Tisane au CBD

Le CBD de Swissbotanic ? Il naît sur des sols vallonnés, est soigné sans pesticides ni engrais de synthèse, puis il est récolté à la main, traité à la main et séché de manière progressive et contrôlée.



Chanvre, gingembre, citron et pomme... pour un effet détoxifiant et digestif.

Chanvre, réglisse, cannelle et gingembre... une tisane épicée et aromatique.

Chanvre, karkadè, pomme, poire et raisin rouge... pour un effet rafraîchissant et purifiant.

Parmi les centaines de variétés de chanvre, deux ont été sélectionnées, parmi les plus adaptées à la dégustation : BlueBerry et, mélangées à parts égales, pour assurer un arôme intense et délicat à la fois, agréable en bouche. BlueBerry, en particulier, laisse un parfum de sauvage, intense et persistant. Le, en revanche, est plus délicat, le goût est aromatique et tend vers la douceur.Si, par contre, nous voulons essayer une boisson dans laquelle le cannabis est mélangé avec d'autres racines, fleurs ou feuilles, pour des effets ciblés et des arômes plus intrigants, vous n'avez qu'à choisir parmi notre sélection de tisanes.Dans le thé digestif de chanvre, les propriétés anti-inflammatoires du chanvre sont associées aux propriétés purifiantes du gingembre, du citron et de la pomme.De ce mélange on obtient une boisson dans laquelle le goût intense et fort du chanvre se marie bien avec la fameuse mauve et pomme sucrée et fleurie. Le parfum piquant et légèrement épicé du gingembre renforce la complexité des arômes de notre sélection. La mélisse, l'orange et le citron donnent une touche d'agrumes et légèrement exotique.Dans notre tisane à saveur intense, les effets anxiolytiques et anti-inflammatoires du chanvre sont renforcés par la présence de réglisse, cannelle et gingembre.Le goût du chanvre se marie bien avec le goût chaud, piquant, presque épicé du gingembre et avec le goût unique de la réglisse. La cannelle laisse une touche douce et intense. La coriandre, la cardamome et le poivre noir complètent la complexité olfactive d'une tisane à déguster.La tisane fruitée est idéale pour ceux qui veulent combiner les effets du chanvre, relaxant et anxiolytique, avec les effets rafraîchissants du karkadè, des purificateurs et adoucisseurs de pommes et poires. Le mélange est fermé par le raisin rouge, connu pour ses propriétés antioxydantes.Le goût intense du chanvre, légèrement amer, est contrebalancé par le goût rafraîchissant et légèrement acide du karkadè. Le fruit présent donne au mélange un arôme doux et fruité, donnant de l'aromaticité.Chanvre, camomille, citron vert, escholtzia... pour nous donner une nuit de sommeil paisible...Pour ceux qui veulent concilier le repos, notre thé doux de nuit est idéal : le chanvre, avec ses propriétés légèrement sédatives, est associé à la camomille, célèbre pour détendre la paroi abdominale et concilier ensuite un repos paisible. Il associe le tilleul, généralement recommandé pour combattre les états d'anxiété et de dépression, et l'escholtzia (communément appelé pavot de Californie), utilisé en cas d'insomnie.La fameuse camomille et le tilleul sucrés et fleuris se marient bien avec le chanvre intense et aromatique. L'escholtzia complète la complexité de l'arôme par sa saveur piquante, tendant à l'amertume.Un article proposé par : https://swissbotanic.ch/produit/afghan-kush-7-5g-24/