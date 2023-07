Voyance Suisse au pendule, comment cela marche ?

Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Comment choisir, charger et utiliser un pendule de radiesthésie Un pendule de radiesthésie nous aide à voir notre intuition en action. Pour beaucoup, le pendule est un ami proche et fiable. Voici comment choisir, charger et utiliser le vôtre.

Que peut-on faire avec un pendule de radiesthésie ? Oh, le plaisir que l'on peut avoir avec un pendule de radiesthésie ! Vous pouvez utiliser votre pendule pour beaucoup de choses. En voici quelques-unes : La radiesthésie pour trouver des substances naturelles dans le sous-sol comme l'eau, le pétrole ou l'or. La vibration de la matière recherchée peut déclencher en nous une force instinctive qui provoque un mouvement du pendule. La radiesthésie de décision. Créez un tableau montrant toutes les options et tenez le pendule de radiesthésie au-dessus de ce tableau. Notre inconscient peut souvent peser le pour et le contre avec plus de précision et de rapidité que le conscient, qui peut être troublé par les souhaits ! 1. La radiesthésie pour les énergies terrestres. Utilisez votre pendule de radiesthésie pour rechercher les lignes d'énergie bénéfiques ou nocives ou le stress géopathique dans la terre. • Recherche de la cause profonde d'une maladie. Tenez le pendule au-dessus du corps pour identifier la zone à traiter. • Recherche d'un remède par radiesthésie. Utiliser un tableau pour trouver la sélection d'herbes ou de médicaments la plus bénéfique. 2. La radiesthésie préventive pour la santé. Demandez à votre pendule si une substance est bonne pour vous ou non. 3. La radiesthésie pour les objets perdus, tels que les clés de voiture et les portefeuilles. Tenez le pendule au-dessus d'une carte ou posez des questions sur l'itinéraire que vous avez emprunté ce jour-là. 4. La radiesthésie pour les phénomènes psychiques. Partez à la chasse aux fantômes avec votre pendule de radiesthésie. 5. La radiesthésie pour les chiffres porte-bonheur. Passez votre pendule au-dessus d'un graphique numérique pour voir quels sont vos chiffres porte-bonheur !

Comment choisir votre pendule de radiesthésie Les pendules de radiesthésie existent dans de nombreuses formes et tailles. Certains radiesthésistes préfèrent utiliser un cristal magnifiquement taillé sur une chaîne en argent. Pour d'autres, un pendule en bois ou en métal est leur outil de prédilection. D'autres encore optent pour une simple clé enfilée sur une ficelle. Certains pendules sont percés d'un trou destiné à accueillir un "témoin", c'est-à-dire un morceau du minéral recherché ou, si vous essayez de retrouver un animal perdu, un de ses poils. Certains radiesthésistes possèdent deux ou trois pendules, qu'ils utilisent en fonction de l'objectif de leur radiesthésie. Vous préférerez peut-être utiliser un pendule de radiesthésie en quartz rose pour les questions concernant les émotions, ou un pendule de radiesthésie en améthyste pour les décisions de la vie. En fait, ce qui importe le plus à propos de votre pendule de radiesthésie, c'est le lien qui vous unit à lui. Apprenez à faire de la radiesthésie.

La meilleure façon de tenir un pendule de radiesthésie Pour tenir un pendule de radiesthésie, saisissez la corde ou la chaîne entre votre index et votre pouce, et enroulez l'excédent de corde autour de votre index. Cette façon de tenir le pendule de radiesthésie fait l'objet d'un consensus général. Cependant, il existe une certaine controverse quant à la main à utiliser. Certains disent qu'il faut le tenir avec la main dominante ou la main qui écrit. D'autres suggèrent que la main gauche est meilleure pour la radiesthésie car elle correspond au cerveau droit et à l'intuition. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode - expérimentez pour voir ce qui vous convient le mieux. Chargez votre pendule Maintenant que vous avez choisi votre pendule - ou plutôt, c'est lui qui vous a choisi ! - il est temps de le nettoyer et de le charger. Il est généralement de bon ton de nettoyer votre pendule après l'avoir acheté. S'il s'agit d'un cristal, vous pouvez le tenir sous l'eau courante ou le placer dans des cristaux de sel. Vous pouvez également le tenir et fixer votre intention de le nettoyer et de le restaurer. Une fois que vous avez nettoyé votre pendule, il est temps de le charger. Ce processus définit votre intention pour votre pendule - c'est l'occasion d'établir votre lien avec lui. Vous pouvez charger votre pendule de radiesthésie de plusieurs façons. Certains préparent un rituel de charge élaboré et magique qui incorpore tous les éléments, le feu, l'air, la terre, l'eau et l'éther. Une autre façon de charger votre pendule est de le laisser toute la nuit à la lumière de la pleine lune. Sinon, il suffit de tenir le pendule, de se connecter à lui et de fixer son intention.

Apprendre à connaître son pendule Une fois que vous avez nettoyé et chargé votre pendule de radiesthésie d'une manière significative pour vous, il est temps de déchiffrer sa façon unique de communiquer avec vous. • Pendant quelques jours, portez votre pendule sur vous, enveloppé dans de la soie ou couché dans une petite pochette pour éviter de le blesser ou de le griffer. • Chaque soir, passez quelques minutes avec lui, en le tenant par la ficelle et en le laissant se mouvoir sans poser de questions ni chercher d'informations. Pendant ces quelques jours, il devient une extension de votre psyché. • Au bout de quelques jours, il est temps de s'accorder avec lui pour de bon. Tout d'abord, asseyez-vous et méditez tranquillement pour calmer votre esprit. L'anxiété ou la pression sont de véritables freins à la radiesthésie. Détendez-vous. • Tenez ensuite la corde de votre pendule afin de découvrir les réponses Oui ou Non de votre pendule. Un Oui se traduit souvent par un cercle ou une ellipse dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois établie, cette réponse reste constante. Pour trouver votre réponse Oui, visualisez un moment heureux ou une expérience marquante de votre vie. Le pendule répondra à ce souvenir par un Oui.

Une fois que vous avez trouvé le Oui, il est temps de trouver son opposé. Une réponse négative est souvent l'image inversée du Oui. Par exemple, si votre Oui est dans le sens des aiguilles d'une montre, le Non sera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour découvrir la réponse Non de votre pendule de radiesthésie, rappelez-vous un moment de déception ou de tristesse, et le pendule réagira en conséquence. Enchaînez rapidement avec un autre souvenir heureux, et votre pendule exprimera à nouveau son Oui.



