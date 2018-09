Voyance Luxembourg ?

La magie blanche c’est une chose qui fait référence pour la plupart du temps au bien. on dit que la magie blanche est une magie moins dangereuse par rapport aux autres types de magies qu’on peut observer. La magie noire est une forme de magie qui est contraire à la magie blanche. C’est une magie qui fait référence au mal. on utilise le plus souvent la magie noire pour faire des empoisonnements ou autres. Et enfin la magie rouge est un type de magie ayant des pouvoirs surnaturels qui permet de faire souvent du bien. elle règle le problème des gens. Le but de la magie rouge est beaucoup affectif.Alors après tout ça on pourrait dire que la magie rouge est celle là même qui fait beaucoup référence à la voyance. C’est une magie qui est utilisé dans le but affectif. Nous tous savons que la voyance à pour but de régler les problèmes des gens dans le but affectif. Ce qui voudrait dire qu’une personne qui fait de la magie rouge n’est pas loin de la voyance. Cela ne veut pas dire aussi que celui qui fait de la magie rouge doit être appelé voyant. C’est tellement différent tout ceci. Pour bien comprendre la voyance qui est un art divinatoire, il faut bien comprendre les bases. Et les bases ça s’apprend mes chers lecteurs.En savoir plus : https://voyantes.lu/medium/