolicesimo era riconosciuto come la religione della "maggioranza dei francesi", e non più come religione di Stato.Tuttavia, il rifiuto del Papa di far rispettare il blocco continentale contro la Gran Bretagna portò Napoleone ad annettere lo Stato Pontificio il 17 maggio 1809 per formare i dipartimenti del Tevere (poi il dipartimento di Roma nel 1810) e il dipartimento del Trasimeno. Pio VII fu poi esiliato a Savona (1809), cittadina ligure sulla costa mediterranea.Questo periodo ha portato a grandi sconvolgimenti nella vita sociale e amministrativa dell'Italia. I privilegi della nobiltà italiana furono aboliti; il codice civile francese fu applicato; fu imposto il servizio militare obbligatorio e molte terre furono nuovamente dedicate all'agricoltura; il dominio feudale e la servitù della gleba furono aboliti; la proprietà della Chiesa fu venduta. Le leggi sono state generalmente promulgate, secondo le regioni, in francese, italiano e tedesco. Tuttavia, il blocco continentale imposto da Napoleone chiuse la penisola al commercio inglese, principale fornitore dell'Italia prima del 1796.Dopo la conquista dell'Italia da parte della Francia, la coscrizione, gli abusi fiscali, le interferenze politiche e l'indifferenza francese nei confronti delle condizioni locali o delle aspirazioni italiane hanno presto portato a una forte ostilità verso il paese invasore. Già nel 1796 ci furono rivolte contro i francesi nelle campagne piemontesi, lombarde e venete. Una repressione dietro l'altra, ogni volta con il massacro di centinaia di italiani.In parte grazie a Napoleone, che con le sue manovre accentratrici e annessioniste aveva gettato le basi della nuova Italia, gli italiani aspiravano più all'unità politica. Sebbene Napoleone avesse un attaccamento sentimentale all'Italia, da cui proveniva la sua famiglia, non voleva che l'Italia diventasse, secondo la volontà di molti patrioti milanesi, un grande Stato unificato al confine sud-orientale della Francia. Per molti storici, il periodo napoleonico è considerato il punto di partenza dell'Italia contemporanea.Durante il regime napoleonico, la lingua francese acquisì una notevole nuova importanza in Italia. Gli amministratori, i funzionari pubblici e i familiari di Napoleone promossero l'enorme popolarità della cultura e della lingua francese in Italia. Nel 1926, il grammatico Ferdinand Brunot scrisse nel suo Histoire de la langue française di questo periodo (1796-1814):Con gli eserciti, la produzione francese, le idee francesi [...] hanno attraversato le Alpi. Venezia, Genova, Milano ne sono inondati. ...] Tutti possono e devono diventare francesi.Il grammatico e filologo francese fornisce molti esempi di questa invasione ("inondazione") e fa riferimento ad opere didattiche per l'apprendimento del francese. In diciannove anni di dominazione francese in Italia, cioè dal 1796 al 1814, Brunot contava 117 libri di testo francesi per questo periodo. Tra i numerosi autori ci sono soprattutto francesi (Louis Goudar, Charles-François Lhomond, Noël-Français de Wailly, Jean-Pont-Victor Lacoutz Lévizac, Antoine-Isaac Sylvestre de Sacy, ecc.)) e italiani (Vincenzo de Muro, Carlo Maselli, Antonio Francesco, Pietro Giuseppe Capuccini, Pietro Claudio Bogillot, Antonio Scoppa, ecc.), che in genere hanno pubblicato a Milano, Torino, Venezia, Napoli e persino Roma.Queste opere sono state scritte in italiano, a seconda della varietà fiorentina, o tradotte dal francese al fiorentino. Non si può non essere colpiti dall'innegabile proliferazione delle opere di Louis Goudar, un grammatico francese che in Italia si chiamava "Lodovico", il cui successo fu incomparabile nel XVIII secolo e nei primi decenni dell'Ottocento. Tra il 1977 e il 1812 pubblicò non meno di tredici libri di testo francese e otto grammatiche per giovani italiani a Milano e Venezia. Il grammatico italiano del Regio Liceo di Modena, Carlo Maselli, è una buona illustrazione dell'ideologia veicolata all'epoca in Italia quando, nel 1809, nei Principi generali e particolari della lingua francese, affermava: "La lingua della grande nazione è necessaria per coprire qualsiasi impiego civile e militare". Carlo Maselli deplorava, tuttavia, che gli anziani fossero costretti a imparare il francese. Rispetto ai periodi precedenti, non solo il francese era diventato una quasi necessità, ma anche gli italiani avevano sviluppato una certa facilità nel farlo, a causa delle somiglianze tra francesi e italiani, soprattutto piemontesi.In alcuni libri di testo, gli autori francesi non hanno esitato a diffondere la nuova ideologia rivoluzionaria, vietando i termini "servile" come Monsieur/Madame per Citoyen/Citoyenne e cancellando i nomi di re e regine. D'altra parte erano apprezzati l'Esercito, il Generale, la Libertà, l'Uguaglianza e l'Essere Supremo. Alcuni autori si sono spinti fino a proporre il calendario repubblicano al posto di quello romano. Di conseguenza, la lingua italiana è stata invasa dalle parole francesi in questo periodo e nei decenni successivi, ecco alcuni esempi:acrobazia < acrobaziaaddizionale < addizionaleallocazione < assegnazioneambulanza < ambulanzaazzardo < casobarricata < barricatabatteria < batteriatracolla < tracollaclementina < clementinaeditare < modificareemozionare < emozionegiardiniere < giardinieremaggioritario < maggioranzamistificare < mistificarenatalità < natalitàpurismo < purismoportavoce < megafonoscolarizzare < scolarizzareIn Piemonte, le suore insegnavano ai loro alunni delle classi più abbienti il francese piuttosto che l'italiano; le giovani ragazze erano invitate a leggere Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Mirabeau, Diderot e filosofi "popolari" come padre Guillaume-Thomas Raynal, Claude-Adrien Helvétius e Julien Offray de La Mettrie, oggi illustri sconosciuti. Non si deve pensare che questa moda della lingua francese si sia fermata nel nord della penisola. Soprattutto a Napoli, è stato un grande successo grazie, tra l'altro, alle traduzioni e agli adattamenti dell'editore Luigi Carlo Federici. Gli autori italiani hanno scritto in francese, al punto che probabilmente non esiste uno Stato i cui cittadini abbiano scritto più in francese dell'Italia, per non parlare del fatto che molti libri francesi sono stati stampati in Italia.5.3 La ridistribuzione territoriale del 1815Nel 1813 l'Austria dichiarò guerra alla Francia e invase le province illiriche, dipendenti dall'Impero francese. L'anno successivo è stata costituita la "Quadrupla Alleanza" con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, l'Impero russo, il Regno di Prussia e l'Impero d'Austria. Dopo la battaglia di Waterloo del 18 giugno 1815, Napoleone dovette abdicare mentre il Senato francese proclamava Luigi XVIII re di Francia. L'Atto finale del Congresso di Vienna, firmato pochi giorni prima, il 9 giugno, ha ridefinito i contorni dell'Europa.Per quanto riguarda la penisola italiana, è stata interamente ridisegnata dal Congresso di Vienna. La Casa Sabauda recuperò non solo la Savoia, la contea di Nizza e la Sardegna, ma anche tutto il Piemonte e gli ex possedimenti della Repubblica di Genova: questo era il Regno di Piemonte-Sardegna (n. 1).L'Austria recupera gli antichi territori veneziani: il regno d'Italia diventa il regno del Lombardo-Veneto (n. 2), affidato all'Imperatore d'Austria, Francesco I, che diventa nello stesso tempo "Re del Lombardo-Veneto", di cui il Friuli è parte integrante. In realtà l'Austria stava riorganizzando il Lombardo-Veneto in un'entità amministrativa apparentemente autonoma, ma la vera soluzione era stata quella di creare un regno unificato e due governi, ai quali era stato dato il nome di Regno del Lombardo-Veneto.Mentre il Principato di Parma (n. 3) fu assegnato alla moglie di Napoleone, Maria Luisa d'Austria, il Principato di Modena (n. 4) e il Granducato di Toscana (n. 6) furono assegnati agli Asburgo, ma la minuscola Repubblica di San Marino (n. 7) mantenne la sua indipendenza.Il Papa è tornato nel suo Stato Pontificio (n. 8). Ferdinando III di Sicilia salì al trono di Napoli e unificò i suoi due regni con il nome di Regno delle Due Sicilie (n. 9) e fu designato come Ferdinando I.Il Trentino, l'Istria, Trieste e il Veneto giuliano furono annessi dall'Austria. In breve, la carta dell'Italia è stata leggermente semplificata rispetto a quella del 1789.Così, la caduta di Napoleone consacrò il ritorno delle ex monarchie nella penisola italiana, per le quali, secondo le parole del cancelliere Clemente-Venceslao de Metternich (1773-1859), rappresentante dell'Austria, l'Italia era "solo un'espressione geografica". Dopo il Congresso di Vienna, l'Austria si è trovata in una posizione nettamente dominante, controllando quasi tutta la penisola italiana. Solo tre Stati rimasero indipendenti: il Regno delle Due Sicilie, ricostituito nel 1816, lo Stato Pontificio e il Regno di Piemonte-Sardegna. Per quanto riguarda la Repubblica di Venezia e la Repubblica di Genova, entrambe erano scomparse. Il ritorno alla frammentazione della penisola favorirà l'onnipresenza degli austriaci, che si farà sentire nei prossimi decenni.Per gli italiani la Restaurazione, cioè la ricostituzione dell'Antico Regime, è stato un periodo di isolamento, di rievocazione nostalgica del passato e di rifiuto della modernità. Gli Stati della Chiesa dovevano essere l'esempio più eclatante della regressione di mezzo secolo. Infatti, la Chiesa ha reintrodotto la giustizia feudale, l'Inquisizione, il Sant'Uffizio, i monopoli di Stato sui prodotti alimentari, e ha soppresso tutte le innovazioni francesi come la vaccinazione contro il vaiolo, l'illuminazione stradale, la libertà religiosa, ecc. Dopo un breve periodo di euforia, il ritorno dei principi detronizzati ci ha fatto ben presto rimpiangere alcuni aspetti del periodo francese, come l'abolizione dei pedaggi e dei costumi interni, l'istituzione di una moneta unica (la lira basata come il franco sul sistema decimale) e di un catasto generale, ecc. I francesi avevano abbattuto un gran numero di barriere all'allargamento dei mercati. Tuttavia, la Restaurazione ha avuto l'effetto di danneggiare considerevolmente gli interessi dei produttori, della comunità imprenditoriale e dei consumatori.Fuori dalla Francia, le conquiste imperialiste di Napoleone avevano screditato la lingua francese in tutte le corti europee, e i nazionalismi stranieri si stavano affermando ovunque, anche in Italia. In effetti, la maggior parte dei Paesi ha iniziato a promuovere le proprie lingue nazionali, soprattutto Spagna e Germania, ma anche l'Italia. Tuttavia, il