USA : Donald‌ ‌Trump‌ ‌multiplie‌ ‌les‌ ‌attaques‌ ‌contre‌ ‌son‌ ‌propre‌ ‌clan‌ ‌

Depuis son club de Mar-a-Lago, en Floride, l'ancien homme d'affaires, qui quittera la Maison Blanche le 20 janvier 2021, a exprimé sa frustration dans une série de tweets particulièrement virulents.



Donald Trump de plus en plus convaincu du rejet de son veto au budget de la défense, une première depuis son arrivée à la Maison Blanche multiplie les attaques.

« Un leadership républicain faible et fatigué va permettre l’adoption du mauvais projet de loi sur la défense », a dénoncé le président sortant sur Twitter. Il rajoute peu après que les dirigeants américains étaient « pathétiques » à l'exception de lui et qu’ils ne savaient que perdre.



Mitch McConnell, chef républicain du Sénat, a peu après clairement indiqué qu'il ne se laisserait pas impressionner par les tweets présidentiels, en appelant, dans un message de défiance à Donald Trump, à rejeter son veto.



Le président sortant, encore très populaire chez les électeurs républicains, a assorti ses tweets d'une menace à peine voilée envers les parlementaires de son camp.

"P.S. j'ai fait élire de nombreux sénateurs et membres de la Chambre des représentants. Je crois qu'ils ont oublié !"



David Perdue et Kelly Loeffler ne manqueront pas s'en doute de l'entendre, car les deux sénateurs jouent leurs sièges le 5 janvier 2021 lors de deux sénatoriales partielles en Géorgie.