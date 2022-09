Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Voyance en Suisse Voyance sérieuse au téléphone sans attente

Sachez en plus sur la voyance grâce à Stella de Lausanne qui écrit sur Editoweb depuis un moment maintenant



La voyance cela se développe ? Voici quelques habitudes pour développer la clairvoyance



Perdre la peur : la première chose à faire pour pouvoir développer la clairvoyance est de perdre la peur que vous nous avez inculquée. Il est courant qu'à travers des films, des livres ou des contes pour enfants, nous nous mettions dans la tête l'idée que "l'autre monde" est un endroit à craindre, plein de monstres et de mauvais esprits qui peuvent nous posséder, mais ce n'est pas vrai.



Être détendu : si nous avons des appréhensions à l'idée de pouvoir voir au-delà du physique, il ne se passera rien. La relaxation quotidienne, la pratique d'une discipline physique comme les arts martiaux, le yoga ou des exercices de relaxation, nous permettront de mieux ouvrir notre canal de communication. Si nous sommes trop stressés en permanence, nous ne verrons jamais rien.



Détachement : les chiens et les enfants ont souvent des expériences de voyance parce qu'ils sont détachés du plan physique. Leur innocence ne leur permet pas de savoir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Si un chien voyait un jour son maître voler autour de la maison, il ne le remettrait pas en question, par exemple. C'est ainsi que nous devrions commencer à percevoir la réalité, ouverts au fait que tout est possible et essayant de nous libérer des vieux schémas. Esotérisme ? Quand on parle d'ésotérisme, on parle d'un conglomérat de connaissances, de doctrines, d'enseignements, de pratiques et de techniques d'une école philosophique, liée aux sciences occultes, à laquelle seul un groupe de personnes appelées initiés ont accès.







A leur tour, les initiés sont les maîtres spirituels, avec un haut niveau de connaissance, qui ont acquis au fil du temps et un grand apprentissage. Cette connaissance est difficile à comprendre et est gardée dans un silence strict, c'est-à-dire cachée, c'est pourquoi la pratique ésotérique est liée à l'occultisme.

Comment se développe la pratique de l'ésotérisme ?



Actuellement, la pratique de l'ésotérisme est liée au développement des connaissances et à l'élévation de l'état de conscience, un potentiel qui reste à l'intérieur ou à l'essence de chaque être humain, et qui tend de plus en plus à être activé par l'évolution au niveau de l'intelligence qui se produit à notre époque.



Ainsi, l'ésotérisme s'est limité à s'exprimer à travers les arts divinatoires, comme la magie blanche, la magie noire, la lecture d'oracles comme le tarot, le pendule, les runes, le café, la chimie, la régression ou la recherche des vies passées.

Quels sont les symboles utilisés dans l'ésotérisme ?



Tous les éléments utilisés pour la magie dans l'ésotérisme répondent à deux symboles uniques et représentatifs :



Le cercle : Le symbole fondamental dans tout rituel ésotérique. Représenté par le centre, de nous-mêmes, de notre âme et de l'univers, considéré comme l'un, sans division. Cela signifie que tout ce qui est fait au niveau de la magie ou du sort doit être entouré ou souligné par ce chiffre.



Le triangle : Ce symbole signifie la figure tripartite du monde et de l'univers, caractérisant l'âme, le corps et la volonté divine comme une seule et même chose. De cette façon, tout acte de magie ésotérique ou de sorcellerie doit être accompli selon la règle du triangle, qui oblige chaque rituel à avoir trois parties ou trois côtés à être accompli.



Tous ceux qui pratiquent l'ésotérisme pour aider ceux qui en ont besoin avec de bonnes intentions, et pour servir l'humanité, sont en voie de devenir de véritables maîtres spirituels, nécessaires à l'évolution intérieure de l'être humain. Numérologie ?

La numérologie est considérée comme la science sacrée par excellence. Il semble qu'il soit aussi vieux que l'écriture : en effet, par tous les peuples anciens, Egyptiens, Juifs, Grecs, Chinois et Indiens, il existe des documents écrits et certains savants retracent ses origines jusqu'à la légendaire Atlantide !



Entre les mains des chefs tribaux et des chamans, il y a des milliers d'années, les chiffres étaient en fait un instrument de pouvoir, dont seuls quelques "élus" pouvaient connaître les secrets les plus cachés.



Ainsi, comme les techniques de guérison tout aussi précieuses, leurs connaissances sont devenues le monopole des membres les plus puissants et les plus entreprenants du clan.

Cependant, la langue n'en était qu'à ses balbutiements et la conception qui nous a permis de surmonter immédiatement l'énorme difficulté de communiquer phonétiquement, alors que l'expression linguistique n'était pas encore capable de répondre aux besoins de l'affaire, a été d'une grande aide.



Plusieurs signes/symboles récurrents ont ainsi été codifiés, dont le sens a changé au fil du temps. L'utilisation et l'interprétation de ces signes prirent un aspect dit "mystique", qui allait bien au-delà de leur valeur numérique pure et simple.



L'héritage des Sumériens, qui vers 3000 av. J.-C. ont conçu le système sexagésimal pour le calcul des heures, des minutes et des secondes, a d'abord été recueilli par les Babyloniens, puis, au sixième siècle avant J.-C., par Pythagore, le grand philosophe et mathématicien de Samos, qui avait augmenté ses connaissances parmi les prêtres de l'Egypte ancienne, est venu avec son école à l'unité d'interprétation sur le sujet, allant au-delà de ce qui pourrait être l'ordre social et les différentes religions de cette époque. Plus particulièrement, selon sa pensée, les nombres constituent l'essence même des choses et tout peut être réduit à une expression numérique.



On croyait que chaque nombre était doté d'un pouvoir "mystérieux" par rapport au soleil et aux autres planètes, un pouvoir capable d'influencer, comme les corps célestes, le caractère et même le destin des individus. L'impact culturel de la philosophie pythagoricienne sur les penseurs suprêmes et quelques sages, y compris les soi-disant pères de l'Eglise catholique (Saint Augustin en particulier) et des personnages ultérieurs tels que Dante, Descartes, Balzac, Hugo, etc. fut énorme.



Les Juifs ont également apporté leur précieuse contribution à la connaissance de la signification des nombres. Et c'est grâce à eux et, en particulier, à leurs études de la Kabbale, qu'une bonne partie de l'histoire et de la tradition numérologique nous est parvenue.



Au début du XXe siècle, la numérologie est revenue dans le monde anglo-saxon et a connu un grand succès, en particulier aux Etats-Unis, où politiciens, stars du cinéma et dirigeants célèbres l'utilisent habituellement pour mieux comprendre les différents événements dans lesquels ils sont impliqués et pour découvrir ce qui les attend dans l'avenir.

Stella de voyante.ch

