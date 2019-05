Travailler ses chackras

Techniques d'activation des chakras

Comment comprendre les 7 centres énergétiques de notre corpsTarot de la Vérité - Vision, Première Guérison du ChakraChacun des chakras est reconnu comme un point focal de la force vitale liée à l'énergie physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Ils constituent un partenariat qui fait interagir le corps, l'esprit et l'âme comme un système holistique. Chacune a sa fonction, et se rapporte à certaines des glandes du système endocrinien du corps, ainsi qu'à chacune des sept couleurs de l'arc-en-ciel.Le but principal de travailler avec et de comprendre les chakras est de créer l'union en nous-mêmes. Avec cela, nous commencerons à reconnaître que les différents aspects (physique, matériel, sexuel, spirituel...) travaillent ensemble, et que chaque aspect en soi est une partie intégrante de tout.Pour nous aider dans le processus de développement, il est très important de comprendre que les chakras sont des portails de notre conscience à travers lesquels les forces émotionnelles, mentales et spirituelles entrent dans leur expression physique et créent notre structure corps/esprit. Le fait d'en prendre conscience nous permet de mieux comprendre comment nous affectons nous-mêmes notre corps, notre esprit et les circonstances pour le meilleur ou pour le pire.Développez consciemment votre expression d'amour inconditionnel, de compassion, de gratitude, de pardon et de créativité.Vivez votre vie avec honnêteté et intégrité totale.Utilise la puissance vibratoire du son (chant, instruments de musique...)Mangez des fruits et légumes frais, avec les couleurs correspondant aux chakras.Il utilise le pouvoir de la prière, de la méditation, de la visualisation et de l'affirmation.Faites preuve d'imagination. C'est un outil très précieux que vous possédez pour créer n'importe quelle réalité que vous choisissez. La réalité est ton rêve.Dormez la tête tournée vers le nord, afin de pouvoir vous aligner et être chargé de la force électromagnétique de la terre.Le yoga et l'exercice chargent et activent les chakras.Devenez conscient de votre respiration, la respiration consciente aligne le corps, l'esprit et l'âme.En savoir plus :