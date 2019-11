Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Tarologue Suisse Sachez en plus sur les Tarots de Marseille en lisant notre article proposé par Maylan une voyante très connue en Suisse





C'est précisément pour cette raison que le Tarot nous aide aussi à une plus grande observation de ce qui se passe et par conséquent à une plus grande présence quotidienne. Une excellente méthode pour augmenter la capacité d'observation et de présence est l'extraction quotidienne d'une carte, la carte du jour, qui vous permet d'établir un contact profond avec le Tarot individuel et comment ceux-ci sont représentés dans des situations quotidiennes. Outre les méthodes et les techniques, plus l'observation et le développement de la conscience sont importants, plus les bénéfices qu'elle apportera à l'avenir seront importants. Voyance ou pas ? Un aspect important à clarifier est que le Tarot n'est pas un instrument divinatoire, une prédiction de l'avenir, mais une aide, une indication sur la façon de procéder pour élucider les problèmes enracinés dans le présent et dans le passé, afin de dénouer tout noeud qui se pose pour tout avenir possible. Rappelons-nous que le Tarot est un chemin initiatique vers une meilleure compréhension de nous-mêmes. Lancez votre séance avec un ou une de nos Tarologues ! L'histoire du Tarot est assez confuse. Le fait est que les cartes de Tarot peuvent être utilisées pour entrer en contact avec votre inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les cartes du Tarot de Marseille représentent un « voyage ». Chaque carte contient des symboles, des caractères, des couleurs et des chiffres qui établissent un canal de communication clair avec la situation actuelle du consultant. Sur la base du dialogue qui se développe entre le consultant et le tarologue, il est possible d'entrer dans les détails et d'identifier les « faces cachées » de la situation dans laquelle le consultant se trouve. De là, à travers l'interprétation des symboles des cartes, vous identifiez un chemin pour mieux comprendre la situation et vous pouvez aller vers la solution.



Maylan Voyante













