Un lien établit en Norvège entre treize décès et le vaccin

La plupart des effets secondaires du vaccin de Pfizer-BioNTech dans l'immense majorité des cas connus. L'Agence du médicament de Norvège a cependant établi un lien entre treize décès et ces effets secondaires.



« Les rapports pourraient indiquer que les effets secondaires courants des vaccins à ARNm, tels que la fièvre et les nausées, ont pu entraîner la mort de certains patients fragiles » indique Sigurd Hortemo, médecin en chef de l'agence du médicament norvégienne auprès de Norway Today.



La Norvège a décidé de mettre à jour ses recommandations comme suit: « pour ceux qui ont de toute façon une durée de vie restante très courte, le bénéfice du vaccin peut être marginal ou sans importance » selon l'Institut norvégien de santé publique.



L'agence norvégienne constate aussi que « le nombre d’incidents jusqu’à présent n’est pas alarmant et conforme aux attentes » selon une réaction du laboratoire relayée par Bloomberg.



L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) en France, a décompté six effets indésirables graves « 4 cas de réaction allergiques et 2 cas de tachycardie ». Ceci sur plus de 300 000 personnes vaccinées depuis le début de la campagne.