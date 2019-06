Vidéo surveillance 24/24

Comment puis-je sécuriser ma maison, mon bureau ou mon entreprise en empêchant le vol de données sensibles et de matériel de valeur ?

Est-il possible d'installer un système de vidéosurveillance sans Internet ou sans fil (Wi-Fi) ?

Est-ce que je peux facilement installer un kit de vidéosurveillance à faire soi-même acheté en ligne (Amazon ou autres) dans mon entreprise ? Quels sont les avantages/inconvénients ?

Comment puis-je choisir le meilleur système pour ma maison, mon bureau ou mon entreprise ?

Que prévoit la loi ? Puis-je le faire sans problème ?

Combien coûte un système de vidéosurveillance ? Existe-t-il des prix différents pour les systèmes intérieurs, extérieurs, haute définition (HD) et de nuit ?

Les principales questions que je reçois lorsqu'un client me demande un devis pour un système de vidéosurveillance sont les suivantes :Comprenez-vous à quel point il est important de faire appel à un professionnel ?Il est difficile de distinguer le professionnel ........ mais il est essentiel que vous le reconnaissiez et que vous DEVEZ finir de lire cet article.Prêt à connaître la stratégie pour choisir un système de vidéosurveillance et éviter les "escroqueries" ?Vidéosurveillance analogique ou IP ?L'une des premières choses à décider est le type de technologie à adopter pour le système de vidéosurveillance : le choix est entre un système classique de télévision en circuit fermé (TVCF) avec transmission de signal vidéo analogique ou le système de vidéosurveillance sur IP le plus actuel et le plus polyvalent. Dans un système de vidéosurveillance classique, chaque caméra capture des images et transmet le signal vidéo standard à une unité centrale d'enregistrement, le DVR (Digital Video Recorder), auquel elle est directement connectée. Les câbles coaxiaux de la caméra convergent alors en un point unique, vers le DVR, qui numérise et compresse les images et les enregistre sur le disque dur interne. La visualisation des images est possible grâce à un moniteur connecté au DVR, mais il existe également des modèles de DVR équipés d'un port réseau, ce qui vous permet de visualiser les images à distance via les enregistrements Internet.Dans le domaine de la vidéosurveillance, l'IP est aujourd'hui la norme la plus utilisée. Les caméras transmettent le signal vidéo sous forme numérique directement au réseau local, utilisant et partageant le même système de communication que les PC. Techniquement, une caméra IP peut être considérée comme l'ensemble d'une caméra vidéo au sens strict du terme et d'un petit PC avec CPU, mémoire Flash, serveur Web intégré avec interface Ethernet ou Wi-Fi. Les caméras IP sont ensuite connectées au réseau local et l'appareil qui enregistre les images, le NVR (Network Video Recorder) peut être placé en tout point connecté au réseau.Si vous le souhaitez, la technologie Wi-Fi peut également être utilisée pour connecter les caméras de surveillance au réseau, afin qu'elles puissent être placées n'importe où sous couverture de signal sans fil. Un NVR n'a pas de connecteurs vidéo et ses informations entrantes et sortantes sont des données IP, y compris de la vidéo compressée et encodée. Ces derniers, en général, sont au format MPEG-4 ou H.264, utilisés principalement en raison de leur efficacité. Il est à noter qu'au cours de la dernière période, des systèmes de vidéosurveillance basés sur le codec H.265/HEVC ont commencé à être distribués, ce qui offre une nouvelle augmentation de l'efficacité par rapport au H.264 ; ceci, combiné à des technologies avancées de traitement des images, permet d'améliorer la définition des objets et des zones prédéfinies. Les deux solutions, la vidéosurveillance CCTV traditionnelle et la vidéosurveillance IP, peuvent être valables, mais la technologie IP offre des avantages intéressants qui en font le choix privilégié.En savoir plus : https://www.rmsecurite.ch/demande-de-devis/