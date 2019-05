Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Voyance Suisse ? Un label un vrai label ! La clairvoyance ou la divination est habituellement définie comme la capacité de prédire les événements futurs par eux-mêmes ou par l'utilisation de sorts. Une définition simple et claire, mais qui soulève quelques questions, que nous allons essayer de révéler ici.... La clairvoyance existe-t-elle ? Bien sûr que oui. Depuis des temps immémoriaux, certaines personnes ont la capacité de voir le passé et d'analyser le présent pour prédire l'avenir. Cette vision particulière, c'est comme entrer dans une autre dimension, qui semble cachée à la plupart des gens, mais qui se montre relativement facilement aux autres, à ceux qui ont la capacité de voir.



D'où vient la clairvoyance ?



La majorité des voyants sont dès la naissance et c'est pourquoi on les appelle des voyants naturels, bien que ce ne soit pas la seule possibilité. D'autres personnes, certaines par des expériences très intenses, d'autres par une formation adéquate, développent la clairvoyance tout au long de leur vie, analysant les signes et apprenant à les interpréter par la formation et l'étude. Dans notre article "Le voyant, est-il né ou est-il fait ?" nous vous donnons quelques lignes générales de travail, pour ceux qui sont initiés dans le monde de la clairvoyance et de la divination.



La clairvoyance est-elle infaillible ?



Non, puisqu'il s'agit d'une activité humaine, la clairvoyance exige des compétences et de l'expérience en interprétation, et il peut y avoir des fautes ou des interprétations erronées ou viciées par un manque d'expertise du voyant. C'est pourquoi les manques et les sortilèges sont utilisés pour mieux canaliser la capacité de clairvoyance et pour concentrer la vision sur les aspects qui nous intéressent, afin d'entrer dans leur plus grand détail.



Bien sûr, comme tout le reste dans la vie, à part le talent naturel, l'expérience et l'effort quotidien pour développer ce don s'avèrent être les meilleurs alliés des voyants. Plus il y a d'expérience et de dévouement, plus la garantie de succès est grande. Comme dans tous les métiers et tous les arts, la pratique fait le maître.



Et quand sait-on qu'une personne est voyante ?



Certaines personnes découvrent ce don dès leur plus jeune âge. Les garçons et les filles ont une plus grande perception des adultes, et aussi un esprit plus ouvert, de sorte qu'ils découvrent parfois leur clairvoyance par eux-mêmes. Parfois, certains oublient qu'ils ont cette capacité jusqu'à ce qu'un fait dans leur vie leur rappelle, ou tout simplement, soudainement remarquer qu'il y a un "sixième sens" qui les avertit de certaines choses. Normalement, une curiosité est éveillée qui conduira cette personne ayant des capacités prémonitoires à l'étude d'une mangue (le Tarot, les Runes, l'Astrologie...) et cette étude l'aidera à prendre sa vision d'une manière moins accidentelle, plus consciente.



