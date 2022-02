Une bonne affaire : Comment gagner 128 btc avec 0.0005 btc et seulement 2 filleuls

En argent cela ne vous coûtera que 0.0005 BTC (- 20 euros)

vous n'aurez que 2 filleuls à trouver, à partir du niveau 2

Voici le lien pour vous inscrire et la marche à suivre ci-dessous :

IMPORTANT : Si vous ne voulez pas investir 0.0005 BTC (20 euros) au départ, je vous demande de ne pas vous inscrire car vous bloqueriez le système. MERCI



MODE D'EMPLOI

Je sais que (comme moi d'ailleurs) vous avez l'habitude des plans qui vous promettent Monts et Merveilles.Ce n'est pas le cas aujourd'hui, je ne vous ferai aucune promesse de miracle.Par ce message, je veux vous faire comprendre que dans la vie, il y a des opportunités qui passent devant nous, et que si nous les laissons passer sans rien faire, elles sont ensuite Définitivement Perdues.Et il est souvent, très difficile de les déceler, sans se tromper.Aujourd'hui, il y a une grande opportunité qui est en train de passer devant nous.Non je ne plaisante pas, je dis bien, à jamais et pour toujours.Vous imaginez 128 BTC ?Ce que vous pourriez en faire ?Et ce n'est pas une blague, ou encore une arnaque qui vous fait miroiter le paradis, et vous envoie en enfer.- Vous n'aurez pas non plus 1000$, 500$, 100$ ou même pas 50$ à investir.Il y a toujours un minimum d'investissement que ce soit en temps ou en argent.Cela veut dire qu'il ne faut aucun filleul pour le niveau 1, mais qu'il en faudra 2 pour le niveau 2 et c'est tout.Ensuite pour les 4 autres niveaux, les filleuls ne sont plus nécessaires.Le système est fait de telle sorte que ce sont des Dons de membre à membre qui se font dans la blockchain en mode automatique.Ce sont des DONS, donc rien d'illégal, pour ceux qui penseraient à ça.Alors aujourd'hui, je vais vous proposer cette opportunité.