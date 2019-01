Voyance de luxe

Que sont les cartes de tarot d'amour ?

Le jeu de cartes de tarot amour est composé de 22 arcanes et a été créé pour la consultation sur l'amour et les relations amoureuses. En réalité, le jeu est composé de 78 cartes, mais presque toujours seuls les arcanes majeurs sont utilisés.Ces cartes de tarot sont également largement utilisées pour les consultations sur les amours réelles parce que leur précision est vraiment remarquable. Le jeu de cartes de tarot est très puissant et efficace, mais doit être utilisé par ceux qui ont tant d'expérience et de consultation derrière vous, sinon vous risquez d'obtenir de mauvaises directions qui conduisent à faire de mauvais choix.Tarot amour au téléphone : comment ça marcheLa lecture du tarot d'amour au téléphone doit se faire avec le calme nécessaire et avec la bonne prédisposition. Avant d'appeler, assurez-vous d'avoir la question que vous voulez poser les cartes à l'esprit, assurez-vous que vous êtes à l'aise et détendu où personne ne peut vous déranger.Le tarot de Marseille est la méthode idéale pour enquêter sur tout problème d'amour : voulez-vous savoir si votre amour va revenir ? Est-ce qu'il te trompe ? Votre crise relationnelle prendra-t-elle fin ? Ai-je rencontré quelqu'un à aimer ? Et ainsi de suite... il n'y a aucune question à laquelle le Tarot ne peut pas vous donner une réponse précise et sérieuse. Rappelez-vous, cependant, de ne poser qu'une seule question à la fois au lecteur ; seulement après qu'il vous ait donné la réponse, passez à une autre question.Dès que vous appelez la voyante, elle vous demandera ce que vous voulez savoir sur votre situation relationnelle et vous demandera votre nom, votre date de naissance et ceux de votre partenaire si la consultation concerne également une autre personne. Une fois que la voyante aura compris votre doute amoureux, elle choisira la meilleure méthode de lecture pour votre situation et commencera à ranger les cartes. En fin de compte, il vous donnera sa réponse, enrichie de ses précieux conseils, dont vous devriez profiter. Vous ne recevrez pas de fausses vérités mais seulement ce que disent les cartes, qu'elles soient belles ou laides.Souvent, la réponse sur ce qu'il faut faire est déjà en vous et le tarot de l'amour vous donne cette "poussée" pour récupérer et enfin agir vers votre sérénité.