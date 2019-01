Télésurveillance maison ?

Normalement, il est possible d'intégrer des systèmes de vidéosurveillance aux systèmes d'alarme, d'alarmes antivol et de contrôle d'accès existants, mais tout dépend du type et de la qualité de ce qui existe déjà. Alternativement, il est possible que les deux systèmes, bien que non intégrés, fonctionnent en même temps. Il est également possible d'envisager de remplacer le système existant par un nouveau système intégré.Oui, il est possible de protéger les périmètres, même dans des conditions particulièrement défavorables. Nous effectuerons une inspection pour vérifier la morphologie exacte du territoire et proposer les meilleures solutions technologiques, tout en maintenant un rapport équilibré entre qualité et coût.Oui, RM sécurité est en mesure d'offrir à ses clients un service de maintenance des systèmes alarmes, antivol, contrôle d'accès, détection de fumée, vidéosurveillance installés par d'autres entreprises, répondant également à des appels d'offres pour l'attribution de marchés, publics et privés. En fait, nous pouvons nous vanter de compter parmi notre clientèle traditionnelle d'importants groupes et des sociétés ouvertes de premier plan ou en copropriété avec des usines situées dans l'ensemble du pays.Bien sûr que si. Notre département de conception examinera toutefois votre travail afin d'optimiser la mise en œuvre de ce qui a été planifié.Les bons systèmes de télésurveillance passent automatiquement du mode couleur au mode noir et blanc. Dès que vous tombez en dessous d'une certaine intensité lumineuse, la caméra commute automatiquement et est capable d'enregistrer des images vidéo même dans l'obscurité. Certaines caméras peuvent également être utilisées avec des rayons infrarouges. Un projecteur infrarouge transmet une lumière invisible à l'œil humain, ce qui permet à la caméra de fournir de bonnes images même en l'absence totale de lumière.En principe, là où vous en avez besoin. Les systèmes modernes sont extrêmement flexibles et peuvent être configurés et commandés individuellement. L'installation à l'extérieur est également possible sans problème grâce aux boîtiers résistants aux intempéries avec chauffage intégré.Il est suggéré que les caméras soient installées à une hauteur appropriée au-dessus du sol pour éviter toute manipulation non autorisée. Si cela n'est pas possible, nous vous recommandons d'utiliser des caméras dômes anti-vandalisme avec un boîtier robuste et résistant aux chocs.En savoir plus :Romain Maibach