Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Voyance suisse, Maylan voyante réputée Chers lecteurs et chères lectrices à votre demande nous faisons de plus en plus d'articles sur le paranormal. Découvrez notre dernière interviews



Maylan voyance est une voyante réputée dans le canton de Vaud beaucoup de gens la sollicite pour son don de voyance sur Internet il y a plusieurs Maylan la seule la vraie elle se trouve sur le site suivant voyante.ch § Elle est très recherchée et très réputée en Suisse elle a participé à plusieurs salons de voyance dans le monde entier nous avons pu faire une interview avec elle.



Jean-Pierre Dumoulin: Comment avez-vous su que vous aviez un don ?



Maylan: Depuis toute petite je savais le lendemain qu’est-ce qu’il allait se passer et je me sentais comme une personne pas comme les autres mais au fur et à mesure je l’ai adapté à mon univers.



Jean-Pierre Dumoulin: Combien de client traitez-vous par jour ?



Maylan: Au tout début j’arrivais à traiter jusqu’à 20 clients par jour mais comme je transfère énormément de l’énergie positif je ne peux plus que traiter cinq par jour c’est une question de santé pour moi.



Jean-Pierre Dumoulin: Comment ça se fait que tout le monde vous connaissent en Suisse ?



Maylan: Alors comment ça se fait que tout le monde me connaît en Suisse, parce que je fais mon travail comme il faut et les gens le savent la plupart de mes clients sont très fidèle.



Jean-Pierre Dumoulin: Est-ce que vous êtes médium aussi ? expliqué nous qu’est-ce que c’est un médium.



Maylan: Tout d’abord un médium tout le monde croit que c’est pour lire l’avenir alors que c’est faux. Un médium il a la capacité de parler aux personnes qui sont décédés.



Jean-Pierre Dumoulin: Sur quel numéro on doit vous contacter si un client souhaite vous contacter ?



Maylan: Tout d’abord, le numéro que vous pouvez me contacter est le suivant 0901 77 70 20 Fr. 2.90/min Après avoir composé le numéro vous devez rentrer mon code personnel 155.



Jean-Pierre Dumoulin: Pourriez-vous m’expliquer une histoire que vous avez vécu et que ça vous a touché.



Maylan: L’histoire qui m’a touché énormément c’était l’histoire d’un couple une femme m’appelle à 2h du matin, son mari n’était pas rentré depuis deux jours à la maison du coup je l’ai aperçu avec une autre femme, j’étais obligé de lui dire la vérité, la femme en question elle est allée parler à son mari et lui a révélé mes paroles, je lui ai donnée des conseils à cette cliente, aujourd’hui qui est devenu une amie à moi, Elle est toujours avec le même mari et elle a trois enfants aujourd’hui elle est très heureuse.



Jean-Pierre Dumoulin: Avez-vous quelque chose à rajouter pour la voyance par téléphone ?



Maylan: La voyance par téléphone est très pratique pour les personnes qui ne souhaitent pas venir au cabinet. Je vous remercie d’avoir participé à notre interview et je vous souhaite tout de bon.



Interview réalisée par Jean-Pierre Dumoulin

En savoir plus : https://voyante.ch/voyants/maylan/ est unedans le canton debeaucoup de gens la sollicite pour son don de voyance sur Internet il y a plusieurs Maylan la seule la vraie elle se trouve sur le site suivant voyante.ch § Elle est très recherchée et très réputée en Suisse elle a participé à plusieurs salons de voyance dans le monde entier nous avons pu faire une interview avec elle.Comment avez-vous su que vous aviez un don ?Depuis toute petite je savais le lendemain qu’est-ce qu’il allait se passer et je me sentais comme une personne pas comme les autres mais au fur et à mesure je l’ai adapté à mon univers.Combien de client traitez-vous par jour ?Au tout début j’arrivais à traiter jusqu’à 20 clients par jour mais comme je transfère énormément de l’énergie positif je ne peux plus que traiter cinq par jour c’est une question de santé pour moi.Comment ça se fait que tout le monde vous connaissent en Suisse ?Alors comment ça se fait que tout le monde me connaît en Suisse, parce que je fais mon travail comme il faut et les gens le savent la plupart de mes clients sont très fidèle.Est-ce que vous êtes médium aussi ? expliqué nous qu’est-ce que c’est un médium.Tout d’abord un médium tout le monde croit que c’est pour lire l’avenir alors que c’est faux. Un médium il a la capacité de parler aux personnes qui sont décédés.Sur quel numéro on doit vous contacter si un client souhaite vous contacter ?Tout d’abord, le numéro que vous pouvez me contacter est le suivantAprès avoir composé le numéro vous devez rentrer mon code personnelPourriez-vous m’expliquer une histoire que vous avez vécu et que ça vous a touché.L’histoire qui m’a touché énormément c’était l’histoire d’un couple une femme m’appelle à 2h du matin, son mari n’était pas rentré depuis deux jours à la maison du coup je l’ai aperçu avec une autre femme, j’étais obligé de lui dire la vérité, la femme en question elle est allée parler à son mari et lui a révélé mes paroles, je lui ai donnée des conseils à cette cliente, aujourd’hui qui est devenu une amie à moi, Elle est toujours avec le même mari et elle a trois enfants aujourd’hui elle est très heureuse.Avez-vous quelque chose à rajouter pour la voyance par téléphone ?La voyance par téléphone est très pratique pour les personnes qui ne souhaitent pas venir au cabinet. Je vous remercie d’avoir participé à notre interview et je vous souhaite tout de bon.Interview réalisée par



Jean Pierre Dumoulin













Flashback : < > Horoscope du jour ? Devenir Tarologue ? Devenir Tarologue ?