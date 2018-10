VOYANCE PAR MAIL CONSULTATION

Savez vous qu’il est possible de se faire consulter par un voyant à travers des mails ? Et cela se passe aussi simplement comme nous le disent les professionnels. Mais alors comment se déroule la séance. Aiguisons notre curiosité et découvrons la démarche.



Vous devez d’abord commencer par fournir certaines informations suivantes au voyant, pour qu’il soit le plus précis possible dans son analyse. Ce sont :



Votre nom et prénom



Votre question précise



Votre date, heure et lieu de naissance précis ou ceux de la personne concernée.



Le voyant analysera l’influence des planètes sur votre caractère ainsi que les aspects majeurs de votre personnalité. Il datera avec précision les événements marquants de votre vie, qu’ils soient passés, présents ou futurs. Une fois cette analyse effectuée, l’astrologue répondra avec la plus grande précision à votre question par mail. Il y a quelques avantages à le faire par mail.



Pas besoin en effet pour le médium d'entendre le son de la voix. La consultation par mail permet de consulter en toute simplicité sans trop se dévoiler. De plus, cette forme de consultation offre l'avantage de pouvoir être pratiquée partout, via votre mobile, votre tablette etc. Qu'il y ait du bruit autour de vous ou non, que vous soyez confortablement installé ou pas, vous pouvez obtenir des réponses aux questions que vous vous posez sur votre avenir, sans crainte d'être dérangé, ni avoir besoin de vous organiser spécifiquement !