francese ha continuato ad essere usato su larga scala alla corte dello Zar di Russia, nei trattati di pace e negli ambienti scientifici. In Italia, anche il francese ha perso il suo prestigio a favore dei fiorentini. Infine, la frammentazione della penisola in stati monarchici sostenuti dall'impero egemonico d'Austria divenne un potente fattore scatenante per l'unificazione italiana. Il senso di appartenenza a una comunità di lingua e cultura, e l'aspirazione di alcune élite della penisola a vedere la formazione di un'entità politica indipendente dall'estero, hanno avuto un notevole sviluppo come risultato della dominazione francese durante il periodo rivoluzionario e imperiale. L'unico modo per contrastare le egemonie straniere, siano esse francesi o austriache, era quello di unire i molteplici stati della penisola in un'unica entità politica.6 Il Regno d'Italia (1861)Dopo la Restaurazione, in tutti gli Stati italiani, i sovrani praticarono una politica protezionistica che favorì il contrabbando e il banditismo. A metà dell'Ottocento, in tutta Italia scoppiarono movimenti insurrezionali, insieme a una guerra latente contro l'Impero austriaco e a molteplici guerre d'indipendenza interne, che furono chiamate "il risorgimento" ("la rinascita") perché le popolazioni locali si rivoltarono contro una situazione divenuta inaccettabile. La maggior parte degli italiani non poteva più sopportare la morsa dell'Impero austriaco, che controllava la maggior parte degli stati italiani, sia direttamente, come in Lombardia e in Veneto, sia attraverso gli arciduchi austriaci (Parma, Modena e Toscana) o nel Regno di Napoli, dove l'Austria sosteneva i Borboni.La repressione austriaca si abbatte poi su tutta l'Italia, ma soprattutto su Modena (Emilia-Romagna), sulla Lombardia e su Napoli. Migliaia di italiani cosiddetti "liberali" sono stati costretti all'esilio, mentre l'esercito, l'amministrazione e il clero sono stati "epurati". Per alcuni influenti italiani dell'epoca, le rivolte popolari avrebbero dovuto dare vita a una repubblica, ma altri sostenevano l'intervento del papa ("neoguelfismo") per rigenerare l'Italia e presiedere una sorta di confederazione di Stati italiani, mentre molti credevano che spettasse al re di Sardegna, Vittorio Emanuele, unificare l'Italia. Nonostante lo stretto conservatorismo di Victor Emmanuel, il Piemonte divenne ben presto la patria del liberalismo italiano. Questo movimento insurrezionale è stato amplificato dall'ascesa della stampa italiana nelle principali città della penisola, da nord a sud. Inoltre, in tutte le grandi città, i sostenitori delle riforme sono scesi in strada per dimostrare la loro voglia di cambiamento e per gridare la loro ostilità all'Austria e ai Tedeschi (si pronuncia [tedeski]). Allo stesso tempo, la stampa trasmetteva alcune ideologie politiche che si stavano diffondendo in tutta Italia: arbitrio aristocratico, dominazione straniera, repressione austriaca, eccetera, il tutto in lingua italiana, che si stava gradualmente radicando tra la popolazione.La crisi economica del 1846-1847 causò disordini popolari e liberali in tutta Italia. Le rivolte scoppiarono quasi ovunque, ma soprattutto in Piemonte (Torino), Lombardia (Milano), Toscana (Firenze), Napoli, Sicilia (Palermo), ecc. Nonostante le repressioni austriache in tutta Italia e le concessioni fatte dai vari governanti degli Stati, in Italia è scoppiato un clima di rivoluzione nazionale.In un'Italia alle prese con le convulsioni della rivoluzione e della controrivoluzione, dove prevaleva l'analfabetismo e il pluralismo linguistico, molti, borghesi o rappresentanti del piccolo popolo urbano, hanno trovato nello spettacolo lirico i mezzi per esprimere il loro desiderio di vivere liberi e uniti nella stessa entità nazionale. Giuseppe Verdi (1813-1901) è stato però colui che ha saputo tradurre questa aspirazione alla libertà e all'unità della nazione italiana in un linguaggio musicale e scenico accessibile a un pubblico socialmente e culturalmente composito. Quando Verdi compose le sue prime opere in italiano intorno al 1840, l'arte lirica stava radunando un pubblico appassionato in luoghi sempre più grandi.Infatti, sebbene solo una piccola parte della popolazione potesse partecipare alla costosa attività lirica, l'influenza delle opere verdiane si stava diffondendo tra la "gente comune" come piccoli negozianti, impiegati, funzionari pubblici di basso rango, artisti, scrittori, ecc. Vi erano sale più piccole che eseguivano le opere di Verdi (Nabucco, 1842; Macbeth, 1847; Rigoletto, 1851; Il Trovatore, 1853; La Traviata, 1853; Re Lear, 1843, ecc.) con esecutori meno prestigiosi che nelle grandi città di Milano, Firenze, Roma, Napoli, ecc. Inoltre, le opere di Verdi sono state eseguite e adattate in tutta Europa.Giuseppe Verdi è diventato involontariamente il Bardo d'Italia alla ricerca di emancipazione e di unità. Attraverso la musica, Verdi offriva un linguaggio comune attraverso il quale si potevano esprimere le aspirazioni politiche di tutti i settori della società. Il compositore Parmigiano era l'araldo nazionale. A Milano, Venezia, Napoli, Roma e Palermo, il Maestro fu acclamato non solo per la sua musica, ma anche perché era diventato un simbolo di resistenza alla dominazione straniera