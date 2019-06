Voyance Suisse

Signification des cartes de tarot dans l'amour

La prêtresse : dans le tarot l'amour reflète la patience. Vous devez être calme et continuer la recherche parce que cette personne spéciale n'est pas encore arrivée.

La force : c'est la passion. C'est une lettre qui, accompagnée d'autres pièces, peut nous donner des réponses favorables sur la vie de couple. Qu'ils cherchent à développer leur relation et à accroître leur passion ou à surmonter leurs différences.

La justice: elle est très importante parce qu'elle vous invite à réfléchir sur les décisions importantes que vous allez prendre. Elle a tendance à apparaître pour que la personne analyse ses possibilités et choisisse le chemin qui la garantit.

La carte du fou : elle symbolise l'arrivée de nouvelles personnes dans votre vie comme instrument d'enseignement. Cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agira d'une relation stable.

L'impératrice : vous signale que la personne avec laquelle vous allez commencer une relation est très proche de vous. C'est aussi la clé d'une bonne communication.

L'Empereur : nous parle de la présence d'une nouvelle personne dans votre vie qui sera le début d'une relation durable. C'est aussi un symbole de protection et d'autorité.

Le magicien : dans le tarot de l'amour représente un début. Cette carte est un élément clé pour les questions qui tournent autour d'une relation possible avec quelqu'un en particulier.

L'empereur: est la carte idéale pour ceux qui sont déjà dans une relation parce qu'elle indique la fidélité et le véritable amour. Il affirme que vous êtes avec une personne fidèle.

Le soleil : c'est l'une des meilleures cartes de l'amour du tarot. Elle représente la libération, le succès et le bonheur avec une personne. Il s'assure également que tout se passe bien dans votre relation.

Lectures de cartes dans le tarot de l'amourLes consultations concernant l'amour sont sans doute les plus demandées par nos clients. C'est pourquoi nous avons conçu un espace de vie amoureuse où vous pourrez répondre à toutes vos questions à travers la consultation que vous souhaitez.Dans le tarot de l'amour, nous serons 100% sincères en plus de fournir une consultation privée. Les résultats de la lecture du tarot de l'amour sont convaincants et vous pouvez les utiliser pour prendre une décision ainsi que pour améliorer en tant que personne.Rappelez-vous qu'en tant que guides spirituels, nous cherchons à améliorer votre qualité de vie et à vous aider à obtenir des résultats positifs. Cependant, chaque décision que vous prendrez sera toujours entre vos mains.La consultation du tarot d'amour le plus connu et le plus utilisé s'effectue par une lecture de 7 cartes. Il faut y aller en les prenant un par un de la main de nos spécialistes.Chaque carte choisie représentera les événements que vous vivez ou que vous êtes sur le point de vivre. L'amour qui entrera dans votre vie, ce que vous vous attendez à être comblé, le couple que vous avez ou voulez avoir, les amitiés que vous avez jusqu'ici. Ainsi que votre statut sexuel et l'avenir qui s'annonce pour vous.Ce n'est pas un secret que tout tourne autour de l'amour. Ce sentiment est un élément clé pour que notre vie se déroule de la meilleure façon possible. Nos visionnaires vous donneront la réponse que vous recherchez afin que votre vie émotionnelle s'améliore et que vous puissiez obtenir la tranquillité que vous recherchez.Portez une attention particulière à ce que les étoiles du tarot de l'amour ont à vous dire.Afin d'avoir une idée claire des résultats que les cartes vous donnent, nous vous invitons à en apprendre un peu plus sur la signification de chacun des arcanes. Ce sont ceux qui sont présentés dans le tarot de l'amour comme c'est le pont le plus utilisé par les voyants.Nous voulons que l'univers nous accompagne parce que nous avons la certitude que c'est le seul moyen de poursuivre notre vocation. C'est notre vocation ! Nous ne pourrons pas nous empêcher de nous faire connaître et de nous faire connaître par notre travail auprès des gens et par le bouche-à-oreille. Nous ne voulons pas oublier non plus qu'il n'est pas de notre devoir de nous faire connaître, mais nous sommes appelés à vivre notre don, à servir. Comme tout honnête cartomancien, voyant, voyante ou astrologue, nous nous sentons appelés à aider les gens par notre don. Il n'est pas bon que les conseillers deviennent dépendants et abusent de leur véritable vocation, voire abusent de la place qu'ils ont prise.