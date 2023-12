Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Infos Business Un projet de création de centre urbain et touristique à HAMMAMET SUD BOUCHICHA TUNISIE

PRÉSENTATION:

Un projet de création de centre urbain et touristique à Hammamet Sud Bouchicha, Gouvernorat de Sousse, TUNISIE. Un consortium international dont plusieurs opérateurs économiques tunisiens est sur le point de voir le jour. Sa situation géographique est en front de mer. Il avoisine la zone touristique Yasmine à Hammamet à proximité de l’Aéroport International d’Enfidha ainsi que du futur Port en Eau Profonde. Le titre foncier est en copropriété.

Les procédures en vue de la mise en conformité à la réglementation, de l’aménagement et de la viabilisation du terrain sont en cours.

Ce projet de développement économique et touristique fera obstacle à la multiplication d’habitats spontanés occasionné par une urbanisation rapide et non réfléchie sur ce littoral sablonneux de 6500m. Il est donc stratégique par son emplacement.

De plus, il se positionne dans la continuité de la Zone Touristique de Yasmine Hammamet dont il est le prolongement naturel.



DONNÉES RELATIVES A LA PARCELLE La parcelle est classée sur le registre foncier comme terre non arable. Elle est intégrée par décret dans le PIF (Périmètre d’Intervention Foncière) depuis janvier 2008. Les formalités de changement de vocation sont en cours.

La parcelle mesure 391Ha,60A. Sa surface hors DPM (Domaine Public Maritime) est de 333Ha.

Elle donne directement sur le Front de Mer, d’où une façade vue sur mer de 6500m de long.

La profondeur de la parcelle et d'une moyenne de 650 M hors DPM.

La parcelle est en jonction avec la station Yasmine Hammamet ; elle présente des accès en pistes agricoles à partir du GP1 (RN1).





PROGRAMME PRÉVISIONNEL Plan d'aménagement directeur PAD

Le nouveau programme consiste en l'élaboration et la répartition d'une cité urbaine et balnéaire avec toutes les structures nécessaires en accord avec les autorités régionales de la ville de BOUFICHA et répondant aux besoins des usagers.

Avec cette nouvelle création urbaine, le programme viendra participer à l'embellissement et à l'animation des côtes maritimes de Tunisie et fera obstacle à la construction anarchique.

La concrétisation de la nouvelle cité entraînera la création de 12000 emplois permanents. Avec l'achèvement de la cité, le nombre d'emplois atteindra 30000. La taille et le standing du projet satisferont les besoins en logements et en services de la population additionnelle.

Besoin urbain prévisionnel

Le présent PAD, suivant le Code de l'aménagement de l'urbanisme des cités nouvelles en vigueur, prévoira les surfaces et les dimensions nécessaires des voiries, des espaces verts, les moyens de jonction avec les voiries existantes et la connexion avec les réseaux existants. Ce projet prévoit une station d'épuration et de refoulement ainsi que la présence de tous les services publics de distribution tels que Steg, Sonede et Onas … sans omettre les services administratifs nécessaires aux usagers.





ACCESSIBILITÉ Les possibilités de desserte de la station sont les suivantes :

Desserte par l'autoroute A1

a) Le trafic autoroutier existant en provenance de et vers Tunis s'effectue par un échangeur autoroutier.

b) par contre, il n'existe aucun accès autoroutier en provenance du Sud et plus particulièrement de et vers l'aéroport d'Enfidha ; la création d'un échangeur autoroutier s'impose.

Nous nous sommes penchés sur le problème, d'où notre proposition d’un échangeur autoroutier :

- qui coïncide avec l'existence d'un pont relié à une piste de 10 M de large figurant sur le plan cadastral

- qui fasse la jonction avec l'autoroute A1 facilitant l'accès de la nouvelle cité et évitant ainsi le passage par Barraket Essahel qui est déjà saturé.

De même, ce nouvel échangeur autoroutier permettra d'alléger considérablement le trafic en transit sur la RN1 (GP1). Celle-ci est en effet de plus en plus sollicitée par le trafic interne à la zone qui ne cesse d'augmenter et plus particulièrement au cours de la saison estivale.

La proposition de ce nouvel échangeur autoroutier en provenance du et vers le Sud desservira à la fois les stations de Yasmine Hammamet, 277 hectares et Garden Hammamet 333 hectares.

Desserte par le GP1

Trois accès sont prévus, l'un ou nord, un autre ou centre (accès principal) et le 3e au sud longeant Oued Charchar.







PROGRAMME ÉTABLI Le programme du présent PAD prévoit une artère principale de 36 M de large traversant la parcelle du Sud au Nord. Au milieu de cette dernière, un grand rond-point central desservira de plus petites voix et ruelles résultant de l'aménagement ; elles feront jonction avec la voie centrale. Cette dernière aura une déviation vers le côté plage pour créer une zone de promenade et rejoindra l’artère centrale vers le Nord.







RÉPARTITION Ce PAD prévoit les constructions à hauteur gravitaire du départ côté mer vers l'intérieur de la parcelle avec R +1 et R +2 pour les villas. Les lots d'immeubles collectifs se situeront à l’arrière de la grande voie centrale et seront R +4, R+5 et R +6.

Un grand ensemble immobilier sera implanté autour de la place centrale à caractère commercial et administratif.

Le projet concerne également :

- l'éducation afin de répondre aux besoins : création des maternelles, d’une école primaire et peut-être d’un collège.

- le domaine sportif : nous avons prévu une salle polyvalente et un parcours de santé.

- la santé : création d'un dispensaire et d'une clinique.

- des lots seront réservés aux besoins du quotidien : poste de police, annexe de la municipalité et des départements, des réseaux Steg, Sonede, Onas.

Les lots pour villas isolées R +1 et R +2 occuperont une bonne partie de la parcelle entre le front de mer et l'artère centrale.

Les lots pour villas type jumelé et groupées ainsi que les immeubles d'habitation collective seront implantés à l'intérieur de la voie centrale

Du côté sud du littoral de la parcelle, nous envisageons la création d'un port de plaisance avec un plan d'eau qui sera desservi par le GP1 au sud de la parcelle et par l'artère principale pour le trafic interne. Ce port de plaisance ne sera pas simplement un parking à bateaux mais un véritable lieu de vie, un carrefour touristique doté de commerces, hôtels et animations.









Elle reste ouverte à toutes modifications résultant des suggestions et/ou recommandations des propriétaires ou des autorités régionales.



Pour contacter le Consortium promoteur du projet : Projet-Hammamet_f48.html



Antoine de DARMOULIN

Lu 72 fois