austriaca. Il lirismo italiano divenne molto popolare in tutto il paese, e altri compositori di talento si misero in evidenza, tra cui Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti e Vincenzo Bellini, e più tardi Giacomo Puccini. I musicisti di questo periodo erano ambasciatori di un'Italia in piena trasformazione culturale e contribuirono alla diffusione della lingua italiana. Ma l'Austria rimaneva l'ostacolo essenziale all'unità, e solo il Piemonte era in grado di superarlo con l'aiuto dell'estero.6.1 L'intervento dei francesiFu allora che intervenne la Francia di Napoleone III, imperatore dei francesi dal 1852 al 1871. Da un lato, la Francia voleva ufficialmente promuovere il principio della "sovranità dei popoli" indebolendo l'Impero austriaco; dall'altro, sperava di annettere la Savoia e la contea di Nizza, che apparteneva alla Casa Savoia, che possedeva anche la Sardegna e il Piemonte, e voleva cacciare gli austriaci dall'Italia settentrionale. L'obiettivo di Napoleone III era molto chiaro: dopo l'incontro del luglio 1858 a Plombières (Vosgi) con Camille Benso, conte di Cavour, presidente del consiglio del regno di Piemonte-Sardegna, l'imperatore francese promise di intervenire a favore dell'unità d'Italia, ma in cambio il Piemonte gli avrebbe ceduto Nizza e la Savoia.Inoltre, il Nord Italia diventerà così un regno che comprende la Lombardia, il Veneto e la Romagna, sotto l'egida di Casa Savoia (Vittorio Emanuele II). Il resto d'Italia sarebbe costituito dallo Stato Pontificio e da un regno centrale. Tutta la penisola formerebbe una confederazione sotto la presidenza del Papa.Questa è l'interpretazione ufficiale francese dell'"Intervista di Plombières". Gli storici italiani affermano invece che Napoleone III voleva fare di tutta l'Italia un "protettorato francese". Poiché all'intervista non era presente nessun terzo, probabilmente non sapremo mai cosa c'era nell'accordo segreto tra i due uomini (Napoleone III e il conte de Cavour, capo del governo del Piemonte) a Plombières. È chiaro, tuttavia, che Napoleone III non aveva alcuna intenzione di raggiungere l'unità politica nella penisola. Desiderava aiutare il popolo dell'Italia settentrionale a liberarsi dal giogo degli Asburgo in Austria e credeva che l'influenza francese potesse in seguito essere pienamente esercitata sulla nuova confederazione. Ma respingeva l'idea di unificare tutti i territori italiani sotto la sovranità del re di Piemonte-Sardegna. Il 28 gennaio 1859, il trattato franco-sardo conferma la sostanza e modifica i dettagli degli accordi di Plombières conclusi dal conte di Cavour e da Napoleone III nel luglio 1858. Ecco alcuni estratti del trattato:Articolo 1Qualora scoppiasse una guerra tra il Re di Sardegna e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria a seguito di un atto aggressivo dell'Austria, si concluderà un'alleanza offensiva e difensiva tra Sua Maestà l'Imperatore dei francesi e Sua Maestà il Re di Sardegna.Articolo 2L'obiettivo dell'alleanza sarà quello di liberare l'Italia dall'occupazione austriaca, di soddisfare le voci del popolo [...] costituendo, se l'esito della guerra lo permetterà, un regno dell'Alta Italia con undici milioni di abitanti.Articolo 3In nome dello stesso principio, il Ducato di Savoia e la Provincia di Nizza si uniranno alla Francia.Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4 - Articolo 4...è espressamente previsto, nell'interesse della religione cattolica, che la sovranità del Papa sia mantenuta.Articolo 5Le spese della guerra sono a carico del Regno dell'Alta Italia.Quattro giorni dopo, il vescovo di Vercelli ha celebrato il matrimonio del principe Napoleone-Jérôme Bonaparte, cugino di primo grado di Napoleone III, e della principessa Maria-Clotilde di Savoia, figlia maggiore del re Vittorio Emanuele. Il 26 aprile 1859 l'Austria aprì le ostilità di fronte al rifiuto del Piemonte-Sardegna di smobilitare il suo esercito. La Francia entrò nella guerra contro l'Austria sostenendo il Piemonte-Sardegna e inviando truppe per ristabilire il Papa nel suo Stato Pontificio, che era stato cacciato da Roma dai moti del 1848. La vittoria dei piemontesi e dei francesi in Lombardia ha dato nuovo slancio all'unità nazionale italiana, a prezzo di una terribile carneficina che ha lasciato oltre 40.000 morti, 17.500 dei quali nelle file francesi.6.2 La creazione del RegnoDal luglio 1859 all'aprile 1860, diversi ducati italiani si unirono al movimento unitario sostenuto dall'opinione pubblica e dal re di Piemonte-Sardegna, Vittorio Emanuele, martire della causa nazionale. Poi il Granduca di Toscana fuggì in Austria, il Duca di Parma si rifugiò in Svizzera e il Duca di Modena trovò rifugio nel campo austriaco.La spedizione del generale Giuseppe Garibaldi (1807-1882), iniziata nel maggio 1860, portò all'annessione del Regno delle Due Sicilie. Il 14 marzo 1861, il Regno d'Italia viene proclamato Regno d'Italia e Vittorio Emanuele di Savoia, Re di Piemonte-Sardegna, diventa "Re d'Italia per grazia di Dio e per volontà della Nazione" il 17 marzo (Vittorio Emanuele II di Savoia), con il nome di Vittorio Emanuele II. La città di Torino era originariamente la capitale del Regno fino a quando non fu trasferita a Firenze nel 1865. La Lombardia e il Veneto furono annessi