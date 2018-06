La lame n. 13 représente la mort, la prémisse nécessaire à la renaissance. En effet, une fois surmonté l'état profane, le passage initiatique, le test transformatif, il sera ressuscité et mieux, immergé dans une nouvelle condition de vie. Comparé à la représentation traditionnelle, ici le squelette a les os teints, couleur jaune représentative de l'or, et tient la faux de la main gauche de manière à dessiner avec lui la lettre mem de l'alphabet hébreu. La faucille avec la poignée jaune, la couleur de la terre, ou la matière, a laissé un pied, une main et une tête sur le sol qui semblent avoir perdu toute vitalité et expression, comme pour indiquer que rien ne meurt complètement et que si il semblait perdu, il était seulement transformé et continuera. De ce que l'homme a fait, pensé, rêvé, ses idées (la tête) et ses actions (les mains et les pieds) restent, par conséquent, une trace même longtemps après que la mort a transformé le corps matériel en poussière.C'est l'arcane de la transformation et du mouvement, l'abandon nécessaire du passé pour accéder à un avenir plein de promesses. Ce qui devait arriver est déjà arrivé, le fonds a déjà été touché et il ne reste plus rien à craindre. La seule solution possible est l'ascension, la libération, la revitalisation qui maintient toujours derrière chaque mort initiatiques, suivi par l'éveil intérieur espéré. On ne dit pas, bien sûr, que c'est un mouvement indolore. Voir leurs illusions s'effondrer, se refermer sur le passé, couper les liens, les habitudes, les situations, devenir des branches sèches, c'est toujours un peu mauvais. Mais l'évolution est imparable et les événements sont inéluctables tant qu'ils sont rentables. Le début d'une nouvelle époque historique ou d'un nouveau système politique, d'un nouvel amour ou d'une nouvelle occupation est toujours nécessairement marqué par un moment de crise.De nouveaux désirs, de nouvelles demandes impliquent une transformation radicale, une évolution inattendue, bref un saut de qualité devant lequel on ne se sent pas préparé. De nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles circonstances, une nouvelle vie, bien sûr, avec son prix: tout suit la logique de la transition et de la renaissance et s'il y avait une défaite, doit être accepté pour la leçon utile qui apporte. Il convient de noter que l'arcane inversé, signalant que la baisse est maintenant terminée, renverse aussi son sens négatif. cela signifie le renouvellement, la régénération, le changement dans le sens horizontal, l'évolution de la personnalité. Passer d'une situation à une autre de manière positive. Nouveaux projets et projets jugés irréalisables qui se matérialisent de façon inattendue. Changement dans une relation affective, changement fort, mais qualitativement nécessaire. Transformation positive au travail. Nouveaux espaces, nouvelles connaissances, nouvelles situations. Changements dans les habitudes. Liberté émotionnelle ou mentale. Renaissance à la fois mentale et émotionnelle, la régénération d'énergie.