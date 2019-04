Succès du botox

Visages expressifs et apparence chirurgicale, il est facile de penser au "botox" quand on voit des stars et des femmes qui ont exagéré avec les retouches. Mais en réalité, le botulinum n'est rien de tout cela.

1. Qu'est-ce que c'est ?

2. D'où vient-elle ?

3. Comment cela fonctionne-t-il ?

4. Que se passe-t-il ensuite ?

5. Quelle est la différence avec l'acide hyaluronique ?

6. Comment faire un traitement ?

7. Est-ce que ça fait mal ?

8. Y a-t-il des effets secondaires ?

9. Qui dois-je contacter ?

Tout d'abord, clarifions le nom. Botox n'est pas synonyme de toxine botulique, mais c'est la marque commercialisée aux USA par le fabricant Allergan. Il existe deux autres producteurs autorisés : l'anglais Ipsen (Azzalure le produit) et l'allemand Merz (Bocouture).En Suisse, l'équivalent Allergan utilisée pour le traitement esthétique des rides est appelée Vistabel.Selon un mythe à dissiper, le botulinum, s'il est manipulé par des mains expertes et capable de dire non aux exigences extrêmes de certains patients, est le médicament le plus sûr utilisé en médecine esthétique et qui ne donne pas d'effets secondaires significatifs.: toutes les piqûres ne sont pas des piqûres de toxine botulique, dont l'utilisation n'est autorisée que pour lisser les rides glabellaires, ou ces lignes verticales qui se forment entre les sourcils, les pattes d'oie dans la région périoculaire et sous les aisselles pour traiter l'excès de sueur.Selon les dernières études, en effet, les injections de botulinum peuvent toujours se faire car elles rendent les fibroplastes du derme plus résistants aux rayons ultraviolets et réparent les cellules endommagées par le soleil.Bref, si vous décidez de recourir à la médecine esthétique pour aider la beauté naturelle, qui est toujours la plus importante, faites-le sans vous sentir jugé, mais renseignez-vous d'abord sur tout ce que vous ne savez peut-être pas.S'il existe un traitement de médecine esthétique qui dépeuple chez les hommes, c'est le botulinum. Selon les données de l'American Society of Aesthetic Plastic Surgery, les traitements au botulisme masculin ont connu un véritable boom l'an dernier, atteignant 450 000, soit deux fois plus que six ans auparavant. Aux Etats-Unis, le néologisme brotox a également été inventé, pour indiquer la nouvelle génération d'hommes attentifs à l'apparence physique.Mais qu'est-ce que le botulinum ? Comment fonctionne le traitement ? Tout d'abord, clarifions le nom. Le Botox n'est pas synonyme de toxine botulique, mais c'est la marque commercialisée aux Etats-Unis par Allergan, qui en Italie s'appelle Vistabex. Les autres producteurs autorisés sont l'anglais Ipsen (sous la marque Azzalure) et l'allemand Merz (Bocouture). Voici les 9 choses que vous devez savoir sur le botulinum avant de l'envisager.portraitLa toxine botulique est un médicament qui permet de paralyser pendant quelques mois l'action des muscles mimétiques. Il est choisi parmi Clostridium Botulinum, une bactérie anaérobie toxique d'origine alimentaire.Initialement, la toxine botulique était utilisée en médecine pour corriger les spasmes des paupières et le strabisme. Parmi les effets du traitement il y avait aussi une amélioration de l'état des rides. C'est ainsi qu'a commencé, il y a 30 ans aux Etats-Unis, son application dans le domaine esthétique. En Italie, son utilisation a été autorisée par le Ministère de la Santé en 2004, mais uniquement pour le traitement des rides glabellaires (rides verticales qui se forment entre les sourcils) et pour corriger la patte d'oie (dès 2014). Le troisième usage autorisé est le traitement de l'hyper transpiration des aisselles.En paralysant les muscles du visage, la toxine botulique efface temporairement les rides et détend les traits.Une fois injecté dans les muscles, le botulinum interfère dans la libération des substances médiatrices de l'impulsion motrice entre le nerf et le muscle. Cela provoque un effet relaxant sur la peau et donc sur les rides.La toxine botulique paralyse et détend. Des injections d'acide hyaluronique comblent et hydratent les sillons des rides. La toxine botulique est un véritable médicament et nécessite une autorisation. Les charges d'acide hyaluronique sont des dispositifs médicaux.portraitUne fois assis, le médecin vous demande de vous froisser le front et de sourire pour marquer les points précis des bandes musculaires dans lesquelles injecter la toxine. Il est ensuite injecté en très petites doses dans les régions affectées à l'aide d'une seringue munie d'une aiguille très fine. Le traitement dure quelques minutes. L'effet commence à apparaître après une semaine et dure de 6 mois à un an. Pour empêcher la toxine de migrer vers d'autres zones, aucun sport ou sauna ne peut être pratiqué pendant quelques jours. Le shampooing n'est pas non plus recommandé.Le traitement est invisible et non douloureux, à tel point qu'aucune anesthésie n'est nécessaire. Une fois la séance terminée, vous pourrez reprendre votre horaire habituel. Tout au plus, une légère rougeur apparaît, ou une petite ecchymose dans la zone de l'injection.Il peut y avoir des réactions allergiques, mais très rarement. Tout aussi rare est l'abaissement de la paupière pendant quelques semaines au maximum. Tout effet secondaire qui pourrait survenir sera encore temporaire et réversible dans quelques mois.Uniquement pour les médecins spécialisés en chirurgie plastique, dermatologique, neurologique ou maxillo-faciale. L'utilisation du botulinum n'est pas recommandée après l'âge de 65 ans. Certains médecins injectent également de la toxine botulique dans d'autres zones non autorisées du visage pour des effets esthétiques plus importants. Cependant, cette procédure est aux risques et périls du médecin et du patient.