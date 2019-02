Voyance Suisse

En général, il convient de noter que, de l'avis des théosophes, les capacités paranormales devraient bientôt devenir la propriété de l'humanité tout entière. De plus, ils sont convaincus que la clairvoyance est possible dans un certain état de conscience, que saint Paul appelait "paix menant à la compréhension", bouddhisme zen - satori, taoïsme - "taoïsme absolu", et yoga - samadhi.Thomas Merton a utilisé l'expression "inconscient transcendantal" pour décrire cet état, Gujiev l'a appelé "conscience objective", les quakers l'ont appelé "lumière intérieure" et les soufis l'ont appelé "ventilateur". Cependant, quel que soit le nom, qu'il s'agisse d'illumination, d'illumination, d'expérience mystique ou de libération, ce phénomène est associé à un état de conscience radicalement différent de la compréhension et de l'état habituel de l'esprit.Séraphim Sarovski soutenait que la clairvoyance humaine exige certains moyens, en particulier ce qu'on appelle le "tube astral" - un flux constant de pensées, qui est fixé par un puissant flux d'énergie universelle. Si les clairvoyants n'ont pas la volonté et la volonté de mettre en place ce "tube astral", alors ils utilisent des cristaux et des boules de verre, qui jouent le rôle de point de départ.Pendant des siècles, l'Eglise a été très négative envers les clairvoyants. Les ministres de l'église sont fermement contre eux. Même dans de nombreux temples, vous pouvez voir des signes appelant à la méfiance envers les médiums, les ufologues clairvoyants, parce qu'ils sont complices d'un pouvoir impur.Les pères disent que bien que la Bible ait beaucoup de prophéties, elles sont fondamentalement différentes de celles données par les personnes ayant des capacités anormales. Selon les ministres du culte, les saints ont accompli de nombreux miracles, guéri des maladies, prédit l'avenir, et même ressuscité les morts. Mais en fait, ce n'était pas leur faute, ni leurs propres capacités. Tous ces miracles ont été accomplis par la grâce de Dieu, et ce n'est pas quelque chose qui peut être développé en soi. C'est un don qui n'est donné qu'à ceux qui obéissent avec zèle aux commandements, qui se purifient inlassablement de la passion et du mal.Quand les gens s'efforcent de développer leurs capacités, il est évident que ces capacités peuvent être obtenues, mais pas de Dieu, mais du pouvoir impur.Bien que très peu aient le don de la clairvoyance, il y a de courts moments d'illumination dans la vie de presque tout le monde. Cependant, l'incrédulité dans l'existence du monde spirituel devient une raison pour laquelle de telles idées sont perçues comme des hallucinations par les gens. Et les gens, après les avoir rejetés, continuent à vivre une vie normale et ordinaire.Il y a beaucoup d'histoires où des capacités inhabituelles se manifestent dans des situations extrêmes. Par exemple, une mère entend la voix d'un enfant qui appelle à l'aide, et après un certain temps, elle apprend que c'est à ce moment-là que l'enfant a eu un accident. Parfois, les proches voient une tragédie avec un membre de la famille. La distance ne joue aucun rôle.En savoir plus : https://divinatoire.ch