Voyance et clairvoyance ? Quelle différence ?

voyance et de voyance ne signifient pas la même chose. Raconter la bonne aventure signifie que le consultant qui dit la bonne aventure fait des déclarations sur la situation de vie de l'interrogateur ou sur l'évolution d'une situation et compile ainsi un pronostic pour l'avenir. Beaucoup de ceux qui se tournent vers une voyante pour avoir une vision de l'avenir ont une vision complètement différente de leur vie après une séance et modifient les modèles de comportement et les façons de penser établis. D'abord et avant tout, les diseuses de bonne aventure proposent des solutions à certains problèmes dans le partenariat, au travail ou dans la famille et donnent des conseils qui mènent à la connaissance de soi et au développement ultérieur.



Contrairement à la voyance, les consultants n'utilisent (presque) pas d'outils de voyance. Dans certains cas, le médium n'utilise qu'une boule de cristal ou un pendule pour la vision spirituelle. La voix de la personne qui demande de l'aide est un instrument important pour la clairvoyance au téléphone. Déjà lorsque vous posez votre question, nos voyants professionnels s'inspirent d'abord sous forme d'images et d'énergies qui permettent des réponses précises.



Les prévisions faites par nos clairvoyants concernent essentiellement les développements futurs. Les gens voyants ou clairvoyants regardent vers l'avenir et perçoivent aussi beaucoup d'extraits du passé de la personne qui demande conseil, même si les événements passés n'ont jamais été abordés.



Nos voyants formés avec de nombreuses années d'expérience ne se contentent pas de dire des choses qui correspondent à la situation de vie de leurs clients, mais utilisent leur talent clairvoyant et extrasensoriel de façon spécifique.



Quelles sont les méthodes de voyance ?



Jeux Oracle, pendules, clairvoyance en ligne, lecture de cartes, interprétation de rêves pour un regard vers l'avenir : Qui n'en a jamais entendu parler ? Ces méthodes de voyance sont en vogue. Toutes les méthodes et tous les outils de voyance fonctionnent de la même manière qu'un catalyseur pour fournir des informations importantes à ceux qui cherchent des conseils. Les voyants qui travaillent intuitivement, par contre, n'utilisent ni cartes de tarot ni autres instruments. Ils ne reconnaissent que par leur posture, leurs gestes et leurs expressions faciales ce qui occupe l'interrogateur. Les diseurs de bonne aventure, d'autre part, interprètent les rêves, utilisent des cartes ou la lecture de la paume de la main pour montrer l'avenir.



La divination et la clairvoyance peuvent se référer à l'interprétation de certains événements, à des prédictions concrètes ou à la reconnaissance de tendances futures.



