Voyance et Sciences occultes Voyance avec les cartes Le Tarot ne peut pas être interprété sans avoir d'abord appris à connaître les différents rouleaux de Tarot existants. Il y a plusieurs façons de comprendre le Tarot, d'une seule carte, trois cartes, ou cinq, qui sont les plus simples, à des tartinades beaucoup plus complètes et complexes, selon ce que nous voulons demander.







Il y a des voyants qui n'utilisent que les arcanes majeurs, d'autres le jeu de Tarot complet (arcanes majeurs et mineurs). Cela dépend de la vision ou de la coutume de chaque joueur de Tarot. Même s'il s'agit de voir avec plus ou moins de détails.



En fait, le tirage de Tarot est un instrument pour se concentrer sur sa propre vision, tant de voyants et d'artistes de tarot ayant une grande expérience finissent par développer leurs propres rouleaux, comme c'est notre cas. L'expérience quotidienne est le meilleur professeur de clairvoyance.



Nous ne prétendons pas faire une liste exhaustive, seulement pour montrer quelques-uns des plus populaires parmi les voyants et les tarologue, idéal pour commencer dans une connaissance plus profonde du Tarot. De plus, nous avons ajouté quelques petites vidéos pour mieux illustrer sa dynamique, car une image vaut mille mots.



Nous espérons qu'il vous sera utile et qu'il vous aidera à vous plonger dans le monde fascinant des Tarots et de la Vision, une passion que nous espérons partager avec vous.



L'un des tirage de Tarot les plus simples et les plus courants est le simple tirage croisé (par opposition à la croix celtique, avec une structure un peu plus complexe). Comme leur nom l'indique, les cartes sont disposées en forme de croix.



Comme toujours, mélangez d'abord les cartes et coupez le jeu de cartes de la manière habituelle.



Les cartes sont ensuite disposées dans l'ordre suivant, représentant les points cardinaux : Ouest - passé immédiat- L'arcane qui sort dans cette position transmet aux joueurs de tarot les événements du passé du demandeur, les influences qu'il a eu dans son passé ou au début de sa question.

EST - Avenir immédiat - Cette carte montre au visionnaire l'avenir, à court et moyen terme, toujours en relation avec la question du consultant et sa prolongation dans le temps.

NORD - Influences en faveur - nous indique les influences positives qui entourent le consultant, où ou qui peut l'aider ou quelle est l'attitude correcte que le consultant doit adopter pour mener à bien sa consultation.

SUD - Influences contre - révèle au tarologue les difficultés que le consultant rencontrera lorsqu'il tentera de réussir dans sa consultation, qui agit contre lui, ou ne le soutient pas suffisamment, ou quelle attitude du consultant cause les choses à mal tourner. Enfin, la CARTE CENTRALE est celle qui représente le consultant dans son moment présent : son humeur actuelle, sa situation émotionnelle ou spirituelle.



Certains lancent une sixième lettre - Cette lettre, réservée en dehors de la croix, est considérée comme le résultat final de la consultation. On y trouvera la réponse du consultant à la question à très long terme, à la fin du contexte de la consultation, qui peut être soit à la fin de la vie du consultant, soit à la fin de la prolongation dans le temps de la question.



