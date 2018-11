Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Système sécurité ? Sachez en plus sur les systèmes de sécurité pour les particuliers et les entreprises en lisant notre article. Romain Maidach spécialiste en sécurité pour les particuliers et les entreprises nous livre sa connaissance historique de la vidéo surveillance.



Editoweb : Pouvez-vous nous parler des débuts de la vidéo surveillance ?



Romain Maidach : Dès les débuts de la télévision en circuit fermé (TVCF), elle a été quelque peu controversée. Ce système a été conçu pour accroître la sécurité, mais menace-t-il la vie privée ? Comment la vidéosurveillance a-t-elle évolué au fil des ans ? Cet article passe en revue l'histoire de la surveillance et la façon dont elle a évolué pour devenir une technologie qui fait maintenant partie de notre vie. La vidéosurveillance n'est pas nouvelle ; elle existe depuis longtemps. L'une des premières applications enregistrées pour un système de télévision en circuit fermé (CCTV) remonte à 1942. Il a été utilisé pour voir le lancement des fusées V2 en Allemagne. Aux États-Unis, les applications de la surveillance commerciale ont commencé vers 1947. En 1957, un certain nombre d'entreprises, ont fourni des systèmes de caméras de vidéosurveillance pour des applications éducatives, médicales et industrielles. Les débuts de la vidéo surveillance Les premiers équipements de vidéosurveillance et de télédiffusion partageaient la même technologie. Les deux systèmes de caméras prenaient en charge la vidéo en niveaux de gris (et non la couleur) et les performances mesurées et définies selon les normes NTSC. Notez que les États-Unis ont utilisé NTSC (525 lignes à 60 ips) tandis que l'Europe a utilisé PAL (625 lignes à 50 ips). Une caméra avec 525 lignes de balayage verticales, n'avait en fait que 480 lignes visibles. Il y a une différence entre les lignes de balayage et les lignes de résolution.



Editoweb : Les caméras couleurs cela a commencé quand ?



Romain Maidach : Les caméras couleur sont devenues disponibles dans les années 1950, et il y a eu un débat sur la question de savoir si la couleur était meilleure ou non pour la surveillance. Les caméras noir-blanc (ou à échelle de gris) offraient une meilleure résolution et une faible sensibilité à la lumière, tandis que la couleur permettait d'identifier plus facilement une personne par les vêtements qu'elle portait. Les premiers systèmes de caméras étaient principalement utilisés pour le visionnage en temps réel, en raison de l'absence de systèmes d'enregistrement vidéo fiables. Sony et Ampex proposaient des solutions de bandes à bobines, mais elles n'étaient pas faciles à utiliser. L'introduction des magnétoscopes (magnétoscopes) en 1970 a entraîné une popularité croissante de la vidéosurveillance. Évolution de la technologie Premier axe de caméra IP neteye200L'introduction des caméras IP connectées en réseau a constitué un changement technologique important pour l'industrie de la vidéosurveillance. Axis a introduit les premières caméras IP en 1996. Ces nouvelles caméras utilisent le réseau Ethernet pour la communication plutôt que le câble coaxial. Les signaux vidéo étaient désormais envoyés sous forme de signaux numériques codés au lieu de signaux analogiques.



Editoweb : Comment s'est passée l'évolution de cette technologie jusqu'à aujourd'hui en 2018 ?



Romain Maidach : La nouvelle méthode de communication s'est avérée un concept difficile à gérer pour les anciens courtiers en valeurs mobilières analogiques. Il a fallu un certain temps pour que la nouvelle technologie devienne populaire. Ce n'est qu'après que les revendeurs d'ordinateurs (qui comprenaient les ordinateurs et les réseaux) ont commencé à vendre des systèmes de caméras IP que le marché a commencé à croître. Il a fallu un certain temps aux fabricants traditionnels de caméras de vidéosurveillance pour s'adapter à la nouvelle technologie IP. En 2003, les principales sociétés de caméras de surveillance telles que Samsung, Sony et Panasonic ont commencé à adopter la nouvelle technologie. En 2007, ils ont mis au point des caméras IP méga pixels haute performance. Bien qu'Axis ait dominé le marché en raison de son entrée précoce sur le marché, les nouvelles caméras IP méga pixels des sociétés de vidéosurveillance ont rapidement surperformé les caméras Axis. Par exemple, Samsung (Hanwha Techwin) et Sony ont mis au point des caméras IP plus performantes et plus économiques. En 2014, il y avait plus de caméras IP vendues que de caméras de surveillance analogiques. Aujourd'hui, on estime que plus de 30 millions de caméras de surveillance sont utilisées aux États-Unis seulement, avec plus de 100 millions de caméras dans le monde (caméras analogiques et IP).



Editoweb : C'est incroyable le chemin parcouru au cours des 20 dernières années ?



Romain Maidach : La surveillance est partout, et sa popularité ne cesse de croître. Aujourd'hui, presque tout le monde peut installer des systèmes de caméras IP. Les systèmes de caméras surveillent nos maisons, nos écoles, nos entreprises et nos villes. Ils sont utilisés par les organismes publics partout dans le monde. La surveillance fait également partie de notre monde mobile. N'importe qui avec un téléphone intelligent est maintenant capable de capturer de la vidéo. Cette surveillance omniprésente est-elle bonne ou mauvaise ? L'American Civil Liberties Union (ACLU) continue de se préoccuper de la protection de la vie privée. Malgré ces préoccupations, le sentiment général est que la surveillance nous aide à devenir plus sûrs et plus sécuritaires. Aujourd'hui, la vidéosurveillance n'est plus un "circuit fermé", elle est accessible à tous, et elle améliore notre sécurité. Non seulement cela aide les forces de l'ordre dans leur travail, mais cela contribue aussi à rendre nos vies plus sûres.



En savoir plus :

Romain Maidach - Lausanne