nel 1866; Roma nel 1870, e divenne capitale del Regno nel 1871. Lo Stato Pontificio fu costretto ad aderire al Regno d'Italia nel 1870.Grazie al suo sostegno alla Sardegna e al Piemonte, Napoleone III ottenne l'annessione della contea di Nizza e del Ducato di Savoia alla Francia nel 1760, dopo due plebisciti trionfanti: 130.533 voti a 235 in Savoia e 25.734 a 260 a Nizza.La piccola repubblica di San Marino, da sempre indipendente, si rifiutò di partecipare all'unificazione italiana, rimanendo così uno Stato sovrano.La situazione politica può essere riassunta dicendo che i territori degli Stati che costituivano l'Italia dell'Ottocento furono riuniti in meno di due anni, tra l'estate del 1859 e la primavera del 1861. La velocità dell'unificazione era vista all'epoca come una sorta di "miracolo", un modello di un popolo che si unisce e si solleva per scacciare gli oppressori stranieri e i tiranni locali. Ma questa unificazione non sarebbe stata possibile senza l'intervento dell'estero. Da un lato, le truppe francesi cacciarono gli austriaci dalla Lombardia nel 1859; dall'altro, una vittoria prussiana permise al nuovo Stato italiano di annettere il Veneto nel 1866.Tutta questa unificazione politica avvenne in modo violento: i duchi dell'Italia centrale persero il trono, la dinastia dei Borboni fu espulsa da Napoli, il papa fu privato della maggior parte dei suoi territori, mentre il sovrano del Piemonte-Sardegna divenne re d'Italia con il nome di Vittorio Emanuele II (1820-1878). Grazie alla realizzazione dell'unità d'Italia, il re fu chiamato il "Padre della Patria" ("Padre della Patria"). Il regno delle Due Sicilie nel sud fu immediatamente sottoposto alle leggi del nord e tutte le rivolte popolari furono brutalmente represse nel sud. Con l'applicazione delle leggi piemontesi in tutta la penisola, molti italiani del nuovo regno si sono sentiti più "conquistati" che "liberati". In realtà, l'unificazione è stata soprattutto una conquista degli italiani del Sud da parte degli italiani del Nord: gli abusi di uniformità amministrativa e culturale sono stati addirittura definiti "piemontesi".Inoltre, affinché l'Unità d'Italia fosse completata nel 1861, mancavano ancora importanti territori, tra cui il Veneto, il Lazio con Roma, il Trentino, il Friuli, la Savoia e la contea di Nizza, ma anche la Corsica, Malta, l'Istria e la Dalmazia.La popolazione italiana era diventata talmente anti-austriaca che, nell'ottobre del 1866, la popolazione friulana fu chiamata a pronunciarsi sull'attaccamento al Regno d'Italia. Più del 99% ha votato SÌ. Nonostante la procedura referendaria sia stata in qualche modo imposta, è stato dimostrato che la maggioranza dei friulani preferiva diventare italiani piuttosto che rimanere austriaci; non è mai stato proposto che la popolazione rimanesse friulana e diventasse uno Stato indipendente. Successivamente le regioni di Udine e Pordenone furono annesse al Regno d'Italia insieme al Veneto, mentre il Friuli orientale, noto come "contea di Gorizia e Gradisca", rimase austriaco fino alla fine della prima guerra mondiale, che portò alla fine dell'impero austro-ungarico.6.3 La situazione linguistica nel 1861Nel 1860 i molti Stati indipendenti d'Italia si differenziavano non solo per le varie forme di governo, i livelli culturali e i sistemi economici, le valute e i costumi, ma anche per le notevoli differenze linguistiche. Infatti, centinaia di varietà dialettali sono state utilizzate nei vari stati, principati e ducati che componevano l'Italia. Le capitali della penisola erano numerose e importanti: Torino, Milano, Genova, Venezia, Roma, Napoli, Palermo, ma anche Mantova, Ferrara, Urbino e molti altri.Lì si parlavano le lingue regionali, e il fatto che fossero chiamate "dialetti" ("dialetti") aveva poca importanza, poiché erano parlate da tutte le classi sociali dell'epoca. Per questo motivo queste lingue erano in uso anche in letteratura accanto alla letteratura classica fiorentina. Questo spiega perché la letteratura locale e dialettale era molto più diffusa in Italia che in Francia o addirittura in Germania.- Colloqui dialettali romanticiIl più grande linguista italiano dell'Ottocento, Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907), fu il primo a proporre una classificazione delle lingue romanze dialettali d'Italia (Italia dialettale).Gruppo A: dialetti franco-provenzali e ladini;Gruppo B: dialetti gallo-italiani (Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna) e sardi;Gruppo C: dialetti centrali, dialetti meridionali, veneziani e corsi (questi ultimi due non sono considerati vicini di casa dell'italiano);Gruppo D: dialetti toscani (caratterizzati da una maggiore fedeltà al latino).I gruppi A, B, C e D costituivano per Ascoli gruppi dialettali distinti e autonomi. Secondo lui, solo il toscano e, in misura minore, il romano erano lingue italiane "per natura". Gli sembravano i più vicini al latino originale. Fu Ascoli a fondare la disciplina scientifica della dialettologia; nel 1873 fondò anche la rivista Archivio glottologico italiano (che esiste ancora). A lui si deve anche la creazione della parola Venezia Giulia ("Giuliano Veneto").