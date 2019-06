Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Vidéo surveillance Si vous êtes venu sur cette page, vous êtes intéressé par l'installation d'un système de vidéosurveillance dans votre maison / bureau, ou tout simplement vous souhaitez

le mettre à jour, mais vous ne voulez pas n'importe quel système, vous voulez installer un système de vidéosurveillance IP, basé sur des caméras en réseau.



De nos jours, il existe différentes solutions qui peuvent être entreprises, certaines nécessitent des connaissances techniques plus élevées, d'autres sont simples et ne prennent que quelques minutes.



Dans cet article, j'expliquerai les différents types de kits de vidéosurveillance IP, afin de pouvoir créer indépendamment un système de caméra IP.







Choisir les bonnes caméras IP et le bon matériel ?



Le choix du kit de vidéosurveillance, joue un rôle fondamental pour la réussite du projet que vous avez à l'esprit de réaliser, en fonction de vos connaissances techniques, vous aurez à choisir les bons appareils, pour pouvoir tout réaliser.



En résumé, pour installer un système de vidéosurveillance externe ou interne, vous aurez besoin du matériel suivant à votre disposition : Une ou plusieurs caméras IP

Un NVR pour enregistrer des enregistrements (pas nécessaire si vous avez le cloud) Le succès n'est pas difficile, mais avec de petites mesures, vous réussirez mieux. 😉

Système de vidéosurveillance externe ou interne ?

Avant de commencer, il est bon de savoir où les caméras doivent être placées, car les caméras conçues pour résister aux éléments sont beaucoup plus chères que les caméras intérieures normales, qui n'ont pas à résister à quoi que ce soit.



Si vous prévoyez installer un système de vidéosurveillance extérieure, vous devrez acheter des caméras IP extérieures, tandis que si vous devez installer des caméras à l'intérieur de votre maison, vous aurez besoin de caméras intérieures.



Type de connexion



Vous devez savoir que les caméras réseau peuvent être connectées de différentes manières. Tous sont également bons et doivent être pensés en fonction de vos disponibilités : Alimentation + Réseau : La première et la plus simple façon de connecter une caméra est d'apporter un câble à la caméra pour le réseau et un autre pour l'alimentation électrique séparée. Évidemment, c'est la façon la plus inconfortable, car vous aurez deux câbles à installer.

POE : Connecter vos caméras en POE vous permettra d'économiser beaucoup de câblage, car sur le câble Ethernet, avec l'ampli de puissance RJ45, vous pouvez transmettre à la fois les données et l'électricité nécessaires pour alimenter votre caméra IP.Pour connecter les caméras dans le PDE, vous pouvez utiliser une alimentation électrique du PDE, qui est parfois fournie avec la caméra, ou vous devrez les acheter séparément. Une deuxième façon, utile lorsque vous avez plusieurs caméras, est de placer un commutateur POE, capable de fournir réseau et électricité, à chaque caméra connectée via le câble. 😉

Wi-Fi : Si vous disposez d'un réseau wifi haute performance, vous pouvez l'utiliser pour connecter vos caméras et éviter de poser le câble pour le réseau. Toutefois, vous devez vous assurer que le réseau sans fil de votre domicile ou de votre bureau est étendu jusqu'à l'endroit où vous souhaitez placer les caméras. Enregistrer sur le nuage, NAS ou MicroSD ?



Un autre détail auquel vous devez porter une attention particulière est le choix du stockage d'enregistrement effectué par le système de vidéosurveillance que vous avez mis en place.



Il y a deux façons principales de stocker ces données : Grâce à un nuage fourni par le fabricant de la caméra IP, il est généralement gratuit pour une période de temps limitée, au cas où vous souhaitez prolonger la permanence des enregistrements dans le nuage, vous aurez besoin d'acheter un plan mensuel. Par l'intermédiaire d'un NVR (Network Video Recorder), qui est un dispositif permettant de stocker les enregistrements des caméras IP dans le réseau. En tant qu'enregistreur réseau, vous pouvez utiliser un NAS avec fonctionnalité NVR, comme toute la série de NAS produite par Synology.

Sur microSD si la caméra réseau dispose d'un emplacement. Vous pouvez enregistrer vos enregistrements et les faire pivoter avec les plus anciens, et les visualiser depuis votre smartphone via une application.



Sélection des caméras IP



Maintenant que vous connaissez bien le type de caméras que vous souhaitez installer chez vous, ou au bureau, il est temps de choisir la caméra ip qui vous convient.



Le premier conseil que je voudrais vous donner est de ne pas vous laisser engloutir par les caméras à haute résolution, parce qu'il faut penser que le flux de données sera énorme, et qu'il vous faudra une assez grande mémoire pour pouvoir contenir tous les enregistrements vidéo.



Évaluez également les fonctions qui peuvent vous intéresser, telles que la détection de mouvement, l'audio bidirectionnel, etc.



Si vous voulez plus d'aide, vous pouvez rencontrer ma liste que je mets à jour mensuellement, avec les meilleures caméras IP du moment, vous trouverez peut-être quelque chose d'intéressant. 😉



Montage de caméras IP et de NVR



Maintenant que vous avez tout à votre disposition, vous pouvez commencer à construire le système de vidéosurveillance que vous vouliez, et étape par étape, vous serez enfin en mesure de surveiller les endroits que vous voulez.



La première chose à faire est de placer vos caméras à l'endroit de votre choix, en faisant attention à l'alimentation électrique et à tout point de connexion réseau.

Si vous avez choisi d'utiliser un NVR, connectez-le au réseau et à l'alimentation électrique.



Montage de caméras externes



Le conseil le plus utile pour le montage, est certainement de placer vos caméras IP dans des endroits difficiles d'accès, de sorte que certains attaquants ne parviennent pas à les altérer ou à les endommager d'une quelconque manière.

Configuration du système de vidéosurveillance IP



Une fois toutes les caméras positionnées et câblées, la configuration de l'ensemble du kit de vidéosurveillance (la partie la plus technique) commence.

Configuration d'un système avec NVR et caméras IP



Pour réaliser ce type de configuration, vous devez disposer d'une petite base technique en informatique, car vous devez connaître certaines procédures et terminologies.



Si vous avez une configuration avec des caméras et des NVR, la première chose à faire une fois que tout est lancé est de donner une IP statique à tous les périphériques que vous avez mis sur le réseau.



Vous pouvez trouver l'adresse IP par défaut dans le manuel d'instructions de la caméra et du NVR, et effectuer toutes les modifications nécessaires sur un ordinateur. Je vous recommande d'attribuer des adresses IP contiguës, pour que tout votre système de vidéosurveillance soit en ordre.



Une fois que toutes vos caméras sont configurées avec une adresse réseau statique, il vous suffit de les ajouter à votre NVR pour visualiser les images. Selon le modèle que vous avez acheté, vous pouvez effectuer un balayage automatique ou les ajouter en utilisant l'adresse IP que vous avez précédemment attribuée.



