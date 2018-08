Thème Astral ?

COMMENT LIRE UN THÈME DE NAISSANCE

Le thème de Naissance est un outil permettant à l'individu d'en apprendre davantage sur ses caractéristiques psychologiques, émotionnelles et intellectuelles, ainsi que sur ses forces et ses faiblesses afin de mieux se comprendre. Le thème de Naissance(ou carte de Naissance) est calculé en tenant compte des positions planétaires au moment exact de la naissance et est représenté par un cercle divisé en douze parties égales de 30 °. Chaque partie représente les signes zodiacaux, où le centre du cercle représente la Terre, représentant la soi-disant carte astrale d'un individu. Pour sa lecture, le thème de Naissance est alors orienté en plaçant l'Ascendant à l'est (à gauche) et à l'ouest le Descendant puis divisé, selon certains critères de domification, en 12 parties (les maisons). Les maisons représentent donc douze secteurs de notre vie, identifiant ainsi dans quel secteur les planètes, c'est-à-dire le sujet à analyser, seront positionnées.: En interprétant et en ayant une lecture sérieuse d'une carte natale complète, il est nécessaire d'évaluer dans quelles maisons et dans quels signes (c'est-à-dire la modalité en fonction de la position dans laquelle ils se trouvent. Les planètes forment alors certaines des déviations angulaires privilégiées, comptées en longitude sur l'écliptique, qui sont définies comme des aspects qui, dans l'interprétation d'un thème, ajoutent des informations supplémentaires sur le type d'action. Dans l'ordre décroissant d'importance, les aspects les plus significatifs sont: la conjonction, l'opposition, le trigone, le carré et le sextile. Les aspects que nous trouvons dans le thème de Noël peuvent être harmonieux ou dissonants.