- Nazionale ItalianoÈ comprensibile, nonostante i molteplici dialetti in uso nella penisola, perché la varietà del fiorentino toscano sia stata subito accettata come lingua nazionale del nuovo stato unificato. All'epoca, piccoli settori della popolazione italiana parlavano questo italiano nazionale che era diventato ufficiale. In realtà, questo linguaggio è rimasto molto limitato nell'uso e limitato a un'élite, cioè a una piccola classe dirigente e a intellettuali e accademici. Inoltre, l'italiano ufficiale era praticamente riservato alla parola scritta, anche da parte delle classi dirigenti che utilizzavano la loro varietà regionale per via orale o in aggiunta una delle principali lingue straniere di cultura, come il francese, lo spagnolo o il tedesco.Secondo le stime del linguista italiano Tullio De Mauro, solo il 2,5% della popolazione italiana poteva parlare l'italiano ufficiale nel 1861, mentre il linguista e filologo Arrigo Castellani osserva che forse il 10% degli italiani poteva capirlo. Insomma, oltre il 90% degli abitanti italiani parlava lingue o dialetti locali difficilmente comprensibili altrove nel Paese (vedi mappa). Questa ubiquità di dialetti può spiegare perché gli immigrati italiani, nonostante la loro alta concentrazione in alcuni Paesi (ad esempio Argentina o Venezuela), non abbiano mai esportato la loro lingua. Sappiamo però che gli italiani del Veneto hanno potuto esportare il veneto in Brasile per qualche tempo senza conoscere l'italiano. A metà dell'Ottocento, tutti gli italiani della penisola usavano il dialetto locale come lingua madre, dalla Valle d'Aosta (in franco-provenzale) alla Sicilia (in siciliano) passando per Roma (in romano o romanesco).Anche il re Vittorio Emanuele II parlava piemontese in situazioni informali o familiari, ma il francese in tempi normali (era la lingua della sua famiglia) e l'italiano (fiorentino) quando le circostanze lo richiedevano. Il francese è sempre stata la lingua madre dei membri di Casa Savoia, ma tutti hanno ricevuto un'educazione bilingue in francese e italiano, il piemontese è stato acquisito "naturalmente".Insomma, l'Italia unificata non aveva una lingua comune al momento della sua creazione. La situazione linguistica nel 1861 non era sostanzialmente cambiata rispetto al Medioevo perché la società era rimasta agricola e contadina. Questo era un fattore importante al momento dell'unificazione: il 26% della popolazione viveva dispersa nelle campagne e il 50% nelle città con meno di 2.000 abitanti. La stragrande maggioranza della popolazione italiana era contadina, dall'80% all'85%. C'erano solo sei città con più di 100.000 abitanti: Napoli (400 000), Milano (206 000), Roma (179 000), Palermo (178 000), Torino (137 000) e Firenze (108 000). I molteplici dialetti italiani della penisola non potevano opporre una vera e propria forza all'imposizione dell'italiano nazionale da parte dei fiorentini della Toscana.6.4 La nascita dell'italiano unificatoCon la formazione di uno Stato unitario nel 1861 arrivò la scolarizzazione, la diffusione della stampa, l'introduzione del servizio militare obbligatorio e il progresso del movimento sindacale. Successivamente, grazie all'industrializzazione, allo sviluppo del capitalismo e alla formazione della classe operaia, l'Italia ha cessato di essere un paese rurale ed è diventata gradualmente un paese industrializzato. L'unificazione linguistica è stato lo strumento più importante nella storia politica dell'Italia moderna. Il nuovo Stato aveva un linguaggio comune disponibile ma poco conosciuto, un potere centrale ma debole, una magistratura unificata, un esercito e un sistema scolastico ormai unico.- IndustrializzazioneLa società contadina, che generalmente ha le sue origini nell'epoca feudale, è di solito frammentata in più piccole unità rurali isolate; in tali società le esigenze linguistiche si riducono ai contatti all'interno della comunità, mentre il contatto con il mondo esterno rimane raro. Pertanto, dal punto di vista linguistico, una società rurale tende ad avere molte lingue locali diverse, che diventano sempre più diverse man mano che ci si allontana da essa per entrare in un ambiente urbano.In una società industrializzata, l'isolamento dei contadini non è più possibile. L'industrializzazione concentra le forze produttive nello stesso luogo o nella stessa città. Nascono città industriali, ed è lì che vivono e lavorano decine di migliaia, se non centinaia di migliaia di lavoratori. In Italia, milioni di uomini e donne sono stati sradicati dalle loro origini contadine e gettati nella mischia delle fabbriche e delle città. Questa situazione portava inevitabilmente a nuove esigenze linguistiche, che non potevano che favorire una nuova lingua, l'italiano popolare unificato. Milanese, torinese, veneziano, veneziano, romano, napoletano e altri importanti dialetti urbani erano in competizione con l'italiano nazionale, che gradualmente ha preso il sopravvento su tutte le altre lingue.È stata la classe operaia urbana a guidare la formazione dell'italiano orale. Mentre i contadini continuavano a usare il loro dialetto locale, gli operai imparavano a parlare l'italiano, un italiano popolare, urbano, lontano mille miglia dalla fiorentina di Dante perché tagliato fuori dalla ricca tradizione letteraria.Allo stesso tempo, l'italianizzazione è progredita con la spinta della propaganda politica e sindacale. Lo sviluppo delle organizzazioni sindacali ha portato a una maggiore conoscenza dell'italiano, che inizialmente era accademico e grandiloquente, ma è cambiato quando le masse lavoratrici se ne sono appropriate. Insomma, l'attività sindacale è stata un potente veicolo di italianizzazione.