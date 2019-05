Voyance Suisse

Commerces et services

Au cours de l'histoire, l'humanité a été fascinée non seulement par l'expérience humaine et les merveilles de la vie et du monde naturel, mais aussi par la mort. Une question simple : que se passe-t-il quand on meurt ? Pendant des siècles, la religion et la science ont pesé dans la balance. Chacun donnant une perspective unique. Permettez-moi de m'exprimer en mon nom personnel et à partir de ma propre expérience. Que se passe-t-il quand on meurt ? Une certaine étincelle, une certaine essence de qui nous étions lorsque nous vivions, aimions et nous déplacions parmi les vivants, se poursuit. Les expériences que j'ai vécues et les preuves que j'ai recueillies, l'exploration que j'ai faite, ne m'ont pas donné d'autre choix que d'y croire.



Permettez-moi d'être clair, je suis aujourd'hui en marge du monde scientifique et du monde religieux, je ne vous demande pas de croire ce que je crois, je vous demande simplement d'explorer avec moi l'histoire de la communication avec le monde spirituel, et l'idée que c'est possible. L'idée que la mort n'est pas la fin. Au cœur de cette idée se trouve la personne chargée d'établir le contact, de faciliter le rituel de parler aux morts. Au cœur de la croyance qu'il est possible de, se trouve le médium. Je veux vous donner un aperçu de l'histoire de la médiumnité, vous parler du fond du cœur en partageant mes propres expériences et les connaissances que j'ai acquises afin que vous aussi puissiez communiquer avec les gens de l'autre côté si vous le désirez.







Les oracles de la Grèce antique entraient en transe et parlaient d'une voix et d'une personnalité différentes, ils canalisaient les esprits. Au XVIe siècle, un groupe connu sous le nom de Tremblers des Cévennes, entrait en transe, parlait en langues, communiquait avec les esprits et guérissait les maladies. Même la bible a été touchée par la médiumnité, la femme d'endor est une représentation d'un médium spiritualiste. Produisant exactement les mêmes phénomènes que ceux que les médiums produisent régulièrement dans les salles de séances depuis cent cinquante ans.

Le mouvement spiritualiste moderne est né sur une petite ferme américaine appartenant à la famille Fox. Ils commencèrent à souffrir de bruits inexplicables, de raps, de voix fantomatiques. C'est le vendredi 31 mars que ces manifestations antérieures ont pris de l'ampleur. La famille venait de se coucher et les bruits recommencèrent.



Ils communiquaient à l'aide d'une série de bruits. C'est un peu comme les coups et les coups que nous demandons quand nous travaillons sur le terrain. Des querelles familiales entre les sœurs ont conduit l'une d'entre elles à se rétracter à la suite d'une réclamation. Prétendre que les bruits produits en réponse aux questions ont été simplement créés par les sœurs elles-mêmes. Malheureusement, les sœurs sont mortes en moins de 3 ans l'une de l'autre. Le dernier mot sur la validité de leurs revendications vient d'un médecin sans lien avec le mouvement spirituel ou la médiumnité.



Des dizaines de personnes prétendant pouvoir communiquer avec les morts ont été démystifiées comme des escrocs tout au long de l'histoire. Peindre le cabinet avec un pinceau de plus en plus foncé.



