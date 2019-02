Tecnoalarm

Dans l'un de nos articles précédents, nous avons parlé plus en détail des services de sécurité et de surveillance 24 heures sur 24 pour expliquer plus en détail ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent. Nous vous avons rappelé que ces dernières années, l'Italie a été victime d'une augmentation progressive des actes criminels, accompagnée d'un sentiment croissant d'insécurité qui a poussé les gens à s'abriter et à se doter de systèmes de sécurité avancés. D'où vient ce besoin ? Le besoin de protection peut avoir une origine rationnelle (essentiellement liée à la protection de la propriété et à la valeur des biens conservés) ou émotionnelle (protéger les proches et prévenir les atteintes à la vie privée) : il n'en demeure pas moins qu'au cours des dix dernières années, le secteur de la sécurité n'a cessé de croître et les services offerts sont nombreux et adaptés à tous types de besoins.Afin de garantir une sécurité à 360° des bâtiments et des personnes, les dernières solutions proposées par les acteurs du secteur tendent à intégrer des systèmes d'alarme et de vidéosurveillance avec des services de sécurité 24 heures sur 24, actifs à distance et avec intervention sur site, au moyen de patrouilles dites vigilantes. Les systèmes d'alarme et les services de sécurité 24 heures sur 24 fonctionnent parfaitement ensemble, sans négliger aucun aspect lié à la sécurité à la maison ou au travail : en plus du service de télésurveillance par lequel le personnel spécialisé gère les signaux d'alarme à distance, la télésurveillance assure un niveau de protection encore plus complet puisque le contrôle du bien ou du commerce est assuré "sur écran" par un personnel spécialisé (agents de sécurité) grâce à des systèmes de surveillance vidéo et vidéo surveillance. En plus de ces deux solutions, pour assurer leur sécurité à la maison et au travail, il est également essentiel d'avoir un service de sécurité sur place, avec l'aide d'un ou plusieurs gardes de sécurité armés, assistés par l'institut de surveillance, qui contrôlent la propriété, tant en cas de réception des alarmes que sur demande précise de patrouilles aux heures prévues.La question que beaucoup d'entre vous pourraient se poser à ce stade est la suivante : j'ai un système de sécurité. Comment puis-je le connecter aux services de sécurité 24 heures sur 24 ? Mais surtout : puis-je le faire ? Examinons de plus près les aspects techniques, économiques et contractuels de ce scénario.Nous supposons que le système d'alarme doit être prêt à être connecté aux systèmes de gestion des institutions de surveillance qui fournissent les services de sécurité 24 heures sur 24. Malgré la présence de protocoles de dialogue universels, dans la plupart des cas, une "adaptation" est nécessaire, ce qui, à moins d'investissements importants, empêche effectivement la possibilité de connecter tout système de sécurité à tout institut de sécurité. Pour certains systèmes d'alarme existants, l'alternative pour l'intégration des services de sécurité 24 heures sur 24 consiste à utiliser des panneaux de contrôle qui assurent des fonctions d'interface, permettant le dialogue avec l'institution de surveillance, ce qui n'est pas possible autrement. En conclusion, si, avec le système d'alarme, il est nécessaire de s'appuyer également sur des services de sécurité 24 heures sur 24, il est préférable de choisir des solutions intégrées - comme dans le cas des systèmes sécurisés 24 heures sur 24 - qui offrent des systèmes de sécurité flexibles, gérables de manière autonome ou intégrés aux services de sécurité 24 heures sur 24, ou la solution Verisure, qui évalue soigneusement les coûts et contraintes contractuelles pendant la durée du service.Une fois ces aspects vérifiés et l'un des systèmes d'alarme compatible avec les services de sécurité 24 heures sur 24 sélectionné, la connexion avec l'institut de sécurité est une opération très simple pour configurer les paramètres et tester le service.Lorsque nous choisissons de connecter un système de sécurité - qu'il s'agisse d'un système d'alarme ou de vidéosurveillance - à un institut de sécurité, nous devons toujours garder à l'esprit que nous signons un contrat pour la fourniture de services à adhésion, entièrement préparé par le fournisseur de sécurité et donc avec certaines contraintes. Dans certains cas, cependant, il s'agit d'un contrat de prêt à l'utilisation du produit qui, intégré dans le premier, entraîne des obligations et limitations supplémentaires pour le consommateur, notamment : vous n'êtes pas le propriétaire du produit et de résilier le contrat sur les années de la contrainte de durée doit payer une pénalité pour "résiliation anticipée". Il est donc conseillé de lire attentivement les conditions générales, spécifiques et particulières des contrats de service avant de signer la proposition, afin d'éviter de vous retrouver dans une situation sans issue.