- Scuola nazionaleDopo l'unificazione, lo Stato ha istituito un sistema educativo nazionale. Nel 1861, tre quarti, ovvero il 78 per cento della popolazione, erano analfabeti, e questa proporzione doveva essere ancora più alta nelle province meridionali. Tutti parlavano il dialetto della loro regione: una lingua neolatina che, nel tempo, ha subito una propria evoluzione e si è nutrita di molte influenze straniere. Questa lingua locale permetteva ai parlanti di ogni regione di comunicare facilmente tra loro, ma non necessariamente con quelli di altre parti della penisola. Così, un piemontese potrebbe comunicare più facilmente con un lombardo che con un napoletano. Non conosciamo il numero esatto di parlanti che parlavano la lingua italiana al momento dell'unificazione, soprattutto perché non era veramente fisso.Gabrio Casati (1798-1873), che fu Presidente del Consiglio del Regno di Piemonte-Sardegna, approvò nel 1859 una legge sulla riforma scolastica che fu poi promulgata da tutto il Regno d'Italia. Questa legge del 13 novembre 1859, n. 3725 (o legge Casati) si ispirava al modello prussiano con l'installazione di un sistema educativo altamente gerarchico e centralizzato, favorendo al contempo l'intervento dello Stato e l'iniziativa privata. Questo sistema implicava anche un'esaltazione del sentimento nazionale e un posto importante per l'epopea nazionale nei programmi scolastici e nelle esercitazioni, che indubbiamente ha contribuito a dare alla nuova Italia la consapevolezza della sua unità. La famosa legge Casati del 1859, negli articoli 190 e 191, stabiliva l'insegnamento dell'italiano e autorizzava anche l'insegnamento del francese nelle zone dove questa lingua era usata, cioè in Valle d'Aosta e in Piemonte.Articolo 190 [testo originale]Gli insegnamenti del primo grado sono i seguenti:1. La Lingua Italiana (e la Francese nelle provincie dov'è in uso tal lingua);2. La Lingua Latina;3. La Lingua Greca;4. Istruzioni Letterarie;5. L'Aritmetica:6. Geografia;7. La Storia; Nozioni di antichità latin e greche.Articolo 191Gli insegnamenti del secondo grado sono:1. La Filosofia;2. Elementi di Matematica;3. La Fisica e gli elementi Chimica;4. Letteratura Italiana (e la Francese nelle Provincie dov'è in uso tal lingua);5. La Letteratura Latina;6. Letteratura Greca;7. La Storia;8. La Storia Naturale.Articolo 190Le materie dell'istruzione primaria sono le seguenti:1. 1. La lingua italiana (e il francese nelle province in cui si usa tale lingua). 2. La lingua italiana (e il francese nelle province in cui si usa tale lingua);2. La lingua latina ;3. La lingua greca ;4. Le istruzioni letterarie;5. Aritmetica:6. Geografia;7. Storia; nozioni di greco antico e latino.Articolo 191Le materie dell'istruzione secondaria sono le seguenti:1. Filosofia ;2. Elementi di matematica;3. La fisica e gli elementi della chimica;4. Letteratura italiana (e francese nelle province in cui tale lingua è usata);5. Letteratura latina ;6. Letteratura greca ;7. Storia ;8. Storia naturale.Questa legge rimase in vigore fino al 1877, quando i primi tre anni di scuola elementare divennero obbligatori. Da quel momento in poi fu applicata la legge del 15 luglio 1877, n. 3961 (legge 15 luglio 1877 n. 3961), detta anche legge Coppino. La lingua italiana era obbligatoria, come si evince dall'articolo 2:Articolo 2 [testo originale]L'obbligo di cui all'articolo 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni, e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico; può cessare anche prima se il fanciullo sostenga con buon esito sulle predette materie un esperimento che avrà luogo o nella scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori o altri parenti. Questa esperienza deve essere obbligatoria e deve essere preparata prima di essere compilata nel corso degli anni.Articolo 2L'obbligo di cui all'articolo 1 è limitato al livello primario della prima elementare, che generalmente dura fino all'età di nove anni, e comprende le prime nozioni di diritti umani e civili, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, l'aritmetica e il sistema metrico decimale; l'obbligo può terminare prima se il minore sostiene un esame e ottiene buoni risultati nelle materie indicate, come questo esame, che si svolgerà a scuola o in un istituto delegato, con la partecipazione dei genitori presenti e di altri parenti. Se l'esame è un fallimento, tale obbligo deve continuare fino al compimento del decimo anno di età.Con la Legge Coppino del 1877, l'educazione religiosa rimaneva facoltativa e soggetta alla richiesta dei genitori. Ma l'istruzione primaria doveva essere laica, gratuita e obbligatoria per tutti i bambini tra i sei e i nove anni. D'ora in poi, si potrebbero prendere sanzioni contro i genitori che volessero allontanare i propri figli dalla scuola dell'obbligo. Grazie alla frequenza scolastica, l'italiano è diventato accessibile a un numero maggiore di persone. Per far fronte alla carenza di scuole, il governo ha espropriato i monasteri per trasformarli in scuole pubbliche. Con l'aumento dell'uso della lingua italiana nella società, l'uso dei dialetti è diminuito. La lingua nazionale diventa sempre più prestigiosa e i dialetti regrediscono, ma lentamente. L'intero processo ha richiesto alcuni decenni. Solo all'inizio del XX secolo i giovani italiani hanno imparato a leggere e scrivere in italiano prima dell'età di dieci anni, il che non significa che la lingua sia stata praticata nella vita privata. Prima della prima guerra mondiale, l'italiano era ancora una lingua imposta alla maggioranza della popolazione.