Voyance ? Depuis quand ?

Aujourd'hui, la voyance et la clairvoyance comme conseil de vie moderne est en vogue avec l'époque. Nos diseuses de bonne aventure expérimentées aux compétences médiatiques utilisent diverses pratiques pour trouver des réponses intuitives qui influencent positivement leur propre destin en regardant vers l'avenir et en éclairant le passé. Mais comment fonctionnent les consultants en voyance ? Quelles sont les méthodes de prévision des événements futurs ?



D'où proviennent la voyance et la voyance ?



Le désir de regarder vers l'avenir est enraciné dans toutes les cultures et religions depuis des milliers d'années et semble être l'un des besoins humains fondamentaux. D'un point de vue historique, la divination et la clairvoyance peuvent être prouvées à tous les âges à partir desquels il existe des traditions écrites. Raconter la bonne aventure est un art ancien qui est connu depuis environ 5 000 ans. Afin de prédire les événements futurs, les cultures anciennes interprétaient déjà les facteurs écologiques et les phénomènes naturels.



Ce qu'on appelle la proto-astrologie, qui ne nécessite que quelques compétences en mathématiques, était pratiquée dans l'ancienne Babylonie un millier d'années avant l'établissement du calendrier. Les Babyloniens ont assigné des constellations et des planètes à des villes, des personnes ou des états en observant les mouvements et la luminosité des lumières du ciel et en interprétant ces messages pour des événements futurs en politique ou en société. Vers 3000 av. J.-C., l'examen intestinal des animaux sacrificiels abattus constituait la méthode la plus importante de la prédication de la fortune.



Les Grecs et les Romains de l'Antiquité utilisaient aussi des pratiques telles que l'interprétation des rêves, l'interprétation des vols d'oiseaux et les énigmatiques dictons oracles pour dire la bonne aventure. Même à cette époque, des visionnaires bien connus ont utilisé plus de 200 méthodes pertinentes pour interpréter l'avenir. Même l'ancien philosophe Platon et son élève Aristote s'occupaient de divination et de clairvoyance. L'interprétation future des druides par les Celtes et les Teutons avait également une grande valeur, car les chefs tribaux avaient confiance dans les déclarations de ces personnes de culte.



