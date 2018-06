Thème astral

Que dit la carte astrale d'une personne ?

Comment est constituée la carte astrale?

Caractère et personnalité Tempérament Analyse psychologique Caractéristiques de la clé astrologique Résumé et conseil Profil psychologique Couple idéal

Les étoiles sont avec vous depuis que vous êtes venu dans ce monde. Juste comme elles, vous vous laissez voir, petit à petit, à l'horizon avec le passage des années. Votre personnage et votre personnalité sont influencés par les étoiles et même si vous ne le croyez pas, il existe un lien extraordinaire entre vous. Les étoiles vous connaissent depuis toujours, et peuvent donner des réponses à toutes vos questions, mais pour cela il est également nécessaire de consulter la relation des étoiles avec votre ciel. Voulez-vous en savoir un peu plus sur votre thème natal?Continuez à lire!La carte astrale, également connue sous le nom de thème natal, est une représentation de la position des étoiles à la naissance. Et avec ce dernier, nos astrologues peuvent vous aider à voir votre avenir plus clairement, car grâce à la carte astrologique nous pouvons connaître des données précises sur votre santé, votre travail et votre amour, si précis que vous serez surpris! A quoi sert une carte astrale ? Divisée en différents segments, une carte Astrale est un document de grande longueur qui vous permettra de vous découvrir dans tous les domaines de votre vie. Cette analyse détaillée de votre personnalité doit être lue attentivement et plusieurs fois. Cette étude sera valable tout au long de votre vie. La carte astrale montre généralement des points du présent du passé et également projeté sur la façon dont vous serez dans le futur.À moins qu'une personne soit née en même temps et dans la même ville que vous, votre carte de naissance sera toujours différente. Le degré de détail et de précision avec lequel l'étude de votre ciel natal est capable de vous décrire va vous surprendre et même plus quand vous le comparez avec celui de vos proches et de vos connaissances.La carte astrale est divisée en 7 parties et dans chacune d'elles il est décrit en détail un aspect important de votre vie en fonction de la localisation des étoiles et de votre horoscope.Vanina