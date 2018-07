Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Tarots de Marseille Découvrez le partage de Sandra voyante chez Destin.ch qui nous parle des Tarots de Marseille en nous donnant beaucoup d'astuces et de méthodes de compréhension de ce jeu de carte qui en dit beaucoup sur les êtres humains. Sandra vous rappellera souvent qu'il y a toutes sortes de sentiments humains qui se cachent dans les Tarots de Marseille et qu'il y a des connexions secrètes entre les cartes !



Les Tarots de Marseille ont été dessinés il y a très longtemps pour aider les êtres humains à évoluer ?

Oui, en effet il faut comprendre que notre civilisation n'a pas forcement toujours été en retard par rapport à nous. L'évolution est quelque chose qui était énormément recherchée par le passé. Ce sont les temps anciens qui ont connut Michel Ange et Léonard de Vinci. L'époque de la naissance des Tarots de Marseille était tout de même sujette à l'inquisition. C'est ainsi que sous un simple jeu de carte se cachait et se cache encore bien des secrets sur l'évolution humaine. Tarot de Marseille ? Leçon no 1 : Cherchez dans les Rois des Deniers, des Bâtons, des coupes et des épées des ressemblance particulières de couleurs avec des cartes des lames majeures !

Quelques mots sur moi Sandra de destin.ch Les Tarots de Marseille c'est un voyage. Je suis une vraie professionnelle qui va aller chercher un objectif et comprendre le pourquoi du comment dans toutes vos questions. Je vais au bout des choses, je vous dirais toujours ce que je perçois et sachez que la vérité n'est pas un vain mot pour moi ! Croire en soi est une phrase que vous avez sûrement déjà entendue plusieurs fois dans votre vie. Je vous pousse à croire en vous à chacune de mes séances ! Qu'est-ce que cela signifie de croire en soi ? Et surtout, qui sait vraiment qui il est? Ce sont des questions qui peuvent également créer de graves problèmes dans de nombreux domaines de votre vie. De quoi avez-vous vraiment besoin pour savoir qui vous êtes ? Vous êtes-vous déjà demandé d'où vous veniez avant votre naissance ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si important de le savoir quand vous quittez cette terre? Croire en soi n'est pas simplement une phrase toute faite ! Croire en soi est le début de toutes choses !



Avez-vous déjà pensé à la raison pour laquelle votre ami ou connaissance vous a dit cette phrase un jour ? Est-ce qu'il vous a dit cela à un moment où il vous a vraiment vu en difficulté ? Est-ce qu'il vous a dit cela, peut-être parce qu'il vous a vu triste ? Est-ce qu'il a dit ça parce qu'il voulait vous voir dans un meilleur état ? Soyez toujours vous-même !



Sandra de destin.ch



0901 333 030 Fr. 2.-/min



https://destin.ch/tarologue/ Il y a des villes dans l'histoire humaine qui ont évidemment été en contact avec le monde entier. Et en effet le monde entier passait par Marseille par les temps passé c'est ainsi que le Tarot divinatoire y a vu le jour et est arrivé jusqu'à nous en 2018. Sachez d'abord qui si le Tarot de Marseille vous passionne vous ne pourrez pas vous contenter des lames majeurs. Les secrets des Tarots sont dans l'association des lames mineures avec les lames majeures.Les Tarots de Marseille c'est un voyage. Je suis une vraie professionnelle qui va aller chercher un objectif et comprendre le pourquoi du comment dans toutes vos questions. Je vais au bout des choses, je vous dirais toujours ce que je perçois et sachez que la vérité n'est pas un vain mot pour moi ! Croire en soi est une phrase que vous avez sûrement déjà entendue plusieurs fois dans votre vie.Qu'est-ce que cela signifie de croire en soi ? Et surtout, qui sait vraiment qui il est? Ce sont des questions qui peuvent également créer de graves problèmes dans de nombreux domaines de votre vie. De quoi avez-vous vraiment besoin pour savoir qui vous êtes ? Vous êtes-vous déjà demandé d'où vous veniez avant votre naissance ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si important de le savoir quand vous quittez cette terre? Croire en soi n'est pas simplement une phrase toute faite ! Croire en soi est le début de toutes choses !Avez-vous déjà pensé à la raison pour laquelle votre ami ou connaissance vous a dit cette phrase un jour ? Est-ce qu'il vous a dit cela à un moment où il vous a vraiment vu en difficulté ? Est-ce qu'il vous a dit cela, peut-être parce qu'il vous a vu triste ? Est-ce qu'il a dit ça parce qu'il voulait vous voir dans un meilleur état ? Oui, en effet il faut comprendre que notre civilisation n'a pas forcement toujours été en retard par rapport à nous. L'évolution est quelque chose qui était énormément recherchée par le passé. Ce sont les temps anciens qui ont connut Michel Ange et Léonard de Vinci. L'époque de la naissance des Tarots de Marseille était tout de même sujette à l'inquisition. C'est ainsi que sous un simple jeu de carte se cachait et se cache encore bien des secrets sur l'évolution humaine.

Voir la carte

Sandra de Destin.ch











Sandra de Destin.ch

Flashback : < > Récupérer son ex Numérologue Référenciel de naissance Voyance