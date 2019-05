Voyance et Sciences occultes

Trance médiumnique

Le terme transe est problématique. Non seulement il a été utilisé pour faire référence à une variété d'états apparents de conscience, mais nous devons être conscients qu'il peut se manifester en degrés, un sujet qui a été discuté dans la recherche psychique et la littérature sur la possession des esprits. Dans son étude influente de la musique et de la transe, il est souligné que certains individus qui ont fait référence à la transe n'ont pas utilisé les mêmes termes pour désigner les manifestations et que les auteurs ont utilisé des termes différents pour décrire les mêmes phénomènes. Pekala et Kumar ont soutenu, à propos de l'hypnose, que le concept de transe est mal défini et n'a pas été correctement mis en œuvre. La situation est similaire dans la littérature sur la médiumnité. Néanmoins, bien que nous devions garder ce problème à l'esprit, j'utiliserai le terme transe ici parce qu'il est utilisé pour décrire les changements apparents des états de conscience dans la littérature que j'examine.



De telles manifestations sont-elles développementales ?

En d'autres termes, sont-ils apparus au cours des premières années de la pratique du médium alors que son système nerveux se développait ou était entraîné à manifester les phénomènes, disparaissant à mesure que les processus impliqués devenaient une seconde nature ? Il y a des discussions dans la littérature sur les caractéristiques et les difficultés de la médiumnité et du processus apparent de communication supposant l'action des esprits. Par exemple, Hyslop fait référence au " processus pictographique ", dans lequel " le communicateur parvient à susciter chez le sujet vivant un fantasme sensoriel de ses pensées, représentant, mais pas nécessairement correspondant directement à la réalité ". De même, de nouvelles études pourraient tenir compte des difficultés d'expression des messages qui peuvent être causées par des problèmes de récupération de la mémoire et d'autres facteurs. Une ligne de recherche qui pourrait être pertinente est celle concernant les états de la pointe de la langue dans lesquels quelque chose qu'une personne sait ne peut pas être rappelé.



En savoir plus en lisant des sites d'experts sur le sujet : https://www.kang.fr/voyance https://www.wengo.fr/voyance-astrologie-1270 https://voyance.ch/ Bien que tous les médiums ne montrent pas ces manifestations, il vaudrait la peine d'en déterminer la prévalence. Les enregistrements psychophysiologiques au moment où les tremblements se produisent peuvent être comparés aux périodes sans tremblements. Il semble que ces phénomènes aient été plus fréquents durant les premières années des transes.