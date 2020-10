Une baleine échoue sur la plage de Lomé pour la deuxième fois en une semaine

C’est au matin du mercredi 07 octobre que la baleine morte a été retrouvée morte sur la plage de Kodjoviakopé en face du consulat allemand. Selon le préfet maritime, le capitaine de corvette Nayo Takougnadi, le cétacé était mort depuis plusieurs jours et dégageait une odeur nauséabonde. Nombreux sont les personnes qui voulaient voir la baleine morte de leurs propres yeux. Tout le monde s’interroge sur la cause de ces baleines mortes sur les plages togolaises. En effet, une deuxième baleine en espace de quelques jours cela devient inquiétant. D’après le haut conseiller à la mer, M. Stanislas Baba, les mêmes faits ont été remarqués au Ghana.



Très inquiet un internaute affirme : « C’est inquiétant le phénomène qui se passe sur nos côtes. Il faut qu’on commence par s’interroger sur la qualité de l’eau de notre espace maritime…Peut-être que des phosphates et amis dans mer a tellement polluer l’océan que les baleines ne peuvent pas s’y aventurer au péril de leur vie ».





Les enquêtes ont déjà commencé pour déterminer la cause des morts des deux baleines mortes. Ce mercredi matin, la police était encore présente sur les lieux pour empêcher les petits curieux de s’approcher de la carcasse de la baleine morte en décomposition. Le nouveau ministre de l’économie maritime, de la pêche et de la protection côtière a déclaré que la police était présente pour empêcher les riverains de prendre des morceaux de chair de la baleine pour la consommation. Un prélèvement phytosanitaire a été déjà effectué par les services d’hygiène pour les analyses.