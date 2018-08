Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Voyance Belge Sachez en plus sur les signes Astrologiques en lisant notre articles sur les signes du zodique



La science astrologique connaît douze signes du zodiaque : Bélier : du 21 mars au 20 avril

Taureau : du 21 avril au 21 mai

Gémeaux : du 22 mai au 21 juin

Cancer : du 22 juin au 22 juillet

Lion : du 23 juillet au 22 août

Vierge : du 23 août au 22 septembre

Balance : du 23 septembre au 22 octobre

Scorpion : du 23 octobre au 22 novembre

Sagittaire : du 23 novembre au 21 décembre

Capricorne : du 23 novembre au 21 décembre

Verseau : du 21 janvier au 18 février

Poissons : du 19 février au 20 mars La science astrologique ne se borne pas simplement à fixer la période durant laquelle un signe a son commencement et sa fin, mais elle poursuit ses distinctions en établissant une différence entre les signes cardinaux, fixes et mobiles. Sont cardinaux les signes suivants : Bélier, Cancer, Balance et Capricorne.

Sont mobiles les signes suivants : Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons.

Sont fixes les signes suivants : Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. D'ailleurs, à chaque élément appartient un groupe de trois signes établis de la manière suivante à l'élément feu appartiennent : le Bélier, le Lion et le Sagittaire ; à l'élément terre appartiennent : le Taureau, la Vierge et le Capricorne ; à l'élément air appartiennent les Gémeaux, la Balance et le Verseau ; à l'élément eau appartiennent : le Cancer, le Scorpion et les Poissons.



La dernière distinction concerne les signes masculins et les signes féminins. Les signes masculins sont le Bélier, les Gémeaux, le Lion, la Balance, le Sagittaire et le Verseau, tandis que les signes féminins sont le Taureau, le Cancer, la Vierge, le Scorpion, le Capricorne et les Poissons.