- Lo Stato PontificioGli storici non parlano spesso del ruolo dello Stato Pontificio nell'edificazione dell'italiano nazionale. Di fronte alla frammentazione dei poteri politici sul territorio italiano, lo Stato Pontificio rappresentava un'area di innegabile stabilità. Il Papato aveva capito, dopo l'innegabile progresso della Riforma protestante e dopo aver mantenuto troppo a lungo il suo latino ecclesiastico, che era inutile continuare a parlare ai romani in latino ecclesiastico.Abituata a un'intensa attività diplomatica, la corte pontificia era abituata a usare diverse lingue, tra cui il francese, lo spagnolo, il tedesco, ecc. ma anche l'italiano nella sua varietà fiorentina. Lo Stato Pontificio era allora uno dei pochi poteri politici, insieme alla Corte di Toscana, a utilizzare il fiorentino in campo politico. Va ricordato che, per la maggior parte del tempo, il Papa non era di origine romana e, quando lo era, il suo entourage rimaneva di origine toscana o proveniva dal nord Italia. Così, l'élite di Roma non parlava il dialetto romano, Romano. La presenza di molti papi toscani ha avuto l'effetto di modificare il dialetto romano, che si è frammentato, soprattutto nel romanesco perché ha preso in prestito molti elementi toscani. Con il tempo, il Romanesco si è avvicinato notevolmente non solo a Firenze, ma anche all'italiano standard. In generale, i papi hanno contribuito a diffondere il fiorentino e, di conseguenza, l'italiano.- Il modello dell'imposizione del franceseAll'inizio del XIX secolo la Francia era una nazione unificata, e il francese era una lingua omogenea parlata o compresa dalla maggioranza della popolazione, anche se i "patois" erano ancora molto vivi. L'Editto di Villers-Cotteret di Francesco I aveva imposto il francese negli atti ufficiali e negli atti giudiziari nel 1539. Successivamente, lo Stato ha adottato numerosi decreti, leggi e regolamenti volti a imporre il francese alla popolazione.Ma nulla del genere era accaduto in Italia, se non nel Ducato di Savoia. Con l'Editto di Rivoli del 22 settembre 1561, il duca Emmanuel-Philibert di Savoia seguì l'esempio di Francesco I dichiarando il francese come lingua ufficiale in sostituzione del latino nella parte occidentale del suo ducato (Savoia e Valle d'Aosta). Emmanuel-Philibert di Savoia ha scelto, per la parte orientale, l'italiano della Toscana per il Piemonte e la contea di Nizza.All'epoca, molti intellettuali e scrittori italiani paragonavano la situazione dell'Italia a quella della Francia. Differenze significative tra i due Paesi hanno segnato alcuni italiani che hanno considerato la Francia un modello da seguire.Tra questi c'era Alessandro Manzoni (1785-1873), considerato uno dei più importanti scrittori italiani del suo tempo. Voleva una lingua unificata per tutta l'Italia, una lingua unica che tutti potessero parlare, scrivere e capire. Voleva una lingua nazionale che sostituisse sia i dialetti che il fiorentino, che considerava una lingua arcaica nelle sue funzioni. Manzoni era il capo del campo dei partigiani dell'uniformità toscana, concepito come la culla della lingua italiana. Per lui la Francia rappresentava un ideale linguistico. Nel suo romanzo I Promessi Sposi (in francese: Les Fiancés), Manzoni ha cercato di mettere in pratica le sue idee di lingua italiana nazionale. Quest'opera è considerata il primo romanzo italiano moderno e ha avuto un'influenza decisiva sulla definizione della lingua nazionale. Manzoni influenzò così un gran numero di autori e segnò in modo decisivo la lingua italiana, sostituendo l'italiano letterario di Dante, Petrarca e Boccaccio con uno stile linguistico più naturale e "libertino".Nel 1868 il Ministro della Pubblica Istruzione, Emile Broglio, invitò il Manzoni a dirigere una commissione incaricata di "cercare e proporre tutte le misure e i mezzi con cui promuovere e rendere più universale in tutte le classi della popolazione la diffusione della lingua e della pronuncia giusta" (Wikipedia). La relazione nata da questa iniziativa, scritta dallo stesso romanziere, ha stabilito che la "buona lingua" e la "buona pronuncia" sono quelle di Firenze. Ma è difficile imporre un linguaggio per decreto a un intero popolo. Alessandro Manzoni ha dimenticato che la formazione delle grandi lingue nazionali è generalmente frutto di una lunga storia e che la lingua italiana ha attraversato secoli di frammentazione. Ci vorranno ancora diversi decenni prima che la lingua italiana nazionale venga imposta a tutti gli italiani.- Prendere in prestito dal franceseCome ci si potrebbe aspettare, il prestito in francese continuò per tutto il XIX secolo. L'elenco seguente mostra solo alcuni esempi comuni: ristorante (

